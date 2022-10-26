Обзор Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua. Робот-пылесос с голосовым управлением и технологией Gyroinside

Сопровождается робот-пылесос 2-летней гарантией и его продажи уже стартовали.
Упакован в коробку из плотного картона с подробными данными по техническим характеристикам. Внутри нее покупатель обнаружит робот-пылесос с контейнером 2 в 1, зарядную станцию, блок питания, запасные комплект фильтров, салфетку из микрофибры и кисточки, руководство пользователя, гарантийный талон.
Сверху на корпусе у робот-пылесоса отсутствуют выступающие элементы, обеспечивая ему хорошую проходимость вдоль шкафов, мебели и под кроватями.
На верхней панели механическая кнопка управления со светодиодной подсветкой и логотип IQ Home. Сама верхняя панель из закалённого стекла.
Традиционный подпружиненный бампер на фронтальной стороне. Вдоль его периметра распределены ИК-датчики и элементы навигационной системы GYROINSIDE.
Основание из износоустойчивого пластика черного цвета. За размещение и перемещение по полу отвечают три колеса. Это два боковых с грунтозацепами и поворотный ролик. Подвеска основной пары колес с амортизацией, позволяет преодолевать пороги и неровности, а также съезжать и заезжать на ковры.
По периметру распределены оптические датчики определения поверхности. Их задача заключается в обнаружении свесов и обрывов, предотвращая падение с лестницы. Под защитным резиновым колпачком механический тумблер питания.
Устанавливаются две щетки по краям. В центре съемный валик с рядами искусственного ворса и резиновыми ламелями. Фиксирует валик защитная рамка Roll Protect, предотвращающая захватывание проводов.
Контейнер у Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua гибридный, совмещает отсек для сбора сухих загрязнений объемом 0.4 л и резервуар для воды объемом 0.3 литра.
В выпускной системе установлена многоступенчатая фильтрация, состоящая из HEPA и губчатого фильтра. На его основании с помощью липучек фиксируется салфетка из микрофибры для влажной уборки.
Зарядка и парковка робота-пылесоса проходит на напольной станции. У нее есть скрытый отсек для хранения лишней длины кабеля от комплектного блока питания. На верхней грани углубление для хранения блока питания.
В главном окне пульт для запуска и остановки уборки, ручного выбора направления перемещения, интенсивности уборки и подачи воды. Данные по заряду аккумулятора, времени уборки, а также площади помещения. Выбор режима уборки: случайное перемещение, автоматическая, периметр, спираль. Функция влажной и сухой уборки, расписание, карта и включение защиты от детей.
В редакторе расписания настраиваются дни недели, режим уборки, интенсивность и время для запуска.
При движении по комнате Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua составляет примерную карту помещения и строит маршрут уборки благодаря технологии Gyroinside.
Поддерживается интеграция с голосовыми ассистентами Алиса и Маруся. Рассмотрим на примере приложения «Умный дом Яндекса». После синхронизации аккаунтов предлагается добавить совместимую технику Polaris. Для приборов выбирается имя, место расположения и комната.
С экрана приложения можно запустить и остановить уборку. Изменить скорость работы и режим. Просмотреть список с примерами команд.
Голосовыми командами запустить уборку, отправить на базу, изменить скорость работы, узнать текущий статус, запланировать уборку через заданный интервал времени.
В автоматическом режиме робот-пылесос перемещается по всей площади квартиры змейкой. Обходит все участки, включая пространство вдоль мягкой мебели и шкафов. На полу не остается видимых загрязнений. Хорошо справляется с шерстью домашних животных. После завершения возвращается на зарядную станцию. Есть режим перемещения вдоль стен и по спирали.
При влажной уборке равномерно подает жидкость из емкости на салфетку из микрофибры. Протирает поверхность пола без капель и разводов. За счет того, что здесь гибридный контейнер, сухая и влажная уборки совмещаются.
Емкости аккумулятора в среднем хватает до 150 минут проведения уборки. Цикл восстановления занимает около 5 часов.