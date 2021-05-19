Обзор Redmi Note 9T 4/128GB. Недорогой смартфон с 5G и NFC

В начале текущего года прошел анонс смартфона Redmi Note 9T с поддержкой 5G, относящегося к среднему ценовому сегменту. Нам он был интересен используемой здесь платформой MediaTek Dimensity 800U, выполненной на 7 нм техпроцессе. Помимо этого отмечаются модуль NFC, поддержка быстрой зарядки, дисплей FHD+ и емкий аккумулятор. Использовали его активно в течение месяца и сейчас готовы поделиться опытом эксплуатации.

Redmi Note 9T обзор

Комплектация

Доступен в двух модификациях, отличия между которыми заключаются в объеме внутреннего накопителя: 64 или 128 Гбайт.Комплект включает силиконовый чехол, блок питания, USB-кабель, скрепку для лотка, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с минималистичным оформлением.

Внешний вид

Этот смартфон можно эксплуатировать без чехла. Задняя крышка из пластика с текстурным рисунком.

Он не выскальзывает из рук. Поверхность не подвержена загрязнению пальцами. Единственная придирка касается выступающего блока камеры.

В целом же на фоне преобладания решений со стеклянными крышками и глянцем, он практичен. Рама из металла.

У Redmi Note 9T есть две расцветки корпуса: черная и фиолетовая. За счет текстуры есть эффект градиента при попадании лучей света.

Блок камеры в виде островка с окантовкой по периметру. Объективы и светодиодная вспышка расположены сеткой по 2 элемента в 2 ряда.

На верхнем торце ИК-датчик, микрофон шумоподавления. Смартфон можно использовать в виде универсального пульта для управления бытовой техникой.

Снизу по центру USB-C разъем, аудиоразъем, микрофон и решетка динамика.

Сканер отпечатка пальца интегрирован в кнопку включения. К точности и скорости сканирования нареканий нет. Качелька регулировки громкости.

Лоток включает три посадочных места под две nanoSIM и карту памяти microSD.

Экран

В углу дисплея островок камеры. Боковые рамки у дисплея узкие. Нанесена защитная пленка. Понравилось отсутствие заметных изгибов по краям.Используется 6.53-дюймовая матрица IPS с частотой обновления 60 Гц. Разрешение Full HD+. Качество дисплея высокое. Мы использовали Redmi Note 9T в типовых сценариях, включая серфинг, участие в удаленных конференциях и просмотр мультимедийного контента.

Часть периода эксплуатации совпала с солнечной погодой. Экран сохранял читаемость на улице. Высокая яркость и отсутствие ШИМ-мерцания.

Начинка

Поддерживается ночной режим. Несколько пресетов цветового баланса. Режим чтения.Платформа MediaTek Dimensity 800U. Однокристальная система с восемью ядрами. Графика Mali-G57. Рассчитана она на средний ценовой сегмент, предлагая поддержку 5G. Есть VoLTE. По работе модуля связи проблем не выявлено.

Аккумулятор

Wi-Fi работает в диапазоне 5 ГГц. Актуальный модуль Bluetooth. Доступны 4 Гбайт оперативной и 64 или 128 Гбайт внутренней памяти. Под хранение можно будет установить дополнительно емкую карту памяти. Есть поддержка NFC. Смартфон может использоваться для бесконтактной оплаты покупок.На борту аккумулятор с емкостью 5000 мАч. В смешанных сценариях дает около 9 часов без необходимости зарядки. Поддерживается быстрая зарядка, в комплекте идет адаптер 18 Вт. На восстановление уходит с ним 2 часа.

Камера

В Redmi Note 9T группа из трех камер – 48 Мп и два 2 Мп. Последние отвечают за макро съемку и размытие фона. Традиционное для Xiaomi приложение с большим количеством настроек и творческих режимов.

Тест камеры Redmi Note 9T

Софт

Качество съемки высокое. Еще недавно снимки такого уровня были характерны только для флагманов. Высокая резкость и детализация.Актуальное программное обеспечение с оболочкой MIUI. За время тестов было получено несколько обновлений. В память добавлен ряд партнерского софта.

Итоги

До массового внедрения 5G в мире пройдет еще по прогнозам 1-2 года, но уже сейчас есть опытные зоны в России и они будут расширяться. Тем не менее, Redmi Note 9T будет интересен не только этим, в своем ценовом сегменте предлагается хорошее техническое оснащение, высокое качество съемки, длительное время автономной работы, бесконтактные платежи и практичное исполнение корпуса.