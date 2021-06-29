Обзор ACER Predator Cestus 330. Игровая мышка с NVIDIA REFLEX

Мышка относится к недорогому ценовому сегменту. Средняя стоимость на момент публикации составляет 3000 рублей.
Основные клавиши отделены от спинки видимой границей. Клавиши не люфтят.
Между ними зафиксировано колесико прокрутки с резиновой накладкой. Периметр его подсвечивается.
Позади него две дополнительные клавиши. Они исполняют функцию переключения уровня чувствительности. В дальнейшем можно будет перепрограммировать.
Еще две дополнительные клавиши у Predator Cestus 330 на левой грани. Несмотря на симметричность, справа их нет. Левшам стоит обратить внимание на эту конструктивную особенность.
Из упрощений по краям нет резиновых накладок. Это простой пластик с матовым покрытием. По краям для улучшения удобства хвата корпус заужен.
Спинка выпуклая. На ней красуется подсвечиваемый логотип игрового бренда PREDATOR.
Здесь многоцветная подсветка. Она управляемая. Предустановлен набор эффектов.
На основании по периметру распределены четыре тефлоновые ножки. В центре окошко сенсора. Нанесена наклейка с техническими данными. И еще одна дополнительная клавиша.
Подключается при помощи кабеля с нейлоновой оплеткой. Длина кабеля 1.8 метра.
В выбранном профиле можно задать действие для выбранных клавиш. Выставить пять уровней чувствительности. Изменить скорость двойного нажатия, прокрутки и частоты опроса сенсора.
Есть небольшой набор часто используемых команд. Дополнить его можно собственными макросами.
Отдельная вкладка для выбора из шести эффектов. Выбранные можно откорректировать изменив скорость, яркость и цвет.
Как и отмечали выше, Predator Cestus 330 мы использовали для изучения особенностей работы NVIDIA REFLEX. Активируется она вручную в настройках монитора. На экран при работе выводятся данные для анализа задержек с целью улучшения точности управления. Наибольший интерес это может представлять для киберспортивных дисциплин игрокам профессионального уровня.
В этой модели установлен оптический сенсор PMW920, он не часто встречается в мышках. Его чувствительность регулируется в диапазоне до 16000 DPI. За время тестирования явных проблем с его работой не наблюдали. До 3500 DPI демонстрирует хорошую точность и отсутствие акселерации. Использовали мы мышку на коврике с твердым типом покрытия.
Поддерживаются основные типы хвата. Дополнительные клавиши расположены удобно. Скольжение контролируемо по всем осям. Кнопки с тактильной отдачей.