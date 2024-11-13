Тонкая беспроводная клавиатура с ножничными переключателями. Обзор Rapoo E9350L

Ножничный механизм в клавиатурах хорошо себя зарекомендовал в решениях, которые ориентированы на типовые сценарии работы дома и в офисе, а также набора больших объемов. Тихие и с коротким ходом, невысокий профиль самих колпачков. Изучаемая сегодня Rapoo E9350L поддерживает два варианта беспроводного соединения.

Rapoo E9350L

Комплектация

Коробка из картона светло-синего цвета с подробной информацией по характеристикам и особенностям работы. Комплект включает USB-кабель, адаптер подключения, руководство пользователя.

Rapoo E9350L

Внешний вид

Каркас корпуса выполнен из алюминия. Боковые грани корпуса закруглены. Минимализм во внешнем виде и выверенность линий.

Rapoo E9350L

Основание ровное, на него нанесены пять прорезиненные ножки, предотвращающие смещение. Данная модель не поддерживает изменение угла наклона, только один угол наклона рабочей плоскости.

Rapoo E9350L

На тыльной стороне Rapoo E9350L переключатель режимов беспроводного соединения, а также промежуточным положением для отключения. Рядом разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора.

Rapoo E9350L

Это клавиатура с 99 клавишами. Это набор с цифровым блоком, в который тут перенесены – PAGE UP, PAGE DOWN, END, HOME, INS, DEL. В углу отдельная клавиша для быстрого запуска калькулятора.

Rapoo E9350L

F1-F12 выполняют дополнительные действия с зажатием кнопки FN. Управление воспроизведением, громкостью, запуск домашней страницы и почтового клиента.

Rapoo E9350L

Два отдельных профиля для Windows и Mac, переключаемых быстро с помощью комбинаций клавиш. Цифровые 1, 2 и 3 со светодиодными индикаторами, они загораются при переключении между тремя Bluetooth соединениями.

Rapoo E9350L

Для уменьшения общих габаритов, а ширина ее всего 363 мм, а это мало для клавиатуры с цифровым блоком, блок со стрелками смещен под правый SHIFT.

Тесты

Rapoo E9350L поддерживает соединение на радиочастоте 2.4 ГГц, требующее подключение комплектного USB-приемника. Дальность соединения до 10 метров. Установка драйвера не требуется, определялась автоматически на разных системах. Помимо этого есть Bluetooth c памятью для подключения трех устройств и переключения между ними в один клик. Здесь также никаких проблем нет, клавиатура может использоваться с разными типами устройств.

Rapoo E9350L

За время тестовой эксплуатации использовали с планшетом iPad, ноутбуком MacBook и настольным ПК на Windows. Возможности и простота смены рабочей системы позволит на одном рабочем месте использовать сразу с несколькими устройствами и переключаться между ними.

Rapoo E9350L

Установлены ножничные переключатели с коротким ходом. Нажимаются бесшумно. Наличие углубления по центру колпачков упрощает нажатие и быстрый набор больших объемов текста.

Rapoo E9350L

Итоги

Rapoo E9350L – беспроводная клавиатура для дома и офиса. Станет отличным выбором в пару к моноблоку, мини ПК или рабочей системе. Тонкий корпус с легким весом из алюминия, зарядка через USB-C, два варианта беспроводного соединения, длительное время автономной работы. Из особенностей отметим отсутствие регулировки угла наклона.
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