Обзор Razer Mamba Elite (RZ01-02560100-R3M1). Лучшая игровая мышка с проводным подключением

2018-09-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Razer Mamba Elite; [355]

В конце августа компания Razer пополнила модельный ряд проводных игровых мышек новой Razer Mamba Elite, которая сменит Mamba Tournament Edition. Одним из существенных изменений стал новый сенсор Razer 5G Advanced Optical Sensor с чувствительностью 16000 DPI со скоростью перемещения до 11,4 м/с.

Razer Mamba Elite

У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделится её опытом эксплуатации с вами. На момент публикации её продажи еще не стартовали, отталкиваться будем от рекомендованной стоимости в 100 евро.

Razer Mamba Elite обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с характерным фирменным оформлением. Помимо изображения манипулятора приведены подробные данные по его техническим характеристикам. Внутри зафиксирована на подложке при помощи прозрачного пластика, предотвращающего возможные повреждения при транспортировке. Комплект включает наклейки с логотипом и набор технической документации.

Razer Mamba Elite

Внешний вид

Выполнена Razer Mamba Elite вы эргономичном корпусе, визуально она напоминает протестированные ранее Razer Mamba HyperFlux и Razer Mamba Chroma Tournament.

Razer Mamba Elite

Основным материалом выступает пластик. Внешние поверхности с матовым покрытием, приятным тактильно и не подверженным загрязнением следами пальцев.

Razer Mamba Elite

Общие габариты составляют 125,0 × 69,9 × 43,3мм при весе в 96 граммов. Вес хорошо сбалансирован, системы съемных грузиков тут не предусмотрено.

Razer Mamba Elite

Пара основных кнопок являются продолжением верхней крышки. Центральная часть каждой из них с углублением для удобного хвата.

Razer Mamba Elite

Справа и слева по границе идет полупрозрачная вставка с RGB-подсветкой CHROMA. Также подсвечивается боковая зона колесика и логотип на спинке.

Razer Mamba Elite

Форма ассиметричная, оптимизированная под правшей. Боковые зоны с прорезиненными вставками с мелкоточечным рисунком.

Razer Mamba Elite

Пара дополнительных кнопок с достаточно площадью, чтобы не промахиваться при смещении большого пальца.

Razer Mamba Elite

Колесико прокрутки у Razer Mamba Elite четырехпозиционное. Прокрутка с минимальным сопротивлением и внятными тактильными отсечками. Центральная часть прорезинена.

Razer Mamba Elite

Позади колесика с две кнопки, по умолчанию они изменяют чувствительность сенсора. Все кнопки с высоким ресурсом службы.

Razer Mamba Elite

За скольжение манипулятора отвечает две массивные тефлоновые ножки. По центру окошко сенсора и кнопка переключения профилей. Для удобства контроля активного профиля есть компактный светодиодный индикатор.

Razer Mamba Elite

Место выхода кабеля подключения приподнято относительно нижней плоскости и защищено от перегибов. Сам кабель в тканевой оплетке, длина 1.2 метра, коннектор позолоченный.

Razer Mamba Elite

Софт

Поддерживается управление при помощи программного центра Razer Synapse 3.0. При первом подключении проводится сверка версии микрокода. В главном окне отображается список поддерживаемых устройств.

Razer Mamba Elite

Есть возможность распределения десяти действий. Это могут быть как стандартные команды, так и созданные самостоятельно макросы.

Razer Mamba Elite

В разделе эффективности выбирается количество уровней чувствительности, отдельные параметры для осей X и Y. Несколько уровней частоты опроса сенсора.

Razer Mamba Elite

Вкладка по работе подсветки с разной яркостью, режимом отключения при бездействии и переходе в режим сна. Быстрые эффекты и расширенные эффекты с детальной синхронизацией между всеми компонентами.

Razer Mamba Elite

Проводится калибровка под коврики с выбором ранее вышедших моделей.

Razer Mamba Elite

Детализированный инструмент для создания собственных сценариев её работы.

Razer Mamba Elite

Тесты

В Razer Mamba Elite используется сенсор Razer 5G Advanced Optical Sensor с чувствительностью 16000 DPI. Это сенсор обеспечивает точную передачу данных без акселерации на широком диапазоне DPI. Отсутствует дрифтинг и паразитное дрожание. Мышка корректно работает на разных типах поверхностей, мы изучали её как на ковриках Razer, так и решениях конкурентов.

Razer Mamba Elite

Мышка отлично себя показала в играх, требующих быструю реакцию, такие, как сетевые шутеры. С помощью неё можно «высаживать» рожок автомата с минимальным разбросом и отправлять пулю четко в цель со снайперской винтовки. Регулируемый сенсор и дополнительные кнопки дают возможность распределять часто используемые команды.

Razer Mamba Elite

По эргономике все отлично, в руке мышка лежит удобно. Вес хорошо сбалансирован. Мышка контролируемо скользит по всем направлениям. Внешние поверхности обеспечивают хорошее сцепление и не подвержены накоплению загрязнений. При длительных сессиях ладонь не запотевает. Поддерживается несколько типов хвата.

Подсветка боковых зон, колесика и логотипа смотрятся хорошо. Плюс при использовании разной периферии этого производителя её можно синхронизировать между собой, а с учетом еще и поддержки внешних модулей и расширения этого списка в будущем, подсветка периферии будет работать в тандеме с системным корпусом.

Итоги по Razer Mamba Elite

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer Mamba Elite стала удачным и ожидаемым продолжением хорошо зарекомендовавшей себя Tournament Edition, предложив пользователям оптический сенсор с высокой точностью и чувствительностью. Добавим к этому качество исполнения и используемых материалов, эргономичную форму корпуса, эффектный дизайн, управляемую многозонную подсветку, тихое и контролируемое колесико прокрутки, переключатели с высоким ресурсом службы и получаем лучшую проводную игровую мышку сезона 2018.
Razer Mamba Elite получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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