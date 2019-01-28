Обзор Razer BlackWidow Lite. Компактная и тихая механическая клавиатура

2019-01-28, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Razer BlackWidow Lite; [468]
Серия BlackWidow хорошо известна любителям механических клавиатуры. В течение длительного времени в ней были представлены только полноразмерные решения, в конце же прошлого года модельный ряд был расширен, состоялся анонс Razer BlackWidow Lite. Это механическая клавиатура с переключателями Razer Orange Mechanical Switches с индивидуальной белой подсветкой.

Razer BlackWidow Lite

У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом её эксплуатации с вами. Рекомендованная стоимость составляет 90 долларов.

Razer BlackWidow Lite обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с характерным оформлением. Комплект включает кабель подключения, ключ для извлечения кейкапов, уплотнительные кольца, наклейку с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон.

Razer BlackWidow Lite

Внешний вид

Razer BlackWidow Lite выполнена в компактном корпусе без цифрового блока в стиле «скелетон».

Razer BlackWidow Lite

Верхняя панель представляет собой цельную металлическую пластину с окантовкой по периметру. Основная часть выполнена из пластика.

Razer BlackWidow Lite

В этой клавиатуре используется съемный кабель-менеджмент. Разъем смещен правее. Это распространённый microUSB.

Razer BlackWidow Lite

Комплектный кабель с фигурным коннектором и защитной тканевой оплеткой. Сечение широкое, он устойчив к перегибам, запутыванию и излому.

Razer BlackWidow Lite

По центру нижней стороны наклейка с техническими данными, серийным номером и общей информацией.

Razer BlackWidow Lite

Есть две откидные ножки, позволяющие изменять угол наклона. Два рабочих положения. Четыре массивных уплотнителя для устойчивого расположения и отсутствия скольжения.

Razer BlackWidow Lite

Кейкапы с небольшим углублением по центру. Символы нанесены методом лазерной гравировки.

Razer BlackWidow Lite

Символы хорошо читаемы. Важно отметить, что у нас на тестах решение только с латинскими символами, после старта продаж в России будут с кириллицей.

Razer BlackWidow Lite

Отдельных блоков медиа и макроклавиш нет. Вместо этого блок F1-F12 выполняет дополнительное действие с кнопкой FN.

Razer BlackWidow Lite

В комплекте владелец Razer BlackWidow Lite получает пакетик с резиновыми уплотнителями, уменьшающими ход и уровень шума. В комплекте есть весь необходимый набор.

Razer BlackWidow Lite

Тут отсутствует выраженная зона подставки под запястья, как и съемный блок, доступный в старшей модели в этой линейке.

Razer Atheris

Сам производитель позиционирует её как рабочую клавиатуру для офиса, а также как решение для игровых ноутбуков. Компактные габариты, модульная конструкция. Эту концепцию отлично дополняет, протестированная ранее мышка Razer Atheris.

Razer BlackWidow Lite

Это беспроводная мышка с двумя вариантами подключения: Bluetooth и 2.4 ГГц. Питание осуществляется от двух пальчиковых батареек. В ней используется оптический сенсор с честной чувствительностью в 7200 DPI, а также сверхвысокой частотой опроса сенсора Ultrapolling 1000 Гц.

Razer BlackWidow Lite

RAZER GOLIATHUS MOBILE STEALTH

Отдельно отметим мобильный коврик для мышки с толщиной покрытия 1.5 мм. Обеспечивается высокочувствительное управление и точная работа сенсора. Компактные габариты позволяют без проблем взять его с собой вместе с ноутбуком. Покрытие надежное, оно устойчиво к стиранию.

Razer BlackWidow Lite

Софт

Razer BlackWidow Lite

Программа Razer Synapse 3 была обновлена, появились дополнительные приложения. Одно из них оптимизирует используемые ресурсы.

Razer BlackWidow Lite

Теперь есть возможность синхронизировать работу подсветки с компонентами сторонних производителей. На момент публикации, такой проработки программной составляющей нет у конкурентов.

Razer BlackWidow Lite

В главном окне управления клавиатуры можно задать действия кнопок. Выбрав готовые команды или макросы.

Razer BlackWidow Lite

В разделе ПОДСВЕТКА можно включить/выключить подсветку, задать яркость, включить автоматическое выключение подсветки, выбрать пульсирующий эффект.

Razer BlackWidow Lite

Тесты

Razer BlackWidow Lite

Габариты компактные, Razer BlackWidow Lite не потребует много места на рабочем столе. Традиционная раскладка с близким расположением клавиш. Она хорошо подходит для быстрого набора больших объемов текста. Возможно будет не хватать съемного блока под запястья. Устойчивость у неё хорошая, качество сборки не вызывает нареканий.

Тест переключателей Razer BlackWidow Lite

Установлены тихие и линейные переключатели с ресурсом в 80 миллионов кликов. По ощущениям они близки к CHERRY MX Brown. В играх клавиатура продемонстрировала быструю и точную передачу команд.

Итоги по Razer BlackWidow Lite

Razer BlackWidow Lite станет правильным выбором для тех, кто находится в поиске качественной и компактной механической клавиатуры. Линейные и тихие переключателя, белая подсветка, металлический корпус, съемный кабель подключения, поддержка программного обеспечения, уплотнительные кольца в комплекте. К условным минусам отнесем отсутствие зоны под запястья.

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