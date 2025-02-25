Набор беспроводной клавиатуры и мышки. Обзор Rapoo 8210M

Универсальный комплект периферии Rapoo 8210M включает клавиатуру и мышку, оптимизированных для работы и развлечений. Два варианта беспроводного соединения, поддержка разных типов устройств и операционных систем.

Rapoo 8210M

Комплектация

Коробка, оформленная в минималистичном стиле. Комплект включает пару АА-батареек, адаптер подключения и руководство пользователя.

Rapoo 8210M

Внешний вид

Клавиатура из пластика с матовым покрытием. В верхней ее части выведен набор дополнительный кнопок с помощью них можно управлять громкостью и воспроизведением. В этой же части ряд информационных светоиндикаторов. Поверхность верхнего ряда с глянцевым покрытием. Боковые рамка у клавиатуры скошена под углом. Выглядит как аккуратная огранка.

Rapoo 8210M

Кнопки 1, 2, 3, 4 для переключения между тремя Bluetooth устройствами и радиочастотой 2.4 ГГц с соединением к комплектному передатчику.

Rapoo 8210M

Низкопрофильные кейкапы с мембранными переключателями. Короткий ход, нажимаются бесшумно.

Rapoo 8210M

У клавиатуры Rapoo 8210M основной набор включает цифровой блок. ENTER двухрядный.

Rapoo 8210M

На основании две откидные ножки, изменяющие угол наклона рабочей плоскости. Под крышкой отсек для установки АА-батарейки, обеспечивающей автономную работу.

Rapoo 8210M

Мышка симметричная, рабочая часть матовая, а боковины глянцевые. Заужены под удобный хват ладонью. Слева узкие кнопки ВПЕРЕД и НАЗАД.

Rapoo 8210M

В центральной части колесико прокрутки с прорезиненной поверхностью. За ним кнопка переключения чувствительности.

Rapoo 8210M

На основании две ножки скольжения. Сдвижная крышка с отсеком для АА-батарейки и пенал для хранения передатчика. Окошко сенсора, тумблер питания и кнопка синхронизации подключения.

Rapoo 8210M

Тесты

Клавиатуру и мышку Rapoo 8210M можно подключить к одному передатчику, занимая только один разъем на материнской плате или ноутбуке. Соединение проходит автоматически, работает стабильно. Также можно использовать Bluetooth, соединив до трех устройств и переключаться быстро между ними.

Rapoo 8210M

У мышки установлен оптический сенсор с чувствительностью 1600 DPI, при этом доступно четыре уровня чувствительности с переключением нажатием кнопкой. Форма подходит под разные типы хвата. Сам же набор рассчитан на длительную работу, без повышенной нагрузки на руки.

Rapoo 8210M

Итоги

Rapoo 8210M – добротный беспроводной комплект периферии для дома и офиса. Питание от АА-батареек, подключение до четырех устройств, дополнительные мультимедийные клавиши, точный сенсор, тихая работа.
Incase представила удобную клавиатуру в стиле Microsoft…
Сегодня компания Incase, которая взяла на себя производство аксессуаров компании Microsoft, представила н…
Rapoo x1960 обзор беспроводной клавиатуры и мышки для работы…
Беспроводной набор клавиатуры и мыши Rapoo x1960 для соединения использует наноприемник 2.4 ГГц и работае…
Набор беспроводной клавиатуры и мышки. Обзор Rapoo X1800Pro…
Героем сегодняшнего обзора будет беспроводной набор Rapoo X1800Pro, включающий клавиатуру и мышку. Точный…
Недорогая проводная периферия для дома и офиса. Обзор Rapoo …
Набор из клавиатуры и мышки Rapoo X130PRO использует классическое проводное подключение. Симметричная фор…
Представлена игровая клавиатура MSI Strike 600…
Компания Micro-Star International пополнила ассортимент полноразмерных геймерских клавиатур моделью Strik…
Astrohaus выпустила уникальную клавиатуру для писателей…
Компания Astrohaus, о которой на самом деле многие никогда не слышали, на выставке CES 2025 представила к…
Доступная и компактная механическая клавиатура. Обзор Rapoo …
Тестируемая сегодня механическая клавиатура Rapoo V500Pro-87 выполнена в компактном форм-факторе, включаю…
Комплект беспроводной клавиатуры и мышки. Обзор Rapoo X260S…
Рассмотрим детально комплект клавиатуры и мышки Rapoo X260S с поддержкой беспроводного соединения на част…
Игровая мембранная клавиатура. Обзор SVEN KB-G8200Игровая мембранная клавиатура. Обзор SVEN KB-G8200
Механическая клавиатура с пиксельным оформлением. Обзор A4Tech Bloody S98 Pixels RedМеханическая клавиатура с пиксельным оформлением. Обзор A4Tech Bloody S98 Pixels Red
Недорогая проводная периферия для дома и офиса. Обзор Rapoo X130PROНедорогая проводная периферия для дома и офиса. Обзор Rapoo X130PRO
Тонкая беспроводная клавиатура с ножничными переключателями. Обзор Rapoo E9350LТонкая беспроводная клавиатура с ножничными переключателями. Обзор Rapoo E9350L
Беспроводная клавиатура для дома и офиса. Обзор Оклик K225WБеспроводная клавиатура для дома и офиса. Обзор Оклик K225W
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor