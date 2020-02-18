Обзор Razer Basilisk V2 (RZ01-03160100-R3M1). Лучшее, быстрее и надежнее

Не так давно мы проводили тестирование мышки Razer DeathAdder V2 с новым сенсором. Примерно в то же время была обновлена еще одна серия Razer Basilisk V2 с расширенными возможностями по персонализации. Из особенностей отметим регулятор для изменения сопротивления колесика прокрутки, многоцветную подсветку, одиннадцать программируемых кнопок, память для пяти профилей.

Razer Basilisk V2 обзор

Рекомендованная стоимость составляет 5 990 рублей. В скором времени стартуют её продажи.

Комплектация

Поставляется мышка в коробке с традиционным оформлением. Приведены подробные характеристики и основные её особенности. Комплект включает сменную клавишу, наклейки с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон

Внешний вид

Выполнена мышка в асимметричном корпусе, оптимизированным под правую року. Внешние поверхности с немарким матовым покрытием.

Изменился рисунок на правой и левой грани. Теперь это мелкоточечный рисунок, тактильные ощущения и сцепление стали лучше.

Ближе к боковой грани смещены две дополнительные клавиши. Они хорошо определяются слепым методом. Нажимаются с внятной тактильной отдачей.

В Razer Basilisk V2, как и в первом поколении, используется съемная третья клавиша. Устанавливается вместо заглушки. Необходимость её наличия решает сам пользователь. Теперь только одна удлиненная версия, вместо двух ранее.

Плоскость основных клавиш наклонена вправо. Используются переключатели с высоким ресурсом службы.

Между кнопками зафиксировано колесико с рядом продольных линий. Силу его сопротивления можно изменить с помощью регулятора на основании, подбирая оптимальное под свои предпочтения.

Позади колесика находятся две дополнительные клавиши. Боковая зона подсвечивается, как и логотип на спинке.

В этом манипуляторе предлагается настраиваемая многоцветная подсветка Razer Chroma. Подсветка яркая и равномерная.

Слева в конструкции предусмотрена выраженная подставка и углубление под большой палец. Противоположная сторона выпуклая.

На основании у Razer Basilisk V2 помимо барабана регулировки сопротивления колесика прокрутки, находятся окошко сенсора и кнопка переключения профилей. Так можно будет переключать пресеты на разных системах без установки программного обеспечения. Под хранение выделена внутренняя память. Контролировать можно с помощью светодиодного индикатора.

Софт

По периметру расположены четыре ножки скольжения с увеличенной устойчивостью к истиранию. Для уменьшения попадания пыли на сенсор, его периметр идет с уплотнителем по периметру в виде ножки. Подключается с помощью кабеля с нейлоновой оплеткой. Место выхода кабеля усилено и защищено от перегиба и излома.Для управления используется общий центр Razer Synapse 3 с поддержкой дополнительных модулей и объединяющий всю периферию производителя. Работает софт стабильно, без зависания. В главном окне выводится список подключенных устройств.

В разделе управления ведется настройка действия всех клавиш. Предлагается большой список предустановленных команд. Поддерживается технология HyperShift увеличивающая количество доступных для распределения макросов и действий.

Выбирается до пяти уровней чувствительности. Максимальный 20 000. Частота опроса сенсора и дополнительные свойства мышки.

Подсветка с уровнем яркости, автоматическим отключением и выбором эффектов. Цвета и эффекты можно синхронизировать не только с периферией, но и с совместимыми компонентами.

Тесты

Razer Basilisk V2 мы использовали на ковриках с твердым и мягким покрытием. Тут используется новый оптический сенсор Razer Focus+ с уровнем чувствительности до 20 000 DPI. Асимметричный отрыв и синхронизация движений. По сравнению с первым поколением заметно увеличился диапазон чувствительности без акселерации и сглаживания. Он неприхотлив, за время длительных тестов мы не обнаружили паразитного дрожания и проблем при отрыве.

Из изменений также стоит отметить оптические переключатели. Отклик 0.2 миллисекунды позволяет назвать эти клавиши самыми быстрыми среди используемых в мышках на момент выхода теста. Также это должно положительно отразиться на ресурсе службы и отсутствии риска появления в длительной эксплуатации двойного клика.

Итоги по Razer Basilisk V2

Форма у мышки удобная. Есть возможности кастомизации со съемной третей клавишей и регулируемым сопротивлением колесика прокрутки. Скольжение контролируемо по всем направлениям.Razer Basilisk V2 стала лучше, быстрее и надежнее. Съемная третья клавиша, регулируемое сопротивление колесика прокрутки, оптические переключатели, точный сенсор Razer Focus+, программное обеспечение, настраиваемая подсветка. Удобная форма, высокий ресурс службы, легкий вес.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".