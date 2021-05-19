Обзор Redmi Note 9T 4/128GB. Недорогой смартфон с 5G и NFC

Доступен в двух модификациях, отличия между которыми заключаются в объеме внутреннего накопителя: 64 или 128 Гбайт.
Redmi Note 9T обзор
КомплектацияКомплект включает силиконовый чехол, блок питания, USB-кабель, скрепку для лотка, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с минималистичным оформлением.
Внешний видЭтот смартфон можно эксплуатировать без чехла. Задняя крышка из пластика с текстурным рисунком.
Он не выскальзывает из рук. Поверхность не подвержена загрязнению пальцами. Единственная придирка касается выступающего блока камеры.
В целом же на фоне преобладания решений со стеклянными крышками и глянцем, он практичен. Рама из металла.
У Redmi Note 9T есть две расцветки корпуса: черная и фиолетовая. За счет текстуры есть эффект градиента при попадании лучей света.
Блок камеры в виде островка с окантовкой по периметру. Объективы и светодиодная вспышка расположены сеткой по 2 элемента в 2 ряда.
На верхнем торце ИК-датчик, микрофон шумоподавления. Смартфон можно использовать в виде универсального пульта для управления бытовой техникой.
Снизу по центру USB-C разъем, аудиоразъем, микрофон и решетка динамика.
Сканер отпечатка пальца интегрирован в кнопку включения. К точности и скорости сканирования нареканий нет. Качелька регулировки громкости.
Лоток включает три посадочных места под две nanoSIM и карту памяти microSD.
В углу дисплея островок камеры. Боковые рамки у дисплея узкие. Нанесена защитная пленка. Понравилось отсутствие заметных изгибов по краям.
ЭкранИспользуется 6.53-дюймовая матрица IPS с частотой обновления 60 Гц. Разрешение Full HD+. Качество дисплея высокое. Мы использовали Redmi Note 9T в типовых сценариях, включая серфинг, участие в удаленных конференциях и просмотр мультимедийного контента.
Часть периода эксплуатации совпала с солнечной погодой. Экран сохранял читаемость на улице. Высокая яркость и отсутствие ШИМ-мерцания.
Поддерживается ночной режим. Несколько пресетов цветового баланса. Режим чтения.
НачинкаПлатформа MediaTek Dimensity 800U. Однокристальная система с восемью ядрами. Графика Mali-G57. Рассчитана она на средний ценовой сегмент, предлагая поддержку 5G. Есть VoLTE. По работе модуля связи проблем не выявлено.
Wi-Fi работает в диапазоне 5 ГГц. Актуальный модуль Bluetooth. Доступны 4 Гбайт оперативной и 64 или 128 Гбайт внутренней памяти. Под хранение можно будет установить дополнительно емкую карту памяти. Есть поддержка NFC. Смартфон может использоваться для бесконтактной оплаты покупок.
АккумуляторНа борту аккумулятор с емкостью 5000 мАч. В смешанных сценариях дает около 9 часов без необходимости зарядки. Поддерживается быстрая зарядка, в комплекте идет адаптер 18 Вт. На восстановление уходит с ним 2 часа.
КамераВ Redmi Note 9T группа из трех камер – 48 Мп и два 2 Мп. Последние отвечают за макро съемку и размытие фона. Традиционное для Xiaomi приложение с большим количеством настроек и творческих режимов.
Качество съемки высокое. Еще недавно снимки такого уровня были характерны только для флагманов. Высокая резкость и детализация.
Тест камеры Redmi Note 9T
СофтАктуальное программное обеспечение с оболочкой MIUI. За время тестов было получено несколько обновлений. В память добавлен ряд партнерского софта.