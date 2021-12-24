Обзор Razer BlackWidow V3 Tenkeyless (RZ03-03490700-R3R1). Легендарная серия в компактном формате

Клавиатуры формата TKL часто выбираются под киберспортивные игры, предлагая точный контроль и высокую скорость в компактных габаритах. Как пример, изучаемая сегодня Razer BlackWidow V3 Tenkeyless, предлагает ключевые особенности полноразмерной модели с двумя видами переключателей, но без блоков мультимедиа и цифрового блока.

Razer BlackWidow V3 Tenkeyless

В официальном магазине доступна за 9 990 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку с традиционным оформлением. Комплект включает наклейки с фирменной символикой, руководство пользователя и карточку с благодарностью за покупку.

Razer BlackWidow V3 Tenkeyless

Внешний вид

Внешний вид строгий и лаконичный. Верхняя часть клавиатуры выполнена из цельного листа металла, изогнутого к передней грани.

Razer BlackWidow V3 Tenkeyless

Выраженной подставки под запястья у нее, как и съемной. Приобрести можно в качестве аксессуара отдельно, сам подход оправдан если это позволяет снизить стоимость самой клавиатуры и дальше сам пользовать решает какие дополнения к ней будут необходимы.

Razer BlackWidow V3 Tenkeyless

В сравнение с Razer BlackWidow V3 габариты у нее заметно меньше. Граница проходит по цифровому блоку.

Razer BlackWidow V3 Tenkeyless

Как и «большой брат» выполнена в дизайне скелетон. Корпус переключателей расположен выше основной плоскости.

Razer BlackWidow V3 Tenkeyless

На борту Razer BlackWidow V3 Tenkeyless раскладка ANSI. Оба SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный.

Razer BlackWidow V3 Tenkeyless

Центральная часть кейкапов с углублением. Поверхность матовая. Символы нанесены методом лазерной гравировки.

Razer BlackWidow V3 Tenkeyless

Кириллические символы вдвое меньше, чем кириллица. Читаются и те и те хорошо, как с работающей подсветкой, так и без нее.

Razer BlackWidow V3 Tenkeyless

Тут индивидуальная подсветка RAZER CHROMA для каждой клавиши в отдельности. Синхронизация, кастомизация и интеграция с совместимыми продуктами других производителей в рамках этой экосистемы.

Razer BlackWidow V3 Tenkeyless

Над блоком стрелок выведен ряд из компактных светодиодных индикаторов. Не отвлекают при работе и дают по необходимости понимание об активных режимах работы.

Razer BlackWidow V3 Tenkeyless

На основании у нее две откидные ножки, отвечающие за изменение угла наклона рабочей плоскости. Во всех положениях стояла устойчиво.

Razer BlackWidow V3 Tenkeyless

Есть кабель-канал для укладки интерфейсного провода. Три выреза под выбор нужного места вывода (слева, справа и по центру). Из упрощений, на кабеле нет защитной оплетки. Длина 1.8 метра.

Софт

Клавиатура поддерживает управление с помощью центра Razer Synapse 3. После подключения определилась автоматически. Выводится в виде отдельной плитки с изображением.

Razer BlackWidow V3 Tenkeyless

В настройках предлагается инструмент по выбору дополнительных действий клавиш. Переназначить можно любую из них. Управление игровым режимом.

Razer BlackWidow V3 Tenkeyless

Управление яркостью подсветки, эффектом и цветом.

Razer BlackWidow V3 Tenkeyless

Подробный редактор по эффектам подсветки.

Razer BlackWidow V3 Tenkeyless

Тесты

Установлены переключатели Razer Green. Они отличаются тактильным откликом. Есть слышимый щелчок при нажатии. Дают хорошую точность и скорость в играх. Это своего рода классика игровых переключателей механического типа. Точка срабатывания находится на отметке 1.9 мм, полный ход 4.0 мм. Сила срабатывания 50G.

Razer BlackWidow V3 Tenkeyless

Корректно определяет неограниченное количество нажатий, полноценный режим NKRO. Адаптации для работы на ней не потребовалось. Тут традиционная раскладка, как и расстояние между клавишами.

Razer BlackWidow V3 Tenkeyless

Если не ведется частая работа с цифрами, таблицами и этот элемент не задействуется под макросы, то такое сокращение корпуса только повышает эргономику работы, а также позволяет организовать комфортное рабочее место даже в ограниченном пространстве. Ее же можно закинуть с собой в рюкзак, взяв в компьютерный клуб или для игры с друзьями.

Razer BlackWidow V3 Tenkeyless

Тест шума Razer BlackWidow V3 Tenkeyless

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer BlackWidow V3 Tenkeyless – механическая игровая клавиатура формата TKL с высоким качеством исполнения, тактильными переключателями, синхронизируемой подсветкой, макросами, высоким ресурсом службы, металлическим корпусом. Не устроить могут разница в яркости между кириллицей и латиницей, а также отсутствие оплетки на кабеле.
Razer BlackWidow V3 Tenkeyless получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Razer BlackWidow V3 Tenkeyless
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