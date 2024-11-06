Низкопрофильная беспроводная клавиатура для Mac и Windows. Обзор Rapoo E9310M

Беспроводная клавиатура Rapoo E9310M поддерживает два варианта соединения и быстрое переключение между устройствами. Мультимедийные FN-клавиши, режимы работы для Windows и Mac, сверхтонкий корпус из алюминиевого сплава.

Комплектация

Коробка из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает две ААА-батарейки, адаптер подключения, руководство пользователя.

Внешний вид

Корпус выполнен из алюминия, это при небольшой толщине корпуса обеспечило достаточную жесткость конструкции. Верхняя ее часть выполнена из пластика темно-У клавиатуры аккуратное внешнее исполнение, при учете что это тут набор клавиш с цифровым блоком она компактна. Длина 363, ширина 119 мм.

На ее внутренней стороне валик вдоль всей ширины. В нем находится отсек для двух AAA-батареек. На боковой стороне переключатель режимов беспроводного подключения.

Боковые грани у корпуса закруглены и это же отражено в форме колпачков. Они также закруглены, включая клавиши с большим размером – SHIFT и ENTER. Есть углубление, набирать текст удобно.

Символы на клавиши нанесены белой краской. Латинские и кириллические хорошо читаются и при плохом освещении.

Верхний ряд F1-F12 выполняет мультимедийные действия с зажатой кнопкой FN. Есть отдельная клавиша для запуска калькулятора.

Тесты

Rapoo E9310M поддерживает Bluetooth соединение с тремя устройствами и быстрое переключение между ними, а также с помощью комплектного USB-адаптера. Так можно провести соединение с компьютером, планшетом, смартфоном или умным ТВ, при необходимости быстро переключаться между ними. С любым вариантом соединения не требуется установка драйвера, определялась автоматически.

У клавиатуры два профиля с раскладками под Windows и Mac OS, переключается также нажатием на комбинацию клавиш. Проверена работа была с двумя системами, проблем обнаружено не было.

Итоги

Конструкция корпуса предполагает только один угол наклона, регулировка не предусмотрена. В ходе тестовой эксплуатации использовалась для типовой работы и набора текста. Показала себя хорошо. Кнопки нажимаются бесшумно, ход короткий.Rapoo E9310M – беспроводная клавиатура на каждый день. Высокое качество исполнения в ультратонком корпусе с двумя вариантами беспроводного соединения, простая замена батареек с длительным временем автономной работы, режимы работы раскладки для Windows и Mac.