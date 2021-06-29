Обзор ACER Predator Cestus 330. Игровая мышка с NVIDIA REFLEX

Начальный список мышек поддерживающих новую технологию NVIDIA REFLEX включал 11 моделей, одна их которых это Predator Cestus 330. Мы ее изучали с 365Гц игровым монитором Predator X25. Напомним, для работы этой технологии нужна связка из поддерживающих ее монитора и мышки. Манипулятор подключается не к системному блоку, а напрямую к монитору.

ACER Predator Cestus 330

Мышка относится к недорогому ценовому сегменту. Средняя стоимость на момент публикации составляет 3000 рублей.

ACER Predator Cestus 330 обзор

Комплектация

Упакована в коробку с темным оформлением. Внутри дополнительно зафиксирована в подложку. Комплект включает только техническую документацию.

Внешний вид

Выполнена в корпусе симметричной формы. Основным материалом выступает пластик. Вес с кабелем 153 грамма.

ACER Predator Cestus 330

Основные клавиши отделены от спинки видимой границей. Клавиши не люфтят.

ACER Predator Cestus 330

Между ними зафиксировано колесико прокрутки с резиновой накладкой. Периметр его подсвечивается.

ACER Predator Cestus 330

Позади него две дополнительные клавиши. Они исполняют функцию переключения уровня чувствительности. В дальнейшем можно будет перепрограммировать.

ACER Predator Cestus 330

Еще две дополнительные клавиши у Predator Cestus 330 на левой грани. Несмотря на симметричность, справа их нет. Левшам стоит обратить внимание на эту конструктивную особенность.

ACER Predator Cestus 330

Из упрощений по краям нет резиновых накладок. Это простой пластик с матовым покрытием. По краям для улучшения удобства хвата корпус заужен.

ACER Predator Cestus 330

Спинка выпуклая. На ней красуется подсвечиваемый логотип игрового бренда PREDATOR.

ACER Predator Cestus 330

Здесь многоцветная подсветка. Она управляемая. Предустановлен набор эффектов.

ACER Predator Cestus 330

На основании по периметру распределены четыре тефлоновые ножки. В центре окошко сенсора. Нанесена наклейка с техническими данными. И еще одна дополнительная клавиша.

ACER Predator Cestus 330

Подключается при помощи кабеля с нейлоновой оплеткой. Длина кабеля 1.8 метра.

Софт

С официального сайта можно загрузить для Predator Cestus 330 утилиту управления. главное окно выводит список из пяти профилей. Каждому соответствует своя цветовая маркировка.

ACER Predator Cestus 330

В выбранном профиле можно задать действие для выбранных клавиш. Выставить пять уровней чувствительности. Изменить скорость двойного нажатия, прокрутки и частоты опроса сенсора.

ACER Predator Cestus 330

Есть небольшой набор часто используемых команд. Дополнить его можно собственными макросами.

ACER Predator Cestus 330

Отдельная вкладка для выбора из шести эффектов. Выбранные можно откорректировать изменив скорость, яркость и цвет.

ACER Predator Cestus 330

Тесты

ACER Predator Cestus 330

Как и отмечали выше, Predator Cestus 330 мы использовали для изучения особенностей работы NVIDIA REFLEX. Активируется она вручную в настройках монитора. На экран при работе выводятся данные для анализа задержек с целью улучшения точности управления. Наибольший интерес это может представлять для киберспортивных дисциплин игрокам профессионального уровня.

ACER Predator Cestus 330

В этой модели установлен оптический сенсор PMW920, он не часто встречается в мышках. Его чувствительность регулируется в диапазоне до 16000 DPI. За время тестирования явных проблем с его работой не наблюдали. До 3500 DPI демонстрирует хорошую точность и отсутствие акселерации. Использовали мы мышку на коврике с твердым типом покрытия.

ACER Predator Cestus 330

Поддерживаются основные типы хвата. Дополнительные клавиши расположены удобно. Скольжение контролируемо по всем осям. Кнопки с тактильной отдачей.

ACER Predator Cestus 330

Итоги

Predator Cestus 330 одна из самых доступных мышек, среди поддерживающих технологию NVIDIA REFLEX. Рассматривать ее можно в пару к совместимому монитору или как недорогую игровую мышку с симметричным корпусом. Настраиваемые дополнительные клавиши с ресурсом в 20 миллионов кликов, хорошая точность оптического сенсора, кабель в оплетке. Не устроить может отсутствие клавиш на правой грани и прорезиненных накладок, улучшающих сцепление, а также маркое покрытие.
Комментарии и отзывы ACER Predator Cestus 330
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