Обзор Prestigio Ecliptica 116 C3. Ноутбук-трансформер для учебы

Тестируемый сегодня ноутбук-трансформер Prestigio Ecliptica 116 C3 позиционируется как идеальное решение для учебы. Среди его особенностей отмечаются защита от пыли и влаги класса IP54, повышенная прочность корпуса, поворотная веб-камера и IPS-дисплей. Работать может в трех режимах: презентер, планшет и ноутбук.

Prestigio Ecliptica 116 C3

Его уже можно приобрести в ключевых российских магазинах со средней стоимостью 35 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из эко-картона с минималистичным оформлением. Внутри зафиксирован в подложку, предотвращающую тряску при перевозке.

Prestigio Ecliptica 116 C3

Комплект включает стилус с батарейкой, зарядное устройство, гарантийный талон и инструкцию.

Prestigio Ecliptica 116 C3

Внешний вид

Здесь не стали гнаться за уменьшением габарита, продумав удобство и надежность эксплуатации. Закругленные боковые грани и высокое качество сборки.

Prestigio Ecliptica 116 C3

Основным материалом выступает пластик. Согласно данным производителя, он усилен и выдерживает падения с небольшой высоты.

Prestigio Ecliptica 116 C3

Актуально с учетом того, что предполагается использовать его для учебы детям и подросткам. По форме и габаритам сопоставим с типовым учебником, свободно поместится в школьном рюкзаке.

Prestigio Ecliptica 116 C3

Корпус защищен от попадания пыли и воды. Защита соответствует требованиям IP54.

Prestigio Ecliptica 116 C3

Разъемы на боковых гранях защищены резиновыми заглушками. Выполнены они в цвет корпуса, зафиксированы на ремешке, предотвращая потерю во время эксплуатации.

Prestigio Ecliptica 116 C3

На правой грани у Prestigio Ecliptica 116 C3: гнездо питания, скоростной USB, HDMI, USB-C.

Prestigio Ecliptica 116 C3

Слева RJ-45, скоростной USB, слот для microSD-карточки и спаренный аудиоразъем. Общий набор портов позволит подключать периферию, накопители и акустику без использования переходников и разветвителей. Предусмотрели замок Кенсингтона.

Prestigio Ecliptica 116 C3

В комплекте с ноутбуком идет стилус с двумя клавишами. Хранить можно в отсеке с магнитным креплением.

Prestigio Ecliptica 116 C3

Используются низкопрофильные переключатели. Нажимаются бесшумно. За время тестирования мы использовали его для набора больших объемов текста.

Prestigio Ecliptica 116 C3

Вместо отдельного цифрового блока сделали режим с включением его на правой группе клавиш. Соответствующая маркировка нанесена на клавиши.

Prestigio Ecliptica 116 C3

В нижней части тачпад с габаритами 115х65 мм. Поверхность его матовая. На касания реагирует точно. Поддерживаются жесты.

Prestigio Ecliptica 116 C3

Усиленные шарниры дают возможность откинуть крышку на 360 градусов, переведя ноутбук в режим «планшета». В таком положении автоматически блокируется клавиатура, взаимодействие с интерфейсом ведется с помощью сенсора.

Prestigio Ecliptica 116 C3

Также Prestigio Ecliptica 116 C3 можно использовать в качестве презентационного дисплея или мультимедийной рамки. Удобно просматривать учебные документы и выполнять домашние задания.

Prestigio Ecliptica 116 C3

Во всех положениях крышка стоит устойчиво. Выбранное положение не смещается.

Prestigio Ecliptica 116 C3

Из интересных решений есть поворотный блок с веб-камерой. Так ее можно будет переворачивать, снимая информацию со школьной доски.

Prestigio Ecliptica 116 C3

Встроенная группа микрофонов позволит участвовать в удаленке. Голос передает без искажений.

Prestigio Ecliptica 116 C3

На основании несколько отверстий, отвечающих за отвод случайно пролитой на клавиатуру жидкости. По краям решетка парного динамика. Прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение по поверхности стола.

Экран

Используется IPS-дисплей с разрешением Full HD. Это IPS-матрица с высоким уровнем яркости и широкими углами обзора. Подсветка равномерна по всей площади.

Prestigio Ecliptica 116 C3

Хорошо настроен цветовой баланс. Ноутбук использовался для веб-серфинга, программирования Lego Wedo, чтения учебной документации и просмотра роликов на Youtube.

Prestigio Ecliptica 116 C3

Поддерживается сенсорное управление, как пальцами, так и с помощью стилуса. Последний полезен для подготовки графиков, заметок и рисования.

Начинка

За работу устройства Prestigio Ecliptica 116 C3 отвечает четырехъядерный процессор Intel Celeron N4100, работающий в диапазоне от 1.1 до 2.4 ГГц. Платформа Gemini Lake, произведенная по нормам 14 нм техпроцесса.

Prestigio Ecliptica 116 C3

Встроенная графика Intel UHD Graphics 600 с поддержкой DirectX 12. С помощью нее можно просматривать видео в высоком разрешении.

В свободное от учебы время можно будет поиграть в Minecraft и Roblox. При продолжительной нагрузке не греется, работает бесшумно.

Доступны 4 Гбайт оперативной памяти DDR4.

Prestigio Ecliptica 116 C3

Под хранение выделены 128 Гбайт. Скоростной твердотельный накопитель. Дополнительно ставится емкая карта памяти microSD.

Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Работают модули связи стабильно.

Аккумулятор

Автономную работу обеспечивает батарея с емкостью 6000 мАч. При выполнении рабочих задач, просмотре презентаций работает до 14 часов в зависимости от уровня яркости дисплея. Зарядка проходит с помощью адаптера с проприетарным разъемом. К сожалению, USB-C не поддерживает режим зарядки.

Софт

Установлена операционная система Windows. Предустановлен пакет программ для работы с документами, таблицами и презентациями.

Итоги

Prestigio Ecliptica 116 C3 – ноутбук-трансформер для учебы или удаленной работы в корпусе повышенной прочности с защитой от пыли и воды. Три режима работы, длительное время автономной работы, набор портов и разъемов, стилус и сенсорный дисплей, IPS-дисплей, поворотная вебкамера.
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