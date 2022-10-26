Обзор Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua. Робот-пылесос с голосовым управлением и технологией Gyroinside

Современные технологии позволяют не только упростить, но и автоматизировать такие рутинные вопросы как поддержание чистоты в помещении. Как пример, изучаемый сегодня Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua. Роботом легко управлять со смартфона, и он поддерживает одновременную сухую и влажную уборку, работу по расписанию и автоматический возврат на базу. Производится в трех цветах: белом, черном и серебристом.

Комплектация

Сопровождается робот-пылесос 2-летней гарантией и его продажи уже стартовали.

Упакован в коробку из плотного картона с подробными данными по техническим характеристикам. Внутри нее покупатель обнаружит робот-пылесос с контейнером 2 в 1, зарядную станцию, блок питания, запасные комплект фильтров, салфетку из микрофибры и кисточки, руководство пользователя, гарантийный талон.

Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua обзор

Внешний вид

Корпус его выполнен из пластика, в нашем случае белого цвета, традиционной формы для такого класса устройств. Внешний вид аккуратный, не перегружен декоративными элементами.

Сверху на корпусе у робот-пылесоса отсутствуют выступающие элементы, обеспечивая ему хорошую проходимость вдоль шкафов, мебели и под кроватями.

На верхней панели механическая кнопка управления со светодиодной подсветкой и логотип IQ Home. Сама верхняя панель из закалённого стекла.

Традиционный подпружиненный бампер на фронтальной стороне. Вдоль его периметра распределены ИК-датчики и элементы навигационной системы GYROINSIDE.

Основание из износоустойчивого пластика черного цвета. За размещение и перемещение по полу отвечают три колеса. Это два боковых с грунтозацепами и поворотный ролик. Подвеска основной пары колес с амортизацией, позволяет преодолевать пороги и неровности, а также съезжать и заезжать на ковры.

По периметру распределены оптические датчики определения поверхности. Их задача заключается в обнаружении свесов и обрывов, предотвращая падение с лестницы. Под защитным резиновым колпачком механический тумблер питания.

Устанавливаются две щетки по краям. В центре съемный валик с рядами искусственного ворса и резиновыми ламелями. Фиксирует валик защитная рамка Roll Protect, предотвращающая захватывание проводов.

Контейнер у Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua гибридный, совмещает отсек для сбора сухих загрязнений объемом 0.4 л и резервуар для воды объемом 0.3 литра.

В выпускной системе установлена многоступенчатая фильтрация, состоящая из HEPA и губчатого фильтра. На его основании с помощью липучек фиксируется салфетка из микрофибры для влажной уборки.

Зарядка и парковка робота-пылесоса проходит на напольной станции. У нее есть скрытый отсек для хранения лишней длины кабеля от комплектного блока питания. На верхней грани углубление для хранения блока питания.

Софт

Настройка и управление проходят в бесплатном приложении IQ Home с многоуровневым и защищенным соединением. Оно позволяет владельцу получать доступ к прибору из любой точки мира, где есть доступ в интернет. Интерфейс у приложения интуитивно понятный.

В главном окне пульт для запуска и остановки уборки, ручного выбора направления перемещения, интенсивности уборки и подачи воды. Данные по заряду аккумулятора, времени уборки, а также площади помещения. Выбор режима уборки: случайное перемещение, автоматическая, периметр, спираль. Функция влажной и сухой уборки, расписание, карта и включение защиты от детей.

В редакторе расписания настраиваются дни недели, режим уборки, интенсивность и время для запуска.

При движении по комнате Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua составляет примерную карту помещения и строит маршрут уборки благодаря технологии Gyroinside.

Голосовое управление

Поддерживается интеграция с голосовыми ассистентами Алиса и Маруся. Рассмотрим на примере приложения «Умный дом Яндекса». После синхронизации аккаунтов предлагается добавить совместимую технику Polaris. Для приборов выбирается имя, место расположения и комната.

С экрана приложения можно запустить и остановить уборку. Изменить скорость работы и режим. Просмотреть список с примерами команд.

Голосовыми командами запустить уборку, отправить на базу, изменить скорость работы, узнать текущий статус, запланировать уборку через заданный интервал времени.

Тесты

После распаковки, установки щетки рекомендуем провести зарядку Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua. Процесс восстановления заряда аккумулятора можно совместить с настройкой и добавлением в приложение. После этого он готов для старта уборки.

В автоматическом режиме робот-пылесос перемещается по всей площади квартиры змейкой. Обходит все участки, включая пространство вдоль мягкой мебели и шкафов. На полу не остается видимых загрязнений. Хорошо справляется с шерстью домашних животных. После завершения возвращается на зарядную станцию. Есть режим перемещения вдоль стен и по спирали.

При влажной уборке равномерно подает жидкость из емкости на салфетку из микрофибры. Протирает поверхность пола без капель и разводов. За счет того, что здесь гибридный контейнер, сухая и влажная уборки совмещаются.

Итоги

Емкости аккумулятора в среднем хватает до 150 минут проведения уборки. Цикл восстановления занимает около 5 часов.Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua – робот-пылесос, эффективно решающий вопрос поддержания чистоты в квартире или доме. Влажная и сухая уборка, приложение IQ Home для управления со смартфона, интеграции с голосовыми помощниками, сменные расходники в комплекте, несколько режимов работы и мощности всасывания, работа по индивидуальному сценарию.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".