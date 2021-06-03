Обзор Prestigio Ecliptica 116 C3. Ноутбук-трансформер для учебы

Тестируемый сегодня ноутбук-трансформер Prestigio Ecliptica 116 C3 позиционируется как идеальное решение для учебы. Среди его особенностей отмечаются защита от пыли и влаги класса IP54, повышенная прочность корпуса, поворотная веб-камера и IPS-дисплей. Работать может в трех режимах: презентер, планшет и ноутбук.

Комплектация

Его уже можно приобрести в ключевых российских магазинах со средней стоимостью 35 990 рублей.Упакован в коробку из эко-картона с минималистичным оформлением. Внутри зафиксирован в подложку, предотвращающую тряску при перевозке.

Комплект включает стилус с батарейкой, зарядное устройство, гарантийный талон и инструкцию.

Внешний вид

Здесь не стали гнаться за уменьшением габарита, продумав удобство и надежность эксплуатации. Закругленные боковые грани и высокое качество сборки.

Основным материалом выступает пластик. Согласно данным производителя, он усилен и выдерживает падения с небольшой высоты.

Актуально с учетом того, что предполагается использовать его для учебы детям и подросткам. По форме и габаритам сопоставим с типовым учебником, свободно поместится в школьном рюкзаке.

Корпус защищен от попадания пыли и воды. Защита соответствует требованиям IP54.

Разъемы на боковых гранях защищены резиновыми заглушками. Выполнены они в цвет корпуса, зафиксированы на ремешке, предотвращая потерю во время эксплуатации.

На правой грани у Prestigio Ecliptica 116 C3: гнездо питания, скоростной USB, HDMI, USB-C.

Слева RJ-45, скоростной USB, слот для microSD-карточки и спаренный аудиоразъем. Общий набор портов позволит подключать периферию, накопители и акустику без использования переходников и разветвителей. Предусмотрели замок Кенсингтона.

В комплекте с ноутбуком идет стилус с двумя клавишами. Хранить можно в отсеке с магнитным креплением.

Используются низкопрофильные переключатели. Нажимаются бесшумно. За время тестирования мы использовали его для набора больших объемов текста.

Вместо отдельного цифрового блока сделали режим с включением его на правой группе клавиш. Соответствующая маркировка нанесена на клавиши.

В нижней части тачпад с габаритами 115х65 мм. Поверхность его матовая. На касания реагирует точно. Поддерживаются жесты.

Усиленные шарниры дают возможность откинуть крышку на 360 градусов, переведя ноутбук в режим «планшета». В таком положении автоматически блокируется клавиатура, взаимодействие с интерфейсом ведется с помощью сенсора.

Также Prestigio Ecliptica 116 C3 можно использовать в качестве презентационного дисплея или мультимедийной рамки. Удобно просматривать учебные документы и выполнять домашние задания.

Во всех положениях крышка стоит устойчиво. Выбранное положение не смещается.

Из интересных решений есть поворотный блок с веб-камерой. Так ее можно будет переворачивать, снимая информацию со школьной доски.

Встроенная группа микрофонов позволит участвовать в удаленке. Голос передает без искажений.

Экран

На основании несколько отверстий, отвечающих за отвод случайно пролитой на клавиатуру жидкости. По краям решетка парного динамика. Прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение по поверхности стола.Используется IPS-дисплей с разрешением Full HD. Это IPS-матрица с высоким уровнем яркости и широкими углами обзора. Подсветка равномерна по всей площади.

Хорошо настроен цветовой баланс. Ноутбук использовался для веб-серфинга, программирования Lego Wedo, чтения учебной документации и просмотра роликов на Youtube.

Начинка

Поддерживается сенсорное управление, как пальцами, так и с помощью стилуса. Последний полезен для подготовки графиков, заметок и рисования.За работу устройства Prestigio Ecliptica 116 C3 отвечает четырехъядерный процессор Intel Celeron N4100, работающий в диапазоне от 1.1 до 2.4 ГГц. Платформа Gemini Lake, произведенная по нормам 14 нм техпроцесса.

Встроенная графика Intel UHD Graphics 600 с поддержкой DirectX 12. С помощью нее можно просматривать видео в высоком разрешении.В свободное от учебы время можно будет поиграть в Minecraft и Roblox. При продолжительной нагрузке не греется, работает бесшумно.Доступны 4 Гбайт оперативной памяти DDR4.

Аккумулятор

Софт

Итоги

Под хранение выделены 128 Гбайт. Скоростной твердотельный накопитель. Дополнительно ставится емкая карта памяти microSD.Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Работают модули связи стабильно.Автономную работу обеспечивает батарея с емкостью 6000 мАч. При выполнении рабочих задач, просмотре презентаций работает до 14 часов в зависимости от уровня яркости дисплея. Зарядка проходит с помощью адаптера с проприетарным разъемом. К сожалению, USB-C не поддерживает режим зарядки.Установлена операционная система Windows. Предустановлен пакет программ для работы с документами, таблицами и презентациями.Prestigio Ecliptica 116 C3 – ноутбук-трансформер для учебы или удаленной работы в корпусе повышенной прочности с защитой от пыли и воды. Три режима работы, длительное время автономной работы, набор портов и разъемов, стилус и сенсорный дисплей, IPS-дисплей, поворотная вебкамера.