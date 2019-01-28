Обзор Razer BlackWidow Lite. Компактная и тихая механическая клавиатура

Серия BlackWidow хорошо известна любителям механических клавиатуры. В течение длительного времени в ней были представлены только полноразмерные решения, в конце же прошлого года модельный ряд был расширен, состоялся анонс Razer BlackWidow Lite. Это механическая клавиатура с переключателями Razer Orange Mechanical Switches с индивидуальной белой подсветкой.
У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом её эксплуатации с вами. Рекомендованная стоимость составляет 90 долларов.
Razer BlackWidow Lite обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с характерным оформлением. Комплект включает кабель подключения, ключ для извлечения кейкапов, уплотнительные кольца, наклейку с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видRazer BlackWidow Lite выполнена в компактном корпусе без цифрового блока в стиле «скелетон».
Верхняя панель представляет собой цельную металлическую пластину с окантовкой по периметру. Основная часть выполнена из пластика.
В этой клавиатуре используется съемный кабель-менеджмент. Разъем смещен правее. Это распространённый microUSB.
Комплектный кабель с фигурным коннектором и защитной тканевой оплеткой. Сечение широкое, он устойчив к перегибам, запутыванию и излому.
По центру нижней стороны наклейка с техническими данными, серийным номером и общей информацией.
Есть две откидные ножки, позволяющие изменять угол наклона. Два рабочих положения. Четыре массивных уплотнителя для устойчивого расположения и отсутствия скольжения.
Кейкапы с небольшим углублением по центру. Символы нанесены методом лазерной гравировки.
Символы хорошо читаемы. Важно отметить, что у нас на тестах решение только с латинскими символами, после старта продаж в России будут с кириллицей.
Отдельных блоков медиа и макроклавиш нет. Вместо этого блок F1-F12 выполняет дополнительное действие с кнопкой FN.
В комплекте владелец Razer BlackWidow Lite получает пакетик с резиновыми уплотнителями, уменьшающими ход и уровень шума. В комплекте есть весь необходимый набор.
Тут отсутствует выраженная зона подставки под запястья, как и съемный блок, доступный в старшей модели в этой линейке.
Razer AtherisСам производитель позиционирует её как рабочую клавиатуру для офиса, а также как решение для игровых ноутбуков. Компактные габариты, модульная конструкция. Эту концепцию отлично дополняет, протестированная ранее мышка Razer Atheris.
Это беспроводная мышка с двумя вариантами подключения: Bluetooth и 2.4 ГГц. Питание осуществляется от двух пальчиковых батареек. В ней используется оптический сенсор с честной чувствительностью в 7200 DPI, а также сверхвысокой частотой опроса сенсора Ultrapolling 1000 Гц.
RAZER GOLIATHUS MOBILE STEALTHОтдельно отметим мобильный коврик для мышки с толщиной покрытия 1.5 мм. Обеспечивается высокочувствительное управление и точная работа сенсора. Компактные габариты позволяют без проблем взять его с собой вместе с ноутбуком. Покрытие надежное, оно устойчиво к стиранию.
Софт
Программа Razer Synapse 3 была обновлена, появились дополнительные приложения. Одно из них оптимизирует используемые ресурсы.
Теперь есть возможность синхронизировать работу подсветки с компонентами сторонних производителей. На момент публикации, такой проработки программной составляющей нет у конкурентов.
В главном окне управления клавиатуры можно задать действия кнопок. Выбрав готовые команды или макросы.
В разделе ПОДСВЕТКА можно включить/выключить подсветку, задать яркость, включить автоматическое выключение подсветки, выбрать пульсирующий эффект.
Тесты
Габариты компактные, Razer BlackWidow Lite не потребует много места на рабочем столе. Традиционная раскладка с близким расположением клавиш. Она хорошо подходит для быстрого набора больших объемов текста. Возможно будет не хватать съемного блока под запястья. Устойчивость у неё хорошая, качество сборки не вызывает нареканий.