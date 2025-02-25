Набор беспроводной клавиатуры и мышки. Обзор Rapoo 8210M

Универсальный комплект периферии Rapoo 8210M включает клавиатуру и мышку, оптимизированных для работы и развлечений. Два варианта беспроводного соединения, поддержка разных типов устройств и операционных систем.

Комплектация

Коробка, оформленная в минималистичном стиле. Комплект включает пару АА-батареек, адаптер подключения и руководство пользователя.

Внешний вид

Клавиатура из пластика с матовым покрытием. В верхней ее части выведен набор дополнительный кнопок с помощью них можно управлять громкостью и воспроизведением. В этой же части ряд информационных светоиндикаторов. Поверхность верхнего ряда с глянцевым покрытием. Боковые рамка у клавиатуры скошена под углом. Выглядит как аккуратная огранка.

Кнопки 1, 2, 3, 4 для переключения между тремя Bluetooth устройствами и радиочастотой 2.4 ГГц с соединением к комплектному передатчику.

Низкопрофильные кейкапы с мембранными переключателями. Короткий ход, нажимаются бесшумно.

У клавиатуры Rapoo 8210M основной набор включает цифровой блок. ENTER двухрядный.

На основании две откидные ножки, изменяющие угол наклона рабочей плоскости. Под крышкой отсек для установки АА-батарейки, обеспечивающей автономную работу.

Мышка симметричная, рабочая часть матовая, а боковины глянцевые. Заужены под удобный хват ладонью. Слева узкие кнопки ВПЕРЕД и НАЗАД.

В центральной части колесико прокрутки с прорезиненной поверхностью. За ним кнопка переключения чувствительности.

На основании две ножки скольжения. Сдвижная крышка с отсеком для АА-батарейки и пенал для хранения передатчика. Окошко сенсора, тумблер питания и кнопка синхронизации подключения.

Тесты

Клавиатуру и мышку Rapoo 8210M можно подключить к одному передатчику, занимая только один разъем на материнской плате или ноутбуке. Соединение проходит автоматически, работает стабильно. Также можно использовать Bluetooth, соединив до трех устройств и переключаться быстро между ними.

У мышки установлен оптический сенсор с чувствительностью 1600 DPI, при этом доступно четыре уровня чувствительности с переключением нажатием кнопкой. Форма подходит под разные типы хвата. Сам же набор рассчитан на длительную работу, без повышенной нагрузки на руки.

Итоги

Rapoo 8210M – добротный беспроводной комплект периферии для дома и офиса. Питание от АА-батареек, подключение до четырех устройств, дополнительные мультимедийные клавиши, точный сенсор, тихая работа.