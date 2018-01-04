Обзор Promate Thump Black. Ультимативные наушники

Музыка окружает нам абсолютно везде - мы едем утром на работу и слушаем музыку, мы работаем под музыку, мы едем обратно домой с работы с той же музыкой, мы убираем квартиру, тренируемся в зале, бегаем, путешествуем - все с музыкой. Жить интереснее, когда в ушах звучит любимый трек, а когда он звучит хорошо, ярко, сочно, да еще и ушам приятно, то вообще ощущения неповторимые.Найти действительно хорошие наушники на современном рынке проблематично - выбор громадный, попробовать все у вас просто физически не получится, а получить хочется самое лучшее и самое надежное. Дабы вам было проще, мы сами ищем и отбираем самые интересные варианты наушников и рассказываем вам о них. Сегодня вот поговорим о наушниках Promate Thump Black, которые мне очень понравились своей легкостью и практически невесомостью на моей голове. Для меня это важно, так как я очень много времени провожу с наушниками на голове и хочется получить максимальный комфорт и качество звука.

Видео обзор

Дизайн корпуса

Данный вариант для меломана я тестировал достаточно долго, так что могу сказать обо всех преимуществах и недостатках продукта, которые могут вас заинтересовать. Так что, если вы тоже давно искали полноразмерные наушники или что-то вроде этого, то стоит присмотреться к варианту Promate Thump Black - стоит продукт достаточно демократично, звучит очень хорошо, выглядит просто потрясающе и собран надежно. Что еще можно требовать от продукта для прослушивания музыки?Внешний вид наушников - громадное преимущество продукта в сравнении с конкурентами. Дело в том, что хотя основным параметром выбора продукции именно из этого сегмента является качество звука, важным моментом так же является внешний вид - когда вы покупаете устройство на каждый день и планируете слушать музыку в любой точке земного шара, то хочется все же получить стильное и комфортное решение.

Начнем с оголовья - оно достаточно прочное и это первое, что меня сильно порадовало. Внутри оголовья расположена металлическая рама, которая не только выглядит стильно, но и дает максимальную прочность конструкции - вы можете не переживать о том, что наушники погнуться или сломаются во время транспортировки или активного использования. Учитывая, что никто из нас не хочет покупать наушники на короткое время, такой важный плюс нельзя не отметить.

Помимо прочности оголовья могу отметить и мягкие материалы, которые расположены из внутренней стороны - оголовье покрыто экологической кожей и внутри находится какой-то мягкий материал, из-за этого наушники не давят на голову. С внешней стороны оголовье выполнено из ткани, которая приятна на ощупь и выглядит стильно, но это уже на вкус и цвет, конечно. Стоит так же отметить, что у разработчика есть сразу несколько вариантов цветового оформления, так что обратите на это внимание при покупке.

Порадовало крепление, соединяющее оголовье с амбушюрами - два массивных элемента позволяют вам совсем не думать о том, что гаджет сломается или не выдержит ваших манипуляций. Выглядят эти пластины очень круто и очень дорого, плюс это какой-то сплав металлов (какой точно - сказать не могу, но это точно не пластик), что тоже повышает уверенность и ценность продукта.

Амбушюры выполнены из черной экологической кожи, они достаточно мягкие, но ухо в них не плавает, ничего не проваливается. Благодаря достаточной жесткости амбушюр, вы можете не переживать о дискомфорте во время использования - нужно лишь правильно выставить длину рамки оголовья и все, наушники будут сидеть как влитые. Внутри амбушюры, кстати, есть надпись L и R, дабы вы могли правильно одеть устройство и слушать музыку правильно.

Звучание

Единственный спорный момент - кабель, который соединяет левый наушник с правым - он достаточно тонкий, проходит внутри конструкции и если вы как-то сильно его зацепите пальцем, например, или чем-то еще, то можно остаться без наушников. Конечно, я не стал проверять насколько этот кабель прочный, так что с уверенностью сказать не могу, но и особо коту когти поточить давать не стоит.Если подвести краткий итог - наушники очень стильно выглядят, очень дорого и очень надежно. Я не знаю насколько вам важен каждый из этих параметров, но мне лично продукт внешне очень даже понравился.Для тестирования звука я решил использовать самые разные сценарии использования наушников и везде оказался полностью доволен.

Начну с того, что я слушал наушники со смартфонами - iOS и Android устройствами разного класса. Конечно, на Meizu с ЦАП высокого уровня звук получается вовсе крутым, но и на более простых моделях телефонов можно получить отличное звучание, а если еще с эквалайзером поработать, то будет вообще сказка. Да и благодаря низкому сопротивлению, вы можете слушать музыку на адекватном качестве и громкости на любом смартфоне, не нужно докупать усилители или плееры для мобильного прослушивания музыки.

