Обзор Railway Empire 2. Железнодорожная стратегия с вниманием к деталям и простым освоением

Есть категория игр, которые направлены на нишевую аудиторию, к таким можно различные симуляторы и тематичные проекты, как пример изучаемые сегодня Railway Empire 2. Это железнодорожная экономическая стратегия от Gaming Minds и Kalypso Media. Вышла она на всех платформах, включая консоли, как стационарные, так и носимые. В случае последних игры такого жанра большая редкость, а годных из них еще меньше. На старте она сразу стала доступна в Xbox GamePass. Насколько удачным получилось продолжение у разработчиков мы разобрались на PlayStation 5.

Обзор Railway Empire 2

Отличия от Railway Empire

Отличия от первой игры описаны во внутреннем справочнике, это возможность добавления двух пристроек к железнодорожной станции, пристройки для сельских станций, общее распределение персонала, развилки, автоматическое распределение семафоров и сетевой режим.

Сюжет и режимы

События будут развиваться на двух континентах, Северной Америке и Западной Европе, во временной отрезке от 1830 до 1930 годов. Игроку предлагается взять на себя управления транспортной компанией и развить железнодорожную сеть в регионе или на континенте. Сюжет разделен между пятью кампаниями, которые будут развиваться в разном времени и регионе.

Обзор Railway Empire 2

Хотя сам сюжет для игры такого жанра второстепенен, это скорее набор заданий, которые необходимо выполнить за выданное время. В каждой из кампании есть несколько внутренних глав. Проходить сами кампании можно в любом порядке, в качестве цели ставится решение всех выданных целей. После завершения можно приступить к следующей кампании или продолжить развитие в регионе.

Обзор Railway Empire 2

Примерно в той же механике можно изначально выбрать особый режим прохождения, на выбранном участке или полном в полном регионе. Отличия от кампании здесь заключаются в том что задания в кампании даются из заготовленного списка, а в особом это рандомные задачи и возможность выбрать стартовый временной отрезок.

Обзор Railway Empire 2

Еще одним режимом в Railway Empire 2 стали сценарии, здесь их около 16. В них динамика на порядок быстрее. На 3 задачи дается только 1-2 года и таких периодов последовательно дается несколько. Целью является не только оперативное принятие решений и действий, но и сделать все это нужно быстрее соперника.

Обзор Railway Empire 2

Не забыли про песочницу, в которой неограниченные экономические ресурсы и можно строить любые задания. Хотя без соревновательного элемента этот режим скучный.

Сетевая игра

Основное время игрок будет проходить игру самостоятельно, но также можно объединиться с тремя игроками. Это только совместное и одновременное развитие одной компании, при этом игроки могут в любое время отключиться и присоединиться. Отдельно доступен режим зрителя, в котором можно не отвлекаясь на стройку и настройку просто насладиться движением поездов.

Мы оценили его только частично, из-за того что режим на момент старта игры был ограничен только подключением внутри платформы, мультиплатформа хоть и заявлена, но временно не работала.

Геймплей

И так, теперь к основной части игры. Здесь основа взята с первой части игры, выверенной временем и фактически только дополненной в мелких деталях, которые тут сделаны скорее для упрощения и привлечения не только хардкорных игроков, но и массовую аудиторию, для которой интересна романтика железных дорог.

Обзор Railway Empire 2

Общий геймплей при этом остался неспешным, хоть и подстегиваемый необходимостью тонких настроек экономики. Наиболее сложно и активно все контролировать необходимо на старте, когда не выстроена общая сеть и ограничен бюджет. А вот уже со второй половины игры внимания уже не нужно, здесь скорее не хватает темпа, особенно с учетом того что дерево исследования накапливает очки очень медленно. При должной сноровке и опыте у вас уже есть финансовая подушка, но нет возможности получить доступ к новым локомотивам и улучшениям. Как пример, почти полный день (24 часа) в полуафк режиме игры, позволил открыть только половину прогресса за одну фракцию (Европа или США), при условии начала игры с 1830 года.

Обзор Railway Empire 2

Как и ранее, в городах и на сельских станциях строятся станции, соединяемые между собой рельсами. В Railway Empire 2 можно на каждой из станций создавать восемь различных направлений или парные пути, задав направление на каждом. Большинство таких маршрутов можно доверить автоматическому конструктору или оптимизировать его работу уменьшив количество туннелей и мостов, для экономии бюджета.

Обзор Railway Empire 2

Экономическая составляющая тут заключается в сведении баланса расходов и доходов. Сотрудники, расходники, ремонт, проценты за кредиты, постройки и расширение сети. Доход идет за выполнение пассажирских и грузовых маршрутов, также лишние средства могут пойти на покупку предприятий. При этом города будут развиваться на основе действий игрока, доставляющего нужные типы товаров и осуществляющего грузовые перевозки. По мере роста будут расти и аппетиты, требуя продумывание поставки дополнительных типов или создания технологических цепочек.

