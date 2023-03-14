Беспроводной пылесос Polaris PVCS 4060 CyclonicSmart обзор и тесты

Изучаемый сегодня беспроводной пылесос Polaris PVCS 4060 CyclonicSmart оснащен мощным инверторным мотором и умным режимом автоматической настройки мощности всасывания. Пылесос можно использовать как вертикальный – для уборки квартиры и дома, так и как ручной – в ограниченных пространствах, например, в салоне автомобиля. Из его особенностей выделяются повышенная мощность всасывания 200 аВт, емкий аккумулятор, обеспечивающий до 80 минут уборки, а также информативный LED-дисплей.

Комплектация

Комплект включает основной блок, съемный аккумулятор, удлинительную трубу, моторизированную насадку с двумя видами валиков, щелевую насадку, мини-щетку, адаптер питания, напольную подставку, руководство пользователя и гарантийный талон.

Polaris PVCS 4060 CyclonicSmart обзор

Внешний вид

Основной блок выполнен из качественного пластика серого цвета. Верхнюю его часть занимает закругленная ручка, нижнюю – съемный контейнер для сбора сухих загрязнений.

На верхней части ручки две механические кнопки, отвечающие за включение и переключение режимов мощности. Здесь же монохромный дисплей, на который при включении выводятся данные по проценту заряда аккумулятора, выбранный режим работы и уровень мощности. Нагляднее и информативнее, чем распространённое исполнение со светодиодными индикаторами.

Аккумулятор у Polaris PVCS 4060 CyclonicSmart съемный, его емкость составляет 3000 мАч. Снимается и ставится сдвигом.

Контейнер для сбора сухих загрязнений объемом 300 мл. Очищается удобно и без контакта с пылью внутри него.

Применена многоступенчатая система фильтрации, состоящая из циклонного блока, механического фильтра, который можно промывать, и блока HEPA.

Собирать и разбирать пылесос просто. Щелевые насадки можно ставить напрямую на моторный блок или на удлинительную трубу. Основная моторизированная насадка ставится только через трубу.

Зарядка пылесоса проходит через комплектную напольную подставку. Можно удобно расположить ее рядом с розеткой, в ней же есть направляющие для хранения щелевых насадок.

Насадки

Для зарядки достаточно установить его в собранном виде на эту подставку и подключить адаптер питания к розетке.Основная насадка с вращающимся валиком. Polaris PVCS 4060 получил два вида валиков, один с рядами из искусственного ворса, второй сочетает силиконовые ламели и искусственный ворс и подходит для деликатных покрытий. Можно будет подбирать в зависимости от типа полового покрытия и наличия ковров.

Для упрощения перемещения есть пластиковые ролики. Соединение гибкое, позволяет подобраться к самым отдаленным участкам под кроватью и мебелью. Прозрачная крышка у этой насадки в свою очередь дает контролировать степень наматывания волос и ниток.

Тесты

Мини-щетка и щелевая насадка выполнены в формате 2-в-1. У них есть выдвигающийся элемент с рядами искусственного ворса. Отличия между ними в ширине сопла.Пылесос оснащен двигателем мощностью 600 Вт с мощностью всасывания до 200 аВт. Поддерживает 3 уровня мощности всасывания: ECO, средний, максимальный, а также автоматический режим настройки мощности всасывания в зависимости от загрязненности поверхности.

Уборку чаще всего проводили в автоматическом режиме. Оптимально по уровню мощности, при смене между ламинатом, плиткой и ковром не переключали мощность вручную. Собирал пылесос сухие загрязнения эффективно, не оставлял загрязнения с ворса ковра, вдоль углов и под шкафами. Очистить после этого загрязнения можно будет открыв крышку контейнера и не разбирая пылесос полностью.

Дополнительные насадки хорошо себя показали при очистке мягкой мебели, использовали его для очистки салона автомобиля. Эргономичный корпус с удобным хватом и сбалансированный вес.

Итоги

На автоматическом режиме заряда аккумулятора хватало на 25 минут уборки, на минимальной мощности время увеличивается до 80 минут. Сеанс зарядки занимает до 5 часов.Polaris PVCS 4060 CyclonicSmart – беспроводной пылесос с высокой мощностью всасывания, автоматической регулировкой в соответствии со степенью загрязнения поверхности, емким контейнером, двумя дополнительными насадками, двумя видами валиков для основной насадки, удобной подставкой для напольной парковки, информативным дисплеем, простой очисткой, многоступенчатой фильтрацией. Не устроить может отсутствие возможности зарядить аккумулятор напрямую.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".