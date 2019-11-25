Обзор Razer Viper Ultimate (RZ01-03050100-R3G1). Лучшая беспроводная мышка для киберспорта и шутеров

В начале осени мы проводили детальное тестирование мышки Razer Viper , не так давно компания расширила эту серию выпустив беспроводную Razer Viper Ultimate. Также как и проводной вариант она выполнена в легковесном корпусе и оснащена интеллектуальным сенсором, работающим в паре с оптическими переключателями Razer.

Razer Viper Ultimate обзор

Она уже доступна на официальном сайте за 11490 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке с откидной крышкой. На гранях коробки приведены подробное описание особенностей её работы и данные по техническим характеристикам. Комплект включает док-станцию, кабель подключения, беспроводной адаптер, наклейку с логотипом и техническую документацию. Предоставляется двухлетнее гарантийное обслуживание.

Внешний вид

Несмотря на оснащение Razer Viper Ultimate встроенным аккумулятором, вес её изменился только незначительно. 74 против 69 граммов.

Выполнена мышка в корпусе симметричной формы. В основе не маркий матовый пластик. Основная панель разделена на три зоны: спинка и основные кнопки.

В отличие от большинства мышек тут используются оптические переключатели. Они обеспечивают быстрый отклик и для них заявлен ресурс в 70 миллионов кликов. По тактильным ощущениям они схожи.

Между кнопками зафиксировано колесико прокрутки с текстурной резиновой накладкой. Прокрутка с внятными отсечками. Позади колесика отсутствует привычная кнопка переключения DPI, сделано это для исключения ложных нажатий.

Здесь она расположена на основании. Какого-либо дискомфорта в ходе эксплуатации это не доставляет. Рядом с кнопкой компактный светодиодный индикатор отображающий уровень чувствительности.

Слева и справа резиновые накладки, улучшающие сцепление. Центральная часть углублена. Дополнительная пара кнопок как справа, так и слева.

На спинке подсвечиваемый логотип производителя. Цвет подсветки можно синхронизировать с остальной периферией и компонентами в системе. Также подсветка несет информативную функцию отображая уровень заряда аккумулятора.

Кабель подключения у мышки съемный. Его можно использовать для проводного подключения к системе или прямой зарядке аккумулятора.

Но в паре с Razer Viper Ultimate идет удобная док-станция, выполненная в форме пьедестала. На ней можно будет размещать мышку и проводить её зарядку.

Сюда же подключается беспроводной адаптер, сокращая расстояние передачи сигнала. Основание подставки подсвечивается, отображая уровень заряда.

Софт

Кабель подключения с тканевой оплеткой. Длина 1.8 метра.Мышка поддерживает центр Razer Synapse 3. При первом подключении проводится актуализация версии программного обеспечения. В окне программы отображается два устройства в отдельности док-станция и сама мышка.

Для док-станции можно выбрать яркость подсветки и провести синхронизацию её поведения с остальными компонентами. Здесь же наглядно описаны состояния заряда батарейки и соответствующая им индикация.

В окне управлении мышкой задается действие клавиш. Предустановленный список команд и макросы.

Можно задать до пяти уровней чувствительности и частоту опроса сенсора.

Управление яркостью подсветки, режимом её отключения и синхронизация.

Проводится калибровка сенсора с выбором интеллектуального отслеживания или ручных параметров.

Параметры беспроводного энергосбережения и снижения энергопотребления при разрядке.

Тесты

Тестирование Razer Viper Ultimate мы проводили на ковриках с мягким и твердым покрытием. В обоих вариантах установленный тут сенсор продемонстрировал высокую точность и отсутствие акселерации на широком уровне DPI. Беспроводной режим в ней не уступает по точности проводному варианту, обеспечивая необходимую быстроту реакции. Как результат эта мышка предлагает один из лучших по точности сенсор для игр различных жанров, включая сетевые шутеры.

Максимальный уровень чувствительности до 20000 DPI. Мышка умеет определять тип покрытия. Новый сенсор и технология Razer HyperSpeed улучшили показатели автономной работы. На одном заряде мышка проработает до 70 часов. В обычном сценарии эксплуатации это более 1 недели без подзарядки. С учетом еще и наличия в комплекте удобной док-станции, сам процесс зарядки проводить можно без переключения кабеля.

Итоги по Razer Viper Ultimate

Форма мышка удобная. Вес легкий, достигнут идеальный баланс по осям. Поддерживаются основные типы хвата. Оптические переключатели нам понравились больше, чем распространённые OMRON.Razer Viper Ultimate – одна из лучших беспроводных мышек для киберспорта и онлайн игр. Точный сенсор с высокой чувствительностью с поддержкой интеллектуальных функций, умное отслеживание поверхностей, детальные настройки, беспроводное соединение HyperSpeed без задержек, ресурс в 70 миллионов кликов, программное обеспечение и длительное время автономной работы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".