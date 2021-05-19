Обзор Acer Predator X25 (UM.KX0EE.006). Игровой монитор 360 Гц с NVIDIA Reflex

Тестируемый сегодня монитор Predator X25 ориентирован на киберспорт и игры, требующие быстрой реакции. Частота обновления 360 Гц и модуль NVIDIA G-SYNC. Одной из его особенностей стала поддержка новой технологии REFLEX от NVIDIA, суть которой заключается в реагировании на события в поддерживаемых играх, что снижает задержку системы и повышает точность управления.

Predator X25

Этот монитор находится в свободном доступе в российских магазинах. Рекомендованная стоимость составляет 79 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из транспортировочного картона со схематичным его изображением. Комплект включает стойку, основание, силовой кабель, блок питания, USB-кабель, DisplayPort, HDMI и различную документацию.

Predator X25

Внешний вид

Подставку предварительно нужно будет собрать. Проходит процесс затягиванием одного винта.

Predator X25

Внешний вид в стилистике Predator с направленными в сторону лучами и многогранной стойкой. В основании есть вырез для сбора всех кабелей в общий пучок.

Predator X25

С обратной стороны скрывается откидной крючок под наушники. Доступ будет не самый простой, особенно при близком размещении к стене.

Predator X25

Она поддерживает перевод панели в портретный режим, можно наклонять вперед и назад, изменять высоту расположения, поворачивать относительно точки крепления.

Predator X25

Стоит на поверхности столешницы устойчиво. Сохранена поддержка установки на VESA-100 кронштейн.

Predator X25

Интересная геометрия задней панели Predator X25 дополнена светодиодной лентой по периметру.

Predator X25

Многоцветная и управляемая подсветка. При работе она создает интересный эффект фонового свечения.

Predator X25

Поддержка NVIDIA REFLEX требует подключение мышки напрямую к монитору, а его уже, в свою очередь, к ПК.

Predator X25

Скоростные разъемы распределены на две группы, одна на нижней и вторая на боковой. Помимо манипулятора можно будет подключить накопители или адаптеры беспроводной периферии.

Predator X25

Для подключения источника сигнала доступны два HDMI 2.0B и DisplayPort 1.4. Выход на акустику или наушники.

Predator X25

Блок питания внешний. Работает бесшумно. При продолжительной нагрузке не нагревается.

Predator X25

Боковые рамки у Predator X25 узкие. На фронтальной панели отсутствуют декоративные элементы.

Predator X25

Для вывода изображения используется IPS-матрица с высоким уровнем яркости. Получена сертификация DisplayHDR400.

Predator X25

Разрешение Full HD. Поддерживается частота в 360 Гц. И здесь задействован модуль NVIDIA G-SYNC, синхронизирующий частоты видеокарты с монитором. Есть AdaptiveLight, адаптирующий изображение на основе получаемой с датчиков информации.

Predator X25

Высокая частота обновления обеспечивает вывод картинки без разрывов. Есть заметные преимущества в сравнении с 144 Гц мониторами. В шутерах такая частота позволяет своевременно реагировать на события на карте.

Настройки

После подключения мышки к монитору становятся активными пункты управления NVIDIA Reflex. Чувствительность монитора, отображение мониторинга, пресеты, синхронизация задержек.

Predator X25

Управление Predator X25 проводится группой механических кнопок, скрывающихся с обратной стороны корпуса. Выставляются параметры изображения. Улучшение темных цветов, HDR.

Predator X25

Выбор цветовых пресетов и корректировка отображения сцены.

Predator X25

Громкость аудио.

Predator X25

Управление синхронизацией G-SYNC.

Predator X25

Вывод разных видов прицелов. Разгон матрицы. Отображение частоты кадров.

Predator X25

Есть быстрое меню с выбором пресетов под шутеры, гонки, киберспортивные игры. Настройки для рабочих сценариев эксплуатации.

Predator X25

Тесты

Мы играли на Predator X25 в Destiny 2 и APEX Legends. Сразу отметим, что не являемся профессиональными спортсменами. Вся оценка складывается на общих ощущениях. Разница в точности стрельбы ощущается, лучше контроль поведения оружия.

Predator X25

Монитор демонстрирует хорошее качество картинки. Система, на которой мы работали, построена на базе видеокарты Palit GeForce RTX 3090, она выдает достаточный уровень быстродействия для получения плавной картинки в играх. Частота кадров синхронизируется, отсутствуют подергивания.

Predator X25

Общее впечатление от изображения на нем положительное. В вышедшем недавно Resident Evil Village использовали технологию Dark Boost для повышения детализации в темных локациях.

Яркость максимальная

Predator X25

Predator X25 - 405 cd/m2

Яркость минимальная

Predator X25

Predator X25 - 0.29 cd/m2

Температура цвета

Predator X25 – 6459K

Задержка Predator X25

Задержка, светлые тона – 3.6ms
Задержка, темные тона – 10.3ms

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPredator X25 можно рекомендовать для любителей сетевых шутеров и игр, относящихся к киберспортивным дисциплинам. Именно в таких сценариях раскрываются все преимущества этой модели в виде поддержки NVIDIA Reflex и G-SYNC. Из особенностей отметим хорошее качество заводской настройки матрицы, равномерную подсветку с высокой яркостью, детальные настройки, эргономичную подставку.
Predator X25 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Predator X25
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