Обзор RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG. Флагманская игровая клавиатура с управляемыми переключателями

Одной из ключевых особенностей семейства игровых клавиатур HUNTSMAN от Razer являются аналоговые оптические переключатели. Включала она сразу несколько вариантов исполнения и в начале 2021 года компания обновила, выпустив второе поколение с улучшенными переключателями и целым рядом других конструктивных улучшений. Сегодня мы готовы поделиться опытом длительной эксплуатации RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG с вами.

Рекомендованная ее стоимость составляет 21 990 рублей.

RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG обзор

Комплектация

Стартовый комплект включает переходник с USB-С на USB, подставку под запястья, клавиатуру, инструкцию, гарантийный талон, наклейки с логотипом. Собрано все в коробке с подробной информацией по особенностям работы и характеристикам.

Внешний вид

Выполнена в полноразмерном формате с цифровым блоком. Верхняя часть корпуса — это цельный лист металла. Он повышает общую жесткость и устойчивость к прогибанию при сильных надавливаниях в центральной части.

Колпачки здесь с двойным литьем. Это износоустойчивый пластик ABS. Отмечается устойчивость к стиранию при длительной эксплуатации.

Кириллические символы меньше по размеру шрифта, чем латинские. Нанесены они белой краской, в отличие от латиницы не подсвечиваются.

В верхнем правом углу у RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG барабан регулировки громкости, совмещенный с кнопкой выключения звука. Рядом три клавиши управления воспроизведением.

Остальной набор характерный. Часть из него выполняет дополнительное действие с зажатой кнопкой FN и для упрощения поиска соответствующая маркировка нанесена на сами клавиши.

Длинные клавиши идут со стабилизаторами. Над блоком стрелок расположился ряд с индикаторами рабочих режимов.

На левой грани сквозной порт USB 3.0, позволяющий подключить внешний диск, зарядить смартфон или подсоединить беспроводной адаптер.

Сопровождается клавиатура съемной подставкой под запястья с магнитным способом крепления. В отличие от ранних версий клавиатур Razer появилась группа контактов. Отвечают они за работу подсветки по периметру.

Как итог помимо символов на клавишах подсвечивается также весь периметр клавиатуры и подставки. Это Razer Chroma с детальными настройками и сценариями. Плюс мы уже ранее опубликовали материал по интеграции со сторонними решениями.

Верхняя часть подставки обтянута экокожей. По центру гравированный логотип производителя. Внутри мягкий наполнитель.

На основании клавиатуры пара откидных ножек, изменяющие угол наклона рабочей плоскости. Есть резиновые накладки для предотвращения скольжения.

Способ подключения проводной. От корпуса отходит сразу два 2 метровых кабеля в нейлоновой оплетке. Один из них для работы сквозного USB, его подключение не обязательно для работы самого устройства. Второй с USB-C, выбор в пользу этого разъема позволяет подключаться к современным ноутбукам или материнским платам. Также предусмотрели переходник на USB.

Софт

Для управления используется центр Razer Synapse 3. RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG выводится в главном окне в виде плитки.

Помимо этого, владелец сможет добавить дополнительные модули расширения.

Среди них есть связующие решения для связи с событиями в играх. Так подсветка будет зависеть от уровня здоровья или состояния опасности во время игры.

Распределять настройки можно в облаке. Сами профили в последующем сохранить во встроенной памяти или облаке.

При выборе клавиши выбирается дополнительное действие из списка команд. Или записанный ранее макрос.

RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG также позволяет настроить точку срабатывания в диапазоне от 1.5 до 3.6 мм. И такие настройки выставляются для каждой клавиши в отдельности в зависимости от сценария использования.

Отдельный набор действия для выбора под колесико прокрутки.

Есть раздел с управлением подсветкой.

Помимо готовых эффектов можно создать собственные в редакторе.

Тесты

Оснащена переключателями Razer Analog Optical Switch. Для них заявлен ресурс службы в 100 миллионов нажатий, он выше, чем у топовых механических решений. Это аналоговые оптические переключатели.

Срабатывание проходит в выбранной пользователем точке. Ее можно как поднять получив минимальный ход для срабатывания, так и опустить для полного прожатия. Индивидуальное решение под стиль игры. Скорость срабатывания не уступает механическим клавишам, как и точность. Корректно определяются одновременно нажатые клавиши.

Отдельно отметим двухступенчатое срабатывание. Суть его заключается в выборе сразу двух действий в зависимости от глубины нажатия. Как пример, на частично нажатой клавише идет замена магазина в оружии, а на полностью включается лазерный прицел или идет бросок гранаты.

Тест шума RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG

За время тестирования использовали ее также для набора больших объемов текстов. Отметим удобное расположение запястий. Раскладка не требует времени на адаптацию. Шум во время набора и нажатий умеренный. Щелчок слышим только при полном нажатии.

Во время быстрого набора или оживленных игр по столу не перемещается. Плоскость клавиатуры не продавливается. Магнитное крепление показало себя как надежное, подставка самопроизвольно не смещается.

