Обзор Razer Pro Glide XXL (RZ02-03332300-R3M1). Мягкий коврик для клавиатуры и мышки

Редкая мышка сможет корректно работать и раскрыть весь потенциал установленного сенсора без использования специального покрытия. Изучаемый сегодня Razer Pro Glide XXL, помимо этого, решает еще задачу дополнительной фиксации клавиатуры на столе, а также повышения комфорта с размещением запястий.

Комплектация

Внешний вид

Приобрести его можно за 2590 рублей.Поставляется закрученным в коробку из плотного картона. В комплекте идут наклейки и гарантийный талон.Это многослойный мягкий коврик. Верхняя рабочая часть выполнена из ткани с текстурным покрытием. Она обеспечивает контролируемое скольжение мышки и при этом не создает повышенного трения, сокращающего срок службы ножек на основании манипулятора.

По периметру пропущен стежок нитками, неприметными при обычном размещении на столе, выполняющие важную задачу предотвращения расслоения покрытия.

У Razer Pro Glide XXL минималистичное внешнее исполнение. Это светло-серое покрытие, без рисунков, только компактный язычок с логотипом в одном из углов.

Обратная сторона коврика прорезинена. Достаточно плотная и цепкая, предотвращая смещение по поверхности стола.

Тесты

Как отмечали вначале, коврик рассчитан на размещение как мышки, так и клавиатуры. Длина его составляет 94 сантиметра, ширина 41 сантиметр.

На этом коврике мы эксплуатировали клавиатуру Razer Pro Type Ultra и мышку Razer Deathadder V3 Pro . Размещается все свободно, есть место для свободного движения мышкой в разных направлениях. Сенсор на этом покрытии ведет себя точно, не срывает. В этом же убедились и с несколькими недорогими манипуляторами.

Есть водоотталкивающее покрытие, но из-за светлого цвета грязь на нем со временем станет заметной. Очищать будет можно.

Итоги

Razer Pro Glide XXL коврик под клавиатуру и мышку с минималистичным оформлением. Рассматривать можно как для домашней эксплуатации с игровым ПК, так и в офис. Хорошее качество исполнения, приятная текстура, прошитый периметр. Главный минус касается практичности в плане очистки накапливаемых загрязнения.