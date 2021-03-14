Обзор Razer Mouse Bungee V3 Chroma (RC21-01520100-R3M1). Держатель для кабеля мышки

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Razer Mouse Bungee V3 Chroma обзор
КомплектацияУпакован держатель в коробку в форме кубика с традиционным исполнением. Комплект включает различную документацию и наклейки с логотипом.
Внешний видКак и говорили вышли две версии исполнения, с подсветкой и без нее. Отличия между ними заключаются не только в наличии подсвечиваемой зоной, но и наличии кабеля.
У простой версии этого кабеля нет. В остальном общая конструкция схожа.
Состоит она из основания в виде шайбы и направляющей с пазом под кабель.
Основание из металла, окрашенного в черный цвет. Отказ от пластика увеличил вес и как следствие устойчиво при размещении на столе.
Вдоль всего периметра у Razer Mouse Bungee V3 Chroma прозрачная вставка с многоцветной подсветкой. У нее есть восемь секторов с возможностью настроить каждый в отдельности.
Это Razer Chroma с детальными инструментами настройки и синхронизации с остальными компонентами.
Направляющая для кабеля выполнена из подпружиненного рычага, компенсируя движение мышки в сторону.
Основание прорезинено, дополнительно предотвращающего скольжение. Нанесена наклейка с техническими данными.
Подключается при помощи кабеля в защитной нейлоновой оплетке. Длина с запасом.
СофтУправление Razer Mouse Bungee V3 Chroma проводится через центр Razer Synapse 3. Определяется автоматически и в последующем выводится на главной в виде плитки.
В разделе управления предлагается выбрать уровень яркости и эффект подсветки.
Этот элемент можно использовать в общей настройке сложных эффектов подсветки.
Тесты
Рассчитан держатель на проводные мышки. Мы проводили тестирование с Razer Basilisk V2. Пазы под фиксацию рассчитаны под кабели с разным сечением. Само наличие держателя решает сразу несколько задач, среди которых увеличение ресурса службы мышки, предотвращая истирание и излом кабеля. Также исключается запутывание кабеля на столе.
Общие габариты у держателя компактные. Места много на столе не требует. Гармонично вписывается в интерьер игрового пространства.
Если стоит приоритет по уменьшению количества кабелей на столе или количество USB на материнской плате или у ноутбука ограничен, она будет интереснее.
Итоги по Razer Mouse Bungee V3 ChromaRazer Mouse Bungee V3 Chroma – полезный аксессуар для проводной мышки, упрощающий организацию рабочего места и увеличивающий общие ресурс службы. Управляемая и синхронизируемая подсветка, надежная конструкция, компактные габариты, совместимость с кабелями разного сечения.
Razer Mouse Bungee V3 Chroma получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".