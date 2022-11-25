Обзор Razer Pro Type Ultra. Премиальная механическая клавиатура для работы

Ранее мы проводили тестирование клавиатуры Razer Pro Type, ориентированной на эксплуатацию в офисе и выполнение рабочих задач. Она заметно выделялась на фоне общей линейки производителя, позже ее обновили, выпустив улучшенную модификацию с подставкой под запястья, тихими и быстрыми переключателями, а также двумя вариантами беспроводного подключения.

Razer Pro Type Ultra

В российских магазинах она обойдется в 15 тысяч рублей.

Комплектация

Поставляется в массивной коробке с изображением клавиатуры и данными по техническим характеристикам. Здесь же отметка по локализации клавиш.

Razer Pro Type Ultra

Комплект включает USB-C кабель, адаптер подключения, руководство пользователя.

Razer Pro Type Ultra

Razer Pro Type Ultra обзор

Внешний вид

В Razer Pro Type Ultra используется общая стилистика с сочетанием анодированного алюминия и белых кейкапов. Отлично смотрится на рабочем столе.

Razer Pro Type Ultra

Это полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. Конструктивно для нее предусмотрена регулировка угла наклона с выбором между тремя положениями, во всех стоит устойчиво.

Razer Pro Type Ultra

Резиновые накладки нанесены как на основание клавиатуры, так и подставку. Тут она идет без магнитного замка, положение выбирается свободно.

Razer Pro Type Ultra

Основная часть корпуса выполнена из пластика белого цвета. Ключевой частью является цельная алюминиевая пластина с закругленной боковой гранью.

Razer Pro Type Ultra

Переключатели расположены выше плоскости. Кейкапы подняты высоко.

Razer Pro Type Ultra

Оба SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный. Дополнительных мультимедийных и макроклавиш нет.

Razer Pro Type Ultra

Ряд F1-F12 выполняет дополнительное действие. Помимо управления громкостью и мультимедиа воспроизведением, можно изменять яркость подсветки.

Razer Pro Type Ultra

У Razer Pro Type Ultra подсветка только белого цвета. Она хорошо сочетается с общим внешним видом клавиатуры.

Razer Pro Type Ultra

Уровень яркости у латиницы и кириллицы схожий. Также подсветка есть в пространстве между клавишами.

Razer Pro Type Ultra

На тыльной грани переключатель режимов беспроводного соединения и разъем USB-C, используемый для проведения зарядки. Адаптер подключения в пенале на основании с защитной крышкой. Здесь он позволяет подключить до четырех устройств к одной системе.

Софт

Для управления используется общая утилита Synapse 3. Определяется автоматически сразу после подключения. На первом этапе описаны примеры ее работы, а также особенности используемого адаптера подключения.

Razer Pro Type Ultra

В окне ее управления можно переключить профиль, провести сопряжение дополнительных устройств, выбрать главную функциональную кнопку.

Razer Pro Type Ultra

Задать яркость подсветки. Сменить статичный эффект на дыхание.

Razer Pro Type Ultra

Уменьшить яркость подсветки в беспроводном режиме. Активировать энергосбережение.

Razer Pro Type Ultra

Отдельное окно для добавления совместимой мышки к адаптеру.

Razer Pro Type Ultra

Тесты

Встроенного аккумулятора в Razer Pro Type Ultra хватает на 200 часов работы с адаптером и 214 часов с Bluetooth. На время работы также будет влиять активность использования подсветки. В типовом сценарии с умеренной подсветкой это 2.5-3 недели ежедневного использования. Для зарядки используется распространенный тип кабеля.

Razer Pro Type Ultra

Установлены переключатели Razer Yellow. Они бесшумные, при этом есть тактильная отдача. Отлично справляется с быстрой слепой печатью. При использовании его в офисе не будет мешать окружающим. Эти переключатели рассчитаны на 80 миллионов кликов.

Razer Pro Type Ultra

Для соединения можно выбрать между Bluetooth и адаптером HYPERSPEED (2.4 ГГц). Первый способ универсален и не требует задействования USB¬-разъема, второй обеспечивает минимальные задержки, сопоставимые с проводным подключением.

Razer Pro Type Ultra

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer Pro Type Ultra – премиальная механическая клавиатура, ориентированная на организацию рабочего места с двумя беспроводными вариантами подключения, оснащенная тактильными переключателями с высоким ресурсом службы, аккумулятором с длительным временем автономной работы. Появление подставки под запястья заметно улучшило удобство эксплуатации.
Razer Pro Type Ultra получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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