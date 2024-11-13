Тонкая беспроводная клавиатура с ножничными переключателями. Обзор Rapoo E9350L

Основание ровное, на него нанесены пять прорезиненные ножки, предотвращающие смещение. Данная модель не поддерживает изменение угла наклона, только один угол наклона рабочей плоскости.
На тыльной стороне Rapoo E9350L переключатель режимов беспроводного соединения, а также промежуточным положением для отключения. Рядом разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора.
Это клавиатура с 99 клавишами. Это набор с цифровым блоком, в который тут перенесены – PAGE UP, PAGE DOWN, END, HOME, INS, DEL. В углу отдельная клавиша для быстрого запуска калькулятора.
F1-F12 выполняют дополнительные действия с зажатием кнопки FN. Управление воспроизведением, громкостью, запуск домашней страницы и почтового клиента.
Два отдельных профиля для Windows и Mac, переключаемых быстро с помощью комбинаций клавиш. Цифровые 1, 2 и 3 со светодиодными индикаторами, они загораются при переключении между тремя Bluetooth соединениями.
Для уменьшения общих габаритов, а ширина ее всего 363 мм, а это мало для клавиатуры с цифровым блоком, блок со стрелками смещен под правый SHIFT.
За время тестовой эксплуатации использовали с планшетом iPad, ноутбуком MacBook и настольным ПК на Windows. Возможности и простота смены рабочей системы позволит на одном рабочем месте использовать сразу с несколькими устройствами и переключаться между ними.
Установлены ножничные переключатели с коротким ходом. Нажимаются бесшумно. Наличие углубления по центру колпачков упрощает нажатие и быстрый набор больших объемов текста.