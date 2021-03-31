Обзор Razer Basilisk Ultimate (RZ01-03170100-R3G1). Лучшая беспроводная мышка для игр

Долгое время периферия с беспроводным подключением выбиралась только под выполнение типовых задач и работы в тех сценариях, где не требовалась быстрота реакции, но сама проблема со скоростью передачи сигнала и стабильностью была решена. Сейчас выбор в пользу беспроводных мышек и клавиатур делают даже в киберспорте. В линейке Razer таких серий сразу несколько и не ошибемся, если скажем, что Razer Basilisk Ultimate является одной из самых интересных среди доступных весной 2021 года.

Razer Basilisk Ultimate обзор

Доступна она в двух вариантах комплектации: с зарядной станцией и без нее. Рекомендованная стоимость 14 990 и 13 490 соответственно.

Комплектация

Внешний вид

Упакована в коробку, оформленную в узнаваемой стилистике. Откидная крышка скрывает вспененную подложку с мышкой и док-станцией. Помимо них покупатель получает кабель в защитной оплетке, адаптер подключения, педаль для дополнительной клавиши, наклейки с логотипом, руководство пользователя и различную документацию.С мышками этой серии уже детально знакомились на примере Razer Basilisk V2 и Razer Basilisk Essential. Здесь используется уже проверенная временем конструкция с асимметричным корпусом под правшей.

Сохранили особенность с заменяемой боковой клавишей. По умолчанию здесь стоит резиновая заглушка. Вместо нее можно поставить металлическую педаль.

Она удлинена. Нажимается без усилий и шума. Для клика по ней у Razer Basilisk Ultimate не требуется изменение хвата. Крепится при помощи магнита, посадка надежная.

Есть и две традиционные клавиши на границе перехода в верхнюю грань. Они идут с выступом вдоль всей длины. Хорошо определяются слепым методом.

Справа и слева прорезиненная поверхность с рядом мелких точек. Не подвержены загрязнению пылью и грязью, легко протираются. Внешние поверхности матовые.

Две основные клавиши визуально отделены от спинки. Концы двух клавиш заострены. В них используются переключатели в 70 миллионов кликов.

Между клавишами колесико прокрутки с резиновая накладка с рядом текстурных выступов, улучшающих тактильную связь и контроль прокрутки.

Для него предлагается возможность изменения степени сопротивления. На основании находится поворотный барабан. При полностью освобожденном состоянии близко по ощущениям к инерционным. Также колесико отклоняется в стороны. Это еще два программируемых действия.

Позади него еще две клавиши, по умолчанию они переключают уровень чувствительности. В последующем действие может быть изменено.

На основании по периметру распределены пять ножек скольжения с увеличенным ресурсом службы. Механический тумблер питания и клавиша переключения профиля.

В центре окошко сенсора. Оно сопровождается отдельной ножкой. Этот элемент предотвращает попадание пыли на поверхность сенсора.

Пенал под адаптер подключения. Вместе с мышкой идет кабель в защитной нейлоновой оплетке. Длина 1.8 метра. Его можно использовать для проведения прямого сеанса зарядки.

Мышка комплектуется зарядной док-станцией. Выполнена она в виде пьедестала. В него же подключается адаптер подключения. Такая связка сокращает расстояние между мышкой и адаптером, что также влияет положительно на скорость передачи сигнала и сокращает количество занимаемых разъемов на материнской плате или ноутбуке.

Есть несколько зон с подсветкой. Это логотип на спинке, боковая часть колесика, зона под основными клавишами.

Подсвечивается основание у зарядной док-станции. Все эти зоны могут работать как с общим эффектом, так и настроены в отдельности.

Софт

Для управления Razer Basilisk Ultimate с официально сайта загружается центр управления Synapse 3. После подключения в окне выводятся две отдельные плитки: док-станции и мышки.

В окне док-станции можно просмотреть справочную информацию по уровню аккумулятора при зарядке. Яркость подсветки и ее эффект.

Главное окно мышки дает доступ к выбору действия для 12 клавиш. Дополняет этот набор технология HyperShift, позволяющая добавить дополнительную команду.

База команд включает различные варианты часто используемых действий. Здесь же можно выбрать макрос. Заданные настройки можно сохранить во встроенной памяти.

До пяти уровней чувствительности в диапазоне от 100 до 20 000. Это количество опциально сокращается до двух.

Управление подсветкой. Эффекты и яркость.

Проведение калибровки по отрыву до покрытия. Есть автоматическое и ручное.

Выбор времени для перехода в режим ожидания.

Тесты

В Razer Basilisk Ultimate установлен сенсор PixArt PMW3399 Focus+ с максимальным уровнем чувствительности 20 000 DPI. Он поддерживает корректировку высоты отрыва и предлагает высокую точность на широком диапазоне чувствительности. Курсор не срывает и он не дрожит.

Мы проводили тестирование на ковриках Razer Firefly v2 RGB с твердым типом покрытия и тканевым RAZER GOLIATHUS CHROMA. На всех типах покрытия мышка демонстрировала хороший уровень контроля и высокую точность. Использовали эту мышку в сетевых играх, с ней получили высокую точность стрельбы и кучность.

Отдельно сравнивали разницу с проводными мышками. Заметной разницы в скорости или точности заметно не было. Бонусом же получаем отсутствие кабелей на рабочем столе и возможных проблем с их изломами в будущем.

Встроенного аккумулятора хватает примерно на сутки с выставленной на максимальную яркость подсветкой и 1.5-2 недели активной эксплуатации без подсветки. Увеличить время можно, отключив подсветку. В целом же наличие док-станции позволяет, не задумываясь, «припарковать» манипулятор на ночное время.

Форма у мышки удобная. Вес легкий, составляет 107 граммов. Он хорошо сбалансирован по всем осям. Движения мышки контролируемы. Кнопки расположены удобно.

Итоги по Razer Basilisk Ultimate

Razer Basilisk Ultimate – игровая мышка с беспроводным подключением, выполненная в эргономичном корпусе и оснащенная сенсором с высокой точностью/чувствительностью. Детальные настройки, съемная боковая клавиша, легкий вес, стабильная работа, встроенная память, синхронизируемая подсветка и высокий ресурс службы. Рекомендуем обратить внимание на комплект с док-станцией, она заметно упрощает зарядку.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".