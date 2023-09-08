Продвинутый вертикальный пылесос для сухой и влажной уборки. Обзор REMEZ MultiClick PRO Aqua Telescopic RMVC-534

С необходимостью поддержания чистоты пола сталкиваются как жители небольших квартир, так и больших домов. Поэтому неудивительно, что одним из самых распространённых типов бытовой техники являются пылесосы и сейчас наиболее актуальный формат исполнения — это беспроводные вертикальные модели. Изучаемый сегодня REMEZ MultiClick PRO Aqua Telescopic помимо сухой, также поддерживает влажную уборку.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с качественной полиграфией, есть ручка для удобной переноски. На гранях ее описаны ключевые особенности исполнения и приведены подробные характеристики.

Комплект включает телескопическую штангу, блок управления, насадку для уборки мягкой мебели, насадку для сухой уборки, насадку для влажной уборки, щелевую насадку, овальную насадку щетку, валик для сухой уборки, запасной HEPA-фильтр, съемный аккумулятор, крепление на стену, аксессуар для проведения очистки, сетевой адаптер, пара салфеток из микрофибры, аккумулятор, жидкость для влажной уборки, мерный стакан, руководство пользователя и гарантийный талон.

REMEZ MultiClick PRO Aqua Telescopic RMVC-534 обзор

Внешний вид

Блок управления с ручкой пистолетного хвата, в основании которого расположен рычаг, отвечающий за включение.

На сторону пользователя направлена ниша для установки съемного аккумулятора. В комплекте идет батарея PowerTwin с емкостью 2500 мАч. Дополнительные можно будет приобрести отдельно на сайте производителя. Для съема необходимо сдвинуть кнопку на обратной стороне ручки.

Сверху зона с индикацией отображающей заряд аккумулятора, шагом в 20%. За переключение режимов работы отвечает сенсорная кнопка, расположенная на крышке аккумулятора. Касаться этой зоны можно не ослабевая общего хвата.

Колба из тонированного пластика, позволяющего контролировать степень наполнения. Емкость пылесборника составляет 800 мл.

Внутри располагается разборный блок фильтра. Состоит он из циклона, фильтра HEPA и губки с мелкой ячейкой. Колбу и элементы фильтра можно промывать после уборки.

Сопло для установки насадок и трубы у REMEZ MultiClick PRO Aqua Telescopic усилено и внутри него располагаются контакты, отвечающие за передачу питания на насадки.

Разбирается и собирается пылесос интуитивно. В собранном состоянии выглядит современно и технологично.

Насадки

Для удобной парковки есть настенный крепеж, который можно будет зафиксировать в прихожей или внутри шкафа, место много не займет.

В зависимости от насадки можно установить ее напрямую на блок управление или на штангу. Тут есть два вида таких штанг.

Это металлическая телескопическая штанга Telescopic, используемая преимущественно для уборки пола. У нее есть 20 положений, позволяющие менять высоту от 940 мм до 1190 мм. Как итог можно будет подобрать под оптимальный хват, дополнительно разгрузив спину во время уборки.

Есть также компактная пластиковая насадка, особенностью которой является гибкое соединение. Ослабив фиксатор можно будет поворачивать в стороны, добираясь до труднодоступных мест. Эта насадка пригодится для уборки мебели, полок и автомобиля.

Главная насадка в REMEZ MultiClick PRO Aqua Telescopic это MotorHead Turbo с вращающимся валиком. В комплекте есть два вида, один из рядов искусственного форса, а вторая войлочная.

На передней стороне насадки три светодиода, используемые для подсветки зоны во время проведения уборки. Верхняя часть крышки прозрачная, давая возможность контролировать наматывание волос и ниток.

Она разборная. Можно снимать валик, проводить очистку. Два вида валиков для разных типов половых покрытий.

Понравился подход к насадке для убора мягкой мебели, она здесь также моторизирована, экономить не стали. Она меньше, чем основная с жестким углом соединения. Хорошо выбивает и собирает пыль с диванов, кроватей, подушек.

Как отмечали вначале, это гибридный пылесос и влажная уборка тут тоже качественно отличается от распространённого исполнения, который встречали во время тестов ранее. Это отдельная насадка с двумя вращающимися валиками и емкостью для жидкости, как у отдельного продаваемых полотеров.

На валики ставятся салфетки из микрофибры. Сверху находится емкость для заливки воды или специально жидкости для моющих пылесосов. Емкость резервуара 200 мл. В комплекте есть бутылек с такой жидкостью и две дополнительные салфетки из микрофибры.

Из немоторизированных насадок есть прямая щелевая насадка с удлиненным соплом.

А также овальная насадка щетка. Их можно ставить напрямую в блок управления или одну из штанг.

Тесты

REMEZ MultiClick PRO Aqua Telescopic оснащен двигателем с высокой мощностью и поддерживающий несколько режимов работы, переключаемых при помощи сенсорной кнопки. Сухую уборку с ним мы тестировали на полу, выполненном из плитки и ламината, также очищали ковры с низким ворсом.

Эргономика пылесоса без нареканий. Удобный хват и расположение элементов управления. Маневренность основной насадки и возможность индивидуальной регулировки длины штанги. Многоступенчатая фильтрация полностью исключает попадание собираемой пыли в воздух, эта модель подходит для детских и помещений с аллергиками.

После уборки пылесборник можно будет очистить как не снимая его, так и полностью разобрав проведя полное обслуживание с очисткой фильтров. Емкости при этом хватало для уборки двухэтажного частного дома.

Здесь полноценная влажная уборка. Вращающиеся валики в отличие от простых движений вперед-назад лучше убирают въевшиеся загрязнения. Сами салфетки здесь равномерно смачиваются при вращении.

Дополнительно проводили уборку мягкой мебели, кровати и брали пылесос для уборки салона автомобиля. Набор насадок здесь решает все эти задачи.

Комплектный аккумулятор дает от 15 минут на максимальной мощности и около часа на минимальной. В большинстве задач для уборки пола хватает и базовой мощности, повышение может пригодиться на коврах или при очистке мягкой мебели.

Итоги

REMEZ MultiClick PRO Aqua Telescopic станет отличным выбором при поиске пылесоса в квартиру или частный дом. Он помимо обычной сухой уборки пола решает вопрос влажной уборки, очистки мебели и даже автомобиля. При этом отсутствие проводов и хорошие показатели автономной работы, позволяют решать задачи как ежедневного поддержания чистоты, так и проведения генеральной уборки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".