Обзор Razer Cynosa Lite. Мембранная клавиатура с подсветкой и макросами

2020-02-10, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Razer Cynosa Lite; [43]
В скором времени в России стартуют продажи игровой клавиатуры Razer Cynosa Lite с мембранными переключателями. Поддержка макросов, многоцветная подсветка, прочная конструкция с защитой от воды. Интересна она еще будет и невысокой стоимостью.

Razer Cynosa Lite

К моменту публикации продажи еще не стартовали. Она же доступна в составе комплекта с мышкой ABYSSUS LITE за 5 990 рублей.

Razer Cynosa Lite обзор

Комплектация

Razer Cynosa Lite

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с изображением клавиатуры и данными по её техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Razer Cynosa Lite

Внешний вид

В основе корпуса Razer Cynosa Lite используется цельная металлическая пластина. За основу новинки взята ранее вышедшая Razer Cynosa Chroma.

Razer Cynosa Lite

Одно из видимых упрощений коснулось реализации подсветки. Если в старшей версии была возможность отдельной настройки подсветки каждой клавиши, тут меняется цвет по всей площади.

Razer Cynosa Lite

Но это также многоцветная подсветка с возможностью синхронизации с остальными компонентами. Придраться можно к уровню максимальной яркости, в дневное время она плохо различима.

Razer Cynosa Lite

У нас на тестах версия с латинскими переключателями. Здесь символы занимают центральное положение. С учетом строения и расположения светодиода, можно предположить, что кириллица будет с тем же уровнем яркости.

Razer Cynosa Lite

Корпус клавиатуры не боится попадания воды. Эту же особенность можно будет использовать в дальнейшем для удаления накопившихся загрязнений под краном. На нижней поверхности присутствует группа дренажных отверстий.

Razer Cynosa Lite

На борту классический набор клавиш с цифровым блоком. Отдельных макро и медиа клавиш не предусмотрено. Вместо этого часть клавиш выполняет дополнительное действие с зажатой кнопкой FN.

Razer Cynosa Lite

В правой зоне расположена зона светодиодных индикаторов. Выраженной зоны под запястья нет, небольшой выступ в нижней части с логотипом производителя по центру.

Razer Cynosa Lite

Подключается при помощи кабеля без тканевой оплетки. Место выхода усилено и защищено от излома. Длина с запасом.

Razer Cynosa Lite

Софт

Для управления Razer Cynosa Lite задействован центр управления Synapse 3. В главном окне центра выводятся модули и подключенная периферия.

Razer Cynosa Lite

В главном окне можно задать действие для любой из кнопок. Есть большой выбор готовых команд и детальный редактор макросов.

Razer Cynosa Lite

Здесь же активируется игровой режим. Отключаются комбинации. Отдельная вкладка с управлением подсветкой. Яркость и подсветка.

Razer Cynosa Lite

Тесты

В клавиатуре используются мембранные переключатели, оптимизированные под игры. По ощущениям от нажатий они близки к механическим. Есть внятная тактильная обратная связь. Срабатывание быстрое и точное. Они тише, чем механика. Заявлен высокий ресурс службы.

Razer Cynosa Lite

Традиционная раскладка не требует времени на адаптацию. Высокая жесткость корпуса, устойчивое расположение на ровной поверхности. Есть ножки позволяющие изменять угол наклона в двух положениях. Мы использовали её в играх различных жанров. Каких-либо проблем замечено не было. Подойдет и для быстрого набора больших объемов текста.

Razer Cynosa Lite

Итоги по Razer Cynosa Lite

Razer Cynosa Lite станет хорошей альтернативой механическим клавиатурам, позволил заметно сэкономить бюджет на покупке и уменьшить уровень шума во время эксплуатации. Как и в дорогих моделях тут сохранили поддержку программного обеспечения с макросами и синхронизируемой подсветкой. Также предлагается высокий ресурс службы и защита от воды. Из ограничений отметим только общий подсветку без отдельных зон.

Комментарии и отзывы Razer Cynosa Lite
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