Обзор Polaris PVCS 4000 HandStickPRO. Беспроводной пылесос с УФ-лампой

При выборе пылесоса для квартиры или дома оптимальным вариантом в 2021 году являются беспроводные модели с циклонным фильтром. Как пример, Polaris PVCS 4000 HandStickPRO, оснащенный мощным инверторным мотором с 10-летней гарантией, по эффективности не уступает проводным моделям. Помимо этого, в комплекте с ним идет 5 сменных насадок под разные сценарии проведения уборки. Отдельно отмечается наличие УФ-лампы, отвечающей за дезинфекцию во время работы.

Polaris PVCS 4000 HandStickPRO

На официальном сайте POLARIS его можно приобрести за 20 990 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Polaris PVCS 4000 HandStickPRO

Упакован в коробку с привлекательным оформлением и ручкой для удобной переноски. Комплект включает основной блок, удлинительную трубу, две турбированные насадки, две механические насадки, поворотное колено, напольную подставку, крепление на стену, блок питания, щетку для очистки, руководство пользователя и гарантийный талон.

Polaris PVCS 4000 HandStickPRO

Внешний вид

В оформлении используется сочетание спокойных цветовых оттенков бирюзового и белого. Внешний вид современный.

Polaris PVCS 4000 HandStickPRO

Традиционное исполнение основного блока для такого типа устройств. Широкая пистолетная ручка с расположенной в основании механической кнопкой управления.

Polaris PVCS 4000 HandStickPRO

С обратной стороны расположена кнопка, отвечающая за переключения мощности всасывания. Три режима работы. Выше выпускная вентиляционная решетка с фильтром.

Polaris PVCS 4000 HandStickPRO

Аккумулятор съемный. Его можно заряжать как отдельно, так и в установленном положении. Можно приобрести дополнительную батарею или заменить ее в дальнейшем.

Polaris PVCS 4000 HandStickPRO

Контейнер для сбора пыли у Polaris PVCS 4000 HandStickPRO из полупрозрачного пластика, объем 0.6 литра. Внутри блок циклона.

Polaris PVCS 4000 HandStickPRO

Конструкция разборная, можно будет обслуживать и чистить отдельные ее элементы. Пыль же можно будет удалить простым открытием крышки.

Polaris PVCS 4000 HandStickPRO

В верхней части корпуса съемный блок с HEPA-фильтром. В дальнейшем можно будет заменить после исчерпания ресурса.

Polaris PVCS 4000 HandStickPRO

Сопло для установки насадок или трубы усилено. Внутри контактная группа, отвечающая за передачу питания на привод турбированных насадок.

Polaris PVCS 4000 HandStickPRO

Насадки

В комплекте идет металлическая удлинительная труба. В зависимости от сценария уборки и требуемой насадки можно ставить как на нее, так и напрямую в моторный блок.

Polaris PVCS 4000 HandStickPRO

Также есть поворотное колено, позволяющее изменить угол направления насадок. Полезно, если требуется получить доступ к труднодоступным участкам.

Polaris PVCS 4000 HandStickPRO

Основная насадка с поворотным валиком с мягким покрытием. Подойдет для очистки паркета и ламината, без риска появления царапин. На нее не наматываются волосы.

Polaris PVCS 4000 HandStickPRO

Отдельно отметим электропривод WALK by ITSELF, перемещающий пылесос по поверхности пола. Заметно снижается нагрузка на руки.

Polaris PVCS 4000 HandStickPRO

Еще одна турбированная насадка меньше по ширине и идет с жесткой фиксацией. Внутри ее корпуса установлена УФ-лампа. Так, Polaris PVCS 4000 HandStickPRO не только осуществляется механический сбор загрязнений, но и уничтожает бактерии и вирусы.

Polaris PVCS 4000 HandStickPRO

Насадку удобно использовать для уборки и дезинфекции мебели или автомобиля.

Polaris PVCS 4000 HandStickPRO

Несколько видов щелевых насадок с искусственным ворсом и без него. Можно ставить напрямую в корпус или через поворотное колено.

Polaris PVCS 4000 HandStickPRO

Аксессуары

Продумали вопрос вертикальной парковки Polaris PVCS 4000 HandStickPRO на полу. В комплекте идет сборная подставка с фиксатором из металлических трубок. Стоит в нем устойчиво. В основании ее можно ставить щелевые насадки на поворотное крепление.

Polaris PVCS 4000 HandStickPRO

Также есть фиксатор для установки на стену. Выбрать можно будет в зависимости от условий и пожеланий.

Тесты

Пылесос оснащен мощным инверторным мотором мощностью до 450 Вт. Три уровня мощности: первый уровень запускается при включении прибора, второй – средний по мощности уровень, третий – турбо. Успешно справляется с ежедневной и генеральной уборкой. За время тестирования мы использовали его не только для очистки пола в квартире, но и брали для уборки автомобиля. Чистили мягкую мебель и матрасы.

Polaris PVCS 4000 HandStickPRO

Литиевого аккумулятора 2500 мАч хватает на час работы на среднем уровне мощности. Полный цикл зарядки занимает 3.5-4 часа. Контролировать заряд можно с помощью индикатора.

Polaris PVCS 4000 HandStickPRO

Вес корпуса хорошо сбалансирован. Перемещать по полу легко, плюс дополнительно помогает электропривод на самой щетке. Гибкое соединение насадок дает доступ к труднодоступным участкам вдоль мебели и под кроватью.

Polaris PVCS 4000 HandStickPRO

В ходе уборки можно визуально контролировать объем собираемой пыли и грязи. Очистка в последующем проходит без контакта с руками. Использование многоступенчатой системы фильтрации позволяет использовать его в помещениях с аллергиками и детьми.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PVCS 4000 HandStickPRO – беспроводной пылесос с мощным инверторным мотором, пятью насадками, жесткой удлинительной трубой и поворотным коленом, длительным временем автономной работы, двумя вариантами парковки, съемным аккумулятором, тремя режимами мощности и привлекательным внешним видом. Отдельно отметим 10-летнюю гарантию на установленный двигатель.
Polaris PVCS 4000 HandStickPRO получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Polaris PVCS 4000 HandStickPRO
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