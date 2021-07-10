Обзор Redkey F10. Беспроводной пылесос с автоматической регулировкой мощности

Не так давно был анонсирован беспроводной пылесос Redkey F10 с мощной системой всасывания и удлинительной трубой с поворотным коленом. Помимо этого отмечаются аккумулятор с повышенной надежностью, многоуровневой системой фильтрацией, вертикальная парковка, бесконтактное извлечение мусора и подсветка на основной насадки. Отдельно отмечается российская 2 летняя гарантия.

Redkey F10

Основным каналом продаж выступает официальный магазин на Aliexpress.

Комплектация

Redkey F10

Упакован в коробку из плотного картона с изображением пылесоса в сборе. Комплект включает удлинительную трубу, кронштейн для вертикальной парковки, две щелевые насадки, турбированную насадку, блок питания, сменный фильтр, руководство пользователя.

Redkey F10

Лучшая цена Redkey F10

Внешний вид

Пылесос оснащается удлинительной трубой с поворотным коленом. Вместе с гибким соединением основной насадки это дает доступ к труднодоступным участкам.

Redkey F10

Труба и основной блок в оформлении используют темные оттенки. Выглядит современно и технологично.

Redkey F10

Классическая пистолетная ручка с курком, выполняющим функцию включения. Расположение удобное.

Redkey F10

В основание ставится съемный аккумулятор. Заряжать можно подключив блок питания напрямую или через настенный кронштейн. Замена аккумулятора не требует обращения в сервисный центр.

Redkey F10

На тыльной части Redkey F10 блок с выпускным HEPA-фильтром. Он заменяемый и обслуживаемый.

Redkey F10

Еще один фильтр совмещен с блоком циклона. К нему осуществляется отдельный доступ.

Redkey F10

Контейнер для сбора пыли выполнен из полупрозрачного пластика. Объем пылесборника 0.6 литра. Снизу откидная крышка, используемая для удаления пыли.

Redkey F10

Блок контейнера снимается. После этого можно будет приступить к разборке блока циклона.

Redkey F10

Есть отдельные клавиши отвечающие за изменение уровня мощности всасывания. Для контроля используется шкала с индикацией. 10 отсечек и 5 уровней мощностью. Отдельная клавиша для автоматического подбора мощности всасывания. Насадки Интересный внешний вид основной насадки с зоной под карбоновой текстурой. Прозрачная крышка для контроля намотавшихся ниток и волос.

Redkey F10

Валик у Redkey F10 выполнен из резины с расположенным в виде спирали ряда из искусственного ворса. Дополнительная пара колес, упрощающих движение по напольному покрытию.

Redkey F10

На фронтальной стороне насадки размещены светодиоды, освещающие пространство по пути движения. Можно будет подсветить зону под кроватью или вдоль мебели.

Redkey F10

Есть два вида щелевых насадок с блоком выдвижного ворса. Они могут ставиться как на удлинительную трубу, так и напрямую в моторный блок.

Тесты

В комплекте с пылесосом идет кронштейн на стену, совмещенный с зарядным элементом. Подключив к нему блок питания, а в комплекте идет с евровилкой, во время парковки будет идти заряд аккумулятора.

Redkey F10

Производитель отмечает использование аккумулятора Samsung с емкостью 2500 мАч. Согласно опыту полученному в ходе тестов, его на начальном уровне хватает на час уборки, на высоком уровне время сокращается до 20 минут. Этого времени достаточно для уборки многокомнатной квартиры или частного дома.

Redkey F10

Установлен мотор с максимальным уровнем мощности всасывания до 23 000 Па и мощностью двигателя до 400 Вт. Вручную выбирается до 5 уровней всасывания. Есть автоматический режим, в нем скорость регулируется в зависимости от объема всасываемой пыли. На загрязненных участках мощность повышается.

Redkey F10

Понравилась реализация в Redkey F10 соединительной трубы с поворотным коленом. Она дает доступ к зонам под кроватью, за шкафами, которые для традиционного исполнения остаются недоступными. Комплектные насадки закрывают основные потребности, две щелевые заменяют отдельную турбированную для мебели.

Redkey F10

Форма исполнения основного блока удобная. Текстурное покрытие на ручке. Логичное расположение элементов управления. Общая развесовка и вес дают возможность проводить уборку без заметной нагрузки на руки.

Redkey F10

Трехслойная фильтрация с несколькими блоками. Крупные элементы и основная часть пыли отсекается на этапе циклонного фильтра. Мелкие частицы отсекаются HEPA. При уборке в воздухе отсутствуют взвешенная пыль и неприятные запахи.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorВ ценовом сегменте до 15 тысяч рублей Redkey F10 является одним из самых вариантов беспроводного пылесоса, предлагая продуманную конструкцию, эффективную фильтрацию, турбированную насадку с подсветкой, длительное время автономной работы и несколько вариантов проведения зарядки, пять уровней мощности и автоматический режим. К условным минусам отнесем отсутствие турбированной насадки для мебели.
Redkey F10 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Лучшая цена Redkey F10
Комментарии и отзывы Redkey F10
Новый робот-пылесос Alpha 2 Pro от китай...
Китайский бренд Viomi представила новый робот-пылесос Viomi Alpha 2 Pro Robot Vacuum cleaner. Робот-пылес...
Обзор Redkey F10. Беспроводной пылесос с...
Не так давно был анонсирован беспроводной пылесос Redkey F10 с мощной системой всасывания и удлинительной...
Представлен робот-пылесос Midea M7 Pro...
Midea Group, китайская компания из списка Fortune Global 500 и один из крупнейших производителей роботов ...
Обзор Jimmy H8 Pro. Вертикальный пылесос...
Время проводных пылесосов ушло, они были громоздкими и ограничены в перемещении от расположения розеток в...
Робот-пылесос Samsung Bespoke Jet Bot AI...
Компания Samsung представила робот- пылесос Bespoke Jet Bot AI, разработанный для значительного улучшения...
Обзор Xiaomi Jimmy JV51. Лучший беспрово...
При подборе пылесоса для домашней эксплуатации сложно представить сценарии, когда можно будет рекомендова...
Обзор Tesvor A1. Недорогой робот пылесос...
Тестируемый сегодня пылесос Tesvor A1, доступный по специальной цене 9 990 на ОЗОН, поддерживает влажную ...
Обзор Roborock S6 MaxV (RU). Мощный и ин...
Сейчас рядовой пользователь уже не задумывается о том, как сильно умные девайсы меняют нашу жизнь. Все бо...
Обзор Yeedi 2 Hybrid. Робот-пылесос с навигацией и насосом для подачи водыОбзор Yeedi 2 Hybrid. Робот-пылесос с навигацией и насосом для подачи воды
Обзор Roborock S6 MaxV (RU). Мощный и инновационный робот-пылесосОбзор Roborock S6 MaxV (RU). Мощный и инновационный робот-пылесос
Обзор Roborock E4 (RU). Робот-пылесос с Алисой, навигацией, сухой и влажной уборкойОбзор Roborock E4 (RU). Робот-пылесос с Алисой, навигацией, сухой и влажной уборкой
Обзор Jimmy H8 Pro. Вертикальный пылесос с большим количеством насадокОбзор Jimmy H8 Pro. Вертикальный пылесос с большим количеством насадок
Обзор Roidmi X30. Беспроводной пылесос нового поколенияОбзор Roidmi X30. Беспроводной пылесос нового поколения
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor