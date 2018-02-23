Обзор RAPOO V500S Alloy. Клавиатура скелетон с многоцветной подсветкой

2018-02-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - RAPOO V500S Alloy; [257]
Тестируемая сегодня механическая клавиатура RAPOO V500S Alloy относится к недорогому сегменту, предлагая пользователям переключатели Blue и не настраиваемой RGB-подсветкой. Особенностями также стали укороченный корпус с алюминиевой пластиной. Ранее мы уже проводили тесты Rapoo V500RGB Alloy, улучшенной её версии с возможностью настойки подсветки. Также существует еще и упрощенная модификация RAPOO V500 Alloy без подсветки, позволяющая сэкономить порядка 600 рублей. Отметим еще и наличие в модельной линейке Rapoo V500L с цифровым блоком.

RAPOO V500S Alloy

Все эти клавиатуры доступны в российских магазинах, тестируемая сегодня клавиатура доступна с рекомендованной стоимостью в 3490 рублей.

RAPOO V500S Alloy обзор

Комплектация

Поставляется RAPOO V500S Alloy в коробке оформленной в традиционных цветах компании. Приведены описание фирменных технологий и сводная таблица с техническими характеристиками.

RAPOO V500S Alloy

Комплект включает ключ для извлечения кейкапов и подробную инструкцию.

Внешний вид

RAPOO V500S Alloy отличается минималистичным дизайном. Лицевую сторону защищает пластина из шлифованного алюминия. Еще одна особенность этой модификации, отличающая от младшей версии этой серии.

RAPOO V500S Alloy

Дизайн «скелетон», по краям от блока клавиатуры рамки минимальной ширины. Клавиатура может комфортно эксплуатироваться даже в условиях ограниченного пространства рабочего стола. Общие габариты корпуса составляют 350х35х123 мм. Вес 863 грамма.

RAPOO V500S Alloy

Поверхность кнопок с матовым покрытием. Символы нанесены методом лазерной гравировки, они не будут стираться при длительной эксплуатации. Кириллические символы расположены немного ниже уровня латиницы.

RAPOO V500S Alloy

Доступен классический набор клавиш без цифрового блока. ENTER однорядный, пара SHIFT удлиненные.

RAPOO V500S Alloy

В этой модели реализована многоцветная подсветка, но цвета по зонам выставлены статично. Эффектов свечения не предусмотрено, пользователь может только менять уровень яркости в нескольких диапазонах.

RAPOO V500S Alloy

Латиница и кириллица подсвечиваются равномерно. Над блоком клавиш нанесен логотип серии VPRO.

RAPOO V500S Alloy

Корпус RAPOO V500S Alloy не боится попадания влаги, присутствуют отверстия для отвода случайно пролитой жидкости над клавиатурой.

RAPOO V500S Alloy

На нижней поверхности предусмотрена пара откидных ножек, изменяющих угол наклона. Есть пять резиновых ножек для устойчивого расположения на ровной поверхности.

RAPOO V500S Alloy

Подключается клавиатура при помощи кабеля в резиновой оплетке длиной 1.8 метра.

Тесты

Верхний ряд клавиш F1-F12 у RAPOO V500S Alloy выполняет дополнительные действия. Подсветка регулируется с помощью блока стрелок. Распознается неограниченное количество одновременно нажатых клавиш. Установлены переключатели на основе стабилизаторов CHERRY. При нажатии по краям кнопок они двигаются линейно и устойчиво.

RAPOO V500S Alloy

Клавиатура хорошо справляется с играми, требующими быстрой реакции. Поддерживается игровой режим с блокировкой кнопок. Проблем не наблюдалось с набором текста. Присутствуют шум во время работы.

RAPOO V500S Alloy

При сильных нажатиях по клавиатуре, корпус не прогибается и не скрипит. На ровной поверхности клавиатура стоит устойчиво. Из особенностей отметим полное отсутствие подставки под запястья.

Итоги по RAPOO V500S Alloy

RAPOO V500S Alloy выступает отличной альтернативой более дорогим решениям от конкурентов в дизайне «скелетон». Да, эти клавиатуры не встретить на крупных киберспортивных состязаниях, но не будем забывать, что за все эти раскрученные бренды платим в итоге мы, покупатели. К плюсам отнесем компактные габариты, металлическую лицевую панель, равномерную подсветку, защиту от жидкости, наличие в комплекте ключа для колпачков, качество сборки, поддержку NKRO. Из ограничений многоцветная подсветка с фиксированными цветами по зонам.

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