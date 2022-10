Обзор Polaris PVCS 7000 Energy WAY AQUA. Вертикальный пылесос с электроприводом в щетке

Вертикальные пылесосы изначально создавались как инструмент для быстрой уборки или дополнение к классическому напольному пылесосу. Но текущее развитие технологий в итоге заметно сократило долю продаваемых пылесосов, требующих для работы постоянное подключение к розетке и это неудивительно, как пример новинка - Polaris PVCS 7000 Energy WAY AQUA. Помимо работы в вертикальном и ручном режиме, циклонической системы сбора пыли и пяти насадок в комплекте, поддерживает технологию WALK BY ITSELF, снижающую нагрузку при использовании на горизонтальных поверхностях за счет электропривода в щетке.

Комплектация

Его уже можно приобрести в российских магазинах и маркетплейсах. Эта модель сопровождается 2-летней гарантией.Упакован в коробку из плотного картона с полиграфией. На лицевой стороне помимо изображения пылесоса в сборе есть данные по ключевым особенностям конструкции и исполнения. Внутри все распределено по отдельным отсекам и дополнительно защищено от повреждений пленкой.

В комплекте покупатель обнаружит основной блок пылесоса, удлинительную трубу, турбированную насадку с двумя видами валиков, блок для проведения влажной уборки, щелевую насадку, щетку 2-в-1, приспособление для очистки щеток, крепление на стену и пару дюбелей, блок питания, различную техническую документацию.

Polaris PVCS 7000 Energy WAY AQUA обзор

Внешний вид

Представлен пылесос в двух цветовых вариантах: серебристо-белом и серебристо-синем.

Корпус моторного блока выполнен из пластика с традиционной компоновкой для такого класса устройств.

Ручка с пистолетным хватом. У нее есть выступ для дополнительной фиксации указательного пальца.

Кнопка управления находится на обратной стороне корпуса. Постоянная фиксация ее во время уборки не требуется.

Переключение режимов проходит последовательным нажатием на кнопку, расположенную на верхней грани. Polaris PVCS 7000 Energy WAY AQUA поддерживает три режима работы в зависимости от мощности всасывания. Контролировать оставшийся заряд батареи можно с помощью группы светодиодных индикаторов на крышке.

Аккумулятор съемный. Комплектуется пылесос литий-ионовой батареей с емкостью 2500 мАч 25.9В. Заряжать можно как отдельно от пылесоса, так и не снимая с него.

На лицевой стороне крепление для удлинительной трубы или насадок. Можно обратить внимание что тут помимо воздушного канала есть питающая розетка для электрощетки.

Так будет подаваться питание на двигатель, вращающий валик, а также группу светодиодов, подсвечивающих пол для более тщательной уборки.

Аксессуары

Сбор сухих загрязнений идет в контейнер объемом 0.5 литра. Выполнен он из тонированного пластика, на боковой его стороне есть риска по максимальному объему. Внутри фильтр циклонного типа. Попадающие в контейнер сухие загрязнения, вращаясь оседают на дне контейнера. Далее воздух проходит через HEPA-фильтр отсекающие мельчайшие частицы. Вся конструкция многоступенчатой фильтрации разборна и ее удобно чистить.В зависимости от типа насадки ее можно устанавливать, как напрямую в моторный блок, так и через комплектную удлинительную трубу. Труба выполнена из металла.

Основная щетка у Polaris PVCS 7000 Energy WAY AQUA турбированная. На передней ее части есть полупрозрачное окно, позволяющее контролировать наматывание волос и ниток, а также группа светодиодов для подсветки, отмеченная выше.

Она комплектуется двумя видами валиков. Один из них паркетная в виде валика из мягкого войлока, вторая со спиральными рядами щеток средней жесткости.

На обратной стороне насадки фиксируется блок для проведения влажной уборки, есть отдельная емкость для воды. На нижней стороне устанавливается салфетка из микрофибры, для крепления используются липучки.

Есть две немоторизированные насадки. Это щелевая и пылевая 2 в 1 с выдвижным блоком с искусственным ворсом.

Тесты

Для удобства хранения и парковки в комплекте предусмотрели настенный кронштейн. На нем же можно фиксировать насадки.Перед первой эксплуатацией провели сеанс зарядки, занявший у нас 60 минут. Подготовка к работе и сборка с нужной насадкой проходит интуитивно. Первым делом провели сеанс уборки с турбированной насадкой. Приятно удивила легкость, с которой пылесос перемещался по полу в помещении, его достаточно было только удерживать в руке, при этом перемещение по полу шло за счет вращения валика, а не за счет давления руками. В итоге затрачивается заметно меньше сил, и сама уборка проходит комфортнее. Это же отмечали не только взрослые, но и подросток, принявший участие в уборке дома.

Понравилась возможность совмещения сухой и влажной уборки. Установленный блок с емкостью для воды равномерно подает ее на салфетку из микрофибры. Протирает пол она без видимых разводов и после такой уборки не требуется тратить время на отдельное протирание пола шваброй.

С помощью Polaris PVCS 7000 Energy WAY AQUA также провели генеральную уборку. Собрав накопившуюся пыль с мягкой мебели, матрасов, труднодоступных участков в углах. Комплектный набор насадок позволяет эффективно решить все эти задачи. Также использовался для уборки салона автомобиля.

Оснащается этот пылесос двигателем мощностью 400 Вт. Поддерживает он три уровня мощности всасывания, позволяя подбирать в зависимости от типа полового покрытия и степени загрязнения. Здесь же предусмотрели два типа валика, один под паркет и ламинат, второй подойдет для любого типа покрытий. В итоге получаем универсальное решение, справляющееся и с коврами с высоким ворсом.

Встроенного аккумулятора при этом у него хватало на час беспрерывного проведения уборки на нормальном уровне мощности. В турбо режиме работает около 20 минут. Полный цикл зарядки занимает 3 часа.

Итоги

Polaris PVCS 7000 Energy WAY AQUA – высокотехнологичный вертикальный пылесос с высокой мощностью, удобным управлением, подсветкой пола, блоком для влажной уборки в комплекте, двумя видами валиков для турбированной насадки, двумя нетурбированными насадками, съемным аккумулятором с длительным временем автономной работы и простым обслуживанием.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".