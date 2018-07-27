Обзор игровой мышки Razer Mamba HyperFlux и коврика FireFly HyperFlux с беспроводной зарядкой

Беспроводная игровая мышка, которую не нужно заряжать вручную или менять батарейки, еще недавно все это было из разряда фантастики. Но уже в начале текущего года Razer на выставке CES 2018 впервые продемонстрировала Razer Mamba HyperFlux с поддержкой технологии беспроводного питания. Энергия в манипулятор подается напрямую из коврика без использования проводов. Такой подход не только обеспечивает длительную стабильную работу, но и дает возможность уменьшить габариты корпуса.

Razer Mamba HyperFlux обзор

Комплект из коврика FireFly HyperFlux и мышки Razer Mamba HyperFlux обойдется в 279 евро. В скором времени он уже появится в российских магазинах.

Комплектация

Поставляется набор массивной коробке из плотного картона с откидной крышкой. На крышке красуется изображение мышки и коврика, а также логотип награды CES 2018. Внутри мышка зафиксирована во вспененный материал, предотвращающий тряску во время транспортировки.

Комплект включает коврик со сменным покрытием, мышку, кабель подключения, логотип Razer, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Razer Mamba HyperFlux по форме заметно отличается от ранее вышедших мышек в этой линейке, по эргономике корпуса и линиям она ближе к классике Razer DeathAdder Elite.

Это определенно расширит круг потенциальных пользователей этой мышки. Она удобно лежит в руке, обеспечивая надежный хват.

Основная площадь внешней поверхности с полуматовым пластиком, устойчивым к загрязнениям и стиранию в ходе активной эксплуатации.

На спинке подсвечиваемый логотип производителя и дополнительныя индикатор рабочего режима зарядки.

Колесико прокрутки с резиновым протектором. Периметр колесика также подсвечивается. Позади него две узкие кнопки, по умолчанию они переключают уровни чувствительности.

Главная пара кнопок переходит в спинку без границ и вырезов. Используются переключатели с внятным тактильным откликом и небольшим уровнем шума.

Форма у Razer Mamba HyperFlux ассиметричная, рассчитана она под правшей. Обе боковые стороны с углублением и прорезиненной накладкой в виде продольных линий.

На левой стороне две дополнительные кнопки средних размеров. За счет выступающей середины, они хорошо определяются слепым методом.

Здесь же можно обратить внимание на кнопку с подсветкой, отвечает она за переключение профилей, в ранних моделях она скрывалась на нижней части корпуса. Цвет её подсветки позволит определить активный в данный момент профиль.

Снизу три тефлоновые ножки, наклейка с техническими данными, а также окошко сенсора.

На фронтальной стороне по центру утоплен microUSB разъем, позволяющий подключить эту мышку обычным USB кабелем. Комплектный в свою очередь идет с утолщением и защитой от перегибов. Есть защитная тканевая оплетка, длина 2.1 метра.

Этот же кабель в основное время будет использоваться для подключения комплектного коврика FireFly HyperFlux. Его отличием стала установка индукционных пластин, которые обеспечивают передачу энергии в манипулятор.

В самой мышке вместо аккумулятора используется конденсатор, который обеспечивает примерно 10-15 секунд работы, которые могут быть полезны при отрыве мышки от поверхности. Отказ от аккумулятора продлит срок службы и дает тот самый оптимальный вес.

Габариты коврика составляют 355 на 283 мм. Толщина около 12 мм. Коврик состоит из жесткого основания и съемного покрытия.

Для исключения скольжения и смещения основание идет с липким покрытием, нанесенным по всей площади.

Пользователь сможет выбрать между двумя вариантами покрытия FireFly HyperFlux: ткань или пластик. Одно из них дает отсутствие сопротивление при движении, второе хорошо гасит инерцию при перемещении мышки по коврику.

По центру выступ со светодиодным индикатором и логотипом производителя. Дополнительно подсвечивается весь периметр коврика.

Тут поддерживается технология Razer Chroma, позволяя синхронизировать подсветку коврика и мышки, а также и остальной периферии этого производителя. Подсветка проработана на отлично.

Софт

Внутренняя сторона коврика с прорезиненным покрытием, предотвращающим скольжение при размещении на ровной поверхности.Для управления используется фирменный центр управления Synapse 3. На момент публикации он продолжает находится в стадии Beta тестирования. После авторизации предлагается провести настройку и обновление прошивки.

У мышки есть возможность использования встроенной памяти для хранения профилей. В главном окне управления набором, предлагается назначить действия для 11 кнопок, всего же пользователь сможет распределить до 22 одновременных действий.

В настройках производительности выставляется до пяти уровней чувствительности сенсора от 100 до 16000 DPI. Отдельные уровни по осям и частота опроса сенсора.

Окно управления подсветкой предлагает изменение яркости подсветки, активирует индикатор питания на коврике и мышки, активирует режим энергосбережения с выключением подсветки. Тут же можно выбрать быстрые эффекты и применить ко всем устройствам Chroma.

Есть отдельный инструмент по детальной настройке подсветки, тут можно изменить цвет для 12 зон у коврика, подсветку колесика и логотипа на спинке.

Тесты

Финальным шагом проводим калибровку под поверхности, выбор между мягким и твердым покрытием FireFly HyperFlux.В Razer Mamba HyperFlux используется фирменный оптический сенсор Pixart PMW 3389. Он демонстрирует высокую точность 1 к 1 в диапазоне от 100 до 6000-8000 DPI. С повышением чувствительности появляется сглаживание. На момент публикации, это лучшее решение под игры, требующие точной и быстрой реакции. К скорости срабатывания и передачи команд тут нет, она не отличается по этим параметрам от своих проводных конкурентов.

Тестирование мы проводили на комплектный коврик, опробовав оба варианта покрытий. Мышка очень удобно лежит в руке, она легкая. Движения четко контролируются по всем осям. Эргономика на твердую пятерку.

Сам коврик из-за особенностей зарядки и отказа от аккумулятора будет постоянным спутником этой мышки. При удалении от коврика уже через 10-15 секунд мышка отключается, восстановится работа только после возврата на коврик. Альтернативным вариантом будет проводное подключение, но тут уже теряются преимущества, отличающие ее от DeathAdder Elite.

Итоги по Razer Mamba HyperFlux

Из двух типов покрытий больше понравился пластик. Он дает скольжение без сопротивления и не подвержен загрязнениям в ходе эксплуатации. Тканевое покрытие показывает себя отлично в режимах снайперской стрельбы.Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux из-за стоимости нельзя отнести к продукту, ориентированному на массового пользователя, но он определенно найдет своего покупателя. Производителю удалось совместить выверенную эргономику, легкий вес, точный сенсор, быструю реакцию и отсутствие необходимости контроля заряда аккумулятора. Мышку можно рекомендовать тем, кто уже успел оценить преимущества DeathAdder Elite и находится в поиске удачного решения для апгрейда. В линейке Mamba теперь появилась мышка с точным оптическим сенсором.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".