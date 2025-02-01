Rapoo x1960 обзор беспроводной клавиатуры и мышки для работы…

Поставляется в коробке, на лицевой стороне – изображение набора, а с обратной подробные данные по характеристикам. Комплект включает пару АА-батареек, адаптер подключения, руководство пользователя.
На спинке гравированный логотип бренда. Между основными клавишами колесико прокрутки с резиновой накладкой с насечками. Вращается бесшумно с внятными тактильными отсечками.
На основании компактные ножки скольжения круглой формы. Тумблер питания, окошко сенсора. Для питания используется батарейка АА. Она размещается продольно, не смещая центр тяжести.
Клавиатура также выполнена из пластика. Рабочие поверхности с текстурным покрытием. Приятно тактильно и не загрязняется следами пальцев.
У нее есть выраженная подставка под запястья, снижающая нагрузку на суставы при наборе текста. В ее левой части дополнительные шесть кнопок, используемых для управления воспроизведением и громкостью. Такое расположение удобно, не нужно смещать руку при нажатии.
При этом сохранили возможность управлением через ряд F1-F12 с зажатием кнопки FN. Здесь полный набор кнопок с цифровым блоком.
Символы на кейкапы нанесены у Rapoo x1960 белой краски. Здесь нет подсветки.
На внутренней стороне откидные ножки, изменяющие угол наклона рабочей плоскости. Для питания также используется одна батарейка типа АА. В отсеке под крышкой есть пенал для хранения адаптера.
В клавиатуре применены мембранные переключатели. Работают бесшумно, ход короткий. Подходит для быстрой печати. У мышки с фиксированной частотой 1000 DPI. Курсор не дрожал и не срывало. Движения контролируемы по всем осям.