Беспроводной пылесос Polaris PVCS 4060 CyclonicSmart обзор и тесты

На верхней части ручки две механические кнопки, отвечающие за включение и переключение режимов мощности. Здесь же монохромный дисплей, на который при включении выводятся данные по проценту заряда аккумулятора, выбранный режим работы и уровень мощности. Нагляднее и информативнее, чем распространённое исполнение со светодиодными индикаторами.
Аккумулятор у Polaris PVCS 4060 CyclonicSmart съемный, его емкость составляет 3000 мАч. Снимается и ставится сдвигом.
Контейнер для сбора сухих загрязнений объемом 300 мл. Очищается удобно и без контакта с пылью внутри него.
Применена многоступенчатая система фильтрации, состоящая из циклонного блока, механического фильтра, который можно промывать, и блока HEPA.
Собирать и разбирать пылесос просто. Щелевые насадки можно ставить напрямую на моторный блок или на удлинительную трубу. Основная моторизированная насадка ставится только через трубу.
Зарядка пылесоса проходит через комплектную напольную подставку. Можно удобно расположить ее рядом с розеткой, в ней же есть направляющие для хранения щелевых насадок.
Для зарядки достаточно установить его в собранном виде на эту подставку и подключить адаптер питания к розетке.
Для упрощения перемещения есть пластиковые ролики. Соединение гибкое, позволяет подобраться к самым отдаленным участкам под кроватью и мебелью. Прозрачная крышка у этой насадки в свою очередь дает контролировать степень наматывания волос и ниток.
Мини-щетка и щелевая насадка выполнены в формате 2-в-1. У них есть выдвигающийся элемент с рядами искусственного ворса. Отличия между ними в ширине сопла.
Уборку чаще всего проводили в автоматическом режиме. Оптимально по уровню мощности, при смене между ламинатом, плиткой и ковром не переключали мощность вручную. Собирал пылесос сухие загрязнения эффективно, не оставлял загрязнения с ворса ковра, вдоль углов и под шкафами. Очистить после этого загрязнения можно будет открыв крышку контейнера и не разбирая пылесос полностью.
Дополнительные насадки хорошо себя показали при очистке мягкой мебели, использовали его для очистки салона автомобиля. Эргономичный корпус с удобным хватом и сбалансированный вес.
На автоматическом режиме заряда аккумулятора хватало на 25 минут уборки, на минимальной мощности время увеличивается до 80 минут. Сеанс зарядки занимает до 5 часов.