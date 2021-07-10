Обзор Redkey F10. Беспроводной пылесос с автоматической регулировкой мощности

Не так давно был анонсирован беспроводной пылесос Redkey F10 с мощной системой всасывания и удлинительной трубой с поворотным коленом. Помимо этого отмечаются аккумулятор с повышенной надежностью, многоуровневой системой фильтрацией, вертикальная парковка, бесконтактное извлечение мусора и подсветка на основной насадки. Отдельно отмечается российская 2 летняя гарантия.

Комплектация

Основным каналом продаж выступает официальный магазин на Aliexpress.

Упакован в коробку из плотного картона с изображением пылесоса в сборе. Комплект включает удлинительную трубу, кронштейн для вертикальной парковки, две щелевые насадки, турбированную насадку, блок питания, сменный фильтр, руководство пользователя.

Внешний вид

Пылесос оснащается удлинительной трубой с поворотным коленом. Вместе с гибким соединением основной насадки это дает доступ к труднодоступным участкам.

Труба и основной блок в оформлении используют темные оттенки. Выглядит современно и технологично.

Классическая пистолетная ручка с курком, выполняющим функцию включения. Расположение удобное.

В основание ставится съемный аккумулятор. Заряжать можно подключив блок питания напрямую или через настенный кронштейн. Замена аккумулятора не требует обращения в сервисный центр.

На тыльной части Redkey F10 блок с выпускным HEPA-фильтром. Он заменяемый и обслуживаемый.

Еще один фильтр совмещен с блоком циклона. К нему осуществляется отдельный доступ.

Контейнер для сбора пыли выполнен из полупрозрачного пластика. Объем пылесборника 0.6 литра. Снизу откидная крышка, используемая для удаления пыли.

Блок контейнера снимается. После этого можно будет приступить к разборке блока циклона.

Есть отдельные клавиши отвечающие за изменение уровня мощности всасывания. Для контроля используется шкала с индикацией. 10 отсечек и 5 уровней мощностью. Отдельная клавиша для автоматического подбора мощности всасывания. Насадки Интересный внешний вид основной насадки с зоной под карбоновой текстурой. Прозрачная крышка для контроля намотавшихся ниток и волос.

Валик у Redkey F10 выполнен из резины с расположенным в виде спирали ряда из искусственного ворса. Дополнительная пара колес, упрощающих движение по напольному покрытию.

На фронтальной стороне насадки размещены светодиоды, освещающие пространство по пути движения. Можно будет подсветить зону под кроватью или вдоль мебели.

Тесты

Есть два вида щелевых насадок с блоком выдвижного ворса. Они могут ставиться как на удлинительную трубу, так и напрямую в моторный блок.В комплекте с пылесосом идет кронштейн на стену, совмещенный с зарядным элементом. Подключив к нему блок питания, а в комплекте идет с евровилкой, во время парковки будет идти заряд аккумулятора.

Производитель отмечает использование аккумулятора Samsung с емкостью 2500 мАч. Согласно опыту полученному в ходе тестов, его на начальном уровне хватает на час уборки, на высоком уровне время сокращается до 20 минут. Этого времени достаточно для уборки многокомнатной квартиры или частного дома.

Установлен мотор с максимальным уровнем мощности всасывания до 23 000 Па и мощностью двигателя до 400 Вт. Вручную выбирается до 5 уровней всасывания. Есть автоматический режим, в нем скорость регулируется в зависимости от объема всасываемой пыли. На загрязненных участках мощность повышается.

Понравилась реализация в Redkey F10 соединительной трубы с поворотным коленом. Она дает доступ к зонам под кроватью, за шкафами, которые для традиционного исполнения остаются недоступными. Комплектные насадки закрывают основные потребности, две щелевые заменяют отдельную турбированную для мебели.

Форма исполнения основного блока удобная. Текстурное покрытие на ручке. Логичное расположение элементов управления. Общая развесовка и вес дают возможность проводить уборку без заметной нагрузки на руки.

Итоги

Трехслойная фильтрация с несколькими блоками. Крупные элементы и основная часть пыли отсекается на этапе циклонного фильтра. Мелкие частицы отсекаются HEPA. При уборке в воздухе отсутствуют взвешенная пыль и неприятные запахи.В ценовом сегменте до 15 тысяч рублей Redkey F10 является одним из самых вариантов беспроводного пылесоса, предлагая продуманную конструкцию, эффективную фильтрацию, турбированную насадку с подсветкой, длительное время автономной работы и несколько вариантов проведения зарядки, пять уровней мощности и автоматический режим. К условным минусам отнесем отсутствие турбированной насадки для мебели.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".