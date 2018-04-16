Обзор RAZER CYNOSA CHROMA (RZ03-02260800-R3R1). Лучшая мембранная игровая клавиатура для игр

В конце прошлого года компания RAZER анонсировала обновление серии мембранных клавиатур CYNOSA выпуском сразу двух моделей: RAZER CYNOSA CHROMA и RAZER CYNOSA CHROMA PRO. Как можно догадаться по названию особенностью новинок стала поддержка многоцветной подсветки CHROMA, помимо этого, заявлены поддержка собственных сценариев, макросы, корпус с защитой от попадания пролитой жидкости, мембранные клавиши с тактильной отдачей.

RAZER CYNOSA CHROMA обзор

Различием между двумя версиями стало наличие боковой подсветки корпуса в серии PRO. Изучать мы будем на примере RAZER CYNOSA CHROMA, это её первый подробный тест. К моменту публикации продажи стартовали, на официальном сайте RAZER с доставкой по России она доступна за 4990 рублей.

Комплектация

Поставляется RAZER CYNOSA CHROMA в коробке с традиционным темным оформлением. Приведены изображения клавиатуры и данные по её техническим характеристикам.

Комплект включает набор технической документации и наклейки с логотипом.

Внешний вид

С этой серией мы уже знакомились на примере Razer Cynosa Pro Bundle, включающего комплект из клавиатуры и мышки. Тестируемая сегодня клавиатура унаследовала черты предшественницы и получила свои оригинальные черты.

Одним из главных изменений стала подсветка CHROMA. За счет используемого типа переключателей удалось получить идеально равномерную подсветку кириллических и латинских символов.

В RAZER CYNOSA CHROMA подсвечивается также пространство между кнопками. Владелец клавиатуры сможет изменять сценарии её работы, выбрав готовые эффекты или создав собственные. Подсветка умеет синхронизироваться со всей периферией этого производителя, а также изменять поведение в зависимости от событий, происходящих в поддерживаемых играх.

Визуально эта клавиатура напоминает старшую серию BLACKWIDOW. Строгий дизайн и выверенный стиль. Корпус выполнен из матового пластика, не подверженного загрязнению следами пальцев.

На борту традиционный набор клавиш с цифровым блоком. Дополнительных макроклавиш в этой модели, вместо этого предлагается задействовать из общего набора.

SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный. Блок F1-F3 отвечает за изменение громкости, F5-F7 за воспроизведение. F9 записывает макросы, F10 активирует игровой режим, F11-F12 меняют яркость подсветки.

В правом углу блоки из пяти светодиодных индикаторов, отображающий активный режим работы. Под светодиодами нанесены соответствующие иконки.

Изменения в лучшую сторону коснулись используемого шрифта, он стал приятней визуально и лучше по восприятию. Символы нанесены методом лазерной гравировки.

С обратной стороны у RAZER CYNOSA CHROMA пара откидных ножек, изменяющих угол наклона. В итоге пользователь может выбрать между двумя положениями. Стоит на ровной поверхности она устойчиво.

Ближе к нижней грани можно обратить внимание на шесть круглых отверстий. Необходимы они для дренажа случайно пролитой жидкости. Эту же конструктивную особенность в дальнейшем можно будет использовать для того, чтобы удалять накопившиеся загрязнения.

Подключается при помощи кабеля без дополнительной тканевой защиты. Длина достаточна для удаленного размещения от настольного компьютера.

Софт

Ожидаемо RAZER CYNOSA CHROMA получила поддержку новой версии программного центра управления Razer Synapse 3.0. Определяется автоматически, при первом включении проводится актуализация прошивки.

В главном окне предлагается настроить действие любой из доступных клавиш. На выбор предлагается стандартный режим с зажатой кнопкой FN или технология HyperShift (кнопка назначается самостоятельно).

Выбрав кнопку, отображается панель с выбором действий. Есть хороший набор часто используемых команд под разные типы приложений. Поддерживается функция мышки и редактор макросов.

Во вкладке настройки подсветки можно изменить уровень яркости подсветки, включить режим энергосбережения. Провести синхронизацию быстрых эффектов и активировать расширенные эффекты.

Возможности настройки подсветки CHROMA могут позавидовать конкуренты. Пользователю предлагается подробный инструмент по её настройке.

Тесты

Приложение интуитивно понятно и не сложно в освоении. Поддерживаются профили, которые можно хранить как в памяти ПК, так и в облаке.В RAZER CYNOSA CHROMA используются мембранные переключатели. Ход клавиш короткий, есть хороший тактильный отклик. Точные и четкие срабатывания. Проблем со скоростью распознавания замечено не было. Она умеет считывать до 10 одновременно нажатых клавиш. Подойдет как под игры, так и наборы больших объемов текстов. Её весомым плюсом является бесшумность, разница заметна даже в сравнении с гибридными переключателями в RAZER ORNATA.

Итоги по RAZER CYNOSA CHROMA

Полноценная поддержка макросов с возможностью записи комбинации действий прямо во время игры. Присутствует небольшой выступ с нижней стороны, который выступает упором под запястья.RAZER CYNOSA CHROMA станет отличным выбором при поиске качественной игровой клавиатуры с приоритетом на низкий уровень шума во время работы. К её плюсам отнесем поддержку антигостинга, продвинутое программное обеспечения, настраиваемую подсветку, влагозащищенный корпус, тихий ход клавиш, запись макросов без перехода в ПО, равномерную подсветку символов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".