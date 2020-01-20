Обзор RAZER KRAKEN ULTIMATE (RZ04-03180100-R3M1). USB наушники с объемным звуком THX

2020-01-20, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - RAZER KRAKEN ULTIMATE; [315]
Вслед за Razer KRAKEN X USB мы рассмотрим еще одну новинку RAZER KRAKEN ULTIMATE с поддержкой THX Spatial Audio, формирующей объемную звуковую сцену с эффектом глубины. Это наушники накладного типа с 50 мм неодимовыми динамиками, воспроизводящие звук в диапазоне от 20 до 20 000 Гц. Помимо этого, можно отметить наличие микрофона с активным шумоподавлением и многоцветной подсветки Razer Chroma.

RAZER KRAKEN ULTIMATE

Рекомендованная стоимость составляет 9990 рублей. Продажи уже стартовали.

RAZER KRAKEN ULTIMATE обзор

Комплектация

Комплект включает наклейки с логотипом производителя, руководство пользователя и гарантийный талон.

RAZER KRAKEN ULTIMATE

Упаковано все в коробку из плотного картона с изображением наушников и данными по характеристикам.

RAZER KRAKEN ULTIMATE

Внешний вид

Характерный для KRAKEN внешний вид с круглыми чашками и широким оголовьем. В оформлении преобладает классический черный цвет.

RAZER KRAKEN ULTIMATE

Чашки к оголовью крепятся при помощи металла. Есть небольшой диапазон отклонения относительно плоскости крепления, обеспечивая оптимальное прилегание к ушам.

RAZER KRAKEN ULTIMATE

В отличие от ряда других моделей, в RAZER KRAKEN ULTIMATE подсвечивается не только островок с логотипом производителя, но и вся площадь декоративной сетки.

RAZER KRAKEN ULTIMATE

Многоцветная подсветка под сеткой дает эффект объема и глубины, преображая внешний вид гарнитуры. Саму подсветку можно будет синхронизировать с остальной периферией и совместимыми компонентами в системном блоке.

RAZER KRAKEN ULTIMATE

Жесткое оголовье с металлическими направляющими. Внутри мягкая вставка, обтянутая тканью. С внешней стороны выбит логотип Razer.

RAZER KRAKEN ULTIMATE

На металлических направляющих есть видимые отсечки, улучшающие фиксацию выбранного положения.

RAZER KRAKEN ULTIMATE

Амбушюры с охлаждающим гелием. Внешняя часть из двух материалов. С ушами контактирует более мягкая и приятная текстура, снижающая запотевание во время носки.

RAZER KRAKEN ULTIMATE

Микрофон в левой чашке. Оформлен в виде выдвижной гибкой ножки. На капсюле зона с радиальной подсветкой. Она наглядно отображает статус работы. Здесь же кнопка выключения микрофона.

RAZER KRAKEN ULTIMATE

На боковой грани чашки расположены регулятор громкости и кнопка активации объемного звука THX Spatial Audio.

RAZER KRAKEN ULTIMATE

Кабель в тканевой оплетке. Место выхода кабеля защищено от перегибов.

RAZER KRAKEN ULTIMATE

Софт

Использование USB дало возможность тонкой настройки наушников RAZER KRAKEN ULTIMATE. Общий центр управления Synapse 3, объединяющий актуальную периферию.

RAZER KRAKEN ULTIMATE

В основном окне корректируется уровень текущей громкости. Активируется беззвучный режим. Здесь же окно с демонстрацией разницы между стерео и объемным звуком.

RAZER KRAKEN ULTIMATE

Вкладка с активацией THX Special Audio. Можно выключить для выбранных приложений.

RAZER KRAKEN ULTIMATE

Улучшение с усилением басов, нормализацией и повышением четкости речи.

RAZER KRAKEN ULTIMATE

Эквалайзер с набором пресетов под разные сценарии и ручная корректировка.

RAZER KRAKEN ULTIMATE

Настройки громкости и чувствительности микрофона. Активация шумоподавления и нормализации громкости.

RAZER KRAKEN ULTIMATE

Яркость и эффекты подсветки. Выключение в режиме сна и при бездействии.

RAZER KRAKEN ULTIMATE

Тесты

RAZER KRAKEN ULTIMATE

Подойдут RAZER KRAKEN ULTIMATE под разные объемы головы. На голову не давят, длительные сессии не вызывают чувства дискомфорта. Уши не запотевают. Посадка удобная, не ограничивают движения головой. Управление удобное. Отличная звукоизоляция, отсекаются все внешние шумы, позволяя сосредоточиться на происходящем на экране монитора.

RAZER KRAKEN ULTIMATE

Понравились амбушюры, гелиевый наполнитель заметно повышает комфорт носки. Звуковая сцена сбалансированная и чистая. Сделан акцент на низкие частоты. Плюс в настройках можно будет дополнительно усилить низкие частоты, улучшив восприятие спецэффектов в играх и фильмах.

RAZER KRAKEN ULTIMATE

Отдельного внимания заслуживает THX Spatial Audio. Погружение в пространство и возможность позиционирования противников на карте в шутерах.

RAZER KRAKEN ULTIMATE

Реализация виртуального объемного звука в этой гарнитуре на уровень выше, чем в большинстве протестированных ранее наушниках. Панорама в 360 градусов. Отсутствие огрехов и артефактов при выходе на верхние уровни громкости. Подойдет не только для игр, но и прослушивания музыки.

RAZER KRAKEN ULTIMATE

Микрофон с шумоподавлением. Чистая передача голоса без искажений. Есть возможности тонкой его подстройки. Помимо использования в онлайн играх, подойдет и для проведения стрим-трансляций.

Тест микрофона RAZER KRAKEN ULTIMATE

Итоги по RAZER KRAKEN ULTIMATE

Золото. Выбор редакции MegaObzorRAZER KRAKEN ULTIMATE – игровые наушники с объемным звуком THX Spatial Audio, выполненные в эргономичном корпусе. Настраиваемая подсветка, поддержка тонких настроек в Synapse 3, микрофон с шумоподавлением, кабель в тканевой оплетке, амбушюры с гелиевым наполнителем. Удобно сидят на голове, надежная конструкция с металлическими направляющими.
RAZER KRAKEN ULTIMATE получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы RAZER KRAKEN ULTIMATE
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