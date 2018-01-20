Обзор Rapoo E9270P. Лучшая беспроводная клавиатура для моноблока

Сегодня суббота, а значит время чтобы поделиться опытом эксплуатации периферии от Rapoo. По сложившейся хорошей традиции, продолжая изучение модельной линейки мы рады представить обзор клавиатуры Rapoo E9270P. Беспроводная клавиатура, созданная с акцентом на стиль, и это оценили наградой IF Design. Напомним, что одна из самых престижных премий промышленного дизайна. Этот тест может быть интересен тем, кто находится в поиске клавиатуры для печати и выполнения повседневных задач при работе с ПК.

Rapoo E9270P обзор

Клавиатура находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Rapoo E9270P в прозрачной коробке, позволяющей рассмотреть внешний вид клавиатуры до распаковки.

Внешний вид

Комплект включает адаптер подключения, пару батареек, диск с программным обеспечением, набор технической документации.Rapoo E9270P выглядит премиально. В основе конструкции используется алюминий с полированным покрытием.

Большая часть площади клавиатуры по толщине не превышает 4 мм. Утолщение только в верхней зоне, оно выполняет тут функцию ножки, располагая основную рабочую плоскость под углом.

В этой же ножке скрывается отсек под две пальчиковые батарейки и скрытый пенал для адаптера подключения. Последний пригодится для хранения на время транспортировки. Есть механический переключатель для выключения.

Устойчивое расположение и отсутствие скольжение при размещении на ровной поверхности обеспечивают четыре резиновые ножки.

Клавиатура доступна в двух вариантах цветового исполнения: серый и белый. Нижняя половина корпуса из неокрашенной стали.

Интересно реализована верхняя панель, тут она сенсорная. Подсветка загорается при касании к рабочей зоне. При помощи этой панели можно управлять воспроизведением музыки и громкостью акустики.

Таких кнопок у Rapoo E9270P восемь. При активации любой из них на короткое время активируется легкая вибрация.

На борту классический набор клавиш с цифровым блоком. Символы нанесены белой краской. Шрифт хорошо читаем. Расположение и расстояние между клавишами, близко к клавиатурам на ноутбуках.

Тесты

Из особенностей отметим отсутствие светодиодных индикаторов, нажатых CAPSLOCK и NUMLOCK.Для подключения используется частота 5 ГГц. В условиях мегаполиса и большого количества роутеров, работающих на частоте 2.4 ГГц в многоквартирных домах, решается вопрос помех и нестабильной работы в беспроводном режиме работы. Связь стабильная, при размещении в пределах 7-9 метров рядом с ПК мы не сталкивались с проблемами синхронизации и работы.

Итоги по Rapoo E9270P

В Rapoo E9270P используются мембранные переключатели с коротким ходом. Полностью бесшумная работа, позволит работать и в ночное время, не мешая окружающим. Одновременно клавиатура распознает до трех одновременно нажатых клавиш. Это ограничивает круг её применения, под игры можно рекомендовать только условно.Корпус жесткий, при нажатии на кнопки не продавливается и не скрипит. Есть небольшая зона под запястья. Руки располагаются удобно, усталости при длительной работе не ощущается. Встроенной пары батареек хватает примерно на год автономной работы.Rapoo E9270P можно рекомендовать в качестве клавиатуры в пару моноблоку и настольному ПК, под набор текста и выполнение обычных рабочих задач. Беспроводное подключение продемонстрировало стабильную работу и в качестве бонуса пользователь будет избавлен от лишних проводов на своем рабочем столе. Использование низкопрофильных мембранных переключателей гарантирует бесшумную работу и быструю печать. Из интересного отметим алюминиевый корпус и сенсорную панель для мультимедиа. Не устроить может отсутствие зоны индикаторов.