Обзор Railway Empire 2

Поезда тут реализованы детально, выбор и разнообразие тут хорошее. Все они детально прорисованы, прописаны характеристики, приближенные к реальным. Под управление игрока дается выбор типов локомотивов, вагоны подсоединяются на станциях автоматически в нужном количество в зависимости от того что будет перевозиться, можно только добавить несколько специальных вагонов: почтовый, ресторан, холодильник

Обзор Railway Empire 2

За создаваемой здесь сетью и железнодорожной империей наблюдать интересно. Все двигается, пыхтит, гудит, а еще и добавлены мелкие детали для имитации активности в городах и полях.

Технические требования

Мы проверили работу на нескольких платформах. На PlayStation 5 игра в целом чувствует себя хорошо, некоторые проблемы наблюдались при создании новых железнодорожных путей после расширения сети, включающей более 40 городов. Корректно и работало на PlayStation 4, хоть и с урезанной графикой. С управлением геймпадом тоже все хорошо, осваивается оно быстро.

Хоть конечно стратегии всегда будет комфортнее проходить на ПК, для этой платформы можно будет выбрать Steam или GamePass. Требования у нее демократичные, как пример, наши коллеги с Tehno-Rating.ru приводили несколько вариантов сборок с демократичным бюджетом, в которых в этой игре плавность будет выше 60 FPS в 1440p и 2160p.

Railway Empire 2 обзор

Итоги

Railway Empire 2 – масштабная железнодорожная стратегия, затрагивающая период эпохи паровых двигателей и предлагающая относительно низкий порог вхождения для игроков. Хорошая детализация, набор активностей и режимов, возможность совместного прохождения. Из минусов отметим падение производительности при создании большой сети городов, низкий темп развития технологий. В итоге, на консолях можно приобретать любителям этой тематики, остальным вполне можно ждать скидок, а на ПК вполне можно уже сейчас изучить в GamePass. Она способна увлечь так что не заметишь как вместо утра, наступила ночь.
Обзор Scars Above. Научно-фантастический шутер с элементами …
Выходные традиционно посвятили изучению игровых новинок, обратив внимание на стартовавший в конце февраля…
Обзор Railway Islands – Puzzle. Головоломка за 39 лир с плат…
Сегодня в центре внимания недорогая игра в жанре головоломки - Railway Islands – Puzzle от студии Rising …
Обзор MOSS: BOOK II - PSVR2. Новая жизнь для красивой истори…
Игру MOSS: BOOK II я впервые опробовал еще с PlayStation 4 и первой версией шлема. Несмотря на красоту пр…
Обзор Railway Empire 2. Железнодорожная стратегия с внимание…
Есть категория игр, которые направлены на нишевую аудиторию, к таким можно различные симуляторы и тематич…
Обзор Figment 2: Creed Valley. Яркий платформер с глубоким с…
Не так давно разработчики из студии Bedtime Digital Games выпустили продолжение платформера Figment, пове…
Обзор HOME SHEEP HOME: FARMAGEDDON PARTY EDITION. Теперь на …
В конце мая игра HOME SHEEP HOME: FARMAGEDDON PARTY EDITION про барашка Шона вышла на консолях текущего и…
Обзор Joe Wander and the Enigmatic Adventures. Платформер кр…
Не так давно после серии переносов состоялся релиз игры Joe Wander and the Enigmatic Adventures на актуал…
Обзор BOSS RUSH: MYTHOLOGY. Сражения с богами с боевкой Soul…
Сегодня у нас в центре внимания инди-проект от студии Alexey Suslin - BOSS RUSH: MYTHOLOGY, доступный на …
Обзор MOSS: BOOK II - PSVR2. Новая жизнь для красивой истории с полным погружениемОбзор MOSS: BOOK II - PSVR2. Новая жизнь для красивой истории с полным погружением
Обзор Railway Islands – Puzzle. Головоломка за 39 лир с платиной в финалеОбзор Railway Islands – Puzzle. Головоломка за 39 лир с платиной в финале
Обзор HIM & HER COLLECTION. Недорогой платформер-головоломкаОбзор HIM & HER COLLECTION. Недорогой платформер-головоломка
Обзор DOG'S DONUTS. Недорогая головоломка с 40 яровнямиОбзор DOG'S DONUTS. Недорогая головоломка с 40 яровнями
Обзор Panda Punch. Пиксельный платформер-головоломкаОбзор Panda Punch. Пиксельный платформер-головоломка
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor