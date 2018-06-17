Обзор Redragon USAS Black. Механическая клавиатура с подсветкой и макросами

2018-06-17, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Redragon USAS; [211]
Сегодня героем нашего обзора будет механическая клавиатура Redragon USAS, выполненная в укороченном корпусе из металла, с поддержкой RGB-подсветки и технологии ANTI GHOSTING. Установлены в ней переключатели OUTEMU BLUE с ресурсом нажатия в пятьдесят миллионов кликов. Из интересных особенностей отметим возможность замены переключателей.

Redragon USAS

Рекомендованная стоимость публикации составляет 4365 рублей, доступна как на официальном сайте производителя с доставкой, так и в крупных российских магазинах.

Redragon USAS обзор

Комплектация

Поставляется к коробке из плотного картона с темным оформлением. Подробно описаны технические характеристики и конструктивные особенности. В комплекте с клавиатурой покупатель получает ключ для извлечения кейкапов, руководство пользователя и гарантийный талон.

Redragon USAS

Внешний вид

Лицевая панель Redragon USAS представляет собой цельную металлическую пластину с шлифованным покрытием. Металл придает жесткость и устойчивость конструкции.

Redragon USAS

Корпус клавиатуры не боится попадания влаги. Это преимущество можно будет в дальнейшем использовать для легкого удаления накопившихся загрязнений.

Redragon USAS

Над блоком стрелки нанесен хромированный логотип в виде дракона. Смотрится интересно и лаконично.

Redragon USAS

Дизайн скелетон с укороченной длиной корпуса. Корпус переключателей выступает за пределы основной плоскости.

Redragon USAS

Сам переключатель можно извлечь с помощью пинцета. Внутри расположена печатная плата с двумя контактами. В будущем можно будет заменить переключатели или подобрать для части клавиш переключатели с другими характеристиками.

Redragon USAS

Корпус у всех установленных переключателей прозрачный. Внутренний светодиод, создает заполняющую круговую подсветку. Выглядит эффектно.

Redragon USAS

Кейкапы у Redragon USAS выполнены из пластика с матовым покрытием. Символы нанесены методом лазерной гравировки.

Redragon USAS

Кириллические и латинские символы хорошо читаемы, подсвечиваются равномерно. Центральная часть кейкапов углублена.

Redragon USAS

Оба SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный. Дополнительных клавиш не предусмотрено, вместо этого задействуются комбинации клавиш с зажатой кнопкой FN, соответствующая маркировка нанесена на кнопки.

Redragon USAS

Так можно управлять громкостью, плеером, запускать программы и открывать поиск. Часть выделены под управление поведением подсветкой.

Redragon USAS

В этой модели все клавиши оснащены индивидуальной RGB-подсветкой. Регулируются скорость эффектов и яркость подсветки, переключаются сценарии поведения.

Redragon USAS

Выглядит подсветка эффектно и гармонично, можно выбирать между статичными цветами, подсветкой отдельных клавиш или динамической сменой цвета.

Redragon USAS

На нижней поверхности несколько канавок для отвода случайно пролитой жидкости, резиновые ножки.

Redragon USAS

Есть возможность изменения угла наклона с помощью откидной пары ножек. Присутствует небольшая подставка под запястья. Подключается при помощи кабеля с прорезиненной оплеткой. На конце позолоченный фигурный коннектор и ферритовая защита.

Софт

Redragon USAS

Redragon USAS поддерживает управление при помощи программного обеспечения. Утилита загружается с официального сайта производителя. Оформление простое и лаконичное. С главного окна можно выбрать действие для любой из кнопок. Есть пресет из часто используемых горячих команд и редактор макросов.

Redragon USAS

Отдельный набор для настройки подсветкой. В выпадающем списке представлен хороший набор сценариев работы подсветки, выставляются уровни яркости и скорость эффектов.

Redragon USAS

Тесты

Установлены переключатели OUTEMU BLUE с силой срабатывания 60G. Для них заявлен ресурс в 50 миллионов кликов. Кнопки с внятным тактильным кликом и четким срабатыванием. Поддерживается определение неограниченного числа нажатых клавиш. Ход у переключателей ровный. Щелчки яркие и громкие.

Redragon USAS

Клавиатура Redragon USAS подойдет под игры и работу. Возможность распределения макросов будет полезна для упрощения использования часто используемых действий в МОВА и ММО-играх. В плане эргономики все хорошо, за счет веса в 1 кг она стоит на ровной поверхности устойчиво, во время ожесточенных баталий не смещается.

Redragon USAS

Итоги по Redragon USAS

Redragon USAS с учетом стоимости и предлагаемых возможностей станет хорошим выбором при поиске механической клавиатуры. К сильным сторонам отнесем строгий дизайн, защиту от воды, полноценную поддержку NKRO, RGB-подсветку с эффектами, возможность замены переключателей, металлический корпус, поддержку ПО. Не устроить могут громкие переключатели, отсутствие тканевой защиты на кабеле подключения.

