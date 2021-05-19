Обзор Acer Predator X25 (UM.KX0EE.006). Игровой монитор 360 Гц с NVIDIA Reflex

Тестируемый сегодня монитор Predator X25 ориентирован на киберспорт и игры, требующие быстрой реакции. Частота обновления 360 Гц и модуль NVIDIA G-SYNC. Одной из его особенностей стала поддержка новой технологии REFLEX от NVIDIA, суть которой заключается в реагировании на события в поддерживаемых играх, что снижает задержку системы и повышает точность управления.

Комплектация

Этот монитор находится в свободном доступе в российских магазинах. Рекомендованная стоимость составляет 79 990 рублей.Упакован в коробку из транспортировочного картона со схематичным его изображением. Комплект включает стойку, основание, силовой кабель, блок питания, USB-кабель, DisplayPort, HDMI и различную документацию.

Внешний вид

Подставку предварительно нужно будет собрать. Проходит процесс затягиванием одного винта.

Внешний вид в стилистике Predator с направленными в сторону лучами и многогранной стойкой. В основании есть вырез для сбора всех кабелей в общий пучок.

С обратной стороны скрывается откидной крючок под наушники. Доступ будет не самый простой, особенно при близком размещении к стене.

Она поддерживает перевод панели в портретный режим, можно наклонять вперед и назад, изменять высоту расположения, поворачивать относительно точки крепления.

Стоит на поверхности столешницы устойчиво. Сохранена поддержка установки на VESA-100 кронштейн.

Интересная геометрия задней панели Predator X25 дополнена светодиодной лентой по периметру.

Многоцветная и управляемая подсветка. При работе она создает интересный эффект фонового свечения.

Поддержка NVIDIA REFLEX требует подключение мышки напрямую к монитору, а его уже, в свою очередь, к ПК.

Скоростные разъемы распределены на две группы, одна на нижней и вторая на боковой. Помимо манипулятора можно будет подключить накопители или адаптеры беспроводной периферии.

Для подключения источника сигнала доступны два HDMI 2.0B и DisplayPort 1.4. Выход на акустику или наушники.

Блок питания внешний. Работает бесшумно. При продолжительной нагрузке не нагревается.

Боковые рамки у Predator X25 узкие. На фронтальной панели отсутствуют декоративные элементы.

Для вывода изображения используется IPS-матрица с высоким уровнем яркости. Получена сертификация DisplayHDR400.

Разрешение Full HD. Поддерживается частота в 360 Гц. И здесь задействован модуль NVIDIA G-SYNC, синхронизирующий частоты видеокарты с монитором. Есть AdaptiveLight, адаптирующий изображение на основе получаемой с датчиков информации.

Настройки

Высокая частота обновления обеспечивает вывод картинки без разрывов. Есть заметные преимущества в сравнении с 144 Гц мониторами. В шутерах такая частота позволяет своевременно реагировать на события на карте.После подключения мышки к монитору становятся активными пункты управления NVIDIA Reflex. Чувствительность монитора, отображение мониторинга, пресеты, синхронизация задержек.

Управление Predator X25 проводится группой механических кнопок, скрывающихся с обратной стороны корпуса. Выставляются параметры изображения. Улучшение темных цветов, HDR.

Выбор цветовых пресетов и корректировка отображения сцены.

Громкость аудио.

Управление синхронизацией G-SYNC.

Вывод разных видов прицелов. Разгон матрицы. Отображение частоты кадров.

Есть быстрое меню с выбором пресетов под шутеры, гонки, киберспортивные игры. Настройки для рабочих сценариев эксплуатации.

Тесты

Мы играли на Predator X25 в Destiny 2 и APEX Legends. Сразу отметим, что не являемся профессиональными спортсменами. Вся оценка складывается на общих ощущениях. Разница в точности стрельбы ощущается, лучше контроль поведения оружия.

Монитор демонстрирует хорошее качество картинки. Система, на которой мы работали, построена на базе видеокарты Palit GeForce RTX 3090, она выдает достаточный уровень быстродействия для получения плавной картинки в играх. Частота кадров синхронизируется, отсутствуют подергивания.

Яркость максимальная

Общее впечатление от изображения на нем положительное. В вышедшем недавно Resident Evil Village использовали технологию Dark Boost для повышения детализации в темных локациях.

Яркость минимальная

Predator X25 - 405 cd/m2

Температура цвета

Predator X25 - 0.29 cd/m2

Задержка Predator X25

Predator X25 – 6459K

Итоги

Задержка, светлые тона – 3.6msЗадержка, темные тона – 10.3msPredator X25 можно рекомендовать для любителей сетевых шутеров и игр, относящихся к киберспортивным дисциплинам. Именно в таких сценариях раскрываются все преимущества этой модели в виде поддержки NVIDIA Reflex и G-SYNC. Из особенностей отметим хорошее качество заводской настройки матрицы, равномерную подсветку с высокой яркостью, детальные настройки, эргономичную подставку.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".