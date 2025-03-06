Беспроводная клавиатура и мышка. Обзор Rapoo X1800S

Комплект из клавиатуры и мышки Rapoo X1800S использует беспроводное соединение с общим адаптером. Безрамочная клавиатура с цифровым блоком, мембранные переключатели с низким уровнем шума. Симметричная мышка с сенсором с фиксированным разрешением 1000 DPI. Для соединения использует общий нано-ресивер.

Комплектация

Коробка из плотного картона с подробной информацией по характеристикам. Комплект включает АА-батарейки, USB-адаптер, руководство пользователя.

Внешний вид

У клавиатуры отсутствуют свободные зоны вокруг клавиш. Боковые грани закруглены и это оживляет ее внешний вид, а также уменьшает визуально габариты.

Верхний ряд F1-F12 выполняет дополнительное действие. Выполняемые отмечены в виде понятных иконок. Сбоку от них блок с отсеком для батарейки АА.

Стрелки и цифровой блок смещены к друг другу, без свободной зоны. Это опять же сокращает общие габариты.

Установлены мембранные переключатели. Колпачки пластиковые с углублением по центру. Символы нанесены белой краской. Логотип бренда нанесен на ПРОБЕЛ.

На основании две откидные ножки, изменяющие угол наклона рабочей плоскости. В нижней части несколько дренажных отверстий, используемых для отвода случайно пролитой жидкости. Нанесены резиновые накладки, предотвращающие скольжение.

Мышка компактная из пластика. Рабочая часть с матовым покрытием, боковины глянцевые. Форма симметричная.

Колесико прокрутки у Rapoo X1800S прорезиненное с насечками. Вращается с тактильными насечками.

На основании четыре компактные ножки скольжение. Отсек для хранения передатчика. Питание клавиатуры и мышки обеспечивают батарейки АА, по одной на каждое устройство.

Тесты

Для работы необходимо подключить адаптер к системе, соединение после этого проходит автоматически. Дальность до 10 метров. Установка драйверов не требуется, набор может использоваться с разными типами устройств, включая телевизоры.

Итоги

Переключатели тихие, раскладка традиционная. Клавиатура подходит для быстрой печати. В мышке установлен сенсор с чувствительностью 1000 DPI. Работает точно, не дрожит и не срывает. Эксплуатировать можно с разными типами покрытий.Rapoo X1800S – набор беспроводной периферии для работы дома или в офисе. Общий адаптер подключения, длительное время автономной работы, компактная и эргономичная форма клавиатуры и мышки.