Обзор Prestigio Ecliptica 116 C3. Ноутбук-трансформер для учебы

Его уже можно приобрести в ключевых российских магазинах со средней стоимостью 35 990 рублей.
КомплектацияУпакован в коробку из эко-картона с минималистичным оформлением. Внутри зафиксирован в подложку, предотвращающую тряску при перевозке.
Комплект включает стилус с батарейкой, зарядное устройство, гарантийный талон и инструкцию.
Внешний видЗдесь не стали гнаться за уменьшением габарита, продумав удобство и надежность эксплуатации. Закругленные боковые грани и высокое качество сборки.
Основным материалом выступает пластик. Согласно данным производителя, он усилен и выдерживает падения с небольшой высоты.
Актуально с учетом того, что предполагается использовать его для учебы детям и подросткам. По форме и габаритам сопоставим с типовым учебником, свободно поместится в школьном рюкзаке.
Корпус защищен от попадания пыли и воды. Защита соответствует требованиям IP54.
Разъемы на боковых гранях защищены резиновыми заглушками. Выполнены они в цвет корпуса, зафиксированы на ремешке, предотвращая потерю во время эксплуатации.
На правой грани у Prestigio Ecliptica 116 C3: гнездо питания, скоростной USB, HDMI, USB-C.
Слева RJ-45, скоростной USB, слот для microSD-карточки и спаренный аудиоразъем. Общий набор портов позволит подключать периферию, накопители и акустику без использования переходников и разветвителей. Предусмотрели замок Кенсингтона.
В комплекте с ноутбуком идет стилус с двумя клавишами. Хранить можно в отсеке с магнитным креплением.
Используются низкопрофильные переключатели. Нажимаются бесшумно. За время тестирования мы использовали его для набора больших объемов текста.
Вместо отдельного цифрового блока сделали режим с включением его на правой группе клавиш. Соответствующая маркировка нанесена на клавиши.
В нижней части тачпад с габаритами 115х65 мм. Поверхность его матовая. На касания реагирует точно. Поддерживаются жесты.
Усиленные шарниры дают возможность откинуть крышку на 360 градусов, переведя ноутбук в режим «планшета». В таком положении автоматически блокируется клавиатура, взаимодействие с интерфейсом ведется с помощью сенсора.
Также Prestigio Ecliptica 116 C3 можно использовать в качестве презентационного дисплея или мультимедийной рамки. Удобно просматривать учебные документы и выполнять домашние задания.
Во всех положениях крышка стоит устойчиво. Выбранное положение не смещается.
Из интересных решений есть поворотный блок с веб-камерой. Так ее можно будет переворачивать, снимая информацию со школьной доски.
Встроенная группа микрофонов позволит участвовать в удаленке. Голос передает без искажений.
На основании несколько отверстий, отвечающих за отвод случайно пролитой на клавиатуру жидкости. По краям решетка парного динамика. Прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение по поверхности стола.
ЭкранИспользуется IPS-дисплей с разрешением Full HD. Это IPS-матрица с высоким уровнем яркости и широкими углами обзора. Подсветка равномерна по всей площади.
Хорошо настроен цветовой баланс. Ноутбук использовался для веб-серфинга, программирования Lego Wedo, чтения учебной документации и просмотра роликов на Youtube.
Поддерживается сенсорное управление, как пальцами, так и с помощью стилуса. Последний полезен для подготовки графиков, заметок и рисования.
НачинкаЗа работу устройства Prestigio Ecliptica 116 C3 отвечает четырехъядерный процессор Intel Celeron N4100, работающий в диапазоне от 1.1 до 2.4 ГГц. Платформа Gemini Lake, произведенная по нормам 14 нм техпроцесса.
Встроенная графика Intel UHD Graphics 600 с поддержкой DirectX 12. С помощью нее можно просматривать видео в высоком разрешении.
В свободное от учебы время можно будет поиграть в Minecraft и Roblox. При продолжительной нагрузке не греется, работает бесшумно.
Доступны 4 Гбайт оперативной памяти DDR4.
Под хранение выделены 128 Гбайт. Скоростной твердотельный накопитель. Дополнительно ставится емкая карта памяти microSD.
Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Работают модули связи стабильно.