Итоги по RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG

Золото. Выбор редакции MegaObzorRAZER HUNTSMAN V2 ANALOG – игровая клавиатура флагманского уровня с аналогово-оптическими переключателями. Ее преимуществом в сравнении с механическими решениями являются высокий ресурс службы, двухступенчатое срабатывание, выбор точки срабатывания и детальные настройки под свой стиль игры/работы. Из плюсов отметим аналоговый ввод, колпачки с двойным литьем, магнитную подставку, управляемое цифровое колесико, сквозной USB 3.0, кабель с USB-C и переходник в комплекте. Но все это ожидаемо отразилось на стоимости.
RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG
Обзоры:
Обзор HIPER GM800XXL. Коврик для мышки и клавиатурыОбзор HIPER GM800XXL. Коврик для мышки и клавиатуры
Обзор Cooler Master MS-110 (MS-110-KKMF1-RU). Набор недорогой игровой периферииОбзор Cooler Master MS-110 (MS-110-KKMF1-RU). Набор недорогой игровой периферии
Обзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работыОбзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работы
Новости:
Обзор RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG. Флагманская игровая клавиатура с управляемыми переключателями

Одной из ключевых особенностей семейства игровых клавиатур HUNTSMAN от Razer являются аналоговые оптическ...
CHERRY представила беспроводной комплект клавиатуры и мыши Stream Desktop

Производитель компьютерной периферии компания CHERRY представила комплект Stream Desktop - беспроводная к...
Thermaltake выпустила беспроводную клавиатуру W1 Wireless

Thermaltake выпустила клавиатуру W1 Wireless с переключателями Cherry MX. Новая клавиатура предлагает нес...
Обзор RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG. Флагманская игровая клавиатура с управляемыми переключателямиОбзор RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG. Флагманская игровая клавиатура с управляемыми переключателями
Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000
Лучший фотоаппарат. Nikon D3500 KitЛучший фотоаппарат. Nikon D3500 Kit
Обзор SVEN MS-1095. Колонки 2.1 для компьютера и ноутбукаОбзор SVEN MS-1095. Колонки 2.1 для компьютера и ноутбука
Обзор Trust GXT 888 ASSA. Кейпад с 30 клавишамиОбзор Trust GXT 888 ASSA. Кейпад с 30 клавишами
Премиальная новинка от Casio ...
Премиальная новинка от Casio Casio выпустила преемника популярной модели G-Shock MTG-B1000. ...
В Age of Empires II: Definitive Edition ...
В Age of Empires II: Definitive Edition Разработчик игры Age of Empires II: Definitive Edition, студия Forgotten Empires объявила о выпуске новог...
Представлен крошечный ПК Raspberry Pi Pi...
Представлен крошечный ПК Raspberry Pi PiВ сети появилась информация о выходе нового одноплатного ПК Raspberry Pi Pico, который оценен всего в 4 д...
Samsung Galaxy A52 5G замечен под управл...
Samsung Galaxy A52 5G замечен под управлSamsung Galaxy A52 - одно из ожидаемых устройств A-серии в 2020 году. Устройство компании Samsung с модел...
Обзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смар...
Обзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. СмарВ конце ноября в России официально стартовали продажи смартфона ZTE Blade V2020 Smart, получившего увелич...
Biostar анонсировала свои видеокарты сер...
Biostar анонсировала свои видеокарты серBiostar анонсировала свои видеокарты серии Radeon RX 6800XT и RX 6800. Видеокарты основаны на архитектуре...
Лучшие Android приставки. Xiaomi Mi Box ...
Лучшие Android приставки. Xiaomi Mi Box Android TV приставка – это небольшая умная коробочка, позволяющая смотреть фильмы онлайн прямо из инте...
Обзор фильма «Охотник на монстров»...
Обзор фильма «Охотник на монстров»В России, наконец, начали снимать ограничения из-за пандемии, а значит снова можно наслаждаться важнейшим...
Смартфон ZTE Blade V2020 Smart получил д...
Смартфон ZTE Blade V2020 Smart получил дНовый смартфон ZTE Blade V2020 Smart является обновленной версией модели ZTE Blade V2020, выпущенной ране...
Смартфон Vivo X60 Pro+ уже доступен для ...
Смартфон Vivo X60 Pro+ уже доступен для Компания Vivo начала принимать предзаказы на еще не представленный официально смартфон X60 Pro+, который ...
Лучшие выпрямители для волос. Philips BH...
Лучшие выпрямители для волос. Philips BHСегодня не обязательно отправляться в парикмахерскую, чтобы сделать красивую прическу – в домашних услови...
Обзор ViewSonic VX3258-2KC-mhd. Минимали...
Обзор ViewSonic VX3258-2KC-mhd. МинималиЧем больше монитор, тем приятнее на нем работать и в особенности играть. К нам на тест попал игровой мони...
Обзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900XОбзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900X
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC. Детальный тест видеокарты в FHD, 2K, 4K. 8KОбзор Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC. Детальный тест видеокарты в FHD, 2K, 4K. 8K
Лучший Wi-Fi модуль для ПК. TP-Link ARCHER TX3000E AX3000Лучший Wi-Fi модуль для ПК. TP-Link ARCHER TX3000E AX3000
Обзор Samsung Wireless Charger Trio. Порядочная беспроводная зарядка для трех устройстваОбзор Samsung Wireless Charger Trio. Порядочная беспроводная зарядка для трех устройства
Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor