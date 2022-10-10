Обзор Polaris PVCS 7000 Energy WAY AQUA. Вертикальный пылесос с электроприводом в щетке

Его уже можно приобрести в российских магазинах и маркетплейсах. Эта модель сопровождается 2-летней гарантией.
В комплекте покупатель обнаружит основной блок пылесоса, удлинительную трубу, турбированную насадку с двумя видами валиков, блок для проведения влажной уборки, щелевую насадку, щетку 2-в-1, приспособление для очистки щеток, крепление на стену и пару дюбелей, блок питания, различную техническую документацию.
Корпус моторного блока выполнен из пластика с традиционной компоновкой для такого класса устройств.
Ручка с пистолетным хватом. У нее есть выступ для дополнительной фиксации указательного пальца.
Кнопка управления находится на обратной стороне корпуса. Постоянная фиксация ее во время уборки не требуется.
Переключение режимов проходит последовательным нажатием на кнопку, расположенную на верхней грани. Polaris PVCS 7000 Energy WAY AQUA поддерживает три режима работы в зависимости от мощности всасывания. Контролировать оставшийся заряд батареи можно с помощью группы светодиодных индикаторов на крышке.
Аккумулятор съемный. Комплектуется пылесос литий-ионовой батареей с емкостью 2500 мАч 25.9В. Заряжать можно как отдельно от пылесоса, так и не снимая с него.
На лицевой стороне крепление для удлинительной трубы или насадок. Можно обратить внимание что тут помимо воздушного канала есть питающая розетка для электрощетки.
Так будет подаваться питание на двигатель, вращающий валик, а также группу светодиодов, подсвечивающих пол для более тщательной уборки.
Сбор сухих загрязнений идет в контейнер объемом 0.5 литра. Выполнен он из тонированного пластика, на боковой его стороне есть риска по максимальному объему. Внутри фильтр циклонного типа. Попадающие в контейнер сухие загрязнения, вращаясь оседают на дне контейнера. Далее воздух проходит через HEPA-фильтр отсекающие мельчайшие частицы. Вся конструкция многоступенчатой фильтрации разборна и ее удобно чистить.
Основная щетка у Polaris PVCS 7000 Energy WAY AQUA турбированная. На передней ее части есть полупрозрачное окно, позволяющее контролировать наматывание волос и ниток, а также группа светодиодов для подсветки, отмеченная выше.
Она комплектуется двумя видами валиков. Один из них паркетная в виде валика из мягкого войлока, вторая со спиральными рядами щеток средней жесткости.
На обратной стороне насадки фиксируется блок для проведения влажной уборки, есть отдельная емкость для воды. На нижней стороне устанавливается салфетка из микрофибры, для крепления используются липучки.
Есть две немоторизированные насадки. Это щелевая и пылевая 2 в 1 с выдвижным блоком с искусственным ворсом.
Для удобства хранения и парковки в комплекте предусмотрели настенный кронштейн. На нем же можно фиксировать насадки.
Понравилась возможность совмещения сухой и влажной уборки. Установленный блок с емкостью для воды равномерно подает ее на салфетку из микрофибры. Протирает пол она без видимых разводов и после такой уборки не требуется тратить время на отдельное протирание пола шваброй.
С помощью Polaris PVCS 7000 Energy WAY AQUA также провели генеральную уборку. Собрав накопившуюся пыль с мягкой мебели, матрасов, труднодоступных участков в углах. Комплектный набор насадок позволяет эффективно решить все эти задачи. Также использовался для уборки салона автомобиля.
Оснащается этот пылесос двигателем мощностью 400 Вт. Поддерживает он три уровня мощности всасывания, позволяя подбирать в зависимости от типа полового покрытия и степени загрязнения. Здесь же предусмотрели два типа валика, один под паркет и ламинат, второй подойдет для любого типа покрытий. В итоге получаем универсальное решение, справляющееся и с коврами с высоким ворсом.
Встроенного аккумулятора при этом у него хватало на час беспрерывного проведения уборки на нормальном уровне мощности. В турбо режиме работает около 20 минут. Полный цикл зарядки занимает 3 часа.