Обзор Razer Mouse Bungee V3 Chroma (RC21-01520100-R3M1). Держатель для кабеля мышки

Не так давно компания Razer выпустила третье поколение держателя для кабеля Bungee, представив сразу две модификации, с подсветкой и без нее. Мы сегодня готовы поделиться опытом эксплуатации старшей версии с подсветкой. Как и рассмотренная ранее подставка Razer Base Station V2 Chroma , относятся такие устройства к дополнительным аксессуарам, позволяющим провести организацию рабочего пространства, а также улучшить удобство работы с периферией.

Razer Mouse Bungee V3 Chroma обзор

Продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 4 490 рублей.

Комплектация

Упакован держатель в коробку в форме кубика с традиционным исполнением. Комплект включает различную документацию и наклейки с логотипом.

Внешний вид

Как и говорили вышли две версии исполнения, с подсветкой и без нее. Отличия между ними заключаются не только в наличии подсвечиваемой зоной, но и наличии кабеля.

У простой версии этого кабеля нет. В остальном общая конструкция схожа.

Состоит она из основания в виде шайбы и направляющей с пазом под кабель.

Основание из металла, окрашенного в черный цвет. Отказ от пластика увеличил вес и как следствие устойчиво при размещении на столе.

Вдоль всего периметра у Razer Mouse Bungee V3 Chroma прозрачная вставка с многоцветной подсветкой. У нее есть восемь секторов с возможностью настроить каждый в отдельности.

Это Razer Chroma с детальными инструментами настройки и синхронизации с остальными компонентами.

Направляющая для кабеля выполнена из подпружиненного рычага, компенсируя движение мышки в сторону.

Основание прорезинено, дополнительно предотвращающего скольжение. Нанесена наклейка с техническими данными.

Софт

Подключается при помощи кабеля в защитной нейлоновой оплетке. Длина с запасом.Управление Razer Mouse Bungee V3 Chroma проводится через центр Razer Synapse 3. Определяется автоматически и в последующем выводится на главной в виде плитки.

В разделе управления предлагается выбрать уровень яркости и эффект подсветки.

Этот элемент можно использовать в общей настройке сложных эффектов подсветки.

Тесты

Рассчитан держатель на проводные мышки. Мы проводили тестирование с Razer Basilisk V2 . Пазы под фиксацию рассчитаны под кабели с разным сечением. Само наличие держателя решает сразу несколько задач, среди которых увеличение ресурса службы мышки, предотвращая истирание и излом кабеля. Также исключается запутывание кабеля на столе.

Общие габариты у держателя компактные. Места много на столе не требует. Гармонично вписывается в интерьер игрового пространства.

Если стоит приоритет по уменьшению количества кабелей на столе или количество USB на материнской плате или у ноутбука ограничен, она будет интереснее.

Итоги по Razer Mouse Bungee V3 Chroma

Razer Mouse Bungee V3 Chroma – полезный аксессуар для проводной мышки, упрощающий организацию рабочего места и увеличивающий общие ресурс службы. Управляемая и синхронизируемая подсветка, надежная конструкция, компактные габариты, совместимость с кабелями разного сечения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".