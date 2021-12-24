Обзор Razer BlackWidow V3 Tenkeyless (RZ03-03490700-R3R1). Легендарная серия в компактном формате

Клавиатуры формата TKL часто выбираются под киберспортивные игры, предлагая точный контроль и высокую скорость в компактных габаритах. Как пример, изучаемая сегодня Razer BlackWidow V3 Tenkeyless, предлагает ключевые особенности полноразмерной модели с двумя видами переключателей, но без блоков мультимедиа и цифрового блока.

Комплектация

В официальном магазине доступна за 9 990 рублей.Упакована в коробку с традиционным оформлением. Комплект включает наклейки с фирменной символикой, руководство пользователя и карточку с благодарностью за покупку.

Внешний вид

Внешний вид строгий и лаконичный. Верхняя часть клавиатуры выполнена из цельного листа металла, изогнутого к передней грани.

Выраженной подставки под запястья у нее, как и съемной. Приобрести можно в качестве аксессуара отдельно, сам подход оправдан если это позволяет снизить стоимость самой клавиатуры и дальше сам пользовать решает какие дополнения к ней будут необходимы.

В сравнение с Razer BlackWidow V3 габариты у нее заметно меньше. Граница проходит по цифровому блоку.

Как и «большой брат» выполнена в дизайне скелетон. Корпус переключателей расположен выше основной плоскости.

На борту Razer BlackWidow V3 Tenkeyless раскладка ANSI. Оба SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный.

Центральная часть кейкапов с углублением. Поверхность матовая. Символы нанесены методом лазерной гравировки.

Кириллические символы вдвое меньше, чем кириллица. Читаются и те и те хорошо, как с работающей подсветкой, так и без нее.

Тут индивидуальная подсветка RAZER CHROMA для каждой клавиши в отдельности. Синхронизация, кастомизация и интеграция с совместимыми продуктами других производителей в рамках этой экосистемы.

Над блоком стрелок выведен ряд из компактных светодиодных индикаторов. Не отвлекают при работе и дают по необходимости понимание об активных режимах работы.

На основании у нее две откидные ножки, отвечающие за изменение угла наклона рабочей плоскости. Во всех положениях стояла устойчиво.

Софт

Есть кабель-канал для укладки интерфейсного провода. Три выреза под выбор нужного места вывода (слева, справа и по центру). Из упрощений, на кабеле нет защитной оплетки. Длина 1.8 метра.Клавиатура поддерживает управление с помощью центра Razer Synapse 3. После подключения определилась автоматически. Выводится в виде отдельной плитки с изображением.

В настройках предлагается инструмент по выбору дополнительных действий клавиш. Переназначить можно любую из них. Управление игровым режимом.

Управление яркостью подсветки, эффектом и цветом.

Подробный редактор по эффектам подсветки.

Тесты

Установлены переключатели Razer Green. Они отличаются тактильным откликом. Есть слышимый щелчок при нажатии. Дают хорошую точность и скорость в играх. Это своего рода классика игровых переключателей механического типа. Точка срабатывания находится на отметке 1.9 мм, полный ход 4.0 мм. Сила срабатывания 50G.

Корректно определяет неограниченное количество нажатий, полноценный режим NKRO. Адаптации для работы на ней не потребовалось. Тут традиционная раскладка, как и расстояние между клавишами.

Если не ведется частая работа с цифрами, таблицами и этот элемент не задействуется под макросы, то такое сокращение корпуса только повышает эргономику работы, а также позволяет организовать комфортное рабочее место даже в ограниченном пространстве. Ее же можно закинуть с собой в рюкзак, взяв в компьютерный клуб или для игры с друзьями.

Тест шума Razer BlackWidow V3 Tenkeyless

Итоги

Razer BlackWidow V3 Tenkeyless – механическая игровая клавиатура формата TKL с высоким качеством исполнения, тактильными переключателями, синхронизируемой подсветкой, макросами, высоким ресурсом службы, металлическим корпусом. Не устроить могут разница в яркости между кириллицей и латиницей, а также отсутствие оплетки на кабеле.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".