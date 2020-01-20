Обзор RAZER KRAKEN ULTIMATE (RZ04-03180100-R3M1). USB наушники с объемным звуком THX

Вслед за Razer KRAKEN X USB мы рассмотрим еще одну новинку RAZER KRAKEN ULTIMATE с поддержкой THX Spatial Audio, формирующей объемную звуковую сцену с эффектом глубины. Это наушники накладного типа с 50 мм неодимовыми динамиками, воспроизводящие звук в диапазоне от 20 до 20 000 Гц. Помимо этого, можно отметить наличие микрофона с активным шумоподавлением и многоцветной подсветки Razer Chroma.

RAZER KRAKEN ULTIMATE обзор

Рекомендованная стоимость составляет 9990 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Комплект включает наклейки с логотипом производителя, руководство пользователя и гарантийный талон.

Упаковано все в коробку из плотного картона с изображением наушников и данными по характеристикам.

Внешний вид

Характерный для KRAKEN внешний вид с круглыми чашками и широким оголовьем. В оформлении преобладает классический черный цвет.

Чашки к оголовью крепятся при помощи металла. Есть небольшой диапазон отклонения относительно плоскости крепления, обеспечивая оптимальное прилегание к ушам.

В отличие от ряда других моделей, в RAZER KRAKEN ULTIMATE подсвечивается не только островок с логотипом производителя, но и вся площадь декоративной сетки.

Многоцветная подсветка под сеткой дает эффект объема и глубины, преображая внешний вид гарнитуры. Саму подсветку можно будет синхронизировать с остальной периферией и совместимыми компонентами в системном блоке.

Жесткое оголовье с металлическими направляющими. Внутри мягкая вставка, обтянутая тканью. С внешней стороны выбит логотип Razer.

На металлических направляющих есть видимые отсечки, улучшающие фиксацию выбранного положения.

Амбушюры с охлаждающим гелием. Внешняя часть из двух материалов. С ушами контактирует более мягкая и приятная текстура, снижающая запотевание во время носки.

Микрофон в левой чашке. Оформлен в виде выдвижной гибкой ножки. На капсюле зона с радиальной подсветкой. Она наглядно отображает статус работы. Здесь же кнопка выключения микрофона.

На боковой грани чашки расположены регулятор громкости и кнопка активации объемного звука THX Spatial Audio.

Кабель в тканевой оплетке. Место выхода кабеля защищено от перегибов.

Софт

Использование USB дало возможность тонкой настройки наушников RAZER KRAKEN ULTIMATE. Общий центр управления Synapse 3, объединяющий актуальную периферию.

В основном окне корректируется уровень текущей громкости. Активируется беззвучный режим. Здесь же окно с демонстрацией разницы между стерео и объемным звуком.

Вкладка с активацией THX Special Audio. Можно выключить для выбранных приложений.

Улучшение с усилением басов, нормализацией и повышением четкости речи.

Эквалайзер с набором пресетов под разные сценарии и ручная корректировка.

Настройки громкости и чувствительности микрофона. Активация шумоподавления и нормализации громкости.

Яркость и эффекты подсветки. Выключение в режиме сна и при бездействии.

Тесты

Подойдут RAZER KRAKEN ULTIMATE под разные объемы головы. На голову не давят, длительные сессии не вызывают чувства дискомфорта. Уши не запотевают. Посадка удобная, не ограничивают движения головой. Управление удобное. Отличная звукоизоляция, отсекаются все внешние шумы, позволяя сосредоточиться на происходящем на экране монитора.

Понравились амбушюры, гелиевый наполнитель заметно повышает комфорт носки. Звуковая сцена сбалансированная и чистая. Сделан акцент на низкие частоты. Плюс в настройках можно будет дополнительно усилить низкие частоты, улучшив восприятие спецэффектов в играх и фильмах.

Отдельного внимания заслуживает THX Spatial Audio. Погружение в пространство и возможность позиционирования противников на карте в шутерах.

Реализация виртуального объемного звука в этой гарнитуре на уровень выше, чем в большинстве протестированных ранее наушниках. Панорама в 360 градусов. Отсутствие огрехов и артефактов при выходе на верхние уровни громкости. Подойдет не только для игр, но и прослушивания музыки.

Тест микрофона RAZER KRAKEN ULTIMATE

Микрофон с шумоподавлением. Чистая передача голоса без искажений. Есть возможности тонкой его подстройки. Помимо использования в онлайн играх, подойдет и для проведения стрим-трансляций.

Итоги по RAZER KRAKEN ULTIMATE

RAZER KRAKEN ULTIMATE – игровые наушники с объемным звуком THX Spatial Audio, выполненные в эргономичном корпусе. Настраиваемая подсветка, поддержка тонких настроек в Synapse 3, микрофон с шумоподавлением, кабель в тканевой оплетке, амбушюры с гелиевым наполнителем. Удобно сидят на голове, надежная конструкция с металлическими направляющими.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".