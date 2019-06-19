Обзор REALME 3 32GB. Стильный и недорогой смартфон

2019-06-19, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - REALME 3 32GB; [141]
Не так давно мы детально изучали смартфон Realme 3 Pro, предлагающий удачное техническое оснащение для среднего ценового сегмента. Сегодня же в центре внимания младший в линейке Realme 3 с меньшим объемом памяти, платформой MediaTek и экраном с разрешением 720 на 1520 пикселей.

REALME 3

Рекомендованная стоимость за версию с 3+32 Гб составляет 10990. В течение короткого времени он будет доступен за 7990 рублей. Версия 4+64 обойдется в 12990.

REALME 3 обзор

Комплектация

Поставляется смартфон в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает силиконовый чехол, зарядное устройство, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

REALME 3

Внешний вид

Вышел смартфон в нескольких расцветках корпуса. Все они идут с градиентным рисунком. Выглядит для своей невысокой стоимости отлично.

REALME 3

Визуально Realme 3 повторяет старшую модель. Экран с каплевидным вырезом в верхней части. Ряд сенсорных кнопок перенесен в интерфейс.

REALME 3

Справа кнопка включения, слева раздельный регулятор громкости. Кнопки хорошо определяются слепым методом.

REALME 3

Поддерживается проводное подключение наушников. Находится разъем на нижем торце. Здесь же microUSB.

REALME 3

Решетка динамика и основной микрофон не перекрываются при размещении в ладони. Максимальный уровень громкости не самый высокий.

REALME 3

Корпус у смартфона не разборный. В выдвижной лоток можно будет установить две nanoSIM и карту памяти формата microSD.

REALME 3

Задняя крышка из стекла. В верхней зоне находится активная зона сканера отпечатка пальца. Левее смещен блок камеры с двумя объективами и светодиодной вспышкой.

REALME 3

Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Визуально смартфон производит приятное впечатление и выглядит на уровень выше большинства одноклассников.

REALME 3

Экран

REALME 3

Изображение выводится на 6.2-дюймовый дисплей с разрешением 1520 на 720 пикселей. Разрешение в Realme 3 ниже, чем у старшей модели. Это S-IPS матрица с широкими углами обзора. Поддерживается адаптивная регулировка яркости, подсветка равномерна по всей площади. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

REALME 3

Начинка

Работает новинка на базе платформы MediaTek Helio P60 с восемью ядрами. Доступны 3 или 4 Гбайт оперативной памяти. 32 или 64 Гбайт под хранение данных. Игра PUBG работает на средних настройках графики. Нехватки быстродействия в приложениях и интерфейсе не ощущается.

Связь

Поддерживается работа в сетях LTE. За время тестов, проблем в качестве приема обнаружено не было. Wi-Fi только в диапазоне 2.4 ГГц. Bluetooth 4.2 с кодеком A2DP. GPS и ГЛОНАСС.

Аккумулятор

За автономную работу тут отвечает батарейка с емкостью 4230 мАч. Ее хватает на 1.5-2 дня работы в обычном сценарии эксплуатации. Отличием от старшей модели стало отсутствие поддержки технологии быстрой зарядки. Около 7-8 часов на воспроизведение видео с максимальным уровнем яркости дисплея.

Камера

Основная камера с разрешением 13 Мп. Её дополняет 2 Мп модуль для размытия фона. Фотографии с хорошей резкостью и четкостью в дневное время. Поддерживается HDR-съемка.

REALME 3

REALME 3

REALME 3

REALME 3

REALME 3

REALME 3

REALME 3

REALME 3

REALME 3

Доступны интеллектуальные режимы. Ночная съемка. Корректировка цветового баланса и яркости. Поддерживается цифровое двухкратное увеличение.

REALME 3

Фронтальная камера разрешением 13 Мп.

Дневная съемка REALME 3

Софт

Как в старшей модели, тут установлена актуальная версия программного обеспечения. Оболочка Color OS с локализацией под русскоязычных пользователей. За время тестирования были получены обновления с пачтем безопасности и улучшениями.

Итоги по REALME 3

REALME 3 с акционной стоимостью в 7990 рублей выглядит очень привлекательным решением, выступая серьезным конкурентам представленным официально на российском рынке смартфонам. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание, привлекательный внешний вид, качественный дисплей, 3 и 32 Гбайт памяти, хорошие камеры, актуальное программное обеспечение, сканер отпечатка пальца. Не устроить могут однодиапазонный Wi-Fi и microUSB.

Комментарии и отзывы REALME 3 32GB
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