Обзор Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua. Робот-пылесос с голосовым управлением и технологией Gyroinside

Современные технологии позволяют не только упростить, но и автоматизировать такие рутинные вопросы как поддержание чистоты в помещении. Как пример, изучаемый сегодня Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua. Роботом легко управлять со смартфона, и он поддерживает одновременную сухую и влажную уборку, работу по расписанию и автоматический возврат на базу. Производится в трех цветах: белом, черном и серебристом.

обзор Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua

Сопровождается робот-пылесос 2-летней гарантией и его продажи уже стартовали.

Комплектация

коробка Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua

Упакован в коробку из плотного картона с подробными данными по техническим характеристикам. Внутри нее покупатель обнаружит робот-пылесос с контейнером 2 в 1, зарядную станцию, блок питания, запасные комплект фильтров, салфетку из микрофибры и кисточки, руководство пользователя, гарантийный талон.

комплектация Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua

Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua обзор

Внешний вид

Корпус его выполнен из пластика, в нашем случае белого цвета, традиционной формы для такого класса устройств. Внешний вид аккуратный, не перегружен декоративными элементами.

Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua

Сверху на корпусе у робот-пылесоса отсутствуют выступающие элементы, обеспечивая ему хорошую проходимость вдоль шкафов, мебели и под кроватями.

Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua

На верхней панели механическая кнопка управления со светодиодной подсветкой и логотип IQ Home. Сама верхняя панель из закалённого стекла.

Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua

Традиционный подпружиненный бампер на фронтальной стороне. Вдоль его периметра распределены ИК-датчики и элементы навигационной системы GYROINSIDE.

Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua

Основание из износоустойчивого пластика черного цвета. За размещение и перемещение по полу отвечают три колеса. Это два боковых с грунтозацепами и поворотный ролик. Подвеска основной пары колес с амортизацией, позволяет преодолевать пороги и неровности, а также съезжать и заезжать на ковры.

Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua

По периметру распределены оптические датчики определения поверхности. Их задача заключается в обнаружении свесов и обрывов, предотвращая падение с лестницы. Под защитным резиновым колпачком механический тумблер питания.

Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua

Устанавливаются две щетки по краям. В центре съемный валик с рядами искусственного ворса и резиновыми ламелями. Фиксирует валик защитная рамка Roll Protect, предотвращающая захватывание проводов.

Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua

Контейнер у Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua гибридный, совмещает отсек для сбора сухих загрязнений объемом 0.4 л и резервуар для воды объемом 0.3 литра.

Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua

В выпускной системе установлена многоступенчатая фильтрация, состоящая из HEPA и губчатого фильтра. На его основании с помощью липучек фиксируется салфетка из микрофибры для влажной уборки.

Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua

Зарядка и парковка робота-пылесоса проходит на напольной станции. У нее есть скрытый отсек для хранения лишней длины кабеля от комплектного блока питания. На верхней грани углубление для хранения блока питания.

Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua

Софт

Настройка и управление проходят в бесплатном приложении IQ Home с многоуровневым и защищенным соединением. Оно позволяет владельцу получать доступ к прибору из любой точки мира, где есть доступ в интернет. Интерфейс у приложения интуитивно понятный.

софт Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua

В главном окне пульт для запуска и остановки уборки, ручного выбора направления перемещения, интенсивности уборки и подачи воды. Данные по заряду аккумулятора, времени уборки, а также площади помещения. Выбор режима уборки: случайное перемещение, автоматическая, периметр, спираль. Функция влажной и сухой уборки, расписание, карта и включение защиты от детей.

софт Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua

В редакторе расписания настраиваются дни недели, режим уборки, интенсивность и время для запуска.

софт Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua

При движении по комнате Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua составляет примерную карту помещения и строит маршрут уборки благодаря технологии Gyroinside.

софт Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua

софт Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua

софт Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua

Голосовое управление

голосовое управление Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua

Поддерживается интеграция с голосовыми ассистентами Алиса и Маруся. Рассмотрим на примере приложения «Умный дом Яндекса». После синхронизации аккаунтов предлагается добавить совместимую технику Polaris. Для приборов выбирается имя, место расположения и комната.

голосовое управление Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua

С экрана приложения можно запустить и остановить уборку. Изменить скорость работы и режим. Просмотреть список с примерами команд.

голосовое управление Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua

Голосовыми командами запустить уборку, отправить на базу, изменить скорость работы, узнать текущий статус, запланировать уборку через заданный интервал времени.

голосовое управление Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua

Тесты

После распаковки, установки щетки рекомендуем провести зарядку Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua. Процесс восстановления заряда аккумулятора можно совместить с настройкой и добавлением в приложение. После этого он готов для старта уборки.

тесты Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua

В автоматическом режиме робот-пылесос перемещается по всей площади квартиры змейкой. Обходит все участки, включая пространство вдоль мягкой мебели и шкафов. На полу не остается видимых загрязнений. Хорошо справляется с шерстью домашних животных. После завершения возвращается на зарядную станцию. Есть режим перемещения вдоль стен и по спирали.

тесты Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua

При влажной уборке равномерно подает жидкость из емкости на салфетку из микрофибры. Протирает поверхность пола без капель и разводов. За счет того, что здесь гибридный контейнер, сухая и влажная уборки совмещаются.

тесты Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua

Емкости аккумулятора в среднем хватает до 150 минут проведения уборки. Цикл восстановления занимает около 5 часов.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua – робот-пылесос, эффективно решающий вопрос поддержания чистоты в квартире или доме. Влажная и сухая уборка, приложение IQ Home для управления со смартфона, интеграции с голосовыми помощниками, сменные расходники в комплекте, несколько режимов работы и мощности всасывания, работа по индивидуальному сценарию.
Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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