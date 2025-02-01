Rapoo x1960 обзор беспроводной клавиатуры и мышки для работы…

Беспроводной набор клавиатуры и мыши Rapoo x1960 для соединения использует наноприемник 2.4 ГГц и работает до года на одном комплекте батареек. Из особенностей отмечаются удобная клавиатура с дополнительными кнопками, мышка с фиксируемой частотой сенсора.

Комплектация

Поставляется в коробке, на лицевой стороне – изображение набора, а с обратной подробные данные по характеристикам. Комплект включает пару АА-батареек, адаптер подключения, руководство пользователя.

Внешний вид

Мышка выполнена в корпусе симметричной формы из пластика. Основная рабочая плоскость со спинкой и кнопками с матовой текстурой, боковины глянцевые.

На спинке гравированный логотип бренда. Между основными клавишами колесико прокрутки с резиновой накладкой с насечками. Вращается бесшумно с внятными тактильными отсечками.

На основании компактные ножки скольжения круглой формы. Тумблер питания, окошко сенсора. Для питания используется батарейка АА. Она размещается продольно, не смещая центр тяжести.

Клавиатура также выполнена из пластика. Рабочие поверхности с текстурным покрытием. Приятно тактильно и не загрязняется следами пальцев.

У нее есть выраженная подставка под запястья, снижающая нагрузку на суставы при наборе текста. В ее левой части дополнительные шесть кнопок, используемых для управления воспроизведением и громкостью. Такое расположение удобно, не нужно смещать руку при нажатии.

При этом сохранили возможность управлением через ряд F1-F12 с зажатием кнопки FN. Здесь полный набор кнопок с цифровым блоком.

Символы на кейкапы нанесены у Rapoo x1960 белой краски. Здесь нет подсветки.

Тесты

На внутренней стороне откидные ножки, изменяющие угол наклона рабочей плоскости. Для питания также используется одна батарейка типа АА. В отсеке под крышкой есть пенал для хранения адаптера.Для подключения к системе необходимо подсоединить комплектный передатчик. Он компактен и при использовании с ноутбуком или мини ПК не будет заметно выступать за пределы панели портов ввода. Соединение идет на частоте 2.4 ГГц, не требует установки драйвера и программного обеспечения. Работает стабильно и без видимых задержек.

В клавиатуре применены мембранные переключатели. Работают бесшумно, ход короткий. Подходит для быстрой печати. У мышки с фиксированной частотой 1000 DPI. Курсор не дрожал и не срывало. Движения контролируемы по всем осям.

Итоги

Rapoo x1960 – беспроводной набор для работы. Высокое качество исполнения, эргономичное исполнение, длительное время работы от пары АА-батареек, компактный передатчик, дополнительные медиа клавиши и подставка под запястья.