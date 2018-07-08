Обзор Redragon ANDROMEDA. Механическая клавиатура с подставкой для рук

Продолжая изучение актуальных моделей механических клавиатур сегодня в центре внимания у нас будет Redragon ANDROMEDA. Эта модель построена с использованием, уже проверенных, переключателей OUTEMU, поддерживает 6-режимов подсветки, выполнена во влагостойком корпусе с подставкой под руки, распознает до 104 одновременно нажатых клавиш и отличается повышенной износостойкостью.

Redragon ANDROMEDA обзор

Средняя стоимость Redragon ANDROMEDA на момент публикации, по данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 2790 рублей.

Комплектация

Поставляется клавиатура в коробке из плотного картона с эффектным оформлением. Приведены описания основных его конструктивных особенностей и преимуществ. Вместе с ней покупатель получит ключ для извлечения кейкапов, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Заметным отличием от ранее протестированных механических клавиатур этого производителя, стало наличие выраженной подставки для рук.

Она тут несъемная. По всему периметру мелкоячеистый текстурный рисунок, приятный тактильно и решающий вопрос скольжения при перемещении пальце по клавишам.

От основной зоны она отделена красной полоской, идущей вдоль всей длины корпуса. По центру красуется логотип производителя в виде дракона.

Redragon ANDROMEDA выполнена в корпусе из пластика с матовым покрытием. Сборка проведена без огрехов. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

В корпусе предусмотрены каналы для отвода жидкости. Случайно пролитый чай или газировка не приведет к фатальным последствиям. Также сам пользователь в ходе длительной эксплуатации сможет удалить под струей воды накопившиеся загрязнения.

Еще одним отличием стала конструкция клавиш. Здесь они утоплены относительно основной плоскости, переключатель расположен ниже. Любители «скелетон» могут обратить внимание на обзор Redragon USAS.

Расстояние между клавишами, заполнено подсветкой. Тут многоцветная настраиваемая подсветка. Переключение эффектов проводится при помощи комбинаций клавиш. Есть регулировка яркости подсветки

Проработана подсветка хорошо, кириллица и латиница подсвечиваются равномерно. Символы на клавиши нанесены методом лазерной гравировки.

SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный. На борту характерный набор клавиш с цифровым блоком.

Подключается при помощи кабеля в резиновой оплетке. На конце фигурный коннектор и ферритовая защита. Длина 1.8 метра.

Тесты Redragon ANDROMEDA

Снизу есть четыре прорезиненных уплотнителя. Угол расположения основной плоскости можно при помощи откидной ножки. По центру нижней поверхности нанесена наклейка с техническими данными.В эксплуатации Redragon ANDROMEDA произвела приятное впечатление. Большая зона под запястья позволяет удобно расположить руки, не создавая дискомфорта во время длительной печати. Клавиши расположены удобно, нажимаются с внятным тактильным откликом. Присутствует заметный шум во время нажатиq. Клавиатура поддерживает полный антигостинг, играть можно будет в любые игры.

Итоги по Redragon ANDROMEDA

Программное обеспечение не поддерживается. Вместо этого часть клавиш выполняет дополнительное действие. Для упрощения поиска нужной комбинации соответствующая маркировка нанесена на клавиши. Есть игровой режим с блокировкой лишних кнопок. Отметим наличие режимов подсветки под популярные игры: RTS, LOL, DOTA, COD. На ровной поверхности клавиатура стоит устойчиво. При резких нажатиях не дребезжит и не продавливается.Redragon ANDROMEDA – добротная механическая клавиатура с выраженной подставкой под запястья. При невысокой стоимости предлагается высокий ресурс службы переключателей, многоцветная подсветка с эффектами, защита от воды, полный антигостинг, прочный кабель подключения. Не устроить может отсутствие поддержки программного обеспечения.