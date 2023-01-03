Обзор Razer Pro Glide XXL (RZ02-03332300-R3M1). Мягкий коврик для клавиатуры и мышки

Приобрести его можно за 2590 рублей.
По периметру пропущен стежок нитками, неприметными при обычном размещении на столе, выполняющие важную задачу предотвращения расслоения покрытия.
У Razer Pro Glide XXL минималистичное внешнее исполнение. Это светло-серое покрытие, без рисунков, только компактный язычок с логотипом в одном из углов.
Обратная сторона коврика прорезинена. Достаточно плотная и цепкая, предотвращая смещение по поверхности стола.
Как отмечали вначале, коврик рассчитан на размещение как мышки, так и клавиатуры. Длина его составляет 94 сантиметра, ширина 41 сантиметр.
На этом коврике мы эксплуатировали клавиатуру Razer Pro Type Ultra и мышку Razer Deathadder V3 Pro. Размещается все свободно, есть место для свободного движения мышкой в разных направлениях. Сенсор на этом покрытии ведет себя точно, не срывает. В этом же убедились и с несколькими недорогими манипуляторами.
Есть водоотталкивающее покрытие, но из-за светлого цвета грязь на нем со временем станет заметной. Очищать будет можно.