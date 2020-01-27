Обзор Razer DeathAdder V2 (RZ01-03210100-R3M1). Лучшая игровая мышка 2020 года

2020-01-27, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Razer DeathAdder V2; [318]
Не так давно компания Razer обновила популярную серию игровых мышек DeathAdder, ставшую за время своего существования признанной классикой и самой популярной в линейке этого производителя. Razer DeathAdder V2 получила оптический сенсор Focus+ с асимметричным отрывом, умным отслеживанием и разрешением в 20 000 DPI, а также оптические переключатели с ресурсом службы в 70 миллионов кликов.

Razer DeathAdder V2

Рекомендованная стоимость составляет 5 990 рублей. Продажи уже стартовали.

Razer DeathAdder V2 обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает руководство пользователя, гарантийный талон, наклейки с логотипом. На эту мышку производитель предлагает 2-летнюю гарантию. Собрано все в компактной коробке с традиционным оформлением и данными по техническим характеристикам.

Razer DeathAdder V2

Внешний вид

Выполнена мышка в асимметричном корпусе, оптимизированным под правую руку. Классические габариты и эргономичная форма.

Razer DeathAdder V2

Внешняя поверхность с матовым покрытием. Она не подвержена загрязнению следами пальцев. Надежный хват.

Razer DeathAdder V2

У Razer DeathAdder V2 предусмотрено две зоны с многоцветной подсветкой. Это Razer Chroma с возможностями выбора цветов и эффектов, а также синхронизации с остальными компонентами.

Razer DeathAdder V2

Подсвечивается логотип на спинке и боковые зона колесика прокрутки. Аккуратно и стильно.

Razer DeathAdder V2

На левой боковине мышки прорезиненная зона с мелкоточечным рисунком. Выше две дополнительные клавиши. Они крупные, место расположения не изменилось.

Razer DeathAdder V2

Прорезиненное колесико прокрутки с мелкими продольными зацепами. Внятная тактильная прокрутка. Позади две отдельные кнопки переключения чувствительности сенсора.

Razer DeathAdder V2

Есть углубление под упор большого пальца. С противоположной стороны выступ для удобного хвата.

Razer DeathAdder V2

Основные клавиши с углублением по центру, переходят в корпус без видимых границ.

Razer DeathAdder V2

По центру расположено место выхода кабеля подключения. Усилено и защищено от перегибов. Тканевая оплетка и фирменный коннектор. Длина 2.1 метра.

Razer DeathAdder V2

На основании появилась кнопка переключения профилей. С помощью нее можно будет переключать записанные в память профили.

Razer DeathAdder V2

По центру окошко сенсора. Нанесена техническая информация и серийный номер. Сохранили две крупные ножки скольжения в задней и передней части.

Софт

Отличием от прошлых поколений стал перенос управления в актуальный Synapse 3. В главном окне отображается список подключенных устройств.

Razer DeathAdder V2

Выбирается действие для любой из кнопок. Предустановленные наборы и выбор пользовательских макросов. Razer DeathAdder V2 поддерживает технологию Hypershift.

Razer DeathAdder V2

В разделе «эффективность» задаются до пяти уровней чувствительности. Минимальный – 100, максимальный – 20 000. Частота обновления сенсора.

Razer DeathAdder V2

Раздел с детальной настройкой поведения подсветки. Расширенные и быстрые эффекты. Регулируемый уровень яркости.

Razer DeathAdder V2

Калибровка сенсора с интеллектуальным отслеживанием и ручными данными. Расстояние отслеживания в диапазоне от 1 до 3 мм.

Razer DeathAdder V2

Тесты

Заметные изменения коснулись установленного сенсора. На борту оптический RAZER FOCUS+ с максимальным разрешением 20 000. С ним Razer DeathAdder V2 продемонстрировала высокую точность на увеличенном диапазоне DPI. Добавлены технологии умного отслеживания, асимметричного отрыва и синхронизации движения. Мышка сама определяет высоту отрыва. Уменьшилось смещение курсора при остановке движения.

Razer DeathAdder V2

Работает корректно на ковриках с разным типом покрытия, в любых играх и на любых настройках чувствительности. Это новый сенсор, на момент выхода он доступен в ограниченном количестве манипуляторов. Нет сомнения, что будет распространяться и в дальнейших новинках.

Razer DeathAdder V2

Лежит в руке идеально, являясь продолжением кисти. Не зря это одна из самых продаваемых мышек. Кнопки расположены удобно, большие дополнительные боковые клавиши. Прорезиненные бока, выпуклая спинка, матовое покрытие. Клавиши с оптическими переключателями. Время отклика 0.2 мс. В них используется инфракрасный световой луч.

Итоги по Razer DeathAdder V2

Золото. Выбор редакции MegaObzorНет сомнения, что Razer DeathAdder V2 повторит успех предшественника, став лучшей игровой мышкой 2020 года в сегменте до 5-6 тысяч рублей. Выверенная эргономика, точный оптический сенсор, оптические переключатели с высоким ресурсом службы, совместимость с разными типами покрытий, детализированное программное обеспечение, встроенная память, многоцветная синхронизируемая подсветка, кабель в тканевой оплетке.
Razer DeathAdder V2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Razer DeathAdder V2
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