Обзор Razer Pro Type Ultra. Премиальная механическая клавиатура для работы

В российских магазинах она обойдется в 15 тысяч рублей.
Комплект включает USB-C кабель, адаптер подключения, руководство пользователя.
Это полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. Конструктивно для нее предусмотрена регулировка угла наклона с выбором между тремя положениями, во всех стоит устойчиво.
Резиновые накладки нанесены как на основание клавиатуры, так и подставку. Тут она идет без магнитного замка, положение выбирается свободно.
Основная часть корпуса выполнена из пластика белого цвета. Ключевой частью является цельная алюминиевая пластина с закругленной боковой гранью.
Переключатели расположены выше плоскости. Кейкапы подняты высоко.
Оба SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный. Дополнительных мультимедийных и макроклавиш нет.
Ряд F1-F12 выполняет дополнительное действие. Помимо управления громкостью и мультимедиа воспроизведением, можно изменять яркость подсветки.
У Razer Pro Type Ultra подсветка только белого цвета. Она хорошо сочетается с общим внешним видом клавиатуры.
Уровень яркости у латиницы и кириллицы схожий. Также подсветка есть в пространстве между клавишами.
На тыльной грани переключатель режимов беспроводного соединения и разъем USB-C, используемый для проведения зарядки. Адаптер подключения в пенале на основании с защитной крышкой. Здесь он позволяет подключить до четырех устройств к одной системе.
В окне ее управления можно переключить профиль, провести сопряжение дополнительных устройств, выбрать главную функциональную кнопку.
Задать яркость подсветки. Сменить статичный эффект на дыхание.
Уменьшить яркость подсветки в беспроводном режиме. Активировать энергосбережение.
Отдельное окно для добавления совместимой мышки к адаптеру.
Установлены переключатели Razer Yellow. Они бесшумные, при этом есть тактильная отдача. Отлично справляется с быстрой слепой печатью. При использовании его в офисе не будет мешать окружающим. Эти переключатели рассчитаны на 80 миллионов кликов.
Для соединения можно выбрать между Bluetooth и адаптером HYPERSPEED (2.4 ГГц). Первый способ универсален и не требует задействования USB¬-разъема, второй обеспечивает минимальные задержки, сопоставимые с проводным подключением.