Далее, я слушал музыку во время работы за ноутбуком - тоже никаких проблем с качеством звучания, а если слушать музыку высокого качества через специальные плееры, то получается вовсе отличный звук и можно услышать даже те детали композиции, которые вы ранее просто не могли услышать. Это громадный плюс даже в том случае, если вы сам не большой фанат музыки и не можете назвать себя заядлым меломаном. Все же, когда включаешь свой любимый трек в высоком качестве и слышишь то, чего ранее не слышал, то удовольствие совершенно непередаваемое.И, конечно, дабы совсем пойти во все тяжкие, я в этих наушниках играл в игры. И, что самое удивительное, получилось весьма неплохо - кабеля достаточно, дабы я мог сидя за игровым компьютером дергать головой в порыве страсти, звучание отличное и даже позиционирование в пространстве меня порадовало. К примеру, в CS GO я отчетливо слышу шаги противника, могу понять откуда стреляют даже без картинки на экране. Да, конечно, это не те наушники, которые вы будете покупать для игр, но если нужно универсальное решения для музыки и игрушек, то без проблем - Promate Thump Black справляются отлично.

Ощущения от использования

Теперь про частоты - нижние и средние частоты отлично проработаны, особенно мне понравились средние. Учитывая мои пристрастия к музыке, такой вариант звуковой сцены меня полностью устраивает. Высокие частоты немного проигрывают, на максимальной громкости в тяжелых инструментальных сценах могут быть мелкие дефекты, но получить кристально чистые «верхи» вы сможете лишь на наушниках за пару тысяч долларов, так что не стоит об этом переживать. В плане звука это просто шикарный вариант по всем параметрам, даже бас присутствует, хотя диаметр мембраны не особо к этому располагает.Повторюсь - я использовал наушники во всех повседневных задачах и получил просто шикарный опыт. Начну с того, что благодаря компактности конструкции и возможности сложить наушники вовнутрь (специальное крепление на дуге это позволяет), вы можете таскать их с собой в любое путешествие - бросили в рюкзак и можно на работу в метро ехать и музыку слушать, можно гулять по городу, можно поехать в отпуск или на выставку какую-то и иметь возможность слушать любимую музыку. Компактность и надежность конструкции в этом плане сильно порадовали - наушники легко транспортировать, жаль в комплекте чехла нет, так вообще было бы идеально.

В домашних условиях так же наушники используются весьма добротно - я работал на ноутбуке, смотрел фильмы и слушал музыку, монтировал видео и работал со звуковой дорожкой для обзора другого девайса и остался весьма доволен тем, как продукт показывает себя в рабочей среде. Да, если вы не меломан до мозга костей и хотите просто качественный звук в работе и отдыхе - вариант шикарный.

Итог

В игры играть тоже можно, звук отличный, есть позиционирование объектов в пространстве. Благодаря преобладанию низких и средних частоты, вы можете играть в шутеры с превеликим удовольствием. Я не говорю, что это идеальный вариант для геймера, но если вы не хотите покупать отдельно гарнитуру для игр и отдельно наушники для музыки, то можно купить этот девайс как универсальное решение и все будет хорошо.Фраза «за свои деньги» здесь просто не применима - обычно я так говорю, когда продукт хорош, но с определенными недостатками и эти недостатки можно списать на цену и закрыть на это глаза. Здесь же недостатков, на которые нужно закрывать глаза, просто нет. Наушники выполнены настолько качественно и современно, что говорить о каких-то компромиссах я просто не могу.

Продукт хорош как в плане дизайна, так и в плане материалов и уровня сборки - ткань, экологическая кожа, металл, отсутствие каких-либо дешевых пластиковых вставок из глянца. Разработчик явно делал наушники с прицелом на длительное использование и у него это полностью получилось - наушники прослужат вам несколько лет, а может даже больше, и не будут скрипеть, ломаться и трескаться. Здесь слишком все круто собрано, я даже удивился сначала.

В плане звука тоже все хорошо - выше я описал как «терзал» данный девайс и оказалось, что все очень классно играет. Да, это не аудиофильские наушники и если у вас дома проигрыватель за пару тысяч долларов, то стоит брать более дорогую модель, но если вы слушаете музыку в высоком битрейте на смартфоне или компьютере, без заявок на самое чистое звучание, то эта модель вас порадует на все сто процентов. Даже на триста процентов. Могу спокойно советовать всем, кто любит мобильность, надежность, стиль и универсальность в использовании.