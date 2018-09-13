Обзор Razer Mamba Elite (RZ01-02560100-R3M1). Лучшая игровая мышка с проводным подключением

В конце августа компания Razer пополнила модельный ряд проводных игровых мышек новой Razer Mamba Elite, которая сменит Mamba Tournament Edition. Одним из существенных изменений стал новый сенсор Razer 5G Advanced Optical Sensor с чувствительностью 16000 DPI со скоростью перемещения до 11,4 м/с.

У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделится её опытом эксплуатации с вами. На момент публикации её продажи еще не стартовали, отталкиваться будем от рекомендованной стоимости в 100 евро.

Razer Mamba Elite обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с характерным фирменным оформлением. Помимо изображения манипулятора приведены подробные данные по его техническим характеристикам. Внутри зафиксирована на подложке при помощи прозрачного пластика, предотвращающего возможные повреждения при транспортировке. Комплект включает наклейки с логотипом и набор технической документации.

Внешний вид

Выполнена Razer Mamba Elite вы эргономичном корпусе, визуально она напоминает протестированные ранее Razer Mamba HyperFlux и Razer Mamba Chroma Tournament.

Основным материалом выступает пластик. Внешние поверхности с матовым покрытием, приятным тактильно и не подверженным загрязнением следами пальцев.

Общие габариты составляют 125,0 × 69,9 × 43,3мм при весе в 96 граммов. Вес хорошо сбалансирован, системы съемных грузиков тут не предусмотрено.

Пара основных кнопок являются продолжением верхней крышки. Центральная часть каждой из них с углублением для удобного хвата.

Справа и слева по границе идет полупрозрачная вставка с RGB-подсветкой CHROMA. Также подсвечивается боковая зона колесика и логотип на спинке.

Форма ассиметричная, оптимизированная под правшей. Боковые зоны с прорезиненными вставками с мелкоточечным рисунком.

Пара дополнительных кнопок с достаточно площадью, чтобы не промахиваться при смещении большого пальца.

Колесико прокрутки у Razer Mamba Elite четырехпозиционное. Прокрутка с минимальным сопротивлением и внятными тактильными отсечками. Центральная часть прорезинена.

Позади колесика с две кнопки, по умолчанию они изменяют чувствительность сенсора. Все кнопки с высоким ресурсом службы.

За скольжение манипулятора отвечает две массивные тефлоновые ножки. По центру окошко сенсора и кнопка переключения профилей. Для удобства контроля активного профиля есть компактный светодиодный индикатор.

Место выхода кабеля подключения приподнято относительно нижней плоскости и защищено от перегибов. Сам кабель в тканевой оплетке, длина 1.2 метра, коннектор позолоченный.

Софт

Поддерживается управление при помощи программного центра Razer Synapse 3.0. При первом подключении проводится сверка версии микрокода. В главном окне отображается список поддерживаемых устройств.

Есть возможность распределения десяти действий. Это могут быть как стандартные команды, так и созданные самостоятельно макросы.

В разделе эффективности выбирается количество уровней чувствительности, отдельные параметры для осей X и Y. Несколько уровней частоты опроса сенсора.

Вкладка по работе подсветки с разной яркостью, режимом отключения при бездействии и переходе в режим сна. Быстрые эффекты и расширенные эффекты с детальной синхронизацией между всеми компонентами.

Проводится калибровка под коврики с выбором ранее вышедших моделей.

Детализированный инструмент для создания собственных сценариев её работы.

Тесты

В Razer Mamba Elite используется сенсор Razer 5G Advanced Optical Sensor с чувствительностью 16000 DPI. Это сенсор обеспечивает точную передачу данных без акселерации на широком диапазоне DPI. Отсутствует дрифтинг и паразитное дрожание. Мышка корректно работает на разных типах поверхностей, мы изучали её как на ковриках Razer, так и решениях конкурентов.

Мышка отлично себя показала в играх, требующих быструю реакцию, такие, как сетевые шутеры. С помощью неё можно «высаживать» рожок автомата с минимальным разбросом и отправлять пулю четко в цель со снайперской винтовки. Регулируемый сенсор и дополнительные кнопки дают возможность распределять часто используемые команды.

По эргономике все отлично, в руке мышка лежит удобно. Вес хорошо сбалансирован. Мышка контролируемо скользит по всем направлениям. Внешние поверхности обеспечивают хорошее сцепление и не подвержены накоплению загрязнений. При длительных сессиях ладонь не запотевает. Поддерживается несколько типов хвата.

Подсветка боковых зон, колесика и логотипа смотрятся хорошо. Плюс при использовании разной периферии этого производителя её можно синхронизировать между собой, а с учетом еще и поддержки внешних модулей и расширения этого списка в будущем, подсветка периферии будет работать в тандеме с системным корпусом.

Итоги по Razer Mamba Elite

Razer Mamba Elite стала удачным и ожидаемым продолжением хорошо зарекомендовавшей себя Tournament Edition, предложив пользователям оптический сенсор с высокой точностью и чувствительностью. Добавим к этому качество исполнения и используемых материалов, эргономичную форму корпуса, эффектный дизайн, управляемую многозонную подсветку, тихое и контролируемое колесико прокрутки, переключатели с высоким ресурсом службы и получаем лучшую проводную игровую мышку сезона 2018.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".