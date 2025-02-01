Rapoo x1960 обзор беспроводной клавиатуры и мышки для работы

Беспроводной набор клавиатуры и мыши Rapoo x1960 для соединения использует наноприемник 2.4 ГГц и работает до года на одном комплекте батареек. Из особенностей отмечаются удобная клавиатура с дополнительными кнопками, мышка с фиксируемой частотой сенсора.

Rapoo x1960

Комплектация

Rapoo x1960

Поставляется в коробке, на лицевой стороне – изображение набора, а с обратной подробные данные по характеристикам. Комплект включает пару АА-батареек, адаптер подключения, руководство пользователя.

Rapoo x1960

Внешний вид

Мышка выполнена в корпусе симметричной формы из пластика. Основная рабочая плоскость со спинкой и кнопками с матовой текстурой, боковины глянцевые.

Rapoo x1960

На спинке гравированный логотип бренда. Между основными клавишами колесико прокрутки с резиновой накладкой с насечками. Вращается бесшумно с внятными тактильными отсечками.

Rapoo x1960

На основании компактные ножки скольжения круглой формы. Тумблер питания, окошко сенсора. Для питания используется батарейка АА. Она размещается продольно, не смещая центр тяжести.

Rapoo x1960

Клавиатура также выполнена из пластика. Рабочие поверхности с текстурным покрытием. Приятно тактильно и не загрязняется следами пальцев.

Rapoo x1960

У нее есть выраженная подставка под запястья, снижающая нагрузку на суставы при наборе текста. В ее левой части дополнительные шесть кнопок, используемых для управления воспроизведением и громкостью. Такое расположение удобно, не нужно смещать руку при нажатии.

Rapoo x1960

При этом сохранили возможность управлением через ряд F1-F12 с зажатием кнопки FN. Здесь полный набор кнопок с цифровым блоком.

Rapoo x1960

Символы на кейкапы нанесены у Rapoo x1960 белой краски. Здесь нет подсветки.

Rapoo x1960

На внутренней стороне откидные ножки, изменяющие угол наклона рабочей плоскости. Для питания также используется одна батарейка типа АА. В отсеке под крышкой есть пенал для хранения адаптера.

Тесты

Для подключения к системе необходимо подсоединить комплектный передатчик. Он компактен и при использовании с ноутбуком или мини ПК не будет заметно выступать за пределы панели портов ввода. Соединение идет на частоте 2.4 ГГц, не требует установки драйвера и программного обеспечения. Работает стабильно и без видимых задержек.

Rapoo x1960

В клавиатуре применены мембранные переключатели. Работают бесшумно, ход короткий. Подходит для быстрой печати. У мышки с фиксированной частотой 1000 DPI. Курсор не дрожал и не срывало. Движения контролируемы по всем осям.

Rapoo x1960

Итоги

Rapoo x1960 – беспроводной набор для работы. Высокое качество исполнения, эргономичное исполнение, длительное время работы от пары АА-батареек, компактный передатчик, дополнительные медиа клавиши и подставка под запястья.
Rapoo x1960 обзор беспроводной клавиатуры и мышки для работы…
Беспроводной набор клавиатуры и мыши Rapoo x1960 для соединения использует наноприемник 2.4 ГГц и работае…
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