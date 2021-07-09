Обзор Polaris PVCS 4000 HandStickPRO. Беспроводной пылесос с УФ-лампой

При выборе пылесоса для квартиры или дома оптимальным вариантом в 2021 году являются беспроводные модели с циклонным фильтром. Как пример, Polaris PVCS 4000 HandStickPRO, оснащенный мощным инверторным мотором с 10-летней гарантией, по эффективности не уступает проводным моделям. Помимо этого, в комплекте с ним идет 5 сменных насадок под разные сценарии проведения уборки. Отдельно отмечается наличие УФ-лампы, отвечающей за дезинфекцию во время работы.

Комплектация

На официальном сайте POLARIS его можно приобрести за 20 990 рублей. Продажи уже стартовали.

Упакован в коробку с привлекательным оформлением и ручкой для удобной переноски. Комплект включает основной блок, удлинительную трубу, две турбированные насадки, две механические насадки, поворотное колено, напольную подставку, крепление на стену, блок питания, щетку для очистки, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

В оформлении используется сочетание спокойных цветовых оттенков бирюзового и белого. Внешний вид современный.

Традиционное исполнение основного блока для такого типа устройств. Широкая пистолетная ручка с расположенной в основании механической кнопкой управления.

С обратной стороны расположена кнопка, отвечающая за переключения мощности всасывания. Три режима работы. Выше выпускная вентиляционная решетка с фильтром.

Аккумулятор съемный. Его можно заряжать как отдельно, так и в установленном положении. Можно приобрести дополнительную батарею или заменить ее в дальнейшем.

Контейнер для сбора пыли у Polaris PVCS 4000 HandStickPRO из полупрозрачного пластика, объем 0.6 литра. Внутри блок циклона.

Конструкция разборная, можно будет обслуживать и чистить отдельные ее элементы. Пыль же можно будет удалить простым открытием крышки.

В верхней части корпуса съемный блок с HEPA-фильтром. В дальнейшем можно будет заменить после исчерпания ресурса.

Сопло для установки насадок или трубы усилено. Внутри контактная группа, отвечающая за передачу питания на привод турбированных насадок.

Насадки

В комплекте идет металлическая удлинительная труба. В зависимости от сценария уборки и требуемой насадки можно ставить как на нее, так и напрямую в моторный блок.

Также есть поворотное колено, позволяющее изменить угол направления насадок. Полезно, если требуется получить доступ к труднодоступным участкам.

Основная насадка с поворотным валиком с мягким покрытием. Подойдет для очистки паркета и ламината, без риска появления царапин. На нее не наматываются волосы.

Отдельно отметим электропривод WALK by ITSELF, перемещающий пылесос по поверхности пола. Заметно снижается нагрузка на руки.

Еще одна турбированная насадка меньше по ширине и идет с жесткой фиксацией. Внутри ее корпуса установлена УФ-лампа. Так, Polaris PVCS 4000 HandStickPRO не только осуществляется механический сбор загрязнений, но и уничтожает бактерии и вирусы.

Насадку удобно использовать для уборки и дезинфекции мебели или автомобиля.

Несколько видов щелевых насадок с искусственным ворсом и без него. Можно ставить напрямую в корпус или через поворотное колено.

Аксессуары

Продумали вопрос вертикальной парковки Polaris PVCS 4000 HandStickPRO на полу. В комплекте идет сборная подставка с фиксатором из металлических трубок. Стоит в нем устойчиво. В основании ее можно ставить щелевые насадки на поворотное крепление.

Тесты

Также есть фиксатор для установки на стену. Выбрать можно будет в зависимости от условий и пожеланий.Пылесос оснащен мощным инверторным мотором мощностью до 450 Вт. Три уровня мощности: первый уровень запускается при включении прибора, второй – средний по мощности уровень, третий – турбо. Успешно справляется с ежедневной и генеральной уборкой. За время тестирования мы использовали его не только для очистки пола в квартире, но и брали для уборки автомобиля. Чистили мягкую мебель и матрасы.

Литиевого аккумулятора 2500 мАч хватает на час работы на среднем уровне мощности. Полный цикл зарядки занимает 3.5-4 часа. Контролировать заряд можно с помощью индикатора.

Вес корпуса хорошо сбалансирован. Перемещать по полу легко, плюс дополнительно помогает электропривод на самой щетке. Гибкое соединение насадок дает доступ к труднодоступным участкам вдоль мебели и под кроватью.

Итоги

В ходе уборки можно визуально контролировать объем собираемой пыли и грязи. Очистка в последующем проходит без контакта с руками. Использование многоступенчатой системы фильтрации позволяет использовать его в помещениях с аллергиками и детьми.Polaris PVCS 4000 HandStickPRO – беспроводной пылесос с мощным инверторным мотором, пятью насадками, жесткой удлинительной трубой и поворотным коленом, длительным временем автономной работы, двумя вариантами парковки, съемным аккумулятором, тремя режимами мощности и привлекательным внешним видом. Отдельно отметим 10-летнюю гарантию на установленный двигатель.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".