Обзор Razer BlackWidow V3 Tenkeyless (RZ03-03490700-R3R1). Легендарная серия в компактном формате

В официальном магазине доступна за 9 990 рублей.
Выраженной подставки под запястья у нее, как и съемной. Приобрести можно в качестве аксессуара отдельно, сам подход оправдан если это позволяет снизить стоимость самой клавиатуры и дальше сам пользовать решает какие дополнения к ней будут необходимы.
В сравнение с Razer BlackWidow V3 габариты у нее заметно меньше. Граница проходит по цифровому блоку.
Как и «большой брат» выполнена в дизайне скелетон. Корпус переключателей расположен выше основной плоскости.
На борту Razer BlackWidow V3 Tenkeyless раскладка ANSI. Оба SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный.
Центральная часть кейкапов с углублением. Поверхность матовая. Символы нанесены методом лазерной гравировки.
Кириллические символы вдвое меньше, чем кириллица. Читаются и те и те хорошо, как с работающей подсветкой, так и без нее.
Тут индивидуальная подсветка RAZER CHROMA для каждой клавиши в отдельности. Синхронизация, кастомизация и интеграция с совместимыми продуктами других производителей в рамках этой экосистемы.
Над блоком стрелок выведен ряд из компактных светодиодных индикаторов. Не отвлекают при работе и дают по необходимости понимание об активных режимах работы.
На основании у нее две откидные ножки, отвечающие за изменение угла наклона рабочей плоскости. Во всех положениях стояла устойчиво.
Есть кабель-канал для укладки интерфейсного провода. Три выреза под выбор нужного места вывода (слева, справа и по центру). Из упрощений, на кабеле нет защитной оплетки. Длина 1.8 метра.
В настройках предлагается инструмент по выбору дополнительных действий клавиш. Переназначить можно любую из них. Управление игровым режимом.
Управление яркостью подсветки, эффектом и цветом.
Подробный редактор по эффектам подсветки.
Корректно определяет неограниченное количество нажатий, полноценный режим NKRO. Адаптации для работы на ней не потребовалось. Тут традиционная раскладка, как и расстояние между клавишами.
Если не ведется частая работа с цифрами, таблицами и этот элемент не задействуется под макросы, то такое сокращение корпуса только повышает эргономику работы, а также позволяет организовать комфортное рабочее место даже в ограниченном пространстве. Ее же можно закинуть с собой в рюкзак, взяв в компьютерный клуб или для игры с друзьями.