Обзор Rapoo K2600. Лучшая клавиатура для Smart TV и приставок Adnroid

2018-05-18, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Rapoo K2600; [64]
Очень часто телевизоры используются не для просмотра сетки эфирных каналов. Наличие SMART-начинки, приставки или ПК, позволяют выводить на большой экран развлекательные приложения, сервисы по трансляции фильмов и сериалов, получать доступ к любимым каналам на Youtube. Появились даже специализированный вид периферии, упрощающей взаимодействие с приставками и SMART-телевизорами. Наиболее удобными является гибридный вариант, совмещающий функционал клавиатуры и мышки с беспроводным подключением.

Rapoo K2600

Тестируемая сегодня Rapoo K2600, относится к такому типу периферии. К моменту публикации её средняя стоимость составляет 2490 рублей, по данным сервиса Яндекс.Маркет.

Rapoo K2600 обзор

Комплектация

Поставляется клавиатура в коробке с качественной полиграфией. Изображение на крышке подтверждает направленность этой клавиатуры на эксплуатацию в паре с телевизором. Здесь же можно изучить её ключевые преимущества.

Rapoo K2600

В комплекте покупатель получает беспроводной адаптер подключения и пару пальчиковых батареек, а также руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнена Rapoo K2600 в аккуратном корпусе из темно-серого пластика. Боковые грани закруглены. Корпус легкий, его комфортно держать в руках.

Rapoo K2600

По раскладке и форме клавиш эта клавиатура ближе к формату, используемому в ноутбуках. С лицевой стороны правую зону занимает тачпад, левую кнопки.

Rapoo K2600

На борту характерный набор клавиш. Часть кнопок выполняют дополнительное действие. Соответствующая маркировка нанесена на клавиши. Работать они будут на разных платформах.

Rapoo K2600

Подсветки в этой модели нет. Символы на кнопки нанесены краской. Русские и латинские символы хорошо читаемы. Ход короткий и четкий.

Rapoo K2600

Клавиши у Rapoo K2600 расположены вплотную к друг другу. Используется ножничный механизм.

Rapoo K2600

На верхней рамке выведены семь дополнительных кнопок. Одна из них заменяет левую кнопку мышки. Остальные запускают поиск, обновление страницы, сохранение, вывод настроек, блокируют и выключают сеанс работы с системой.

Rapoo K2600

Размер тачпада составляет 76 на 108 мм. Сенсорный слой чувствительный. Снизу отмечены зоны под правую и левую кнопку мышки.

Rapoo K2600

Основная рабочая плоскость клавиатуры расположена под углом. Откидных ножек тут не предусмотрено.

Rapoo K2600

С тыльной стороны расположен округлый выступ, в котором скрывается отсек под пару пальчиковых батареек. Здесь же можно будет хранить в пенале адаптер подключения.

Rapoo K2600

Присутствует механический выключатель. Он немного утоплен относительно основной плоскости, так исключается случайное выключение при смещении клавиатуры.

Rapoo K2600

Устойчивое расположение Rapoo K2600 на ровной поверхности обеспечат пять резиновых ножек.

Rapoo K2600

Корпус не боится случайно пролитой жидкости. Для её отвода предусмотрено несколько каналов, выведенных в нижней части.

Тестирование

Клавиатура не требует для работы установки программного обеспечения. Мы проводили тестирования подключив к телевизору Samsung со Smart TV, приставке на базе Android и моноблоку на Windows. Клавиатура стабильно работает на удалении до 10 метров от адаптера подключения.

Rapoo K2600

Ей удобно пользоваться, как удобно расположившись на диване, так и расположив на столе рядом с монитором. Благодаря универсальному подключению можно будет менять систему, на ту которая используется в данный момент времени.

Rapoo K2600

Поддерживает распознавание до двух одновременно нажатых клавиш. Нажимаются клавиши тихо. Из-за близкого расположения кнопок может быть затруднена быстрая печать.

Итоги по Rapoo K2600

Rapoo K2600 выступает удобным и эффективным способом управления Android-приставкой и телевизором со SMART TV. Также, как показала практика длительного теста, она хорошо подходит под рабочий ПК или моноблок, позволяя избавится от лишних проводов в рабочем пространстве. Что не мало важно, она стоит дешевле, чем решения от конкурентов, без ущерба для качества и удобства эксплуатации.

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