Комментарии:
Обзор Digma х600. Электронная книга с Wi...
Обзор Digma х600. Электронная книга с WiНесмотря на рост популярности смартфонов и смещение акцента в пользу мультимедийного контента, старые-доб...
Micromax Canvas 2 Plus получил аккумулят...
Micromax Canvas 2 Plus получил аккумулятКомпания Micromax пополнила ассортимент смартфонов моделью Micromax Canvas 2 Plus, которая является продв...
DOOGEE S50 ударопрочный и водостойкий см...
DOOGEE S50 ударопрочный и водостойкий смDOOGEE не так давно продемонстрировала новый смартфон, который не боится искупаться в морской воде или ок...
Предварительный обзор Maingear Pulse 15....
Предварительный обзор Maingear Pulse 15.В последнее время игровые ноутбуки стали пользоваться громадной популярностью. Дело не только в том, что ...
Заказываем смартфон из интернета...
Заказываем смартфон из интернетаВыбор мобильного телефона — достаточно сложный процесс. Современные производители позволяют своему потенц...
Обзор Marvo KG914G. Механическая клавиат...
Обзор Marvo KG914G. Механическая клавиатМеханические клавиатуры являются пределом мечтания многих геймеров. Принято считать, что именно они спосо...
Acer получила множество наград на Comput...
Acer получила множество наград на ComputAcer Air Monitor Система Acer Air Monitor помогает в реальном времени отслеживать качество во...
Acer показали самый тонкий в мире ноутбу...
Acer показали самый тонкий в мире ноутбуНовый Acer Swift 7 — это самый тонкий в мире ноутбук, при создании которого уделялось большое внимание ка...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Digma х600. Электронная книга с Wi-Fi и подсветкойОбзор Digma х600. Электронная книга с Wi-Fi и подсветкой
Обзор Marvo KG914G. Механическая клавиатура с подсветкой и макросамиОбзор Marvo KG914G. Механическая клавиатура с подсветкой и макросами
Обзор A4TECH Bloody B975. Оптико-механическая клавиатура с Light Strike LIBRAОбзор A4TECH Bloody B975. Оптико-механическая клавиатура с Light Strike LIBRA
Обзор SteelSeries Arctis Pro USB. Лучшие игровые наушники с Hi-Res звукомОбзор SteelSeries Arctis Pro USB. Лучшие игровые наушники с Hi-Res звуком
Обзор SJCAM SJ8 Plus. Экшн-камера для Youtube и повседневной съемкиОбзор SJCAM SJ8 Plus. Экшн-камера для Youtube и повседневной съемки
Предварительный обзор Maingear Pulse 15....
Предварительный обзор Maingear Pulse 15.В последнее время игровые ноутбуки стали пользоваться громадной популярностью. Дело не только в том, что ...
Предварительный обзор Roccat Vulcan. Нов...
Предварительный обзор Roccat Vulcan. НовНа выставке Computex 2018 показали достаточно много интересных новинок, но линейка клавиатур Roccat Vulca...
Обзор Antigraviator. Гонка для дерзких...
Обзор Antigraviator. Гонка для дерзкихЯ большой фанат гонок, играл практически во все, что вообще имеется в этом жанре. Мне очень понравилась T...
Предварительный обзор Parrot Anafi. Конк...
Предварительный обзор Parrot Anafi. КонкВ последнее время квадрокоптеры стали более популярными как среди обычных пользователей, так и среди проф...
Обзор FAR: Lone Sails. Стимпанк во всей ...
Обзор FAR: Lone Sails. Стимпанк во всей В последнее время я заметил, да и не только я, что современные игровые проекты перестали удивлять, если и...
Предварительный обзор Huawei Honor 9i. Я...
Предварительный обзор Huawei Honor 9i. ЯВ последнее время смартфонов с челкой стало очень много, я бы даже сказал слишком. Однако, производители ...
Обзор Jurassic World Evolution. Лучшая и...
Обзор Jurassic World Evolution. Лучшая иМне трудно быть объективным при написании этого обзора, так как у меня в шкафу до сих пор лежит каста с «...
Предварительный обзор Lenovo Watch X. Ум...
Предварительный обзор Lenovo Watch X. УмВ последнее время умные часы стали настоящим культом — многие пользователи покупают данную новинку даже в...
Обзор Magic: The Gathering Arena. Сложна...
Обзор Magic: The Gathering Arena. СложнаДля начала стоит отметить, что Magic: The Gathering Arena является чем-то вроде компьютерного аналога кла...
Acer показала самый тонкий ноутбук в мир...
Acer показала самый тонкий ноутбук в мир7 июня в Москве состоялось мероприятие Acer Brand Day, на котором был объявлен старт продаж ноутбука Acer...
Предварительный обзор ASUS Mini PC ProAr...
Предварительный обзор ASUS Mini PC ProArКомпания ASUS показала себя с отличной стороны в области создания классной компьютерной периферии и игров...
Обзор Wreckfest. Держитесь крепче, мы ст...
Обзор Wreckfest. Держитесь крепче, мы стКогда в сети только появились новости о запуске Wreckfest, пользователи были в восторге. Фанаты же с опас...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor