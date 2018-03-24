Обзор Rapoo E1050 Black USB. Недорогая беспроводная клавиатура

Периферия под брендом Rapoo хорошо успела себя зарекомендовать привлекательным сочетанием качества исполнений, предлагаемых опций и стоимости. Мы уже тестировали беспроводные и проводные мышки, наборы периферии, офисные решения, тестируемая сегодня Rapoo E1050 является одной из самых доступных клавиатур с беспроводным подключением. Рассматривать её стоит в качестве периферии под домашнюю или офисную машину.

Rapoo E1050 обзор

Клавиатура находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте с клавиатурой покупатель получает пальчиковую батарейку, адаптер подключения, инструкцию и гарантийный талон. На нее предоставляется двухлетняя гарантия.

Внешний вид

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с описанием.Выполнена Rapoo E1050 в компактном корпусе из черного пластика. Вокруг кнопок рамки минимальной ширины.

Поверхность клавиатуры и кнопок с матовым покрытием. Она не подвержена загрязнению следами пальцев.

Стоит отдельно упомянуть про наличие защиты от попадания влаги. Случайно пролитая чашка кофе не приведет к выходу из строя. Эту же особенность можно будет использовать для промывки от пыли и остатков еды в дальнейшем.

Отсек под пальчиковую батарейку выведен с фронтальной стороны, он стилизован под блок с индикаторами. Отдельного пенала под адаптер подключения в этой клавиатуре нет.

На борту традиционный набор клавиш с цифровым блоком. Символы на кнопки нанесены краской. Часть кнопок выполняют дополнительные действия с зажатой кнопкой FN.

Снизу у Rapoo E1050 пара компактных откидных ножек, отвечающих за изменения угла наклона основной рабочей плоскости.

Тесты

Явных огрехов в сборке не наблюдается. Общие габариты составляют 392x125 мм.Для подключения используется адаптер 2.4 ГГц с USB-разъемом. Дальность до стабильного подключения ограничена радиусом в 5-6 метров. С ней вполне можно расположиться удобно на диване, управляя ПК.

Питание обеспечивает одна пальчиковая батарейка, сам производитель заявляет, что её хватит на один год эксплуатации. В реальности опровергнуть или подтвердить этот срок нам не удалось, но за месяц эксплуатации её замена так и не потребовалась.

Итоги по Rapoo E1050

Клавиатура Rapoo E1050 не создает проблем в повседневных сценариях эксплуатации. Быстрому набору текста может мешать близкое расположение кнопок и требуемое усилие для нажатия.Rapoo E1050 в своем ценовом сегменте она предлагает хорошее качество исполнения. Станет хорошим вариантом под рабочий или офисный ПК для выполнения рабочих задач и взаимодействия с интерфейсом. Из приятных особенностей отметим бесшумность и защиту от воды.