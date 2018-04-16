Обзор RAZER CYNOSA CHROMA (RZ03-02260800-R3R1). Лучшая мембранная игровая клавиатура для игр

2018-04-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - RAZER CYNOSA CHROMA; [111]
В конце прошлого года компания RAZER анонсировала обновление серии мембранных клавиатур CYNOSA выпуском сразу двух моделей: RAZER CYNOSA CHROMA и RAZER CYNOSA CHROMA PRO. Как можно догадаться по названию особенностью новинок стала поддержка многоцветной подсветки CHROMA, помимо этого, заявлены поддержка собственных сценариев, макросы, корпус с защитой от попадания пролитой жидкости, мембранные клавиши с тактильной отдачей.

RAZER CYNOSA CHROMA

Различием между двумя версиями стало наличие боковой подсветки корпуса в серии PRO. Изучать мы будем на примере RAZER CYNOSA CHROMA, это её первый подробный тест. К моменту публикации продажи стартовали, на официальном сайте RAZER с доставкой по России она доступна за 4990 рублей.

RAZER CYNOSA CHROMA обзор

Комплектация

Поставляется RAZER CYNOSA CHROMA в коробке с традиционным темным оформлением. Приведены изображения клавиатуры и данные по её техническим характеристикам.

RAZER CYNOSA CHROMA

Комплект включает набор технической документации и наклейки с логотипом.

RAZER CYNOSA CHROMA

Внешний вид

С этой серией мы уже знакомились на примере Razer Cynosa Pro Bundle, включающего комплект из клавиатуры и мышки. Тестируемая сегодня клавиатура унаследовала черты предшественницы и получила свои оригинальные черты.

RAZER CYNOSA CHROMA

RAZER CYNOSA CHROMA

Одним из главных изменений стала подсветка CHROMA. За счет используемого типа переключателей удалось получить идеально равномерную подсветку кириллических и латинских символов.

RAZER CYNOSA CHROMA

В RAZER CYNOSA CHROMA подсвечивается также пространство между кнопками. Владелец клавиатуры сможет изменять сценарии её работы, выбрав готовые эффекты или создав собственные. Подсветка умеет синхронизироваться со всей периферией этого производителя, а также изменять поведение в зависимости от событий, происходящих в поддерживаемых играх.

RAZER CYNOSA CHROMA

RAZER CYNOSA CHROMA

Визуально эта клавиатура напоминает старшую серию BLACKWIDOW. Строгий дизайн и выверенный стиль. Корпус выполнен из матового пластика, не подверженного загрязнению следами пальцев.

RAZER CYNOSA CHROMA

На борту традиционный набор клавиш с цифровым блоком. Дополнительных макроклавиш в этой модели, вместо этого предлагается задействовать из общего набора.

RAZER CYNOSA CHROMA

SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный. Блок F1-F3 отвечает за изменение громкости, F5-F7 за воспроизведение. F9 записывает макросы, F10 активирует игровой режим, F11-F12 меняют яркость подсветки.

RAZER CYNOSA CHROMA

В правом углу блоки из пяти светодиодных индикаторов, отображающий активный режим работы. Под светодиодами нанесены соответствующие иконки.

RAZER CYNOSA CHROMA

Изменения в лучшую сторону коснулись используемого шрифта, он стал приятней визуально и лучше по восприятию. Символы нанесены методом лазерной гравировки.

RAZER CYNOSA CHROMA

С обратной стороны у RAZER CYNOSA CHROMA пара откидных ножек, изменяющих угол наклона. В итоге пользователь может выбрать между двумя положениями. Стоит на ровной поверхности она устойчиво.

RAZER CYNOSA CHROMA

Ближе к нижней грани можно обратить внимание на шесть круглых отверстий. Необходимы они для дренажа случайно пролитой жидкости. Эту же конструктивную особенность в дальнейшем можно будет использовать для того, чтобы удалять накопившиеся загрязнения.

RAZER CYNOSA CHROMA

Подключается при помощи кабеля без дополнительной тканевой защиты. Длина достаточна для удаленного размещения от настольного компьютера.

RAZER CYNOSA CHROMA

Софт

Ожидаемо RAZER CYNOSA CHROMA получила поддержку новой версии программного центра управления Razer Synapse 3.0. Определяется автоматически, при первом включении проводится актуализация прошивки.

RAZER CYNOSA CHROMA

В главном окне предлагается настроить действие любой из доступных клавиш. На выбор предлагается стандартный режим с зажатой кнопкой FN или технология HyperShift (кнопка назначается самостоятельно).

RAZER CYNOSA CHROMA

Выбрав кнопку, отображается панель с выбором действий. Есть хороший набор часто используемых команд под разные типы приложений. Поддерживается функция мышки и редактор макросов.

RAZER CYNOSA CHROMA

Во вкладке настройки подсветки можно изменить уровень яркости подсветки, включить режим энергосбережения. Провести синхронизацию быстрых эффектов и активировать расширенные эффекты.

RAZER CYNOSA CHROMA

Возможности настройки подсветки CHROMA могут позавидовать конкуренты. Пользователю предлагается подробный инструмент по её настройке.

RAZER CYNOSA CHROMA

Приложение интуитивно понятно и не сложно в освоении. Поддерживаются профили, которые можно хранить как в памяти ПК, так и в облаке.

Тесты

В RAZER CYNOSA CHROMA используются мембранные переключатели. Ход клавиш короткий, есть хороший тактильный отклик. Точные и четкие срабатывания. Проблем со скоростью распознавания замечено не было. Она умеет считывать до 10 одновременно нажатых клавиш. Подойдет как под игры, так и наборы больших объемов текстов. Её весомым плюсом является бесшумность, разница заметна даже в сравнении с гибридными переключателями в RAZER ORNATA.

Полноценная поддержка макросов с возможностью записи комбинации действий прямо во время игры. Присутствует небольшой выступ с нижней стороны, который выступает упором под запястья.

Итоги по RAZER CYNOSA CHROMA

Золото. Выбор редакции MegaObzorRAZER CYNOSA CHROMA станет отличным выбором при поиске качественной игровой клавиатуры с приоритетом на низкий уровень шума во время работы. К её плюсам отнесем поддержку антигостинга, продвинутое программное обеспечения, настраиваемую подсветку, влагозащищенный корпус, тихий ход клавиш, запись макросов без перехода в ПО, равномерную подсветку символов.
RAZER CYNOSA CHROMA получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор RAZER CYNOSA CHROMA (RZ03-02260800-R3R1). Лучшая мембранная игровая клавиатура для игрОбзор RAZER CYNOSA CHROMA (RZ03-02260800-R3R1). Лучшая мембранная игровая клавиатура для игр
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