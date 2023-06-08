Обзор Railway Empire 2. Железнодорожная стратегия с вниманием к деталям и простым освоением

Есть категория игр, которые направлены на нишевую аудиторию, к таким можно различные симуляторы и тематичные проекты, как пример изучаемые сегодня Railway Empire 2. Это железнодорожная экономическая стратегия от Gaming Minds и Kalypso Media. Вышла она на всех платформах, включая консоли, как стационарные, так и носимые. В случае последних игры такого жанра большая редкость, а годных из них еще меньше. На старте она сразу стала доступна в Xbox GamePass. Насколько удачным получилось продолжение у разработчиков мы разобрались на PlayStation 5.

Отличия от Railway Empire

Сюжет и режимы

Отличия от первой игры описаны во внутреннем справочнике, это возможность добавления двух пристроек к железнодорожной станции, пристройки для сельских станций, общее распределение персонала, развилки, автоматическое распределение семафоров и сетевой режим.События будут развиваться на двух континентах, Северной Америке и Западной Европе, во временной отрезке от 1830 до 1930 годов. Игроку предлагается взять на себя управления транспортной компанией и развить железнодорожную сеть в регионе или на континенте. Сюжет разделен между пятью кампаниями, которые будут развиваться в разном времени и регионе.

Хотя сам сюжет для игры такого жанра второстепенен, это скорее набор заданий, которые необходимо выполнить за выданное время. В каждой из кампании есть несколько внутренних глав. Проходить сами кампании можно в любом порядке, в качестве цели ставится решение всех выданных целей. После завершения можно приступить к следующей кампании или продолжить развитие в регионе.

Примерно в той же механике можно изначально выбрать особый режим прохождения, на выбранном участке или полном в полном регионе. Отличия от кампании здесь заключаются в том что задания в кампании даются из заготовленного списка, а в особом это рандомные задачи и возможность выбрать стартовый временной отрезок.

Еще одним режимом в Railway Empire 2 стали сценарии, здесь их около 16. В них динамика на порядок быстрее. На 3 задачи дается только 1-2 года и таких периодов последовательно дается несколько. Целью является не только оперативное принятие решений и действий, но и сделать все это нужно быстрее соперника.

Сетевая игра

Геймплей

Не забыли про песочницу, в которой неограниченные экономические ресурсы и можно строить любые задания. Хотя без соревновательного элемента этот режим скучный.Основное время игрок будет проходить игру самостоятельно, но также можно объединиться с тремя игроками. Это только совместное и одновременное развитие одной компании, при этом игроки могут в любое время отключиться и присоединиться. Отдельно доступен режим зрителя, в котором можно не отвлекаясь на стройку и настройку просто насладиться движением поездов.Мы оценили его только частично, из-за того что режим на момент старта игры был ограничен только подключением внутри платформы, мультиплатформа хоть и заявлена, но временно не работала.И так, теперь к основной части игры. Здесь основа взята с первой части игры, выверенной временем и фактически только дополненной в мелких деталях, которые тут сделаны скорее для упрощения и привлечения не только хардкорных игроков, но и массовую аудиторию, для которой интересна романтика железных дорог.

Общий геймплей при этом остался неспешным, хоть и подстегиваемый необходимостью тонких настроек экономики. Наиболее сложно и активно все контролировать необходимо на старте, когда не выстроена общая сеть и ограничен бюджет. А вот уже со второй половины игры внимания уже не нужно, здесь скорее не хватает темпа, особенно с учетом того что дерево исследования накапливает очки очень медленно. При должной сноровке и опыте у вас уже есть финансовая подушка, но нет возможности получить доступ к новым локомотивам и улучшениям. Как пример, почти полный день (24 часа) в полуафк режиме игры, позволил открыть только половину прогресса за одну фракцию (Европа или США), при условии начала игры с 1830 года.

Как и ранее, в городах и на сельских станциях строятся станции, соединяемые между собой рельсами. В Railway Empire 2 можно на каждой из станций создавать восемь различных направлений или парные пути, задав направление на каждом. Большинство таких маршрутов можно доверить автоматическому конструктору или оптимизировать его работу уменьшив количество туннелей и мостов, для экономии бюджета.

Экономическая составляющая тут заключается в сведении баланса расходов и доходов. Сотрудники, расходники, ремонт, проценты за кредиты, постройки и расширение сети. Доход идет за выполнение пассажирских и грузовых маршрутов, также лишние средства могут пойти на покупку предприятий. При этом города будут развиваться на основе действий игрока, доставляющего нужные типы товаров и осуществляющего грузовые перевозки. По мере роста будут расти и аппетиты, требуя продумывание поставки дополнительных типов или создания технологических цепочек.

Поезда тут реализованы детально, выбор и разнообразие тут хорошее. Все они детально прорисованы, прописаны характеристики, приближенные к реальным. Под управление игрока дается выбор типов локомотивов, вагоны подсоединяются на станциях автоматически в нужном количество в зависимости от того что будет перевозиться, можно только добавить несколько специальных вагонов: почтовый, ресторан, холодильник

Технические требования

Railway Empire 2 обзор

Итоги