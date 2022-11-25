Обзор Razer Pro Type Ultra. Премиальная механическая клавиатура для работы

Ранее мы проводили тестирование клавиатуры Razer Pro Type, ориентированной на эксплуатацию в офисе и выполнение рабочих задач. Она заметно выделялась на фоне общей линейки производителя, позже ее обновили, выпустив улучшенную модификацию с подставкой под запястья, тихими и быстрыми переключателями, а также двумя вариантами беспроводного подключения.

Комплектация

В российских магазинах она обойдется в 15 тысяч рублей.Поставляется в массивной коробке с изображением клавиатуры и данными по техническим характеристикам. Здесь же отметка по локализации клавиш.

Комплект включает USB-C кабель, адаптер подключения, руководство пользователя.

Razer Pro Type Ultra обзор

Внешний вид

В Razer Pro Type Ultra используется общая стилистика с сочетанием анодированного алюминия и белых кейкапов. Отлично смотрится на рабочем столе.

Это полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. Конструктивно для нее предусмотрена регулировка угла наклона с выбором между тремя положениями, во всех стоит устойчиво.

Резиновые накладки нанесены как на основание клавиатуры, так и подставку. Тут она идет без магнитного замка, положение выбирается свободно.

Основная часть корпуса выполнена из пластика белого цвета. Ключевой частью является цельная алюминиевая пластина с закругленной боковой гранью.

Переключатели расположены выше плоскости. Кейкапы подняты высоко.

Оба SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный. Дополнительных мультимедийных и макроклавиш нет.

Ряд F1-F12 выполняет дополнительное действие. Помимо управления громкостью и мультимедиа воспроизведением, можно изменять яркость подсветки.

У Razer Pro Type Ultra подсветка только белого цвета. Она хорошо сочетается с общим внешним видом клавиатуры.

Уровень яркости у латиницы и кириллицы схожий. Также подсветка есть в пространстве между клавишами.

Софт

На тыльной грани переключатель режимов беспроводного соединения и разъем USB-C, используемый для проведения зарядки. Адаптер подключения в пенале на основании с защитной крышкой. Здесь он позволяет подключить до четырех устройств к одной системе.Для управления используется общая утилита Synapse 3. Определяется автоматически сразу после подключения. На первом этапе описаны примеры ее работы, а также особенности используемого адаптера подключения.

В окне ее управления можно переключить профиль, провести сопряжение дополнительных устройств, выбрать главную функциональную кнопку.

Задать яркость подсветки. Сменить статичный эффект на дыхание.

Уменьшить яркость подсветки в беспроводном режиме. Активировать энергосбережение.

Отдельное окно для добавления совместимой мышки к адаптеру.

Тесты

Встроенного аккумулятора в Razer Pro Type Ultra хватает на 200 часов работы с адаптером и 214 часов с Bluetooth. На время работы также будет влиять активность использования подсветки. В типовом сценарии с умеренной подсветкой это 2.5-3 недели ежедневного использования. Для зарядки используется распространенный тип кабеля.

Установлены переключатели Razer Yellow. Они бесшумные, при этом есть тактильная отдача. Отлично справляется с быстрой слепой печатью. При использовании его в офисе не будет мешать окружающим. Эти переключатели рассчитаны на 80 миллионов кликов.

Для соединения можно выбрать между Bluetooth и адаптером HYPERSPEED (2.4 ГГц). Первый способ универсален и не требует задействования USB¬-разъема, второй обеспечивает минимальные задержки, сопоставимые с проводным подключением.

Итоги

Razer Pro Type Ultra – премиальная механическая клавиатура, ориентированная на организацию рабочего места с двумя беспроводными вариантами подключения, оснащенная тактильными переключателями с высоким ресурсом службы, аккумулятором с длительным временем автономной работы. Появление подставки под запястья заметно улучшило удобство эксплуатации.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".