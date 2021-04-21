Обзор Razer BlackWidow V3 Pro (RZ03-03530800-R3R1). Лучшая механическая клавиатура 2021

Серия механических клавиатур BlackWidow от Razer по праву считается одной из лучших. Не так давно она была обновлена и с выходом Razer BlackWidow V3 Pro появилась возможность отказаться от проводов. При этом здесь смогли также предложить поддержку Bluetooth, а также увеличенно до 200 часов.

Razer BlackWidow V3 Pro

Вышла в двух версиях, отличием которых стали переключатели: Green Switch или Yellow Switch. К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость 20 990 рублей.

Razer BlackWidow V3 Pro обзор

Комплектация

Упакована в коробку с изображением клавиатуры и данными по характеристикам. Комплект включает подставку под запястья, кабель USB, адаптер подключения, руководство пользователя. Сопровождается 2-летней гарантией.

Razer BlackWidow V3 Pro

Внешний вид

Выполнен корпус клавиатуры из металла. Это цельная пластина с изогнутыми краями. Вес 1.14 килограмма.

Razer BlackWidow V3 Pro

Плоскость приподнята к тыльной части. Угол наклона можно дополнительно увеличить. Два положения у откидных ножек.

Razer BlackWidow V3 Pro

Комплектуется съемной подставкой с магнитным креплением. Верхняя поверхность из экокожи с мягким наполнителем. На основании клавиатуры и подставки прорезиненные накладки предотвращающие соскальзывание.

Razer BlackWidow V3 Pro

Здесь же можно обратить на компактную крышку. Тут расположен пенал под адаптер беспроводного подключения.

Razer BlackWidow V3 Pro

На боковой грани механический тумблер для смены типа подключения. Это проводной режим, 2.4 ГГц с адаптером и Bluetooth.

Razer BlackWidow V3 Pro

Кабель с защитной нейлоновой оплеткой. Он съемный, эта особенность не только обеспечивает аккуратную организацию рабочего места, но и возможность простой замены при повреждениях. Это распространённый USB-C.

Razer BlackWidow V3 Pro

Справа у Razer BlackWidow V3 Pro барабан регулировки громкости, совмещенный с кнопкой беззвучного режима. Здесь же клавиши, отвечающие за управление воспроизведением.

Razer BlackWidow V3 Pro

Оснащена набором клавиш с цифровым блоком. ENTER однорядный, SHIFT полноразмерные. Отдельных макро клавиш нет, настроить можно любую из доступных и в последующем активируя с зажатой кнопкой FN.

Razer BlackWidow V3 Pro

F9-F12 выполняют дополнительные действия. Можно активировать игровой режим, сменить яркость, записать макрос.

Razer BlackWidow V3 Pro

Подсвечиваются только латинские символы. Кириллица нанесена краской. Цвет подсветки и ее яркость настраиваются.

Razer BlackWidow V3 Pro

За счет того что переключатель находится выше плоскости клавиатуры создается эффект окружающего свечения.

Razer BlackWidow V3 Pro

Софт

Razer BlackWidow V3 Pro

Вместе с изображением клавиатуры Razer BlackWidow V3 Pro выводится текущий заря аккумулятора. Центр управления Synapse 3 поддерживает модули и возможности интеграции со сторонними решениями.

Razer BlackWidow V3 Pro

В окне управления отображается клавиатура с выбором действия для клавиш. Хранить данные можно в облаке или встроенной памяти.

Razer BlackWidow V3 Pro

Библиотека с сортировкой по типу действий. Поддерживается технология HyperShift с добавлением дополнительного действия на клавишу.

Razer BlackWidow V3 Pro

В разделе «подсветка» выбирается яркость, включается автоматическое отключение подсветки при бездействии через заданный интервал времени.

Razer BlackWidow V3 Pro

Синхронизация и инструменты по созданию сложных эффектов с задействованием всех поддерживаемых компонентов.

Razer BlackWidow V3 Pro

Тесты

Как и отмечали выше, будущий владелец Razer BlackWidow V3 Pro сможет выбрать между двумя видами переключателями. В нашей версии это Razer Green Switch с тактильным откликом и точкой срабатывания на отметке 1.9 мм (полный ход 4 мм), усилием 50G. Также есть Yellow Switch эти переключатели с меньшим уровнем шума, точка срабатывания у них на отметке 1.2 мм. Для действия нужно минимальное усилие в 45G.

Razer BlackWidow V3 Pro

С «зелеными» переключателями это универсальное решение, как для игр, так и рабочих задач. «Желтые» станут хорошим выбором для динамичных и сетевых игр, требующих серию нажатий ограниченного количества клавиш. Оба вида дают высокий ресурс службы и скорость передачи команд. Распознаются неограниченное количество нажатых клавиш.

Тест шума Razer BlackWidow V3 Pro

Это клавиатура с универсальным подключением. Теперь помимо проводного подключения, которое тут совмещается с процессом зарядки. Есть поддержка Bluetooth, позволяя использовать ее с моноблоками, ноутбуками, планшетами, смартфонами и даже телевизорами. Единственное ограничение в этом режиме будут отключены возможности настройки через приложение.

Razer BlackWidow V3 Pro

Наибольший интерес представляет HyperSpeed адаптер, подключаемый к USB. С этим адаптером, работающим на частоте 2.4 ГГц, достигается скорость характерная для проводного подключения. Предлагается возможность подключения на один такой адаптер совместимых наушников и мышки. Актуально при ограниченном количестве разъемов у ноутбука или ПК.

Razer BlackWidow V3 Pro

Максимальное время автономной работы демонстрирует с отключенной подсветкой в режиме Bluetooth. С адаптером и работающей подсветкой зарядка при активной эксплуатации требовалась примерно раз в 2 дня. Отключение подсветки может дать примерно неделю работы.

Razer BlackWidow V3 Pro

Итоги по Razer BlackWidow V3 Pro

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer BlackWidow V3 Pro стала удачным продолжением легендарной серии механических клавиатур, предложив надежные переключатели, алюминиевый каркас, три варианта подключения, возможность объединения нескольких устройств к одному адаптеру, детальные настройки, синхронизацию со сторонними решениями, хорошие показатели автономной работы для такого типа устройств, наличие съемной подставки в комплекте. Выход этой модели задал новую планку в этом сегменте и сопоставимых решений по способу подключения и исполнению у конкурентов нет.
Razer BlackWidow V3 Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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