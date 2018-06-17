Обзор Redragon USAS Black. Механическая клавиатура с подсветкой и макросами

Сегодня героем нашего обзора будет механическая клавиатура Redragon USAS, выполненная в укороченном корпусе из металла, с поддержкой RGB-подсветки и технологии ANTI GHOSTING. Установлены в ней переключатели OUTEMU BLUE с ресурсом нажатия в пятьдесят миллионов кликов. Из интересных особенностей отметим возможность замены переключателей.

Redragon USAS обзор

Рекомендованная стоимость публикации составляет 4365 рублей, доступна как на официальном сайте производителя с доставкой, так и в крупных российских магазинах.

Комплектация

Поставляется к коробке из плотного картона с темным оформлением. Подробно описаны технические характеристики и конструктивные особенности. В комплекте с клавиатурой покупатель получает ключ для извлечения кейкапов, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Лицевая панель Redragon USAS представляет собой цельную металлическую пластину с шлифованным покрытием. Металл придает жесткость и устойчивость конструкции.

Корпус клавиатуры не боится попадания влаги. Это преимущество можно будет в дальнейшем использовать для легкого удаления накопившихся загрязнений.

Над блоком стрелки нанесен хромированный логотип в виде дракона. Смотрится интересно и лаконично.

Дизайн скелетон с укороченной длиной корпуса. Корпус переключателей выступает за пределы основной плоскости.

Сам переключатель можно извлечь с помощью пинцета. Внутри расположена печатная плата с двумя контактами. В будущем можно будет заменить переключатели или подобрать для части клавиш переключатели с другими характеристиками.

Корпус у всех установленных переключателей прозрачный. Внутренний светодиод, создает заполняющую круговую подсветку. Выглядит эффектно.

Кейкапы у Redragon USAS выполнены из пластика с матовым покрытием. Символы нанесены методом лазерной гравировки.

Кириллические и латинские символы хорошо читаемы, подсвечиваются равномерно. Центральная часть кейкапов углублена.

Оба SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный. Дополнительных клавиш не предусмотрено, вместо этого задействуются комбинации клавиш с зажатой кнопкой FN, соответствующая маркировка нанесена на кнопки.

Так можно управлять громкостью, плеером, запускать программы и открывать поиск. Часть выделены под управление поведением подсветкой.

В этой модели все клавиши оснащены индивидуальной RGB-подсветкой. Регулируются скорость эффектов и яркость подсветки, переключаются сценарии поведения.

Выглядит подсветка эффектно и гармонично, можно выбирать между статичными цветами, подсветкой отдельных клавиш или динамической сменой цвета.

На нижней поверхности несколько канавок для отвода случайно пролитой жидкости, резиновые ножки.

Софт

Есть возможность изменения угла наклона с помощью откидной пары ножек. Присутствует небольшая подставка под запястья. Подключается при помощи кабеля с прорезиненной оплеткой. На конце позолоченный фигурный коннектор и ферритовая защита.

Redragon USAS поддерживает управление при помощи программного обеспечения. Утилита загружается с официального сайта производителя. Оформление простое и лаконичное. С главного окна можно выбрать действие для любой из кнопок. Есть пресет из часто используемых горячих команд и редактор макросов.

Отдельный набор для настройки подсветкой. В выпадающем списке представлен хороший набор сценариев работы подсветки, выставляются уровни яркости и скорость эффектов.

Тесты

Установлены переключатели OUTEMU BLUE с силой срабатывания 60G. Для них заявлен ресурс в 50 миллионов кликов. Кнопки с внятным тактильным кликом и четким срабатыванием. Поддерживается определение неограниченного числа нажатых клавиш. Ход у переключателей ровный. Щелчки яркие и громкие.

Клавиатура Redragon USAS подойдет под игры и работу. Возможность распределения макросов будет полезна для упрощения использования часто используемых действий в МОВА и ММО-играх. В плане эргономики все хорошо, за счет веса в 1 кг она стоит на ровной поверхности устойчиво, во время ожесточенных баталий не смещается.

Итоги по Redragon USAS

Redragon USAS с учетом стоимости и предлагаемых возможностей станет хорошим выбором при поиске механической клавиатуры. К сильным сторонам отнесем строгий дизайн, защиту от воды, полноценную поддержку NKRO, RGB-подсветку с эффектами, возможность замены переключателей, металлический корпус, поддержку ПО. Не устроить могут громкие переключатели, отсутствие тканевой защиты на кабеле подключения.