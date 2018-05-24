Обзор Razer Goliathus Chroma. Мягкий игровой коврик с подсветкой

В конце весны компания Razer расширила модельный ряд игровых ковриков, анонсировав выход сразу двух моделей Razer Goliathus Chroma и Razer Goliathus Chroma Extended. Как можно догадаться по названию, эти модели оснащены настраиваемой фирменной подсветкой Chroma. Относятся новинки к классу мягких игровых покрытий, подойдут они под разные типы сенсоров, обеспечивая баланс между точностью и скоростью управления.

Razer Goliathus Chroma обзор

У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с вами. К моменту публикации продажи в России еще не стартовали, отталкиваться будем от рекомендованной стоимости в 40 долларов. Появление ожидается в июле.

Комплектация

Покупатель получает Razer Goliathus Chroma в коробке, оформленной в фирменных цветах компании. На лицевой стороне помимо изображения коврика, присутствует круглое окошко, позволяющее оценить покрытие коврика без его распаковки.

Внешний вид

С обратной стороны приведены основные его преимущества и конструктивные особенности. В комплекте помимо самого коврика идет инструкция и руководство пользователя.Razer Goliathus Chroma и Goliathus Chroma Extended отличаются габаритами. Младшая версия ориентирована на использование только в паре с мышкой, размер рабочей площади у него составляет 255 на 355 мм.

Версия Extended за счет увеличенной длины позволит разместить не только мышку, но и клавиатуру. Его высота и длина увеличена до 294 на 920 мм.

Обе модели выполнены из схожих материалов и имеют общие ключевые конструктивные особенности. Толщина покрытия составляет 3 мм.

В отличие от ранее доступных ковриков в серии Goliathus на покрытии отсутствуют декоративные рисунки. Можно не переживать, что в ходе активной эксплуатации внешний вид будет терять свою изначальную привлекательность.

По всему периметру коврика расположена зона с заполняющей подсветкой. Проработана она хорошо, определить отдельно расположенные диоды или недосвеченные участки не представляется возможным.

Весомый плюс для тех, кто использует периферию Razer заключается в возможности синхронизации цвета и эффектов с остальными устройствами, создавая общий потрясающий эффект свечения.

Текстура у Razer Goliathus Chroma достаточно мелкая, как итог обеспечивается минимальное трение при движении мышки по всем осям.

Обратная сторона прорезинена, при размещении на ровной поверхности стола она не смещается, сохраняя устойчивость при резких движениях мышки.

Края коврика прошиты, так обеспечивается фиксация прозрачного элемента с подсветкой и предотвращается преждевременный износ, а также расслаивание поверхности.

В углу коврика выведен пластиковый блок на внешней стороне которого есть фиксатор для укладки провода от мышки. К нему же подключается кабель подключения, место которого дополнительно усиленно и защищено от излома и перегиба.

Софт

Провод в тканевой оплетке, длина его достаточна для подключения к тыльной стороне корпуса.USB-подключение в Razer Goliathus Chroma используется не только для подачи питания для подсветки, но и настройки этого коврика. Поддерживается Synapse 3.0, определяется автоматически, проводится проверка актуальности прошивки.

В главном окне программы можно изменить яркость в широком диапазоне регулировки. Включить отключение подсветки при переводе системы в режим отключения дисплея. Выбираются быстрые и расширенные эффекты свечения.

Здесь же можно синхронизировать подсветку между всеми устройствами Razer с поддержкой Chroma. Доступен подробнейший редактор эффектов.

Тесты

Тесты коврика Razer Goliathus Chroma мы проводили в паре с мышкой RAZER DeathAdder Elite. Продемонстрировано скольжение с минимальным сопротивлением. По ощущениям он ближе к коврику с твердым покрытием, но в отличие от них сохраняется ощущение контакта с покрытием. Мелкие доводки совершаются без начального сопротивления, давая возможность награждения головы своего противника пулей со снайперской винтовки.

Площадь поверхности позволяет размещать его в двух направлениях, как в обычном, так повернув на 90 градусов, уменьшив площадь движения мышки по горизонтальной оси, но добавив вертикальное движение и сократив занимаемое место ковриком.

Рука на коврике лежит удобно. Раздражающие и посторонние запахи в первые дни эксплуатации замечено не было. Подсветка сделана со вкусом, выглядит привлекательно. В ночное время она позиционирует рабочее пространство для движения мышки.

Итоги по Razer Goliathus Chroma

Razer Goliathus Chroma станет отличным дополнением в пару к игровым мышкам Razer, позволяя в один-два клика провести калибровку сенсора и обеспечив точное и контролируемое движение. Помимо этого, здесь предлагается возможность синхронизации подсветки с клавиатурой и мышкой. Будет ли она интересна тем, кто пользуется периферией сторонних брендов? Да, покрытие совместимо с разными типами сенсоров и независимо от логотипа на спинке манипулятора.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".