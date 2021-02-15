Обзор RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG. Флагманская игровая клавиатура с управляемыми переключателями

Одной из ключевых особенностей семейства игровых клавиатур HUNTSMAN от Razer являются аналоговые оптические переключатели. Включала она сразу несколько вариантов исполнения и в начале 2021 года компания обновила, выпустив второе поколение с улучшенными переключателями и целым рядом других конструктивных улучшений. Сегодня мы готовы поделиться опытом длительной эксплуатации RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG с вами.

RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG обзор

Рекомендованная ее стоимость составляет 21 990 рублей.

Комплектация

Стартовый комплект включает переходник с USB-С на USB, подставку под запястья, клавиатуру, инструкцию, гарантийный талон, наклейки с логотипом. Собрано все в коробке с подробной информацией по особенностям работы и характеристикам.

Внешний вид

Выполнена в полноразмерном формате с цифровым блоком. Верхняя часть корпуса — это цельный лист металла. Он повышает общую жесткость и устойчивость к прогибанию при сильных надавливаниях в центральной части.

Колпачки здесь с двойным литьем. Это износоустойчивый пластик ABS. Отмечается устойчивость к стиранию при длительной эксплуатации.

Кириллические символы меньше по размеру шрифта, чем латинские. Нанесены они белой краской, в отличие от латиницы не подсвечиваются.

В верхнем правом углу у RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG барабан регулировки громкости, совмещенный с кнопкой выключения звука. Рядом три клавиши управления воспроизведением.

Остальной набор характерный. Часть из него выполняет дополнительное действие с зажатой кнопкой FN и для упрощения поиска соответствующая маркировка нанесена на сами клавиши.

Длинные клавиши идут со стабилизаторами. Над блоком стрелок расположился ряд с индикаторами рабочих режимов.

На левой грани сквозной порт USB 3.0, позволяющий подключить внешний диск, зарядить смартфон или подсоединить беспроводной адаптер.

Сопровождается клавиатура съемной подставкой под запястья с магнитным способом крепления. В отличие от ранних версий клавиатур Razer появилась группа контактов. Отвечают они за работу подсветки по периметру.

Как итог помимо символов на клавишах подсвечивается также весь периметр клавиатуры и подставки. Это Razer Chroma с детальными настройками и сценариями. Плюс мы уже ранее опубликовали материал по интеграции со сторонними решениями.

Верхняя часть подставки обтянута экокожей. По центру гравированный логотип производителя. Внутри мягкий наполнитель.

На основании клавиатуры пара откидных ножек, изменяющие угол наклона рабочей плоскости. Есть резиновые накладки для предотвращения скольжения.

Софт

Способ подключения проводной. От корпуса отходит сразу два 2 метровых кабеля в нейлоновой оплетке. Один из них для работы сквозного USB, его подключение не обязательно для работы самого устройства. Второй с USB-C, выбор в пользу этого разъема позволяет подключаться к современным ноутбукам или материнским платам. Также предусмотрели переходник на USB.Для управления используется центр Razer Synapse 3. RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG выводится в главном окне в виде плитки.

Помимо этого, владелец сможет добавить дополнительные модули расширения.

Среди них есть связующие решения для связи с событиями в играх. Так подсветка будет зависеть от уровня здоровья или состояния опасности во время игры.

Распределять настройки можно в облаке. Сами профили в последующем сохранить во встроенной памяти или облаке.

При выборе клавиши выбирается дополнительное действие из списка команд. Или записанный ранее макрос.

RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG также позволяет настроить точку срабатывания в диапазоне от 1.5 до 3.6 мм. И такие настройки выставляются для каждой клавиши в отдельности в зависимости от сценария использования.

Отдельный набор действия для выбора под колесико прокрутки.

Есть раздел с управлением подсветкой.

Тесты

Помимо готовых эффектов можно создать собственные в редакторе.

Оснащена переключателями Razer Analog Optical Switch. Для них заявлен ресурс службы в 100 миллионов нажатий, он выше, чем у топовых механических решений. Это аналоговые оптические переключатели.

Срабатывание проходит в выбранной пользователем точке. Ее можно как поднять получив минимальный ход для срабатывания, так и опустить для полного прожатия. Индивидуальное решение под стиль игры. Скорость срабатывания не уступает механическим клавишам, как и точность. Корректно определяются одновременно нажатые клавиши.

Тест шума RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG

Отдельно отметим двухступенчатое срабатывание. Суть его заключается в выборе сразу двух действий в зависимости от глубины нажатия. Как пример, на частично нажатой клавише идет замена магазина в оружии, а на полностью включается лазерный прицел или идет бросок гранаты.

За время тестирования использовали ее также для набора больших объемов текстов. Отметим удобное расположение запястий. Раскладка не требует времени на адаптацию. Шум во время набора и нажатий умеренный. Щелчок слышим только при полном нажатии.

Во время быстрого набора или оживленных игр по столу не перемещается. Плоскость клавиатуры не продавливается. Магнитное крепление показало себя как надежное, подставка самопроизвольно не смещается.

Итоги по RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG

RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG – игровая клавиатура флагманского уровня с аналогово-оптическими переключателями. Ее преимуществом в сравнении с механическими решениями являются высокий ресурс службы, двухступенчатое срабатывание, выбор точки срабатывания и детальные настройки под свой стиль игры/работы. Из плюсов отметим аналоговый ввод, колпачки с двойным литьем, магнитную подставку, управляемое цифровое колесико, сквозной USB 3.0, кабель с USB-C и переходник в комплекте. Но все это ожидаемо отразилось на стоимости.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".