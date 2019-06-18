Обзор Razer BlackWidow (2019). Культовая клавиатура с новыми переключателями GREEN

2019-06-18, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Razer BlackWidow (2019); [134]
Не так давно компания Razer анонсировала выпуск культовой Razer BlackWidow 2019 с переключателями Razer Green. Это механическая клавиатура с фирменной подсветкой Chroma. Заявлен ресурс службы в 80 миллионов кликов, технологии N-key Roll-Over и Anti-Ghosting. В этой линейке она является одной из самых доступных.

Razer BlackWidow (2019)

Рекомендованная стоимость 9490 рублей. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Razer BlackWidow (2019) обзор

Комплектация

Поставляется в коробке, оформленной в фирменной стилистике. Приведена подробная информация по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает наклейки с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон.

Razer BlackWidow (2019)

Внешний вид

Razer BlackWidow 2019 выполнена в классическом и уже знакомом корпусе. Проверенная годами эргономика.

Razer BlackWidow (2019)

В основе конструкции преобладает пластик. Верхняя панель с матовым покрытием. Корпус с высокой жесткостью. Даже при сильном давлении он не прогибается.

Razer BlackWidow (2019)

В отличие от RAZER BLACKWIDOW CHROMA V2 тут нет съемной подставки под запястья, а также бокового блока под макроклавиши.

Razer BlackWidow (2019)

На борту традиционный набор клавиш с цифровым блоком. Однорядный ENTER, длинные SHIFT. Кнопка F1 расположена над цифрой 2.

Razer BlackWidow (2019)

Колпачки из матового пластика с углублением по центру. Символы крупные, хорошо читаемы. Нанесены они методом лазерной гравировки.

Razer BlackWidow (2019)

Кириллица и латиница подсвечиваются равномерно. Они видны как в дневное, так и ночное время.

Razer BlackWidow (2019)

Эта клавиатура поддерживает фирменную подсветку RAZER CHROMA. Детальные настройки и возможность синхронизации не только с периферией этого производителя, но и планками оперативной памяти, видеокартами, вентиляторами и материнскими платами.

Razer BlackWidow (2019)

Блок индикаторов, отображающих статус работы, перемещен и размещен над блоком стрелок.

Razer BlackWidow (2019)

По центру нижней рамки расположен подсвечиваемый логотип производителя. Отдельных мультимедиа клавиш тут нет, вместо этого используется имеющийся набор с дополнительным действием.

Razer BlackWidow (2019)

Кабель подключения по центру. Место выхода кабеля усиленно. Есть защитная оплетка и фигурный коннектор.

Razer BlackWidow (2019)

На основании пара откидных ножек, изменяющих угол наклона. Здесь же резиновые ножки, предотвращающие скольжение.

Razer BlackWidow (2019)

Софт

Razer BlackWidow 2019 поддерживает управление при помощи центра SYNAPSE 3. При первом подключении проводится актуализация версия прошивки. Доступны дополнительные модули.

Razer BlackWidow (2019)

В главном окне выбираются действия для кнопок. Доступна технология Hypershift. Предлагается набор доступных действий и детальный редактор макросов.

Razer BlackWidow (2019)

Задается яркость подсветки, эффекты и поведение подсветки. Здесь же активируется синхронизация с остальными компонентами.

Razer BlackWidow (2019)

Тесты

Razer BlackWidow (2019)

В Razer BlackWidow 2019 используются механические переключатели Razer Green. По сравнению с прошлым поколением изменилась форма самих переключателей, теперь они отличны от конструкции CHERRY. Подвижная часть увеличилась размере, добавились поддерживающие стенки по периметру. Это отразилось на плавности хода и отсутствии раскачивания.

Razer BlackWidow (2019)

Сила нажатия 50G, срабатывание происходит на отметке 2мм, полный ход 4мм. Есть внятный тактильный отклик. Звук срабатывания слышим. Переключатели, по личным ощущениям, стали лучше. Она подходит не только под игры, но и набор больших объемов текстов.

Тест переключателей в Razer BlackWidow (2019)

Крепкий корпус и устойчивое расположение на ровной поверхности. Не хватает подставки под запястья, но тут скорее дело личных предпочтений. Традиционная раскладка клавиш.

Razer BlackWidow (2019)

Итоги по Razer BlackWidow 2019

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer BlackWidow 2019 – признанная классика с обновленными тактильными переключателями. Выверенная эргономика, настраиваемая подсветка, кабель в тканевой оплетке, проработанное программное обеспечение, высокий ресурс службы. Из особенностей отметим отсутствие подставки под запястья.
Razer BlackWidow 2019 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Razer BlackWidow (2019)
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Обзор Razer BlackWidow (2019). Культовая клавиатура с новыми переключателями GREENОбзор Razer BlackWidow (2019). Культовая клавиатура с новыми переключателями GREEN
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