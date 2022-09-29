Обзор Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua. Робот-пылесос с лидаром и Алисой

Лидар – технология, получившая широкое распространение в робототехнике, автомобиле- и авиастроении. Суть ее работы заключается в определении времени, затрачиваемом лазерным излучением на попадание в объект и возвращение обратно. За секунду лидар может выпускать около 1 миллиона лазерных импульсов, данные с которых используются для трехмерного измерения окружающего пространства. В роботах-пылесосах эта технология дает возможность построить объемную карту помещения, видеть объекты интерьера и препятствия, примерно так же, как это видит человек.

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua стал первым робот-пылесосом, оснащенным лидаром (лазерной системой навигации), в линейке этого производителя. Его отличает построение точного маршрута уборки, разделение на зоны уборки – до 10 комнат, ограничение зон уборки - до 10 зон в каждой комнате, мультициклонная система фильтрации и виброплатформа на эластичных подвесах для эффективной влажной уборки. Приобрести можно за 28 тысяч рублей в маркетплейсах ОЗОН, Яндекс.Маркет, Aliexpress и других российских магазинах. Сопровождается 2-летней гарантией производителя.

Комплектация

Упакован в белоснежную коробку из картона с ручкой для переноски. На гранях коробки приведены информация по техническим характеристикам и особенностям работы. Внутри коробки все дополнительно зафиксировано и аккуратно упаковано в транспортировочные пакеты.

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua

Комплект включает пылесборочный контейнер на 450 мл, контейнер с резервуаром 300 мл для влажной уборки, две тряпки из микрофибры, зарядную станцию, блок питания с евровилкой, кисточки, включая 2 запасных, пульт ДУ с батарейками, сменный HEPA-фильтр, щетку для чистки, инструкцию и гарантийный талон.

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua обзор

Внешний вид

Блок лидара расположен на крышке. Это башенка с круговым обзором и хромированной крышкой. Она выступает над основной плоскостью на 1 сантиметр.

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua

Общая высота корпуса у Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua составляет 9,5 сантиметров. Свободно проезжает вдоль мебели и под кроватями.

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua

Также на верхней грани расположена механическая кнопка управления с подсветкой, отвечающая за старт и завершение уборки. Рядом светодиодный индикатор состояния подключения к Wi-Fi.

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua

Помимо лидара, здесь для навигации также используются данные с инфракрасных датчиков, размещенных по периметру бампера. Они определяют расстояние до объектов.

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua

На тыльной стороне располагается съемный контейнер, по умолчанию с завода установлен для сбора сухих загрязнений, также в комплекте идет для проведения влажной уборки. Его отличает наличие емкости для залива воды.

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua

Здесь поддерживается регулировка объема подаваемой воды с помощью помпы, расположенной внутри резервуара. Также конструктивным отличием стала виброплатформа на эластичных подвесах. При проведении влажной уборки она производит круговые движения, повышая качество уборки.

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua

Есть отличия и по конструкции контейнера для сбора сухих загрязнений, здесь помимо многоступенчатого выпускного фильтра, есть блок с циклонами, отсеивающими собираемые механические загрязнения и повышающие срок службы фильтра.

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua

За движение Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua отвечают два колеса с протектором, размещенные на пружинном подвесе. Дополнены роликом спереди.

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua

По краям устанавливаются две щеточки, при установке нужно обратить внимание на пометки по правой и левой сторонам. Комплект включает два набора кисточек. Есть датчики определения перепадов высоты. В центре валик с искусственным ворсом.

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua

Есть пульт ДУ с набором кнопок для выбора режима уборки, включения и остановки, возврата на базу, а также ручного перемещения.

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua

Отметим встроенный динамик, используемый для вывода звуковых и голосовых предупреждений на русском языке, при смене рабочего состояния или возможных ошибок.

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua

Зарядка проходит на напольной зарядной базе. В ее основании есть ниша для укладки лишней длины питающего кабеля.

Софт

Несмотря на то, что запустить уборку можно сразу после распаковки и подключения, все возможности Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua раскроет приложение IQ Home. Владелец в ходе нескольких шагов с подробными подсказками проведет его добавление в аккаунт. После завершения было предложено обновить прошивку (тесты велись на версии 1.8).

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua

Главное окно включает пульт для ручного перемещения в четырех направлениях, запуска уборки, информацию по заряду, времени уборки и площади. Режимы: автоматической, точечной и уборки по периметру.

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua

Нажатие на кнопку «Создать карту» запускает перемещение робот-пылесоса по площади помещения и последующего возврата на базу. Также можно совместить создание карты с уборкой.

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua

После этого выводится виртуальная карта помещения. В нашем случае для 3-комнатной квартиры была составлена подробная карта помещения с учетом всех предметов интерьера, размещенных на полу и мебели. При редактировании можно добавить комнаты, например, если есть дополнительные этажи или изолированные помещения, повернуть карту, отметить запрещенные зоны для проведения уборки и выставить виртуальные стены. Можно задать до 10 комнат и до 10 зон в каждой из комнат. Так можно ограничить зоны, в которых не будет проводиться сухая или влажная уборка. Отметить виртуальными стенами хрупкие предметы интерьера.

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua

Поддерживает расписание с выбором времени, дней недели, режима уборки и интенсивности.

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua

Выводится ресурс контейнера, фильтра, боковых и основной щетки.

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua

Алиса

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua поддерживает интеграцию с умным домом Яндекс и голосовым помощником Алиса. После сопряжения аккаунтов будет предложено выбрать имя и комнату.

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua

После этого запустить уборку можно будет также через приложение «Умный дом Яндекс» или голосовой командой. Помимо простого запуска, есть выбор режима уборки (авто, нормальный, тихий, турбо и экспресс) и скорости работы.

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua

Выводится список с примерами голосовых команд.

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua

Маруся

Также поддерживается экосистема с виртуальным ассистентом Маруся. Здесь список возможностей схож, включает запуск/остановку уборки, выбор режима. Добавление в одну из экосистем, не ограничивает добавление и в другую, пользоваться можно двумя виртуальными ассистентами одновременно.

Тесты

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua оснащен двигателем с регулируемой мощностью всасывания, доступно тут 3 уровня. Также есть 4 разных режима движения. В нашем случае мы первым делом запустили создание карты помещения, отметили на ней зоны и установили виртуальную стену в районе расположения детских игрушек. После этого запустили автоматический режим уборки, который и в последующем использовался чаще всего.

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua

С ним робот-пылесос строит навигацию с учетом полного прохождения всей площади квартиры и после завершения возвращается на базу для зарядки. При этом с учетом емкости батареи в 3200 мАч заряда хватит и на два полных цикла уборки в 3-комнатной квартире.

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua

При этом за счет использования лазерной навигации при движении он не бьется о стены и препятствия на полу, останавливается перед ними без контакта бампером. Не повреждает плинтуса, горшки с растениями, а также не получает повреждений сам робот-пылесос.

Понравилось выполнение влажной уборки. В зависимости от зоны можно включать и выключать подачу воды на тряпку из микрофибры, например, не заливать водой ковры. Качество уборки пола при этом позволяет заметно сократить необходимость ручной протирки шваброй.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua – умный робот-пылесос с продвинутой системой лазерной навигации. Построение карты помещения с выбором запретных зон уборки, виртуальными стенами и дополнительными комнатами. Расписание проведения уборки, 4 режима движения, 3 режима мощности, многоступенчатая фильтрация, регулируемый объем подаваемой воды при влажной уборке, голосовое управление и интеграция в умный дом.
Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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