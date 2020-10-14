Обзор Razer BlackShark V2 X (RZ04-03240100-R3M1). Игровые наушники с кардиоидным микрофоном

Не так давно компания Razer провела обновление линейки игровых наушников BlackShark выпустив сразу две модели, ориентированные на киберспортсменов. Это Razer BlackShark V2 и Razer BlackShark V2 X, оснащенные 50мм динамиками TriForce Titanium и кардиодным микрофоном HyperClear. Отличие между ними заключается в наличии звуковой карты у старшей версии.

Razer BlackShark V2 X

Рекомендованная стоимость составляет 8990 и 5490 рублей соответственно. К моменту публикации обе уже доступны для покупки.

Razer BlackShark V2 X обзор

Комплектация

Стартовый набор включает кабель переходник на раздельные аудиоканалы, тряпичный чехол, руководство пользователя, код для 7.1 звука, наклейку с логотипом и гарантийный талон. Собрано все в коробке с характерным фирменным оформлением.

Razer BlackShark V2 X

Внешний вид

Как и первое поколение выполнены они в авиационной стилистике. Но есть улучшения по конструкции и внешнему виду.

Razer BlackShark V2 X

Чашки овальной формы, внешние поверхности с матовой текстурой. За исключением ярко-салатового кабеля тут отсутствуют броские декоративные элементы.

Razer BlackShark V2 X

Фиксируются на пластиковых направляющих. Диапазон регулировки позволяет подобрать оптимальный обхват под индивидуальные размеры головы.

Razer BlackShark V2 X

Оголовье гибкое. Оно обтянуто кожзамом с мягким наполнителем. По периметру аккуратный стежок нитками.

Razer BlackShark V2 X

На левой чашке у Razer BlackShark V2 X находится барабан регулировки громкости. Он расположен выше плоскости чашки, хорошо определяется слепым методом.

Razer BlackShark V2 X

Выведен отдельный механический тумблер выключения микрофона. Его текущий статус можно узнать только по наличию зеленого периметра у самой кнопки.

Razer BlackShark V2 X

Амбушюры из кожзама. Внутри находится наполнитель с памятью формы. Решетка динамика защищена тканью.

Razer BlackShark V2 X

Микрофон несъемный. Выполнен в виде гибкой ножки с пластиковым капсюлем и ветрозащитой.

Razer BlackShark V2 X

Место выхода кабеля усилено и защищено от перегиба. Кабель в ярко-салатовой оплетке. На конце Г-образный 4-пиновый коннектор.

Razer BlackShark V2 X

В комплекте также есть кабель с раздельными 3-пиновыми каналами для динамика и микрофона. Он же позволяет увеличить общую длину кабеля подключения.

Razer BlackShark V2 X

Тесты

Наушники с универсальным способом подключения, не требуют установки драйвера и программного обеспечения. Но владелец Razer BlackShark V2 X сможет, введя уникальный код активировать виртуальный 7.1 звук. За звук отвечают 50мм динамики Razer TriForce Titanium. Конструкция этих динамиков оптимизирована для насыщенного звучания по всему спектру частот.

Razer BlackShark V2 X

Тут нет характерного для игровых наушников перекоса в низкие частоты. Понравилось качество воспроизведения при просмотре фильмов и играх. В игре Escape from Tarkov позволяли хорошо ориентироваться на карте и определять местоположение противников в помещении.

Razer BlackShark V2 X

Вес легкий, составляет 240 граммов. На голове сидят удобно. Давления на голову не ощущается. В них можно провести длительное время без чувства дискомфорта. Уши не запотевают.

Razer BlackShark V2 X

Это наушники с универсальным подключением. Мы за время тестов проверяли их работу подключая к ПК, ноутбуку, геймпаду Sony PlayStation 4 Pro и планшету.

Razer BlackShark V2 X

Установлен кардиоидный микрофон. Он хорошо справляется с задачей отсечения окружающего шума. Подойдет для общения в играх.

Тест микрофона Razer BlackShark V2 X

Итоги по Razer BlackShark V2 X

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer BlackShark V2 X – игровые наушники с легкой конструкцией, выполненные в стиле авиационной гарнитуры. Насыщенное звучание, микрофон с шумоподавлением, легкий вес, виртуальный объемный звук, совместимость с разными платформами, запас по длине кабеля.
Razer BlackShark V2 X получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Razer BlackShark V2 X
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