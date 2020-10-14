Обзор Razer BlackShark V2 X (RZ04-03240100-R3M1). Игровые наушники с кардиоидным микрофоном

Не так давно компания Razer провела обновление линейки игровых наушников BlackShark выпустив сразу две модели, ориентированные на киберспортсменов. Это Razer BlackShark V2 и Razer BlackShark V2 X, оснащенные 50мм динамиками TriForce Titanium и кардиодным микрофоном HyperClear. Отличие между ними заключается в наличии звуковой карты у старшей версии.

Razer BlackShark V2 X обзор

Рекомендованная стоимость составляет 8990 и 5490 рублей соответственно. К моменту публикации обе уже доступны для покупки.

Комплектация

Стартовый набор включает кабель переходник на раздельные аудиоканалы, тряпичный чехол, руководство пользователя, код для 7.1 звука, наклейку с логотипом и гарантийный талон. Собрано все в коробке с характерным фирменным оформлением.

Внешний вид

Как и первое поколение выполнены они в авиационной стилистике. Но есть улучшения по конструкции и внешнему виду.

Чашки овальной формы, внешние поверхности с матовой текстурой. За исключением ярко-салатового кабеля тут отсутствуют броские декоративные элементы.

Фиксируются на пластиковых направляющих. Диапазон регулировки позволяет подобрать оптимальный обхват под индивидуальные размеры головы.

Оголовье гибкое. Оно обтянуто кожзамом с мягким наполнителем. По периметру аккуратный стежок нитками.

На левой чашке у Razer BlackShark V2 X находится барабан регулировки громкости. Он расположен выше плоскости чашки, хорошо определяется слепым методом.

Выведен отдельный механический тумблер выключения микрофона. Его текущий статус можно узнать только по наличию зеленого периметра у самой кнопки.

Амбушюры из кожзама. Внутри находится наполнитель с памятью формы. Решетка динамика защищена тканью.

Микрофон несъемный. Выполнен в виде гибкой ножки с пластиковым капсюлем и ветрозащитой.

Место выхода кабеля усилено и защищено от перегиба. Кабель в ярко-салатовой оплетке. На конце Г-образный 4-пиновый коннектор.

В комплекте также есть кабель с раздельными 3-пиновыми каналами для динамика и микрофона. Он же позволяет увеличить общую длину кабеля подключения.

Тесты

Наушники с универсальным способом подключения, не требуют установки драйвера и программного обеспечения. Но владелец Razer BlackShark V2 X сможет, введя уникальный код активировать виртуальный 7.1 звук. За звук отвечают 50мм динамики Razer TriForce Titanium. Конструкция этих динамиков оптимизирована для насыщенного звучания по всему спектру частот.

Тут нет характерного для игровых наушников перекоса в низкие частоты. Понравилось качество воспроизведения при просмотре фильмов и играх. В игре Escape from Tarkov позволяли хорошо ориентироваться на карте и определять местоположение противников в помещении.

Вес легкий, составляет 240 граммов. На голове сидят удобно. Давления на голову не ощущается. В них можно провести длительное время без чувства дискомфорта. Уши не запотевают.

Это наушники с универсальным подключением. Мы за время тестов проверяли их работу подключая к ПК, ноутбуку, геймпаду Sony PlayStation 4 Pro и планшету.

Тест микрофона Razer BlackShark V2 X

Установлен кардиоидный микрофон. Он хорошо справляется с задачей отсечения окружающего шума. Подойдет для общения в играх.

Итоги по Razer BlackShark V2 X

Razer BlackShark V2 X – игровые наушники с легкой конструкцией, выполненные в стиле авиационной гарнитуры. Насыщенное звучание, микрофон с шумоподавлением, легкий вес, виртуальный объемный звук, совместимость с разными платформами, запас по длине кабеля.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".