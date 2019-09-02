Обзор Razer Viper (RZ01-02550100-R3M1). Легкая и надежная игровая мышка

2019-09-02, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Razer Viper; [101]
Кто, если не сами киберспортсмены знают, какой должна быть игровая периферия. Поэтому при создании новой мышки Razer Viper учитывались пожелания и опыт ведущих спортсменов. На момент публикации это самая надежная и легкая игровая мышка с кабельным подключением. Ее вес составляет 69 граммов. У нас появилась возможность изучить ее в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с вами.

Razer Viper

Рекомендованная стоимость составляет 79 долларов.

Razer Viper обзор

Комплектация

Упакован манипулятор в коробку из плотного картона, оформленную в фирменные цвета компании Razer. Комплект включает наклейки с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.

Razer Viper

Внешний вид

Мышка получила свой уникальный дизайн, отличный от других серий этого производителя. Симметричный корпус с небольшой высотой.

Razer Viper

Весит всего 69 граммов. Razer Viper действительно самая легкая мышка среди представленных проводных решений.

Razer Viper

Длина корпуса составляет 126.73 мм. Внешние поверхности с матовым рисунком. Немаркая.

Razer Viper

Справа и слева прорезиненная вставка с мелкоточечным текстурным покрытием, улучшающим хват.

Razer Viper

В этой мышке не забыли добавить пару дополнительных кнопок на правой грани. Чем не может похвастаться большинство симметричных мышек. Пользоваться смогут полноценно и левши, и правши.

Razer Viper

Основные клавиши с оптическим переключателем, отличием которого является уменьшенное до 0.2 миллисекунд срабатывание. Ход короткий, нажимаются бесшумно.

Razer Viper

Сами кнопки визуально отделены от спинки, как и боковые зоны. Выглядит интересно. Пыль сюда в ходе эксплуатации забиваться не будет.

Razer Viper

Колесико прокрутки с внятными тактильными отсечками. Кнопка переключения чувствительности перемещена на основание.

Razer Viper

Так будут исключаться случайные нажатия во время ответственных матчей. Рядом с этой кнопкой находится светодиодный индикатор текущего уровня DPI.

Razer Viper

Мышка Razer Viper оснащена зоной с фирменной многоцветной подсветкой CHROMA. Это логотип на спинке. Ее поведение можно будет связать с остальной периферией или синхронизировать со всей системой в целом.

Razer Viper

Подключается при помощи обновленного кабеля Speedflex с плетением. Он устойчив к скручиванию и запутыванию. Место выхода дополнительно усилено.

Razer Viper

На основании две массивные ножки скольжения. Окошко сенсора и наклейка с техническими данными.

Razer Viper

Софт

Razer Viper

Мышка поддерживает управление при помощи центра Synapse 3. Определяется автоматически. Этот центр объединяет большинство актуальной периферии. Поддерживаются внешние модули, профили настроек, сохранение данных в облаке.

Razer Viper

В главном окне выставляется действие для всех кнопок. Реализована технология Hypershift с присвоением нескольких команд на одну кнопку.

Razer Viper

Во вкладке «эффективность» можно выбрать количество уровней чувствительности и задать каждому из них свой цвет для индикатора на основании. Здесь же меняется частота опроса сенсора.

Razer Viper

В отдельной вкладке меняется яркость подсветки. Активируются технологии энергосбережения. Здесь же проводится настройка технологии CHROMA.

Razer Viper

Проводится калибровка поведения сенсора в зависимости от используемого покрытия. Можно задать высоту отрыва.

Razer Viper

Razer Viper

Тесты

Тестирование мы проводили на коврике Razer Goliathus Chroma. Сама же мышка корректно работает на ковриках с разными типами покрытия. Тут установлен Razer 5G Advanced Optical Sensor с максимальной чувствительностью до 16.000 DPI. На отметках до 4000 DPI не были замечены срывы курсора и акселерация. По скорости и точности она на уровне флагманских решений конкурентов.

Razer Viper

Форма корпуса у Razer Viper удобная. Поддерживаются все типы хвата. Скольжение контролируемо по всем осям. Внешние покрытие приятно тактильно и не подвержено загрязнению пылью и следами пальцев. Баланс веса хорошо выдержан по всем осям. Кабель гибкий, движениям не мешает.

