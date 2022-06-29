Обзор Predator Galea 350. Игровые наушники с объемным и реалистичным звуком

Звук - важная составляющая в играх, позволяющая не только погружаться в происходящее на экране, но и получать игровые преимущества, в особенности это относится к сетевым шутерам.Изучаемая сегодня игровая гарнитура Predator Galea 350 поддерживает технологию Acer TrueHarmony, позволяющую владельцу наслаждаться реалистичным звуком с установленными 50-мм неодимовыми динамиками. Эта модель поддерживает виртуальный 7.1 звук, а также дает возможность выбрать один из предустановленных профилей с оптимизациями под игры, музыку и кино на выбор.

Комплектация

Наушники находятся в свободном доступе в ключевых российских магазинах и приобрести их можно по средней стоимости 5990 рублей.

Упакованы Predator Galea 350 в коробку из плотного картона с характерным для бренда Predator стилем оформлением. Комплект включает в себя звуковую карту с пультом ДУ, переходник на раздельные аудиоканалы, а также руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Predator Galea 350 является наушниками накладного типа, выполнены они из пластика черного цвета. Внешние поверхности имеют матовую текстуру: они не подвержены загрязнению следами пальцев и защищены от попадания пыли внутрь.

Широкое оголовье наушников обтянуто экокожей, и может похвастаться мягкой вставкой на внутренней стороне с эффектом памяти, индивидуально подстраиваясь под форму головы пользователя. Предусмотрена регулировка длины в пределах 3-х сантиметров с каждой из сторон - выбранное положение фиксируется.

Общая конструкция гарнитуры жесткая и прочная, а качество сборки и исполнения не вызывает нареканий.

Массивные чашки с логотипом бренда, зафиксированные под углом. По периметру аккуратно исполненный хромированный контур.

Амбушюры глубокие. Материал приятен тактильно. Уши обхватывают полностью, обеспечивая пассивную звукоизоляцию. Решетку динамика защищает ткань.

На левой чашке у Predator Galea 350 несъемный микрофон, зафиксированный на гибкой штанге: его можно прятать внутри чашки.

На ней же место выхода интерфейсного кабеля. Длина его составляет 1.2 метра, а для подключения использует 4-пиновый аудиоджек.

Внешний вид у гарнитуры строгий, сдержанный. Наушники подходят как для геймеров, так и в качестве рабочей гарнитуры.

Все органы управления перенесены на внешнюю звуковую карту. Выполнена она в компактном корпусе, сопоставимым по габаритам с флешкой. На внутренней стороне корпуса клипса, позволяющая зафиксировать на одежде.Из элементов управления доступны регулятор громкости, механический тумблер микрофона и переключатель пресетов эквалайзера. Контролировать текущий пресет можно с помощью отдельных светодиодных индикаторов.

Тесты

Соединяется при помощи кабеля с защитной нейлоновой оплеткой и USB-разъемом. Она же добавляет дополнительные 60 сантиметров для общей длины интерфейсного кабеля.Predator Galea 350 поддерживает различные платформы. С комплектной звуковой картой ее можно подключать к ПК, ноутбукам, а также игровым консолям. Аудиоразъем без звуковой карты дает возможность использовать гарнитуру с планшетами, смартфонами, геймпадами консолей, а также плеерами. В ходе продолжительных тестов наушники эксплуатировали в помещении и брали с собой на улицу. Общие впечатления положительные, удобная посадка на голове. За счет широкого оголовья нагрузка и вес равномерно распределяются по всей конструкции, за счет чего наушники на голове фактически не ощущаются. Длина 1.2 метра у интерфейсного кабеля дает ей мобильность.

Для работы не требуют установки программного обеспечения, наушники определяются устройствами автоматически. Отдельно проверяли работу с Sony PlayStation 5 и Xbox Series S: в зависимости от расстояния от гарнитуры до корпуса консоли можно подключаться как через звуковую карту как к USB, так и к геймпаду.

Как было отмечено нами вначале, Predator Galea 350 оснащены 50 мм неодимовыми динамиками с частотный диапазоном от 20 до 20000 Гц. Звуковая сцена у них насыщенная, сбалансированная на широком диапазоне частот. Есть эффект присутствия. Predator Galea 350 позволяли ловко ориентироваться в происходящем на карте в различных сетевых шутерах: играли в них в Escape from Tarkov и Rainbow Six Siege.

Есть возможность быстро переключиться между тремя предустановленными профилями эквалайзера: ИГРЫ – смещение акцента в нижние частоты, МУЗЫКА – средние и верхние, ФИЛЬМЫ – верхние. Чаще всего эксплуатировали с пресетом ИГРЫ.

На уши и голову при длительном ношении наушники не давят. Качество пассивной звукоизоляции хорошее, не мешает окружающим и дают сосредоточиться на происходящем на экране. Подходят пользователям разного возраста и пола.

Тест микрофона Predator Galea 350

Итоги

Встроенный микрофон с кардиоидной диаграммой. По традиции приводим отдельный ролик с примером его работы.Predator Galea 350 – это мультиплатформенная игровая гарнитура с 50-мм неодимовыми динамиками, виртуальным 7.1-звуком и кардиоидным микрофоном. Удобная конструкция, строгий внешний вид, комплектная звуковая карта и возможность подключения без нее, а также три предустановленных профиля эквалайзера. Все это позволяет получить максимальный комфорт при использовании гарнитуры и отличную звукопередачу за разумные деньги.