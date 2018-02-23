Обзор RAPOO V500S Alloy. Клавиатура скелетон с многоцветной подсветкой

Тестируемая сегодня механическая клавиатура RAPOO V500S Alloy относится к недорогому сегменту, предлагая пользователям переключатели Blue и не настраиваемой RGB-подсветкой. Особенностями также стали укороченный корпус с алюминиевой пластиной. Ранее мы уже проводили тесты Rapoo V500RGB Alloy, улучшенной её версии с возможностью настойки подсветки. Также существует еще и упрощенная модификация RAPOO V500 Alloy без подсветки, позволяющая сэкономить порядка 600 рублей. Отметим еще и наличие в модельной линейке Rapoo V500L с цифровым блоком.

RAPOO V500S Alloy обзор

Все эти клавиатуры доступны в российских магазинах, тестируемая сегодня клавиатура доступна с рекомендованной стоимостью в 3490 рублей.

Комплектация

Поставляется RAPOO V500S Alloy в коробке оформленной в традиционных цветах компании. Приведены описание фирменных технологий и сводная таблица с техническими характеристиками.

Внешний вид

Комплект включает ключ для извлечения кейкапов и подробную инструкцию.RAPOO V500S Alloy отличается минималистичным дизайном. Лицевую сторону защищает пластина из шлифованного алюминия. Еще одна особенность этой модификации, отличающая от младшей версии этой серии.

Дизайн «скелетон», по краям от блока клавиатуры рамки минимальной ширины. Клавиатура может комфортно эксплуатироваться даже в условиях ограниченного пространства рабочего стола. Общие габариты корпуса составляют 350х35х123 мм. Вес 863 грамма.

Поверхность кнопок с матовым покрытием. Символы нанесены методом лазерной гравировки, они не будут стираться при длительной эксплуатации. Кириллические символы расположены немного ниже уровня латиницы.

Доступен классический набор клавиш без цифрового блока. ENTER однорядный, пара SHIFT удлиненные.

В этой модели реализована многоцветная подсветка, но цвета по зонам выставлены статично. Эффектов свечения не предусмотрено, пользователь может только менять уровень яркости в нескольких диапазонах.

Латиница и кириллица подсвечиваются равномерно. Над блоком клавиш нанесен логотип серии VPRO.

Корпус RAPOO V500S Alloy не боится попадания влаги, присутствуют отверстия для отвода случайно пролитой жидкости над клавиатурой.

На нижней поверхности предусмотрена пара откидных ножек, изменяющих угол наклона. Есть пять резиновых ножек для устойчивого расположения на ровной поверхности.

Тесты

Подключается клавиатура при помощи кабеля в резиновой оплетке длиной 1.8 метра.Верхний ряд клавиш F1-F12 у RAPOO V500S Alloy выполняет дополнительные действия. Подсветка регулируется с помощью блока стрелок. Распознается неограниченное количество одновременно нажатых клавиш. Установлены переключатели на основе стабилизаторов CHERRY. При нажатии по краям кнопок они двигаются линейно и устойчиво.

Клавиатура хорошо справляется с играми, требующими быстрой реакции. Поддерживается игровой режим с блокировкой кнопок. Проблем не наблюдалось с набором текста. Присутствуют шум во время работы.

Итоги по RAPOO V500S Alloy

При сильных нажатиях по клавиатуре, корпус не прогибается и не скрипит. На ровной поверхности клавиатура стоит устойчиво. Из особенностей отметим полное отсутствие подставки под запястья.RAPOO V500S Alloy выступает отличной альтернативой более дорогим решениям от конкурентов в дизайне «скелетон». Да, эти клавиатуры не встретить на крупных киберспортивных состязаниях, но не будем забывать, что за все эти раскрученные бренды платим в итоге мы, покупатели. К плюсам отнесем компактные габариты, металлическую лицевую панель, равномерную подсветку, защиту от жидкости, наличие в комплекте ключа для колпачков, качество сборки, поддержку NKRO. Из ограничений многоцветная подсветка с фиксированными цветами по зонам.