Обзор Rapoo E1050 Black USB. Недорогая беспроводная клавиатура

2018-03-24, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Rapoo E1050 Black USB; [224]
Периферия под брендом Rapoo хорошо успела себя зарекомендовать привлекательным сочетанием качества исполнений, предлагаемых опций и стоимости. Мы уже тестировали беспроводные и проводные мышки, наборы периферии, офисные решения, тестируемая сегодня Rapoo E1050 является одной из самых доступных клавиатур с беспроводным подключением. Рассматривать её стоит в качестве периферии под домашнюю или офисную машину.

Rapoo E1050

Клавиатура находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Rapoo E1050 обзор

Комплектация

В комплекте с клавиатурой покупатель получает пальчиковую батарейку, адаптер подключения, инструкцию и гарантийный талон. На нее предоставляется двухлетняя гарантия.

Rapoo E1050

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с описанием.

Внешний вид

Выполнена Rapoo E1050 в компактном корпусе из черного пластика. Вокруг кнопок рамки минимальной ширины.

Rapoo E1050

Поверхность клавиатуры и кнопок с матовым покрытием. Она не подвержена загрязнению следами пальцев.

Rapoo E1050

Стоит отдельно упомянуть про наличие защиты от попадания влаги. Случайно пролитая чашка кофе не приведет к выходу из строя. Эту же особенность можно будет использовать для промывки от пыли и остатков еды в дальнейшем.

Rapoo E1050

Отсек под пальчиковую батарейку выведен с фронтальной стороны, он стилизован под блок с индикаторами. Отдельного пенала под адаптер подключения в этой клавиатуре нет.

Rapoo E1050

На борту традиционный набор клавиш с цифровым блоком. Символы на кнопки нанесены краской. Часть кнопок выполняют дополнительные действия с зажатой кнопкой FN.

Rapoo E1050

Снизу у Rapoo E1050 пара компактных откидных ножек, отвечающих за изменения угла наклона основной рабочей плоскости.

Rapoo E1050

Явных огрехов в сборке не наблюдается. Общие габариты составляют 392x125 мм.

Тесты

Для подключения используется адаптер 2.4 ГГц с USB-разъемом. Дальность до стабильного подключения ограничена радиусом в 5-6 метров. С ней вполне можно расположиться удобно на диване, управляя ПК.

Rapoo E1050

Питание обеспечивает одна пальчиковая батарейка, сам производитель заявляет, что её хватит на один год эксплуатации. В реальности опровергнуть или подтвердить этот срок нам не удалось, но за месяц эксплуатации её замена так и не потребовалась.

Rapoo E1050

Клавиатура Rapoo E1050 не создает проблем в повседневных сценариях эксплуатации. Быстрому набору текста может мешать близкое расположение кнопок и требуемое усилие для нажатия.

Итоги по Rapoo E1050

Rapoo E1050 в своем ценовом сегменте она предлагает хорошее качество исполнения. Станет хорошим вариантом под рабочий или офисный ПК для выполнения рабочих задач и взаимодействия с интерфейсом. Из приятных особенностей отметим бесшумность и защиту от воды.

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