Обзор Razer Viper Ultimate (RZ01-03050100-R3G1). Лучшая беспроводная мышка для киберспорта и шутеров

2019-11-25, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Razer Viper Ultimate; [146]
В начале осени мы проводили детальное тестирование мышки Razer Viper, не так давно компания расширила эту серию выпустив беспроводную Razer Viper Ultimate. Также как и проводной вариант она выполнена в легковесном корпусе и оснащена интеллектуальным сенсором, работающим в паре с оптическими переключателями Razer.

Razer Viper Ultimate

Она уже доступна на официальном сайте за 11490 рублей.

Razer Viper Ultimate обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с откидной крышкой. На гранях коробки приведены подробное описание особенностей её работы и данные по техническим характеристикам. Комплект включает док-станцию, кабель подключения, беспроводной адаптер, наклейку с логотипом и техническую документацию. Предоставляется двухлетнее гарантийное обслуживание.

Razer Viper Ultimate

Внешний вид

Несмотря на оснащение Razer Viper Ultimate встроенным аккумулятором, вес её изменился только незначительно. 74 против 69 граммов.

Razer Viper Ultimate

Выполнена мышка в корпусе симметричной формы. В основе не маркий матовый пластик. Основная панель разделена на три зоны: спинка и основные кнопки.

Razer Viper Ultimate

В отличие от большинства мышек тут используются оптические переключатели. Они обеспечивают быстрый отклик и для них заявлен ресурс в 70 миллионов кликов. По тактильным ощущениям они схожи.

Razer Viper Ultimate

Между кнопками зафиксировано колесико прокрутки с текстурной резиновой накладкой. Прокрутка с внятными отсечками. Позади колесика отсутствует привычная кнопка переключения DPI, сделано это для исключения ложных нажатий.

Razer Viper Ultimate

Здесь она расположена на основании. Какого-либо дискомфорта в ходе эксплуатации это не доставляет. Рядом с кнопкой компактный светодиодный индикатор отображающий уровень чувствительности.

Razer Viper Ultimate

Слева и справа резиновые накладки, улучшающие сцепление. Центральная часть углублена. Дополнительная пара кнопок как справа, так и слева.

Razer Viper Ultimate

На спинке подсвечиваемый логотип производителя. Цвет подсветки можно синхронизировать с остальной периферией и компонентами в системе. Также подсветка несет информативную функцию отображая уровень заряда аккумулятора.

Razer Viper Ultimate

Кабель подключения у мышки съемный. Его можно использовать для проводного подключения к системе или прямой зарядке аккумулятора.

Razer Viper Ultimate

Но в паре с Razer Viper Ultimate идет удобная док-станция, выполненная в форме пьедестала. На ней можно будет размещать мышку и проводить её зарядку.

Razer Viper Ultimate

Сюда же подключается беспроводной адаптер, сокращая расстояние передачи сигнала. Основание подставки подсвечивается, отображая уровень заряда.

Razer Viper Ultimate

Кабель подключения с тканевой оплеткой. Длина 1.8 метра.

Софт

Мышка поддерживает центр Razer Synapse 3. При первом подключении проводится актуализация версии программного обеспечения. В окне программы отображается два устройства в отдельности док-станция и сама мышка.

Razer Viper Ultimate

Для док-станции можно выбрать яркость подсветки и провести синхронизацию её поведения с остальными компонентами. Здесь же наглядно описаны состояния заряда батарейки и соответствующая им индикация.

Razer Viper Ultimate

В окне управлении мышкой задается действие клавиш. Предустановленный список команд и макросы.

Razer Viper Ultimate

Razer Viper Ultimate

Можно задать до пяти уровней чувствительности и частоту опроса сенсора.

Razer Viper Ultimate

Управление яркостью подсветки, режимом её отключения и синхронизация.

Razer Viper Ultimate

Проводится калибровка сенсора с выбором интеллектуального отслеживания или ручных параметров.

Razer Viper Ultimate

Параметры беспроводного энергосбережения и снижения энергопотребления при разрядке.

Razer Viper Ultimate

Тесты

Тестирование Razer Viper Ultimate мы проводили на ковриках с мягким и твердым покрытием. В обоих вариантах установленный тут сенсор продемонстрировал высокую точность и отсутствие акселерации на широком уровне DPI. Беспроводной режим в ней не уступает по точности проводному варианту, обеспечивая необходимую быстроту реакции. Как результат эта мышка предлагает один из лучших по точности сенсор для игр различных жанров, включая сетевые шутеры.

Razer Viper Ultimate

Максимальный уровень чувствительности до 20000 DPI. Мышка умеет определять тип покрытия. Новый сенсор и технология Razer HyperSpeed улучшили показатели автономной работы. На одном заряде мышка проработает до 70 часов. В обычном сценарии эксплуатации это более 1 недели без подзарядки. С учетом еще и наличия в комплекте удобной док-станции, сам процесс зарядки проводить можно без переключения кабеля.

Razer Viper Ultimate

Форма мышка удобная. Вес легкий, достигнут идеальный баланс по осям. Поддерживаются основные типы хвата. Оптические переключатели нам понравились больше, чем распространённые OMRON.

Итоги по Razer Viper Ultimate

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer Viper Ultimate – одна из лучших беспроводных мышек для киберспорта и онлайн игр. Точный сенсор с высокой чувствительностью с поддержкой интеллектуальных функций, умное отслеживание поверхностей, детальные настройки, беспроводное соединение HyperSpeed без задержек, ресурс в 70 миллионов кликов, программное обеспечение и длительное время автономной работы.
Razer Viper Ultimate получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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