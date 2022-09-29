Обзор Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua. Робот-пылесос с лидаром и Алисой

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua стал первым робот-пылесосом, оснащенным лидаром (лазерной системой навигации), в линейке этого производителя. Его отличает построение точного маршрута уборки, разделение на зоны уборки – до 10 комнат, ограничение зон уборки - до 10 зон в каждой комнате, мультициклонная система фильтрации и виброплатформа на эластичных подвесах для эффективной влажной уборки. Приобрести можно за 28 тысяч рублей в маркетплейсах ОЗОН, Яндекс.Маркет, Aliexpress и других российских магазинах. Сопровождается 2-летней гарантией производителя.
Комплект включает пылесборочный контейнер на 450 мл, контейнер с резервуаром 300 мл для влажной уборки, две тряпки из микрофибры, зарядную станцию, блок питания с евровилкой, кисточки, включая 2 запасных, пульт ДУ с батарейками, сменный HEPA-фильтр, щетку для чистки, инструкцию и гарантийный талон.
Общая высота корпуса у Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua составляет 9,5 сантиметров. Свободно проезжает вдоль мебели и под кроватями.
Также на верхней грани расположена механическая кнопка управления с подсветкой, отвечающая за старт и завершение уборки. Рядом светодиодный индикатор состояния подключения к Wi-Fi.
Помимо лидара, здесь для навигации также используются данные с инфракрасных датчиков, размещенных по периметру бампера. Они определяют расстояние до объектов.
На тыльной стороне располагается съемный контейнер, по умолчанию с завода установлен для сбора сухих загрязнений, также в комплекте идет для проведения влажной уборки. Его отличает наличие емкости для залива воды.
Здесь поддерживается регулировка объема подаваемой воды с помощью помпы, расположенной внутри резервуара. Также конструктивным отличием стала виброплатформа на эластичных подвесах. При проведении влажной уборки она производит круговые движения, повышая качество уборки.
Есть отличия и по конструкции контейнера для сбора сухих загрязнений, здесь помимо многоступенчатого выпускного фильтра, есть блок с циклонами, отсеивающими собираемые механические загрязнения и повышающие срок службы фильтра.
За движение Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua отвечают два колеса с протектором, размещенные на пружинном подвесе. Дополнены роликом спереди.
По краям устанавливаются две щеточки, при установке нужно обратить внимание на пометки по правой и левой сторонам. Комплект включает два набора кисточек. Есть датчики определения перепадов высоты. В центре валик с искусственным ворсом.
Есть пульт ДУ с набором кнопок для выбора режима уборки, включения и остановки, возврата на базу, а также ручного перемещения.
Отметим встроенный динамик, используемый для вывода звуковых и голосовых предупреждений на русском языке, при смене рабочего состояния или возможных ошибок.
Зарядка проходит на напольной зарядной базе. В ее основании есть ниша для укладки лишней длины питающего кабеля.
Главное окно включает пульт для ручного перемещения в четырех направлениях, запуска уборки, информацию по заряду, времени уборки и площади. Режимы: автоматической, точечной и уборки по периметру.
Нажатие на кнопку «Создать карту» запускает перемещение робот-пылесоса по площади помещения и последующего возврата на базу. Также можно совместить создание карты с уборкой.
После этого выводится виртуальная карта помещения. В нашем случае для 3-комнатной квартиры была составлена подробная карта помещения с учетом всех предметов интерьера, размещенных на полу и мебели. При редактировании можно добавить комнаты, например, если есть дополнительные этажи или изолированные помещения, повернуть карту, отметить запрещенные зоны для проведения уборки и выставить виртуальные стены. Можно задать до 10 комнат и до 10 зон в каждой из комнат. Так можно ограничить зоны, в которых не будет проводиться сухая или влажная уборка. Отметить виртуальными стенами хрупкие предметы интерьера.
Поддерживает расписание с выбором времени, дней недели, режима уборки и интенсивности.
Выводится ресурс контейнера, фильтра, боковых и основной щетки.
После этого запустить уборку можно будет также через приложение «Умный дом Яндекс» или голосовой командой. Помимо простого запуска, есть выбор режима уборки (авто, нормальный, тихий, турбо и экспресс) и скорости работы.
Выводится список с примерами голосовых команд.
С ним робот-пылесос строит навигацию с учетом полного прохождения всей площади квартиры и после завершения возвращается на базу для зарядки. При этом с учетом емкости батареи в 3200 мАч заряда хватит и на два полных цикла уборки в 3-комнатной квартире.
При этом за счет использования лазерной навигации при движении он не бьется о стены и препятствия на полу, останавливается перед ними без контакта бампером. Не повреждает плинтуса, горшки с растениями, а также не получает повреждений сам робот-пылесос.