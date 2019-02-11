Обзор Rapoo Vpro V500L. Механическая клавиатура

В наше распоряжение попала механическая игровая клавиатура Rapoo Vpro V500L. Это недорогая модель с переключателями Rapoo Blue, являющиеся аналогами Cherry MX Blue. Здесь есть светодиодная подсветка, поддержка неограниченного нажатия клавиш, кабель в тканевой оплетке и возможность управления мультимедиа.

Комплектация

Средняя стоимость её составляет 3990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в коробке из плотного картона с информацией по техническим характеристикам на разных языках. Набор включает ключ для извлечения кейкапов и руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнена Rapoo Vpro V500L из черного пластика с матовой текстурой, визуально напоминающей металл.

Большой вес обеспечивает устойчивое расположение на ровной поверхности. Основная плоскость под углом, есть откидные ножки для изменения угла наклона.

Выполнена в дизайне скелетон. Кейкапы расположены выше плоскости, есть эффект заполняющей подсветки.

Есть ярко-красная подложка. Она видна между клавишами. Колпачки выполнены методом литья под давлением.

Латинские и кириллические символы подсвечиваются. Хорошо читаются в дневное и ночное время.

Отдельных клавиш под медиа и макросы тут нет. Управлять воспроизведением и громкостью можно зажатием кнопки FN и соответствующей кнопки в группе F1-F12.

Справа и слева на корпусе вставки из прозрачного пластика, они также подсвечиваются.

В корпусе клавиатуры предусмотрены канавки для отвода случайно пролитой жидкости.

Подключается Rapoo Vpro V500L при помощи кабеля в тканевой оплетке. Фигурный позолоченный коннектор и ферритовая защита.

Тесты

Установлены переключатели Rapoo Blue, являющиеся аналогом соответствующей серии от CHERRY. Ход до срабатывания 2 мм, полный ход 4 мм. Сила нажатия 50G. Для переключателей заявлен ресурс службы в 60 миллионов кликов. Каждый переключатель оснащен светодиодом, расположенным в верхней части прозрачного корпуса.

Переключатели хороши для набора больших объемов текста. Срабатывают точно и быстро. Есть внятный тактильный отклик. Заметный щелчок во время нажатий. В играх проблем не наблюдали, но её стоит рассматривать скорее, как универсальное решение.

Итоги по Rapoo Vpro V500L

Rapoo Vpro V500L – недорогая игровая механическая клавиатура с аккуратным внешним видом, высоким ресурсом службы, многоцветной подсветкой, поддержкой неограниченного числа нажатых клавиш. Не устроить могут отсутствие отдельных кнопок под макросы и поддержки программного обеспечения.