Обзор Razer Basilisk V2 (RZ01-03160100-R3M1). Лучшее, быстрее и надежнее

Не так давно мы проводили тестирование мышки Razer DeathAdder V2 с новым сенсором. Примерно в то же время была обновлена еще одна серия Razer Basilisk V2 с расширенными возможностями по персонализации. Из особенностей отметим регулятор для изменения сопротивления колесика прокрутки, многоцветную подсветку, одиннадцать программируемых кнопок, память для пяти профилей.
Razer Basilisk V2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Рекомендованная стоимость составляет 5 990 рублей. В скором времени стартуют её продажи.
Razer Basilisk V2 обзор
КомплектацияПоставляется мышка в коробке с традиционным оформлением. Приведены подробные характеристики и основные её особенности. Комплект включает сменную клавишу, наклейки с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон
Внешний видВыполнена мышка в асимметричном корпусе, оптимизированным под правую року. Внешние поверхности с немарким матовым покрытием.
Изменился рисунок на правой и левой грани. Теперь это мелкоточечный рисунок, тактильные ощущения и сцепление стали лучше.
Ближе к боковой грани смещены две дополнительные клавиши. Они хорошо определяются слепым методом. Нажимаются с внятной тактильной отдачей.
В Razer Basilisk V2, как и в первом поколении, используется съемная третья клавиша. Устанавливается вместо заглушки. Необходимость её наличия решает сам пользователь. Теперь только одна удлиненная версия, вместо двух ранее.
Плоскость основных клавиш наклонена вправо. Используются переключатели с высоким ресурсом службы.
Между кнопками зафиксировано колесико с рядом продольных линий. Силу его сопротивления можно изменить с помощью регулятора на основании, подбирая оптимальное под свои предпочтения.
Позади колесика находятся две дополнительные клавиши. Боковая зона подсвечивается, как и логотип на спинке.
В этом манипуляторе предлагается настраиваемая многоцветная подсветка Razer Chroma. Подсветка яркая и равномерная.
Слева в конструкции предусмотрена выраженная подставка и углубление под большой палец. Противоположная сторона выпуклая.
На основании у Razer Basilisk V2 помимо барабана регулировки сопротивления колесика прокрутки, находятся окошко сенсора и кнопка переключения профилей. Так можно будет переключать пресеты на разных системах без установки программного обеспечения. Под хранение выделена внутренняя память. Контролировать можно с помощью светодиодного индикатора.
По периметру расположены четыре ножки скольжения с увеличенной устойчивостью к истиранию. Для уменьшения попадания пыли на сенсор, его периметр идет с уплотнителем по периметру в виде ножки. Подключается с помощью кабеля с нейлоновой оплеткой. Место выхода кабеля усилено и защищено от перегиба и излома.
СофтДля управления используется общий центр Razer Synapse 3 с поддержкой дополнительных модулей и объединяющий всю периферию производителя. Работает софт стабильно, без зависания. В главном окне выводится список подключенных устройств.
В разделе управления ведется настройка действия всех клавиш. Предлагается большой список предустановленных команд. Поддерживается технология HyperShift увеличивающая количество доступных для распределения макросов и действий.
Выбирается до пяти уровней чувствительности. Максимальный 20 000. Частота опроса сенсора и дополнительные свойства мышки.
Подсветка с уровнем яркости, автоматическим отключением и выбором эффектов. Цвета и эффекты можно синхронизировать не только с периферией, но и с совместимыми компонентами.
ТестыRazer Basilisk V2 мы использовали на ковриках с твердым и мягким покрытием. Тут используется новый оптический сенсор Razer Focus+ с уровнем чувствительности до 20 000 DPI. Асимметричный отрыв и синхронизация движений. По сравнению с первым поколением заметно увеличился диапазон чувствительности без акселерации и сглаживания. Он неприхотлив, за время длительных тестов мы не обнаружили паразитного дрожания и проблем при отрыве.
Из изменений также стоит отметить оптические переключатели. Отклик 0.2 миллисекунды позволяет назвать эти клавиши самыми быстрыми среди используемых в мышках на момент выхода теста. Также это должно положительно отразиться на ресурсе службы и отсутствии риска появления в длительной эксплуатации двойного клика.
Форма у мышки удобная. Есть возможности кастомизации со съемной третей клавишей и регулируемым сопротивлением колесика прокрутки. Скольжение контролируемо по всем направлениям.
Итоги по Razer Basilisk V2Razer Basilisk V2 стала лучше, быстрее и надежнее. Съемная третья клавиша, регулируемое сопротивление колесика прокрутки, оптические переключатели, точный сенсор Razer Focus+, программное обеспечение, настраиваемая подсветка. Удобная форма, высокий ресурс службы, легкий вес.
Razer Basilisk V2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".