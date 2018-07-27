Обзор игровой мышки Razer Mamba HyperFlux и коврика FireFly HyperFlux с беспроводной зарядкой

2018-07-27, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Razer Mamba HyperFlux; [146]
Беспроводная игровая мышка, которую не нужно заряжать вручную или менять батарейки, еще недавно все это было из разряда фантастики. Но уже в начале текущего года Razer на выставке CES 2018 впервые продемонстрировала Razer Mamba HyperFlux с поддержкой технологии беспроводного питания. Энергия в манипулятор подается напрямую из коврика без использования проводов. Такой подход не только обеспечивает длительную стабильную работу, но и дает возможность уменьшить габариты корпуса.

Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux

Комплект из коврика FireFly HyperFlux и мышки Razer Mamba HyperFlux обойдется в 279 евро. В скором времени он уже появится в российских магазинах.

Razer Mamba HyperFlux обзор

Комплектация

Поставляется набор массивной коробке из плотного картона с откидной крышкой. На крышке красуется изображение мышки и коврика, а также логотип награды CES 2018. Внутри мышка зафиксирована во вспененный материал, предотвращающий тряску во время транспортировки.

Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux

Комплект включает коврик со сменным покрытием, мышку, кабель подключения, логотип Razer, руководство пользователя и гарантийный талон.

Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux

Внешний вид

Razer Mamba HyperFlux по форме заметно отличается от ранее вышедших мышек в этой линейке, по эргономике корпуса и линиям она ближе к классике Razer DeathAdder Elite.

Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux

Это определенно расширит круг потенциальных пользователей этой мышки. Она удобно лежит в руке, обеспечивая надежный хват.

Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux

Основная площадь внешней поверхности с полуматовым пластиком, устойчивым к загрязнениям и стиранию в ходе активной эксплуатации.

Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux

На спинке подсвечиваемый логотип производителя и дополнительныя индикатор рабочего режима зарядки.

Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux

Колесико прокрутки с резиновым протектором. Периметр колесика также подсвечивается. Позади него две узкие кнопки, по умолчанию они переключают уровни чувствительности.

Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux

Главная пара кнопок переходит в спинку без границ и вырезов. Используются переключатели с внятным тактильным откликом и небольшим уровнем шума.

Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux

Форма у Razer Mamba HyperFlux ассиметричная, рассчитана она под правшей. Обе боковые стороны с углублением и прорезиненной накладкой в виде продольных линий.

Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux

На левой стороне две дополнительные кнопки средних размеров. За счет выступающей середины, они хорошо определяются слепым методом.

Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux

Здесь же можно обратить внимание на кнопку с подсветкой, отвечает она за переключение профилей, в ранних моделях она скрывалась на нижней части корпуса. Цвет её подсветки позволит определить активный в данный момент профиль.

Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux

Снизу три тефлоновые ножки, наклейка с техническими данными, а также окошко сенсора.

Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux

На фронтальной стороне по центру утоплен microUSB разъем, позволяющий подключить эту мышку обычным USB кабелем. Комплектный в свою очередь идет с утолщением и защитой от перегибов. Есть защитная тканевая оплетка, длина 2.1 метра.

Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux

Этот же кабель в основное время будет использоваться для подключения комплектного коврика FireFly HyperFlux. Его отличием стала установка индукционных пластин, которые обеспечивают передачу энергии в манипулятор.

Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux

В самой мышке вместо аккумулятора используется конденсатор, который обеспечивает примерно 10-15 секунд работы, которые могут быть полезны при отрыве мышки от поверхности. Отказ от аккумулятора продлит срок службы и дает тот самый оптимальный вес.

Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux

Габариты коврика составляют 355 на 283 мм. Толщина около 12 мм. Коврик состоит из жесткого основания и съемного покрытия.

Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux

Для исключения скольжения и смещения основание идет с липким покрытием, нанесенным по всей площади.

Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux

Пользователь сможет выбрать между двумя вариантами покрытия FireFly HyperFlux: ткань или пластик. Одно из них дает отсутствие сопротивление при движении, второе хорошо гасит инерцию при перемещении мышки по коврику.

Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux

По центру выступ со светодиодным индикатором и логотипом производителя. Дополнительно подсвечивается весь периметр коврика.

Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux

Тут поддерживается технология Razer Chroma, позволяя синхронизировать подсветку коврика и мышки, а также и остальной периферии этого производителя. Подсветка проработана на отлично.

Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux

Внутренняя сторона коврика с прорезиненным покрытием, предотвращающим скольжение при размещении на ровной поверхности.

Софт

Для управления используется фирменный центр управления Synapse 3. На момент публикации он продолжает находится в стадии Beta тестирования. После авторизации предлагается провести настройку и обновление прошивки.

Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux

У мышки есть возможность использования встроенной памяти для хранения профилей. В главном окне управления набором, предлагается назначить действия для 11 кнопок, всего же пользователь сможет распределить до 22 одновременных действий.

Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux

Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux

В настройках производительности выставляется до пяти уровней чувствительности сенсора от 100 до 16000 DPI. Отдельные уровни по осям и частота опроса сенсора.

Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux

Окно управления подсветкой предлагает изменение яркости подсветки, активирует индикатор питания на коврике и мышки, активирует режим энергосбережения с выключением подсветки. Тут же можно выбрать быстрые эффекты и применить ко всем устройствам Chroma.

Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux

Есть отдельный инструмент по детальной настройке подсветки, тут можно изменить цвет для 12 зон у коврика, подсветку колесика и логотипа на спинке.

Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux

Финальным шагом проводим калибровку под поверхности, выбор между мягким и твердым покрытием FireFly HyperFlux.

Тесты

В Razer Mamba HyperFlux используется фирменный оптический сенсор Pixart PMW 3389. Он демонстрирует высокую точность 1 к 1 в диапазоне от 100 до 6000-8000 DPI. С повышением чувствительности появляется сглаживание. На момент публикации, это лучшее решение под игры, требующие точной и быстрой реакции. К скорости срабатывания и передачи команд тут нет, она не отличается по этим параметрам от своих проводных конкурентов.

Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux

Тестирование мы проводили на комплектный коврик, опробовав оба варианта покрытий. Мышка очень удобно лежит в руке, она легкая. Движения четко контролируются по всем осям. Эргономика на твердую пятерку.

Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux

Сам коврик из-за особенностей зарядки и отказа от аккумулятора будет постоянным спутником этой мышки. При удалении от коврика уже через 10-15 секунд мышка отключается, восстановится работа только после возврата на коврик. Альтернативным вариантом будет проводное подключение, но тут уже теряются преимущества, отличающие ее от DeathAdder Elite.

Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux

Из двух типов покрытий больше понравился пластик. Он дает скольжение без сопротивления и не подвержен загрязнениям в ходе эксплуатации. Тканевое покрытие показывает себя отлично в режимах снайперской стрельбы.

Итоги по Razer Mamba HyperFlux

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux из-за стоимости нельзя отнести к продукту, ориентированному на массового пользователя, но он определенно найдет своего покупателя. Производителю удалось совместить выверенную эргономику, легкий вес, точный сенсор, быструю реакцию и отсутствие необходимости контроля заряда аккумулятора. Мышку можно рекомендовать тем, кто уже успел оценить преимущества DeathAdder Elite и находится в поиске удачного решения для апгрейда. В линейке Mamba теперь появилась мышка с точным оптическим сенсором.
Razer Mamba HyperFlux и FireFly HyperFlux получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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