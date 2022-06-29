Обзор Predator Galea 350. Игровые наушники с объемным и реалистичным звуком

Звук - важная составляющая в играх, позволяющая не только погружаться в происходящее на экране, но и получать игровые преимущества, в особенности это относится к сетевым шутерам.
Изучаемая сегодня игровая гарнитура Predator Galea 350 поддерживает технологию Acer TrueHarmony, позволяющую владельцу наслаждаться реалистичным звуком с установленными 50-мм неодимовыми динамиками. Эта модель поддерживает виртуальный 7.1 звук, а также дает возможность выбрать один из предустановленных профилей с оптимизациями под игры, музыку и кино на выбор.

Predator Galea 350

Наушники находятся в свободном доступе в ключевых российских магазинах и приобрести их можно по средней стоимости 5990 рублей.

Комплектация

Predator Galea 350

Упакованы Predator Galea 350 в коробку из плотного картона с характерным для бренда Predator стилем оформлением. Комплект включает в себя звуковую карту с пультом ДУ, переходник на раздельные аудиоканалы, а также руководство пользователя и гарантийный талон.

Predator Galea 350

Внешний вид

Predator Galea 350 является наушниками накладного типа, выполнены они из пластика черного цвета. Внешние поверхности имеют матовую текстуру: они не подвержены загрязнению следами пальцев и защищены от попадания пыли внутрь.

Predator Galea 350

Широкое оголовье наушников обтянуто экокожей, и может похвастаться мягкой вставкой на внутренней стороне с эффектом памяти, индивидуально подстраиваясь под форму головы пользователя. Предусмотрена регулировка длины в пределах 3-х сантиметров с каждой из сторон - выбранное положение фиксируется.

Predator Galea 350

Общая конструкция гарнитуры жесткая и прочная, а качество сборки и исполнения не вызывает нареканий.

Predator Galea 350

Массивные чашки с логотипом бренда, зафиксированные под углом. По периметру аккуратно исполненный хромированный контур.

Predator Galea 350

Амбушюры глубокие. Материал приятен тактильно. Уши обхватывают полностью, обеспечивая пассивную звукоизоляцию. Решетку динамика защищает ткань.

Predator Galea 350

На левой чашке у Predator Galea 350 несъемный микрофон, зафиксированный на гибкой штанге: его можно прятать внутри чашки.

Predator Galea 350

На ней же место выхода интерфейсного кабеля. Длина его составляет 1.2 метра, а для подключения использует 4-пиновый аудиоджек.

Predator Galea 350

Внешний вид у гарнитуры строгий, сдержанный. Наушники подходят как для геймеров, так и в качестве рабочей гарнитуры.

Predator Galea 350

Все органы управления перенесены на внешнюю звуковую карту. Выполнена она в компактном корпусе, сопоставимым по габаритам с флешкой. На внутренней стороне корпуса клипса, позволяющая зафиксировать на одежде.

Из элементов управления доступны регулятор громкости, механический тумблер микрофона и переключатель пресетов эквалайзера. Контролировать текущий пресет можно с помощью отдельных светодиодных индикаторов.

Predator Galea 350

Соединяется при помощи кабеля с защитной нейлоновой оплеткой и USB-разъемом. Она же добавляет дополнительные 60 сантиметров для общей длины интерфейсного кабеля.

Тесты

Predator Galea 350 поддерживает различные платформы. С комплектной звуковой картой ее можно подключать к ПК, ноутбукам, а также игровым консолям. Аудиоразъем без звуковой карты дает возможность использовать гарнитуру с планшетами, смартфонами, геймпадами консолей, а также плеерами. В ходе продолжительных тестов наушники эксплуатировали в помещении и брали с собой на улицу. Общие впечатления положительные, удобная посадка на голове. За счет широкого оголовья нагрузка и вес равномерно распределяются по всей конструкции, за счет чего наушники на голове фактически не ощущаются. Длина 1.2 метра у интерфейсного кабеля дает ей мобильность.

Predator Galea 350

Для работы не требуют установки программного обеспечения, наушники определяются устройствами автоматически. Отдельно проверяли работу с Sony PlayStation 5 и Xbox Series S: в зависимости от расстояния от гарнитуры до корпуса консоли можно подключаться как через звуковую карту как к USB, так и к геймпаду.

Predator Galea 350

Как было отмечено нами вначале, Predator Galea 350 оснащены 50 мм неодимовыми динамиками с частотный диапазоном от 20 до 20000 Гц. Звуковая сцена у них насыщенная, сбалансированная на широком диапазоне частот. Есть эффект присутствия. Predator Galea 350 позволяли ловко ориентироваться в происходящем на карте в различных сетевых шутерах: играли в них в Escape from Tarkov и Rainbow Six Siege.

Predator Galea 350

Есть возможность быстро переключиться между тремя предустановленными профилями эквалайзера: ИГРЫ – смещение акцента в нижние частоты, МУЗЫКА – средние и верхние, ФИЛЬМЫ – верхние. Чаще всего эксплуатировали с пресетом ИГРЫ.

Predator Galea 350

На уши и голову при длительном ношении наушники не давят. Качество пассивной звукоизоляции хорошее, не мешает окружающим и дают сосредоточиться на происходящем на экране. Подходят пользователям разного возраста и пола.

Predator Galea 350

Встроенный микрофон с кардиоидной диаграммой. По традиции приводим отдельный ролик с примером его работы.

Тест микрофона Predator Galea 350

Итоги

Predator Galea 350 – это мультиплатформенная игровая гарнитура с 50-мм неодимовыми динамиками, виртуальным 7.1-звуком и кардиоидным микрофоном. Удобная конструкция, строгий внешний вид, комплектная звуковая карта и возможность подключения без нее, а также три предустановленных профиля эквалайзера. Все это позволяет получить максимальный комфорт при использовании гарнитуры и отличную звукопередачу за разумные деньги.
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