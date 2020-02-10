Обзор Razer Cynosa Lite. Мембранная клавиатура с подсветкой и макросами

В скором времени в России стартуют продажи игровой клавиатуры Razer Cynosa Lite с мембранными переключателями. Поддержка макросов, многоцветная подсветка, прочная конструкция с защитой от воды. Интересна она еще будет и невысокой стоимостью.

Razer Cynosa Lite обзор

К моменту публикации продажи еще не стартовали. Она же доступна в составе комплекта с мышкой ABYSSUS LITE за 5 990 рублей.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с изображением клавиатуры и данными по её техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

В основе корпуса Razer Cynosa Lite используется цельная металлическая пластина. За основу новинки взята ранее вышедшая Razer Cynosa Chroma.

Одно из видимых упрощений коснулось реализации подсветки. Если в старшей версии была возможность отдельной настройки подсветки каждой клавиши, тут меняется цвет по всей площади.

Но это также многоцветная подсветка с возможностью синхронизации с остальными компонентами. Придраться можно к уровню максимальной яркости, в дневное время она плохо различима.

У нас на тестах версия с латинскими переключателями. Здесь символы занимают центральное положение. С учетом строения и расположения светодиода, можно предположить, что кириллица будет с тем же уровнем яркости.

Корпус клавиатуры не боится попадания воды. Эту же особенность можно будет использовать в дальнейшем для удаления накопившихся загрязнений под краном. На нижней поверхности присутствует группа дренажных отверстий.

На борту классический набор клавиш с цифровым блоком. Отдельных макро и медиа клавиш не предусмотрено. Вместо этого часть клавиш выполняет дополнительное действие с зажатой кнопкой FN.

В правой зоне расположена зона светодиодных индикаторов. Выраженной зоны под запястья нет, небольшой выступ в нижней части с логотипом производителя по центру.

Подключается при помощи кабеля без тканевой оплетки. Место выхода усилено и защищено от излома. Длина с запасом.

Софт

Для управления Razer Cynosa Lite задействован центр управления Synapse 3. В главном окне центра выводятся модули и подключенная периферия.

В главном окне можно задать действие для любой из кнопок. Есть большой выбор готовых команд и детальный редактор макросов.

Здесь же активируется игровой режим. Отключаются комбинации. Отдельная вкладка с управлением подсветкой. Яркость и подсветка.

Тесты

В клавиатуре используются мембранные переключатели, оптимизированные под игры. По ощущениям от нажатий они близки к механическим. Есть внятная тактильная обратная связь. Срабатывание быстрое и точное. Они тише, чем механика. Заявлен высокий ресурс службы.

Традиционная раскладка не требует времени на адаптацию. Высокая жесткость корпуса, устойчивое расположение на ровной поверхности. Есть ножки позволяющие изменять угол наклона в двух положениях. Мы использовали её в играх различных жанров. Каких-либо проблем замечено не было. Подойдет и для быстрого набора больших объемов текста.

Итоги по Razer Cynosa Lite

Razer Cynosa Lite станет хорошей альтернативой механическим клавиатурам, позволил заметно сэкономить бюджет на покупке и уменьшить уровень шума во время эксплуатации. Как и в дорогих моделях тут сохранили поддержку программного обеспечения с макросами и синхронизируемой подсветкой. Также предлагается высокий ресурс службы и защита от воды. Из ограничений отметим только общий подсветку без отдельных зон.