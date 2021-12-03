Обзор Polaris PVCS 7090 HandStickPRO Aqua. Беспроводной пылесос 7-в-1

Тестируемый сегодня беспроводной пылесос Polaris PVCS 7090 HandStickPRO Aqua – многофункциональная модель 7 в 1. Комплектуется шестью сменными насадками, поддерживает влажную уборку и оснащена ультрафиолетовой лампой для дезинфекции. Из особенностей также отметим высокую мощность всасывания 160 аВт, электропривод, упрощающий перемещение по полу, а также четыре режима работы.

Комплектация

Его средняя стоимость на момент начала зимы составляет 25990, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку с качественной полиграфией и пластиковой ручкой для переноски.

Комплект включает основной блок с аккумулятором, зарядный адаптер, удлинительную трубу с гибким корпусом, основную трубощетку, блок для проведения влажной уборки, щелевую насадку, насадку 2-в-1, насадку с мягкой щеткой, турбированную насадку для мебели с уф-лампой, настенный крепеж, напольную подставку, аксессуары для обслуживания и гарантийный талон.

Polaris PVCS 7090 HandStickPRO Aqua обзор

Внешний вид

В оформлении моторного блока используются черный и темно-синие цвета. Внешние поверхности матовые, не собираются следы пальцев и не подвержены загрязнению пылью.

Выглядит премиально. Ручка с пистолетным хватом в основании которой расположена механическая кнопка управления.

В расстояние между контейнером для сбора сухих загрязнений и блоком с ручкой ставится аккумулятор. Он съемный, упрощая обслуживание в дальнейшем и позволяя приобрести дополнительный.

Его зарядку можно проводить как установленным на пылесосе, так и отдельно. В комплекте есть необходимый для этого адаптер питания.

Сверху съемная крышка, под которой расположен фильтр цилиндрической формы. Это HEPA-10.

Основной объем пыли и сухих загрязнений отсекает блок циклона. Его разбор потребуется для проведения процедуры полной очистки и не составит труда.

Контейнер у Polaris PVCS 7090 HandStickPRO Aqua выполнен из прозрачного пластика, позволяя наглядно контролировать объем пыли. Очистка проходит простым открытием крышки этого контейнера, без контакта пыли с руками.

Комплектная удлинительная труба выполнена из металла. Состоит она из двух элементов, соединенных поворотным коленом. Можно изменять угол до 90 градусов, получая доступ к участкам под кроватями и мебелью, т.е. зонам, которые с обычным исполнением остаются недоступными.

Насадки

Основная турбированная насадка с валиком, выполненным с мягким ворсом. Оформлена в синий и красный цвета. Верхняя пластиковая крышка прозрачная.

К этой насадке владелец Polaris PVCS 7090 HandStickPRO Aqua сможет подсоединить блок для проведения влажной уборки с контейнером для жидкости.

На его основание крепится салфетка из микрофибры. По мере движения по полу на салфетку равномерно подается жидкость из бака.

Также можно будет подать дополнительный объем. Для этого на верхней части есть педаль подкачки.

Есть еще одна турбированная насадка. Она меньше по ширине и компактнее. Используется для уборки салона автомобиля или поверхностей мягкой мебели и кроватей.

На основание этой насадки интегрирован блок с тремя ультрафиолетовыми диодами. При уборке дополнительно к уборке будет проводиться дезинфекция поверхностей.

Обе турбированные щетки разборные, что удобно для очистки валиков. Набор включает щетку с лезвием для удаления волос и ниток.

Также в комплекте насадка для деликатных поверхностей, насадка 2 в 1 и щелевая.

Аксессуары

Предусмотрели набор аксессуаров как для вертикальной, так и горизонтальной парковки. Для напольного размещения есть площадка с U-образной опорой. С ней Polaris PVCS 7090 HandStickPRO Aqua устойчиво стоит на полу.

Тесты

Есть кронштейн для настенного размещения. В ней также есть крепеж для нескольких комплектных насадок.Мы тестировали и эксплуатировали активно этот пылесос в течение 4 недель. За это время проводили сухую, влажную уборки, а также проводили очистку мебели. Сборка проходит интуитивно, большой выбор насадок под выполнение разных типов задач.

Форма и исполнение удобные. Процесс уборки не нагружает руки. Средний вес составляет 1.5-2 килограмма в зависимости от сборки и установленных насадок. Хорошая маневренность и доступ к труднодоступным участкам. Исполнение валика в основной насадке не создает проблем с наматыванием волос и ниток.

Понравилась возможность совмещения сухой и влажной уборки. Объема контейнера хватало для очистки трехкомнатной квартиры. Подходит для разных типов покрытий.

Установленный тут мотор поддерживает три уровня мощности: эко, средний и турбо. Для сбора загрязнений с поверхностей без ковров достаточно эко и среднего режимов, турбо пригодится для ковров с высоким ворсом.

Насадку для мебели и щелевые насадки можно ставить как на моторный блок, так и на удлинительную трубу. Сборка с установкой на моторный блок уменьшает габариты и заметно ускоряет/упрощает уборку мебели и салона автомобилей.

Установленного аккумулятора хватает на час работы в режиме ЭКО. При повышении на максимальную мощность сокращается до 18 минут. Полный цикл зарядки займет 4 часа.

Итоги

Polaris PVCS 7090 HandStickPRO Aqua – многофункциональный беспроводной пылесос для сухой и влажной уборки, с гибким корпусом, регулируемым уровнем мощности, УФ-лампой для очистки мебели, хорошим набором насадок и премиальным внешним видом.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".