Беспроводная клавиатура и мышка. Обзор Rapoo X1800S

Верхний ряд F1-F12 выполняет дополнительное действие. Выполняемые отмечены в виде понятных иконок. Сбоку от них блок с отсеком для батарейки АА.
Стрелки и цифровой блок смещены к друг другу, без свободной зоны. Это опять же сокращает общие габариты.
Установлены мембранные переключатели. Колпачки пластиковые с углублением по центру. Символы нанесены белой краской. Логотип бренда нанесен на ПРОБЕЛ.
На основании две откидные ножки, изменяющие угол наклона рабочей плоскости. В нижней части несколько дренажных отверстий, используемых для отвода случайно пролитой жидкости. Нанесены резиновые накладки, предотвращающие скольжение.
Мышка компактная из пластика. Рабочая часть с матовым покрытием, боковины глянцевые. Форма симметричная.
Колесико прокрутки у Rapoo X1800S прорезиненное с насечками. Вращается с тактильными насечками.
На основании четыре компактные ножки скольжение. Отсек для хранения передатчика. Питание клавиатуры и мышки обеспечивают батарейки АА, по одной на каждое устройство.
Переключатели тихие, раскладка традиционная. Клавиатура подходит для быстрой печати. В мышке установлен сенсор с чувствительностью 1000 DPI. Работает точно, не дрожит и не срывает. Эксплуатировать можно с разными типами покрытий.