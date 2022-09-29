Обзор Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua. Робот-пылесос с лидаром и Алисой

Лидар – технология, получившая широкое распространение в робототехнике, автомобиле- и авиастроении. Суть ее работы заключается в определении времени, затрачиваемом лазерным излучением на попадание в объект и возвращение обратно. За секунду лидар может выпускать около 1 миллиона лазерных импульсов, данные с которых используются для трехмерного измерения окружающего пространства. В роботах-пылесосах эта технология дает возможность построить объемную карту помещения, видеть объекты интерьера и препятствия, примерно так же, как это видит человек.

Комплектация

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua стал первым робот-пылесосом, оснащенным лидаром (лазерной системой навигации), в линейке этого производителя. Его отличает построение точного маршрута уборки, разделение на зоны уборки – до 10 комнат, ограничение зон уборки - до 10 зон в каждой комнате, мультициклонная система фильтрации и виброплатформа на эластичных подвесах для эффективной влажной уборки. Приобрести можно за 28 тысяч рублей в маркетплейсах ОЗОН, Яндекс.Маркет, Aliexpress и других российских магазинах. Сопровождается 2-летней гарантией производителя.Упакован в белоснежную коробку из картона с ручкой для переноски. На гранях коробки приведены информация по техническим характеристикам и особенностям работы. Внутри коробки все дополнительно зафиксировано и аккуратно упаковано в транспортировочные пакеты.

Комплект включает пылесборочный контейнер на 450 мл, контейнер с резервуаром 300 мл для влажной уборки, две тряпки из микрофибры, зарядную станцию, блок питания с евровилкой, кисточки, включая 2 запасных, пульт ДУ с батарейками, сменный HEPA-фильтр, щетку для чистки, инструкцию и гарантийный талон.

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua обзор

Внешний вид

Блок лидара расположен на крышке. Это башенка с круговым обзором и хромированной крышкой. Она выступает над основной плоскостью на 1 сантиметр.

Общая высота корпуса у Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua составляет 9,5 сантиметров. Свободно проезжает вдоль мебели и под кроватями.

Также на верхней грани расположена механическая кнопка управления с подсветкой, отвечающая за старт и завершение уборки. Рядом светодиодный индикатор состояния подключения к Wi-Fi.

Помимо лидара, здесь для навигации также используются данные с инфракрасных датчиков, размещенных по периметру бампера. Они определяют расстояние до объектов.

На тыльной стороне располагается съемный контейнер, по умолчанию с завода установлен для сбора сухих загрязнений, также в комплекте идет для проведения влажной уборки. Его отличает наличие емкости для залива воды.

Здесь поддерживается регулировка объема подаваемой воды с помощью помпы, расположенной внутри резервуара. Также конструктивным отличием стала виброплатформа на эластичных подвесах. При проведении влажной уборки она производит круговые движения, повышая качество уборки.

Есть отличия и по конструкции контейнера для сбора сухих загрязнений, здесь помимо многоступенчатого выпускного фильтра, есть блок с циклонами, отсеивающими собираемые механические загрязнения и повышающие срок службы фильтра.

За движение Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua отвечают два колеса с протектором, размещенные на пружинном подвесе. Дополнены роликом спереди.

По краям устанавливаются две щеточки, при установке нужно обратить внимание на пометки по правой и левой сторонам. Комплект включает два набора кисточек. Есть датчики определения перепадов высоты. В центре валик с искусственным ворсом.

Есть пульт ДУ с набором кнопок для выбора режима уборки, включения и остановки, возврата на базу, а также ручного перемещения.

Отметим встроенный динамик, используемый для вывода звуковых и голосовых предупреждений на русском языке, при смене рабочего состояния или возможных ошибок.

Софт

Зарядка проходит на напольной зарядной базе. В ее основании есть ниша для укладки лишней длины питающего кабеля.Несмотря на то, что запустить уборку можно сразу после распаковки и подключения, все возможности Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua раскроет приложение IQ Home. Владелец в ходе нескольких шагов с подробными подсказками проведет его добавление в аккаунт. После завершения было предложено обновить прошивку (тесты велись на версии 1.8).

Главное окно включает пульт для ручного перемещения в четырех направлениях, запуска уборки, информацию по заряду, времени уборки и площади. Режимы: автоматической, точечной и уборки по периметру.

Нажатие на кнопку «Создать карту» запускает перемещение робот-пылесоса по площади помещения и последующего возврата на базу. Также можно совместить создание карты с уборкой.

После этого выводится виртуальная карта помещения. В нашем случае для 3-комнатной квартиры была составлена подробная карта помещения с учетом всех предметов интерьера, размещенных на полу и мебели. При редактировании можно добавить комнаты, например, если есть дополнительные этажи или изолированные помещения, повернуть карту, отметить запрещенные зоны для проведения уборки и выставить виртуальные стены. Можно задать до 10 комнат и до 10 зон в каждой из комнат. Так можно ограничить зоны, в которых не будет проводиться сухая или влажная уборка. Отметить виртуальными стенами хрупкие предметы интерьера.

Поддерживает расписание с выбором времени, дней недели, режима уборки и интенсивности.

Выводится ресурс контейнера, фильтра, боковых и основной щетки.

Алиса

Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua поддерживает интеграцию с умным домом Яндекс и голосовым помощником Алиса. После сопряжения аккаунтов будет предложено выбрать имя и комнату.

После этого запустить уборку можно будет также через приложение «Умный дом Яндекс» или голосовой командой. Помимо простого запуска, есть выбор режима уборки (авто, нормальный, тихий, турбо и экспресс) и скорости работы.

Выводится список с примерами голосовых команд.

Маруся

Тесты

Также поддерживается экосистема с виртуальным ассистентом Маруся. Здесь список возможностей схож, включает запуск/остановку уборки, выбор режима. Добавление в одну из экосистем, не ограничивает добавление и в другую, пользоваться можно двумя виртуальными ассистентами одновременно.Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua оснащен двигателем с регулируемой мощностью всасывания, доступно тут 3 уровня. Также есть 4 разных режима движения. В нашем случае мы первым делом запустили создание карты помещения, отметили на ней зоны и установили виртуальную стену в районе расположения детских игрушек. После этого запустили автоматический режим уборки, который и в последующем использовался чаще всего.

С ним робот-пылесос строит навигацию с учетом полного прохождения всей площади квартиры и после завершения возвращается на базу для зарядки. При этом с учетом емкости батареи в 3200 мАч заряда хватит и на два полных цикла уборки в 3-комнатной квартире.

Итоги

При этом за счет использования лазерной навигации при движении он не бьется о стены и препятствия на полу, останавливается перед ними без контакта бампером. Не повреждает плинтуса, горшки с растениями, а также не получает повреждений сам робот-пылесос.Понравилось выполнение влажной уборки. В зависимости от зоны можно включать и выключать подачу воды на тряпку из микрофибры, например, не заливать водой ковры. Качество уборки пола при этом позволяет заметно сократить необходимость ручной протирки шваброй.Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua – умный робот-пылесос с продвинутой системой лазерной навигации. Построение карты помещения с выбором запретных зон уборки, виртуальными стенами и дополнительными комнатами. Расписание проведения уборки, 4 режима движения, 3 режима мощности, многоступенчатая фильтрация, регулируемый объем подаваемой воды при влажной уборке, голосовое управление и интеграция в умный дом.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".