Razer Viper

Итоги по Razer Viper

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer Viper станет отличным выбором при поиске легкой и надежной мышки с симметричным корпусом. Тут установлен зарекомендовавший себя сенсор, реализована поддержка программного обеспечения и предлагается зона с настраиваемой подсветкой CHROMA.
Razer Viper получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Razer Viper
В умных очках North Focals появилась тес...
В умных очках North Focals появилась тесNorth добавила встроенную поддержку уведомлений Android в свои умные очки Focals. Используя новые функции...
Новые подробности о грядущем трекере для...
Новые подробности о грядущем трекере дляApple разрабатывает Tile- подобный аксессуар, который поможет пользователям отслеживать свои личные вещи,...
Смартфон BQ 5730L Magic С с NFC оценен в...
Смартфон BQ 5730L Magic С с NFC оценен вРоссийский бренд BQ дала старт продажам бюджетного смартфона BQ 5730L Magic C, одной из особенностей кото...
Смартфон Oppo A9 2020 получит аккумулято...
Смартфон Oppo A9 2020 получит аккумулятоИндийский информатор Судханшу Амбхоре поделился подробностями о смартфоне Oppo A9 2020, который будет пре...
Смартфон Vivo Nex 3 получит Snapdragon 8...
Смартфон Vivo Nex 3 получит Snapdragon 8Один из инсайдеров рассекретил характеристики топового смартфона Vivo Nex 3, который будет представлен в ...
Игровой смартфон Nubia Red Magic 3S полу...
Игровой смартфон Nubia Red Magic 3S полуКомпания Nubia объявила дату выхода и поделилась некоторыми подробностями о своем следующем игровом смарт...
Sony подготовила смартфон среднего класс...
Sony подготовила смартфон среднего классКогда-то давно компания Sony была самой популярной на рынке и продавала свои смартфоны за какие-то баснос...
Realme готовит смартфон с Snapdragon 730...
Realme готовит смартфон с Snapdragon 730Компания Realme, которая является дочерней компанией OPPO, официально готовится к релизу смартфона на про...


Обзор Razer Viper (RZ01-02550100-R3M1). Легкая и надежная игровая мышкаОбзор Razer Viper (RZ01-02550100-R3M1). Легкая и надежная игровая мышка
Тестирования диска корпоративного класса Seagate Exos x16 объемом 16 ТБ (ST16000NM001G)Тестирования диска корпоративного класса Seagate Exos x16 объемом 16 ТБ (ST16000NM001G)
Обзор Smarterra FitMaster Aura. Умные часы на все случаи жизниОбзор Smarterra FitMaster Aura. Умные часы на все случаи жизни
Обзор NAVITEL TC500. Автомобильный термоподстаканникОбзор NAVITEL TC500. Автомобильный термоподстаканник
Обзор плюсов и минусов Nokia 2.2. Очень дешевый смартфон со сменной батареейОбзор плюсов и минусов Nokia 2.2. Очень дешевый смартфон со сменной батареей
Обзор Wreckfest. Лучшая гонка на PS4?...
Обзор Wreckfest. Лучшая гонка на PS4?В середине лета 2018 года гонка Wreckfest вышла на персональных компьютерах и порадовала преданных фанато...
Предварительный обзор Cougar Vantar MX. ...
Предварительный обзор Cougar Vantar MX. В эру механических клавиатур, когда про мембрану уже многие попросту забыли, крупным производителям стано...
Предварительный обзор ASUS Chromebook C4...
Предварительный обзор ASUS Chromebook C4Уже завтра начинается учебный процесс и многие пользователи думают о том, какой бы ноутбук себе приобрест...
Предварительный обзор Lian Li O11 Dynami...
Предварительный обзор Lian Li O11 DynamiДавайте посмотрим на достаточно интересный современный компьютерный корпус, который создавали специально ...
BQ и ХК «Спартак» подписали договор о па...
BQ и ХК «Спартак» подписали договор о па 29 августа в Музее хоккея прошла пресс-конференция, которая была посвящена подписанию контракта о сотру...
Обзор Mekabolt. Идеальный платформер...
Обзор Mekabolt. Идеальный платформерНекоторые разработчики наотрез отказываются принимать тот факт, что большая часть современных геймеров не...
Предварительный обзор Meizu 16s Pro. Дос...
Предварительный обзор Meizu 16s Pro. ДосБуквально недавно мы писали о том, что компания Meizu официально закрыла массу своих магазинов, сократила...
Обзор Warlocks 2: God Slayers. Пиксельна...
Обзор Warlocks 2: God Slayers. ПиксельнаИногда на глаза попадаются весьма неплохие игры, которые вроде и не обладают серьезным бюджетом, но в цел...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Flip ...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Flip Современные ноутбуки в большинстве своем выходят на процессорах Intel и показывают нам неплохую производи...
Предварительный обзор Philips PicoPix Ma...
Предварительный обзор Philips PicoPix MaЕсли вы давно мечтали о проекторе, который можно спокойно уместить в своем рюкзаке или даже просто носить...
Обзор Control. Весьма достойный релиз...
Обзор Control. Весьма достойный релизВ релиз отправилась Control — достаточно достойная игра с увлекательным сюжетом, необычным геймплеем и пр...
Предварительный обзор Dell Latitude 5300...
Предварительный обзор Dell Latitude 5300Сегодня мы поговорим о достаточно интересном ноутбуке, который выглядит круто, у него весьма привлекатель...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor