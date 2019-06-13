Обзор Realme 3 Pro 4/64GB. Лучший смартфон до 13000 рублей?

Сегодня состоялась официальная презентация смартфона Realme 3 Pro. Это новый бренд для нашего рынка и вместе с этой моделью также стартуют продажи Realme 3 и Realme C2 Pro. В качестве ключевых площадок для продажи выбраны сети DNS и Онлайнтрейд, а также Aliexpress TMALL. У нас появилась возможность изучить в числе первых Realme 3 Pro в версии 4/64.

Realme 3 Pro обзор

Рекомендованная стоимость составляет 15990 рублей, в течение короткого времени он будет доступен за 12990.

Комплектация

В комплекте покупатель получает зарядное устройство, USB-кабель, скрепку для лотка SIM, силиконовый чехол, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано в коробке из плотного картона.

Внешний вид

У нас на тестах ярко-синяя версия цветового исполнения. Отличный от распространённого черного, она заметно оживляет внешний вид.

Задняя крышка Realme 3 Pro выполнена из стекла с закругленными гранями. Корпус не разборный. В выдвижной лоток можно будет установить две SIM и карту памяти.

Блок основной камеры с двумя объективами и светодиодной вспышкой смещен левее. Он выступает за пределы плоскости крышки, выступая точкой опоры.

Активная зона сканера отпечатка пальца также находится на крышке. Она хорошо определяется слепым методом. Срабатывает точно и быстро.

На правом торце кнопка включения, с противоположной стороны раздельный регулятор громкости.

Сохранена поддержка проводных наушников. Разъем находится на нижней грани, рядом с ним, моральной устаревший, microUSВ, отверстие микрофона и решетка динамика. Есть микрофон шумоподавления.

В верхней части дисплея расположен каплевидный вырез с объективом фронтальной камеры. Боковые рамки узкие.

Фронтальная часть защищена стеклом с 2.5D-эффектом. С завода на дисплей нанесена защитная пленка.

В плане эргономики и удобства эксплуатации нареканий не возникло. Визуально смартфон производит приятное впечатление.

Экран

На борту S-IPS дисплей с разрешением 1080x2340 пикселей. Высокий запас по уровню яркости. Хорошо настроена цветопередача. Углы обзора широкие. Засветов по периметру замечено не было. В настройках доступны режимы корректировки цветового баланса и ночной режим с расписанием активации. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Начинка

В качестве платформы выбран процессор Qualcomm Snapdragon 710 с графикой Adreno 616. Доступны 4 или 6 Гбайт оперативной памяти и 64 или 128 Гбайт места под хранение данных. Напомним, Realme 3 Pro поддерживает карты памяти. В современных играх этот процессор позволяет наслаждаться сложной графикой без видимых зависаний. Как пример, PUBG идет в высоком качестве.

Связь

Аккумулятор

Поддерживается работа в сетях LTE. С SIM-картами российских операторов работал корректно, загрузка файлов высокая, проблем с качеством приема не было. Wi-Fi в двух диапазонах. Bluetooth с кодеком aptX HD. Навигационный модуль на холодный старт требует минимальное время.Смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки VOOC 3.0, как Oppo Reno . На полный цикл зарядки с комплектным адаптером уходи 80 минут. С учетом емкости в 4045 мАч, результат отличный. С максимальным уровнем яркости в смешанной нагрузке заряда хватает на 7.5 часов.

Камера

Основная камера с разрешением 16 Мп и диафрагмой f/1.7. Дополняет ее 5 Мп модуль с диафрагмой f/2.4. Снимки с хорошей детализацией и четкостью. В приложении доступны режимы украшения лица и творческие режимы съемки.

Фронтальная камера с разрешением 25 Мп. Снимает отлично, особенно понравится женской аудитории.

Дневная съемка Realme 3 Pro

Оптическая и цифровая стабилизация для видеосъемки не поддерживается.

Софт

Работает Realme 3 Pro под управлением актуальной версии Android с оболочкой Color OS 6. Она используется в смартфонах Oppo и была детально рассмотрена нами ранее. Приятно оформлена и с хорошим набором настроек.

Итоги по Realme 3 Pro

В память устройства добавлены приложения знакомые русскоязычным пользователям, например, Яндекс. Поддерживаются жесты и дополнительные режимы.По соотношению цены и технического оснащения, Realme 3 Pro выглядит довольно интересным решением в сегменте до 16000 (особенно за 12990 руб), выступая достойным конкурентам Redmi, Honor и Samsung. Экран с высоким разрешением и каплевидным вырезом, привлекательный внешний вид, быстрая зарядка, карта памяти и аудиоразъем, высокое качество селфи, достаточный уровень быстродействия. Не устроить в нем могут отсутствие бесконтактных платежей и microUSB.