Обзор ACER Predator Cestus 330. Игровая мышка с NVIDIA REFLEX

Начальный список мышек поддерживающих новую технологию NVIDIA REFLEX включал 11 моделей, одна их которых это Predator Cestus 330. Мы ее изучали с 365Гц игровым монитором Predator X25 . Напомним, для работы этой технологии нужна связка из поддерживающих ее монитора и мышки. Манипулятор подключается не к системному блоку, а напрямую к монитору.

ACER Predator Cestus 330 обзор

Комплектация

Внешний вид

Мышка относится к недорогому ценовому сегменту. Средняя стоимость на момент публикации составляет 3000 рублей.Упакована в коробку с темным оформлением. Внутри дополнительно зафиксирована в подложку. Комплект включает только техническую документацию.Выполнена в корпусе симметричной формы. Основным материалом выступает пластик. Вес с кабелем 153 грамма.

Основные клавиши отделены от спинки видимой границей. Клавиши не люфтят.

Между ними зафиксировано колесико прокрутки с резиновой накладкой. Периметр его подсвечивается.

Позади него две дополнительные клавиши. Они исполняют функцию переключения уровня чувствительности. В дальнейшем можно будет перепрограммировать.

Еще две дополнительные клавиши у Predator Cestus 330 на левой грани. Несмотря на симметричность, справа их нет. Левшам стоит обратить внимание на эту конструктивную особенность.

Из упрощений по краям нет резиновых накладок. Это простой пластик с матовым покрытием. По краям для улучшения удобства хвата корпус заужен.

Спинка выпуклая. На ней красуется подсвечиваемый логотип игрового бренда PREDATOR.

Здесь многоцветная подсветка. Она управляемая. Предустановлен набор эффектов.

На основании по периметру распределены четыре тефлоновые ножки. В центре окошко сенсора. Нанесена наклейка с техническими данными. И еще одна дополнительная клавиша.

Софт

Подключается при помощи кабеля с нейлоновой оплеткой. Длина кабеля 1.8 метра.С официального сайта можно загрузить для Predator Cestus 330 утилиту управления. главное окно выводит список из пяти профилей. Каждому соответствует своя цветовая маркировка.

В выбранном профиле можно задать действие для выбранных клавиш. Выставить пять уровней чувствительности. Изменить скорость двойного нажатия, прокрутки и частоты опроса сенсора.

Есть небольшой набор часто используемых команд. Дополнить его можно собственными макросами.

Отдельная вкладка для выбора из шести эффектов. Выбранные можно откорректировать изменив скорость, яркость и цвет.

Тесты

Как и отмечали выше, Predator Cestus 330 мы использовали для изучения особенностей работы NVIDIA REFLEX. Активируется она вручную в настройках монитора. На экран при работе выводятся данные для анализа задержек с целью улучшения точности управления. Наибольший интерес это может представлять для киберспортивных дисциплин игрокам профессионального уровня.

В этой модели установлен оптический сенсор PMW920, он не часто встречается в мышках. Его чувствительность регулируется в диапазоне до 16000 DPI. За время тестирования явных проблем с его работой не наблюдали. До 3500 DPI демонстрирует хорошую точность и отсутствие акселерации. Использовали мы мышку на коврике с твердым типом покрытия.

Поддерживаются основные типы хвата. Дополнительные клавиши расположены удобно. Скольжение контролируемо по всем осям. Кнопки с тактильной отдачей.

Итоги

Predator Cestus 330 одна из самых доступных мышек, среди поддерживающих технологию NVIDIA REFLEX. Рассматривать ее можно в пару к совместимому монитору или как недорогую игровую мышку с симметричным корпусом. Настраиваемые дополнительные клавиши с ресурсом в 20 миллионов кликов, хорошая точность оптического сенсора, кабель в оплетке. Не устроить может отсутствие клавиш на правой грани и прорезиненных накладок, улучшающих сцепление, а также маркое покрытие.