Обзор Prestigio Muze G5 LTE. Недорогой смартфон со сканером пальца

2018-12-14, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Prestigio Muze G5 LTE; [421]
Не так давно был анонсирован недорогой смартфон Prestigio Muze G5 LTE, получивший S-IPS экран и четырехъядерный процессор. Также среди особенностей сканер отпечатка пальца и поддержка сетей 4G, а также двойная основная камера. Рекомендованная стоимость составляет 6990 рублей.

Prestigio Muze G5 LTE

К моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Prestigio Muze G5 LTEобзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с обновленным оформлением. На боковой грани приведена общая информация по смартфону. Комплект включает защитную пленку, блок питания, кабель microUSB и документацию.

Prestigio Muze G5 LTE

Внешний вид

Prestigio Muze G5 LTE

Покупатель Prestigio Muze G5 LTE может выбрать между золотистой и черной версиями исполнения. Общие габариты составляют 138 x 72 x 9.5 мм при весе в 158 граммов.

Prestigio Muze G5 LTE

Визуально смартфон производит приятное впечатление. Сборка проведена без огрехов. В руке лежит удобно, основные элементы управления находятся в пределах быстрой доступности.

Prestigio Muze G5 LTE

На задней крышке выведена активная зона сканера отпечатка пальца. Срабатывает точно и быстро, не уступая моделям более высокого ценового сегмента.

Prestigio Muze G5 LTE

Выше блок основной камеры со светодиодной вспышкой. Он выступает за пределы плоскости крышки выступая точкой опоры.

Prestigio Muze G5 LTE

Снизу решетка динамика с выступом. Динамик со средним уровнем громкости.

Prestigio Muze G5 LTE

Prestigio Muze G5 LTE

На верхнем торце аудиоразъем и microUSB с поддержкой OTG. На правом торце кнопка включения и качелька регулировки громкости.

Prestigio Muze G5 LTE

Корпус у Prestigio Muze G5 LTE разборный, под крышкой два слота под SIM и слот для карты памяти формата microSD. Все разъемы поддерживаются горячую замену. Аккумулятор обслуживаемый.

Prestigio Muze G5 LTE

Рамка вокруг экрана черного цвета. Края закруглены. На верхней рамке разговорная решетка динамика, объектив фронтальной камеры. Сенсорные кнопки перенесены в интерфейс.

Prestigio Muze G5 LTE

Экран

Prestigio Muze G5 LTE

На борту 5.2 дюймовый S-IPS дисплей с разрешением 720 на 1280 пикселей. Соотношение сторон классическое. Между защитным стеклом и матрицей отсутствует воздушная прослойка. Подсветка равномерна по всей площади. Уровень максимальной яркости не высок, под прямыми солнечными лучами картинка слепнет.

Prestigio Muze G5 LTE

Начинка

Построен смартфон на базе четырехъядерной платформы MediaTek MT6739 с ядрами Cortex A53, работающими на частоте 1.3 ГГц. Графика PowerVR GE8100. Доступно 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Не разгуляешься, но с учетом стоимости неплохо. Приложения открываются без видимых задержек, окна переключаются плавно. Под игры можно его рассматривать только условно.

Prestigio Muze G5 LTE

Prestigio Muze G5 LTEPrestigio Muze G5 LTE

Связь

Prestigio Muze G5 LTE работает в сетях четвертого поколения. С российскими операторами проблем в работе не наблюдалось. Wi-Fi функционирует в диапазоне 2.4 ГГц. Bluetooth 4.0 с поддержкой A2DP.

Аккумулятор

Батарейки с емкостью 2500 мАч хватает примерно на 4 часа беспрерывной работы с максимальной яркостью экрана. В течение дня при активной эксплуатации потребуется дополнительный сеанс зарядки.

Prestigio Muze G5 LTE

Камера

Фронтальная камера с разрешением 5 Мп. Используется приложение из пакета Google. Снимает в дневное время хорошо.

Prestigio Muze G5 LTE

Основная 13 Мп камера дополнена модулем 0.3 Мп. Вторая камера тут скорее для галочки, качество размытия фона хромает. В обычном режиме получаются снимки с хорошей детализацией, такие кадры можно будет публиковать в социальных сетях и делиться ими в мессенджерах.

Prestigio Muze G5 LTE

Prestigio Muze G5 LTE

Prestigio Muze G5 LTE

Prestigio Muze G5 LTE

Prestigio Muze G5 LTE

Камера пишет видео в разрешении Full HD. С примером, записанным в движении, можно ознакомиться ниже.

Камера Prestigio Muze G5 LTE. пример съемки

Софт

Работает смартфон на базе операционной системы Android 8.1. Оболочка Google, в память добавлены приложения Яндекс и Юла. Поддерживается управления жестами.

Prestigio Muze G5 LTE

Итоги по Prestigio Muze G5 LTE

Prestigio Muze G5 LTE – недорогой смартфон с поддержкой 4G, сканером отпечатка пальца, 2 и 16 Гбайт памяти, S-IPS дисплеем и 13 Мп основной камерой. Не устроить может малая емкость аккумулятора.

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