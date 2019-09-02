Обзор Razer Viper (RZ01-02550100-R3M1). Легкая и надежная игровая мышка

Кто, если не сами киберспортсмены знают, какой должна быть игровая периферия. Поэтому при создании новой мышки Razer Viper учитывались пожелания и опыт ведущих спортсменов. На момент публикации это самая надежная и легкая игровая мышка с кабельным подключением. Ее вес составляет 69 граммов. У нас появилась возможность изучить ее в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с вами.

Razer Viper обзор

Рекомендованная стоимость составляет 79 долларов.

Комплектация

Упакован манипулятор в коробку из плотного картона, оформленную в фирменные цвета компании Razer. Комплект включает наклейки с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.

Внешний вид

Мышка получила свой уникальный дизайн, отличный от других серий этого производителя. Симметричный корпус с небольшой высотой.

Весит всего 69 граммов. Razer Viper действительно самая легкая мышка среди представленных проводных решений.

Длина корпуса составляет 126.73 мм. Внешние поверхности с матовым рисунком. Немаркая.

Справа и слева прорезиненная вставка с мелкоточечным текстурным покрытием, улучшающим хват.

В этой мышке не забыли добавить пару дополнительных кнопок на правой грани. Чем не может похвастаться большинство симметричных мышек. Пользоваться смогут полноценно и левши, и правши.

Основные клавиши с оптическим переключателем, отличием которого является уменьшенное до 0.2 миллисекунд срабатывание. Ход короткий, нажимаются бесшумно.

Сами кнопки визуально отделены от спинки, как и боковые зоны. Выглядит интересно. Пыль сюда в ходе эксплуатации забиваться не будет.

Колесико прокрутки с внятными тактильными отсечками. Кнопка переключения чувствительности перемещена на основание.

Так будут исключаться случайные нажатия во время ответственных матчей. Рядом с этой кнопкой находится светодиодный индикатор текущего уровня DPI.

Мышка Razer Viper оснащена зоной с фирменной многоцветной подсветкой CHROMA. Это логотип на спинке. Ее поведение можно будет связать с остальной периферией или синхронизировать со всей системой в целом.

Подключается при помощи обновленного кабеля Speedflex с плетением. Он устойчив к скручиванию и запутыванию. Место выхода дополнительно усилено.

На основании две массивные ножки скольжения. Окошко сенсора и наклейка с техническими данными.

Софт

Мышка поддерживает управление при помощи центра Synapse 3. Определяется автоматически. Этот центр объединяет большинство актуальной периферии. Поддерживаются внешние модули, профили настроек, сохранение данных в облаке.

В главном окне выставляется действие для всех кнопок. Реализована технология Hypershift с присвоением нескольких команд на одну кнопку.

Во вкладке «эффективность» можно выбрать количество уровней чувствительности и задать каждому из них свой цвет для индикатора на основании. Здесь же меняется частота опроса сенсора.

В отдельной вкладке меняется яркость подсветки. Активируются технологии энергосбережения. Здесь же проводится настройка технологии CHROMA.

Проводится калибровка поведения сенсора в зависимости от используемого покрытия. Можно задать высоту отрыва.

Тесты

Тестирование мы проводили на коврике Razer Goliathus Chroma. Сама же мышка корректно работает на ковриках с разными типами покрытия. Тут установлен Razer 5G Advanced Optical Sensor с максимальной чувствительностью до 16.000 DPI. На отметках до 4000 DPI не были замечены срывы курсора и акселерация. По скорости и точности она на уровне флагманских решений конкурентов.

Форма корпуса у Razer Viper удобная. Поддерживаются все типы хвата. Скольжение контролируемо по всем осям. Внешние покрытие приятно тактильно и не подвержено загрязнению пылью и следами пальцев. Баланс веса хорошо выдержан по всем осям. Кабель гибкий, движениям не мешает.

Итоги по Razer Viper

Razer Viper станет отличным выбором при поиске легкой и надежной мышки с симметричным корпусом. Тут установлен зарекомендовавший себя сенсор, реализована поддержка программного обеспечения и предлагается зона с настраиваемой подсветкой CHROMA.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".