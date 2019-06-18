Обзор Razer BlackWidow (2019). Культовая клавиатура с новыми переключателями GREEN

Не так давно компания Razer анонсировала выпуск культовой Razer BlackWidow 2019 с переключателями Razer Green. Это механическая клавиатура с фирменной подсветкой Chroma. Заявлен ресурс службы в 80 миллионов кликов, технологии N-key Roll-Over и Anti-Ghosting. В этой линейке она является одной из самых доступных.

Razer BlackWidow (2019) обзор

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Комплектация

Поставляется в коробке, оформленной в фирменной стилистике. Приведена подробная информация по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает наклейки с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Razer BlackWidow 2019 выполнена в классическом и уже знакомом корпусе. Проверенная годами эргономика.

В основе конструкции преобладает пластик. Верхняя панель с матовым покрытием. Корпус с высокой жесткостью. Даже при сильном давлении он не прогибается.

В отличие от RAZER BLACKWIDOW CHROMA V2 тут нет съемной подставки под запястья, а также бокового блока под макроклавиши.

На борту традиционный набор клавиш с цифровым блоком. Однорядный ENTER, длинные SHIFT. Кнопка F1 расположена над цифрой 2.

Колпачки из матового пластика с углублением по центру. Символы крупные, хорошо читаемы. Нанесены они методом лазерной гравировки.

Кириллица и латиница подсвечиваются равномерно. Они видны как в дневное, так и ночное время.

Эта клавиатура поддерживает фирменную подсветку RAZER CHROMA. Детальные настройки и возможность синхронизации не только с периферией этого производителя, но и планками оперативной памяти, видеокартами, вентиляторами и материнскими платами.

Блок индикаторов, отображающих статус работы, перемещен и размещен над блоком стрелок.

По центру нижней рамки расположен подсвечиваемый логотип производителя. Отдельных мультимедиа клавиш тут нет, вместо этого используется имеющийся набор с дополнительным действием.

Кабель подключения по центру. Место выхода кабеля усиленно. Есть защитная оплетка и фигурный коннектор.

На основании пара откидных ножек, изменяющих угол наклона. Здесь же резиновые ножки, предотвращающие скольжение.

Софт

Razer BlackWidow 2019 поддерживает управление при помощи центра SYNAPSE 3. При первом подключении проводится актуализация версия прошивки. Доступны дополнительные модули.

В главном окне выбираются действия для кнопок. Доступна технология Hypershift. Предлагается набор доступных действий и детальный редактор макросов.

Задается яркость подсветки, эффекты и поведение подсветки. Здесь же активируется синхронизация с остальными компонентами.

Тесты

В Razer BlackWidow 2019 используются механические переключатели Razer Green. По сравнению с прошлым поколением изменилась форма самих переключателей, теперь они отличны от конструкции CHERRY. Подвижная часть увеличилась размере, добавились поддерживающие стенки по периметру. Это отразилось на плавности хода и отсутствии раскачивания.

Тест переключателей в Razer BlackWidow (2019)

Сила нажатия 50G, срабатывание происходит на отметке 2мм, полный ход 4мм. Есть внятный тактильный отклик. Звук срабатывания слышим. Переключатели, по личным ощущениям, стали лучше. Она подходит не только под игры, но и набор больших объемов текстов.

Крепкий корпус и устойчивое расположение на ровной поверхности. Не хватает подставки под запястья, но тут скорее дело личных предпочтений. Традиционная раскладка клавиш.

Итоги по Razer BlackWidow 2019

Razer BlackWidow 2019 – признанная классика с обновленными тактильными переключателями. Выверенная эргономика, настраиваемая подсветка, кабель в тканевой оплетке, проработанное программное обеспечение, высокий ресурс службы. Из особенностей отметим отсутствие подставки под запястья.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".